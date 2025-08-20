Kwa nini DePINs ni njia bora ya kuandaa hesabu ya kimataifa

kwa Gaurav Sharma, Mkurugenzi Mtendaji wa ya.net Gaurav Sharma, Mkurugenzi Mtendaji wa ya.net ya.net Nguvu ya kompyuta ni kichwa cha uvumbuzi wa kisasa, lakini bado ina upungufu wa kudumu. Miundombinu ya wingu ya wingu kutoka kwa wauzaji kama AWS, Azure na Google Cloud inapigana kukidhi mahitaji ya miradi ya kimataifa. Hata hivyo, sio tu uwezo ambapo makampuni haya hupungua - sio gharama nafuu kwa makampuni mengi na kwa sababu wao ni wa kituo, hawajawahi kuwa na upinzani wa kweli dhidi ya censorship ya makampuni na serikali. changamoto hizi zimesababisha kuongezeka kwa Mitandao ya Miundombinu ya Fiziki (DePIN), mifano mbadala ya upatikanaji na matumizi ya nguvu ya kompyuta ambayo hutoa ufanisi zaidi, gharama ndogo na upinzani wa censorship kwa miradi na makampuni duniani kote. Paradigma mpya ya kompyuta Jamii ya DePIN inaweza kugawanywa katika aina mbili za msingi za mtandao: Mitandao ya Rasilimali ya Fizikia (PRNs) na Mitandao ya Rasilimali ya Digital (DRNs). Ni ya mwisho tutakuwa tukizingatia, kufunika aina zote za vifaa vya kompyuta ikiwa ni pamoja na kuhifadhi, GPUs za bandwidth na CPUs - soko ambalo linatarajiwa kupita Kwa kuunganisha miundombinu hii yote ya kimwili katika pool ya kimataifa iliyounganishwa iliyohifadhiwa na waendeshaji wa kujitegemea, DRNs zinabadilisha jinsi watengenezaji wanaweza kupata kompyuta, na kufanya iwe rahisi zaidi, rahisi zaidi na endelevu zaidi. $ 32 bilioni kila mwaka hadi mwisho wa 2025 Wengi wanadhani DePINs ni tu masoko ya uwezo wa kutosha. Wakati DePINs husaidia upatikanaji wa kompyuta, mtazamo huu unachunguza upana wa mapendekezo yake ya thamani. DePINs kufungua miundombinu ya programu ndani ya mazingira ya kusambazwa, na kuruhusu watengenezaji kuendesha kazi kwa njia ambazo miundo ya wingu ya jadi haiwezi kuigiza kwa urahisi. Ugumu mwingine ni kwamba nuance na agility ya decentralization inaweza kudhoofisha utendaji. Kwa kweli, DePINs nyingi sasa hutoa viwango vya ushindani juu ya latency, concurrency na throughput. mbinu kama vile usafiri wa kazi wa akili, mtandao wa mtandao na fursa za tokenized kwa upatikanaji wa juu sio tu kusaidia kudumisha utendaji lakini pia kuboresha kwa nguvu kulingana na mahitaji ya kazi. DePINs kufafanua miundombinu, si kama uwezo wa imara, lakini kama usanidi wa fluid, kutoa watengenezaji na zana za kujenga mifumo ambayo ni bei nafuu, haraka na endelevu zaidi kuliko hapo awali. Bora kama wingu ya jadi na bora Leo, zaidi ya Hii inaruhusu watengenezaji kutumia aina ya vifaa, kutoka kwa GPU za juu za kiwango cha wingu hadi vifaa maalum vya edge. Milioni 13 ya vifaa Wamiliki wa vifaa hivi hupata ujira wakati nguvu zao za kompyuta zinapatikana na watengenezaji kwa mafunzo ya mfano, ufuatiliaji, uzalishaji wa video na kazi nyingine yoyote ya kompyuta. DePINs hutoa rangi na ufanisi kwa usimamizi wa miundombinu kwa kutoa usanidi wa kazi wa wazi, maalum kwa vifaa kwenye vifaa vya kutambua eneo - yote bila kuhitaji ujuzi maalum au mafunzo. Faida hizi za kipekee, zilizotajwa katika aya zifuatazo, hufanya kuwa chaguo la nguvu kwa ajili ya kusimamia kompyuta ya kimataifa, kukabiliana na masuala ya latency, kiserikali, endelevu na kuepuka ongezeko la gharama. Utaratibu wa Kimataifa wa Elastic bila Lock-In ya Mtoa Moja ya uwezo wa kubadilisha zaidi wa DePINs ni mipangilio ya elastic, tofauti ya wazi na majukwaa ya kimkakati, ambayo yanahifadhiwa na ngazi ngumu ya bei na maeneo ya kikomo. DePINs huwawezesha watengenezaji kuendesha kazi juu ya GPUs, CPUs na nodes ya kuhifadhi bila mipaka ya muda, kuruhusu mipangilio ya kuunganishwa, yasiyo ya ruhusa na ya kusimamiwa kupitia mikataba ya akili na fursa za token. Kutumia kompyuta ya kusambazwa, watengenezaji wanaweza kuunganisha kazi katika mtandao wa watoa tofauti bila kufungwa katika API za kibinafsi au mikataba, kufungua bei halisi ya soko na uhuru wa uendeshaji. Kuunganisha hii na ukweli kwamba DePINs