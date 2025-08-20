מדוע DePINs הם הדרך הטובה ביותר לארגן חישוב גלובלי

על ידי Gaurav Sharma, CEO of אינטרנט Gaurav Sharma, מנכ"ל אינטרנט אינטרנט כוח מחשב הוא עמוד השדרה של חדשנות מודרנית, אבל הוא תמיד חסר אספקה. תשתית ענן מרכזית מ ספקים כגון AWS, Azure ו- Google Cloud נאבקת כדי לענות על הדרישות של פרויקטים גלובליים. עם זאת, זה לא רק היכולת שבה חברות אלה מתכווצות - הן אינן בעלות עלות עבור עסקים רבים ומכיוון שהם מרכזיים הם אף פעם לא באמת עמידים נגד צנזורה ארגונית וממשלתית. אתגרים אלה הובילו לגידול של רשתות תשתית פיזית מרכזית (DePIN), מודלים אלטרנטיביים עבור גישה והפצה של כוח מחשב המציע גמישות גדולה יותר, עלויות נמוכות והתנגדות צנזורה עבור פרויקטים ועסקים ברחבי העולם. פרדוקס מחשב חדש את הקטגוריה DePIN ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים של רשתות: רשתות משאבים פיזיים (PRNs) ורשתות משאבים דיגיטליים (DRNs). על ידי איחוד כל התשתית הפיזית הזאת לתוך בריכה גלובלית מאוחדת המוחזקת על ידי מפעילי מחשב עצמאיים, DRNs משנים את האופן שבו מפתחים מגיעים למחשב, מה שהופך אותו נגיש יותר, זול יותר וגמיש יותר. 32 מיליארד דולר בשנה עד סוף 2025 רבים מניחים ש-DePINs הם פשוט מקומות לשוק של כוח זר. בעוד ש-DePINs מאפשרים גישה למחשבים, נקודת מבט זו מתעלמת מהאורך של הצעת הערך שלה. טכניקות כמו מסלול עומס עבודה חכם, רשת רשתות רשתות וחיוביות עבור זמינות גבוהה לא רק לעזור לשמור על ביצועים, אלא גם לייעל אותם באופן דינמי בהתבסס על צרכי עומס עבודה.DePINs להגדיר מחדש את התשתית, לא כעוצמה קבועה, אלא כאינטראקציה נוזלית, מתן למפתחים כלים לבניית מערכות זולות יותר, מהירות יותר וגמישות יותר מאי פעם. טוב כמו ענן מסורתי וטוב יותר היום, יותר מ זה מאפשר למפתחים לנצל מגוון רחב של חומרה, החל מ- high-performance cloud-grade GPUs ל- specialized edge devices. 13 מיליון מכשירים הבעלים של מכשירים אלה מרוויחים פיצוי כאשר כוח החישוב שלהם מוגבל על ידי מפתחים עבור הכשרה מודל, תפיסה, ייצור וידאו וכל משימות מחשוב אינטנסיביות אחרות. DePINs מוסיפים ניואנסים וגמישות לניהול תשתיות על-ידי מתן תזמורת גלויה, ספציפית לחומרה, של עומסי עבודה במכשירים מודעים למיקום - הכול ללא צורך בידע או הכשרה מיוחדים. יתרונות ייחודיים אלה, שנחקרו בפרקים הבאים, הופכים אותם לאופציה חזקה לארגון מחשב גלובלי, להתמודד עם בעיות עיכוב, ריבונות, בר קיימא ולהימנע עלויות עולה. לוח זמנים גלובלי גמיש ללא מקלט ספקים אחת היכולות המהפכניות ביותר של DePINs היא תזמון גמיש, בניגוד ברור לפלטפורמות מרכזיות, המוגבלות על ידי רמות מחירים קפדניות ובאזורים אזוריים מוגבלים. DePINs מאפשרים למפתחים להפעיל עומסי עבודה על פני GPUs, CPUs וערוצים אחסון ללא גבולות זמן, המאפשרת תזמון מורכב, ללא רשות ומאוזן באמצעות חוזה חכם ועידוד טוקן. בשילוב עם העובדה כי DePINs פועלים על בסיס שימוש ממוצע, עם מפתחים בדרך כלל לקנות יחידות של יכולת מחשוב שניתן להחזיר בכל עת, משתמשי מחשב להבטיח חיסכון עלויות של עד 75% בעוד גם לשפר את הסיבולת שלהם בשל האופי המפוזר של האדריכלות. Latency-Aware Infrastructure בניגוד לשטחי הענן המסורתיים, DePINs מעבירים מחשב באופן דינמי בהתבסס על עיכוב, עלות וציפיות חומרה, ומציעים תשתיות מתוכננות שבהן מפתחים יכולים לעבור באופן פעיל בין יישומים אופטימיים לעיכוב לבין יישומים אופטימיים על ידי עלות. רכזת מחשבים ריבונית ראשונה על-ידי האפשרות להפעיל יישומים סובייקטיביים בכל רחבי היעד המופץ ברחבי העולם, DePINs פותחים את התשתית המודעת להגבלות.זה מקל על GDPR, PCI DSS וחיזוק נתונים ספציפיים באזור תוך הימנעות מחירי פרימיום הקשורים בדרך כלל להגבלות כאלה מהספקים המרכזיים. הגדרות Edge מחזקות עוד יותר את הריבונות על-ידי הדרכה של נתונים דרך ערוצים מקומיים עם כישלונות מתוכננים, מינימום נקודות כישלון בודדות ולהגדיל את האמון ברשת. יתר על כן, ספקים מרכזיים עשויים להטיל מגבלות המבוססות על סנקציות, אימות זהות או מדיניות תוכן בעוד DePINs לאכוף כללים קריפטוגרפיים באמצעות משתתפים בפרוטוקול מתוכננים. Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks DePINs יצרו מסגרת מיקרו-כלכלית שמתאם יעילות כלכלית עם אחריות אקולוגית. על ידי הפוך מעודדים לטוקינים, DePINs מאפשרים מפעילי תשתיות ותכנני עבודה לעבוד ביחד טוב יותר, פתרון בעיה שהרשתות המחשובות הישנות נאבקות לפתור. התאמה כלכלית פוגשת תשתיות בר קיימא DePINs מקטינים באופן משמעותי את ההשפעה הסביבתית של מחשוב על ידי ניצול משאבים שאינם בשימוש, כגון GPUs עייפים, להאריך את חייו של GPUs ישנים יותר, וקל על הסינכרון של עומסי עבודה עם ייצור אנרגיה מתחדשת. DePINs’ future העידן המקורי של ה-AI יצטרך תשתיות שיכולות להתפתח במהירות כמו הטכנולוגיה שהיא תומכת בה.הענן המרכזי, המוגבל על ידי שליטה קפדנית, מחירים לא ברורים ופגיעות להשפעות חיצוניות, ימצא את זה קשה יותר ויותר לענות על הדרישות של מודלים מורכבים ועבודה דינמית. DePINs מייצגים מחדש לחלוטין את האופן שבו התשתית החישובית הגלובלית מתוכננת ומופעלת.בזמן שהאימוץ גדל, הארגונים החדשניים ביותר יימשכו לפלטפורמות פתוחות המספקות סיבולת, ניטרליות ויכולת להתאים בזמן אמת.עכשיו הגיע הזמן לחקור, לתרום ולסייע ליצור תשתית מתרכזת שתפעיל את הדור הבא של חדשנות.