hufanya kazi kwa misingi ya matumizi, na watengenezaji kwa kawaida kununua vipengele vya uwezo wa kompyuta ambazo zinaweza kupelekwa wakati wowote, watumiaji wa kompyuta wanahifadhi gharama za hadi 75%, wakati pia kuongeza ujasiri wao kwa sababu ya asili ya usambazaji. Latency-Aware Infrastructure Tofauti na maeneo ya kawaida ya wingu, DePINs husaidia kompyuta kulingana na utaratibu, gharama na vifaa maalum, hutoa miundombinu ya programu ambayo watengenezaji wanaweza kugeuka kati ya utaratibu wa utaratibu wa utaratibu wa utaratibu na utaratibu wa gharama. Ikiwa unachangia kazi ya wakati halisi kwa nodes za mwisho au kazi za mfululizo kwa vifaa vya kutosha, kiwango cha orchestration kinatoa umuhimu wa karibu, kujibu na utendaji bila kupoteza kiwango. Miundombinu ya Kompyuta ya Kwanza Kwa kuruhusu utekelezaji wa kiserikali katika kiwango cha juu duniani kote, DePINs hufungua miundombinu inayojulikana na ufuatiliaji. Hii inasaidia GDPR, PCI DSS na ufuatiliaji wa data maalum ya eneo, wakati huo huo huo kuepuka bei ya juu ya kawaida inayohusiana na utaratibu huo kutoka kwa watoa wa kituo cha kituo cha mawasiliano. Utekelezaji wa Edge unazidi kuimarisha utawala kwa kuelekeza data kupitia nodes za ndani na kushindwa kwa programu, kupunguza pointi moja za kushindwa na kuongeza uaminifu katika mtandao. Zaidi ya hayo, wauzaji wa kituo cha juu wanaweza kuweka vikwazo kulingana na vikwazo, ukaguzi wa utambulisho au sera za maudhui, wakati DePINs zinatumia sheria za siri kupitia washiriki wa mkataba wa kipekee. Muundo huu unahakikisha utulivu, upinzani na upinzani wa utendaji, na hufanya kuwa bora kwa watengenezaji kujenga maombi ya kiserikali au kufanya kazi katika mazingira yanayoweza kupatikana na vikwazo vya upatikanaji. Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks DePINs wamejenga mfumo wa kiuchumi unaounganisha ufanisi wa kiuchumi na uwajibikaji wa mazingira. Kwa kubadilisha moyo katika tokens, DePINs inaruhusu waendeshaji wa miundombinu na wafanyabiashara wa kazi kufanya kazi vizuri zaidi, kurekebisha tatizo ambalo mitandao ya kompyuta ya zamani ilijaribu kukabiliana na. Hii inajenga athari ya flywheel: kama viungo vingi vinahusishwa, ufanisi wa mtandao unaongezeka, kuendesha bei za kazi za ushindani na kuimarisha fursa kwa washiriki, kutoka kwa waendeshaji binafsi hadi makampuni ya kampuni. Ushirikiano wa kiuchumi unakutana na miundombinu endelevu DePINs hupunguza sana athari ya mazingira ya kompyuta kwa kutumia rasilimali zilizotumika chini, kama GPU za kusimama, kupanua maisha ya GPU za zamani, na kuwezesha usindikaji wa kazi na uzalishaji wa nishati mpya. mbinu hii ya ubunifu inawezesha matumizi endelevu na yenye ufanisi zaidi ya miundombinu bila kupoteza utendaji na kuaminika, na kuwezesha mashirika kufikia malengo yao ya mazingira. DePINs’ future Enzi ya asili ya AI itahitaji miundombinu ambayo inaweza kuendeleza haraka kama teknolojia inasaidia. wingu la kati, linaloharibiwa na udhibiti mkali, bei isiyo na usahihi na uwezekano wa ushawishi wa nje, itakuwa vigumu zaidi kukidhi mahitaji ya mifano ngumu na kazi za nguvu. Watumiaji wa mapema wa mitandao ya kusambazwa watapata faida ya wazi, kufanya kazi na uhuru mkubwa, kupanua kwa urahisi na kuepuka vikwazo vya wauzaji wa jadi. DePINs ni kutafakari tena jinsi miundombinu ya kompyuta ya kimataifa inavyofikiriwa na kutumika. Kama utambulisho unaongezeka, mashirika ya ubunifu zaidi yatavutia kwenye majukwaa ya kufungua ambayo hutoa uvumilivu, utulivu na uwezo wa kukabiliana katika muda halisi. * ya Press Contact: Georgia Hanias na Ed Doljanin Tume ya Uchukuzi.co.uk +447591559007 About ya.net : ya.net Pamoja na mtandao mkubwa zaidi ulimwenguni wa GPUs zilizosambazwa na ufanisi wa juu, kompyuta kwa mahitaji, io.net ni mtengenezaji wa jukwaa na mashirika pekee yanayohitaji mafunzo ya mifano, kuendesha wafanyabiashara na kupanua miundombinu ya LLM. Kuunganisha miundombinu ya gharama nafuu na ya programu ya bure ya io.cloud na vifaa vya pamoja na vya API vya io.intelligence, io.net ni seti kamili kwa startups kubwa za AI.