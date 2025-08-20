Yintoni i-DePINs yindlela engcono yokuhlanganisa i-global compute

Ukucinga Gaurav Sharma, CEO of iimveliso Gaurav Sharma, CEO of iimveliso iimveliso I-Compute Power yintloko ye-innovation ye-modern, nangona yintloko esithile. I-centralized cloud infrastructure ye-providers afana ne-AWS, i-Azure kunye ne-Google Cloud ibandakanya ukufumana iimfuno zeeprojekthi zehlabathi. Nangona kunjalo, akukho kuphela i-capacity apho iinkampani ze-compute zithintela - akuyona i-cost-efficient kwiimveliso ezininzi kwaye ngenxa ye-centralized akuyona engapheliyo ngokwenene ne-censorship ye-corporate kunye ne-government. Lezi zophando ziye kwandisa i-Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), iimodeli ezahlukileyo yokufumana kunye nok I-Paradigma ye-Computing I-DePIN i-category ingahlukaniswa kwiintlobo ezimbini ze-network: I-Physical Resource Networks (PRNs) kunye ne-Digital Resource Networks (DRNs). Yintoni lokugqibela siza kuxhomekeke, ebandakanya zonke iintlobo ze-hardware ye-computing kuquka i-storage, i-bandwidth GPUs kunye ne-CPUs - iimarike ebandayo ukuba iyathintela Ngokusetyenziswa yonke le-infrastructure ye-physical kwi-unified global pool eyenziwe ngama-operators, i-DRNs ibonisa indlela yokufumana i-computing, yenza i-accessible, i-accessible, kunye ne-resilient. $32 billion ngonyaka ngexesha 2025. Zininzi zibonisa ukuba i-DePINs zibonisa kuphela iindawo zokuthengisa i-capacity ezamahala. Nangona i-DePINs zibonisa ukufikelela kwi-computing, le nqakraza ivimbela ububanzi kwe-value proposition yayo. I-DePINs zibonisa i-infrastructure ye-programable kwi-ecosystem ye-decentralized, okuvumela i-developers ukuba zibonise iimpahla zokusebenza ngokufanelekileyo iinkqubo ze-cloud. Enye ingxaki ingxaki ukuba i-nuance kunye ne-agility ye-decentralization ingathintela ukusebenza. Kwimeko, i-DePINs ezininzi ziyafumanisa izibane zokufanelekileyo kwi-latency, i-concurrency kunye ne-throughput. Iinkqubo ezifana ne-smart workload routing, i-networking, kunye ne-tokenized incentive for high availability ayikwazi ukugcina ukusebenza kodwa ukunciphisa ngokugqithisileyo kuxhomekeke nezidingo ze-workload. I-DePINs zibonise i-infrastructure, ayikho yi-capacity ebonakalayo, kodwa yi-fluid coordination, ukunika abathengi izixhobo zokwakha izinhlelo ezininzi ezininzi, ngokukhawuleza kunye nokufanelekileyo kun Njengoko i-cloud yokuzonwabisa kunye noMgangatho Kwiintsuku, ngaphezu Ukusetyenziswa kwe-DePINs. Oku kuthatha abathengi ukufumana i-spectrum ye-hardware, ezisuka kwi-high-performance-cloud-grade GPUs ukuya kumadivayisi we-edge specialized. 13 million izixhobo Iimpawu zezi zixhobo zithenga ukuguqulwa xa amandla yayo yokucubungula kubhalwe yi-developers yokufunda iimodeli, ukucwangcisa, ukuvelisa ividiyo kunye nezinye imisebenzi ezininzi ze-computing. I-DePINs inikeza i-nuance kunye ne-agility yokulawula i-infrastructure ngokuthumela i-transparent, i-hardware-specific orchestration yeengxaki zokusebenza kwizixhobo ze-location-aware - konke ngaphandle kokufuna ulwazi lwezobugcisa okanye ukuqeqeshwa. Ukuba unayo indlela yokusebenzisa i-cloud computing, ungasebenzisa i-DePIN. Zonke izinzuzo ezizodwa, ezijoliswe kwiingxaki ezilandelayo, zibonisa ukuba i-alternative epheleleyo yokuhlanganisa i-global computing, ukulawula iingxaki ze-latency, i-sovereignty, i-sustainability kunye nokuthintela iindleko ezininzi. I-Elastic Global Scheduling ngaphandle kwe-Vendor Lock-In Enye yeefayili ezintsha kakhulu ye-DePINs yi-scheduling elastic, inqaku olufanelekileyo kwi-platforms ezisekhuselekileyo, ezininzi zihlanganiswa ngamaxabiso ezincinane kunye neengxenye ezincinane. I-DePINs ivumela i-developers ukuqalisa iintlobo zokusebenza kwi-GPUs, i-CPUs kunye ne-storage nodes ngaphandle kwexesha, i-composable, i-license-free, kunye ne-scheduling eyenziwe nge-smart contracts kunye ne-token incentives. Ukusebenzisa i-computing ye-decentralized, i-developers inokufumana iintlobo zokusebenza kwi-networkwork of heterogeneous providers ngaphandle kokuf Ukusetyenziswa oku kunye ne-dePINs zokusebenza kwi-usage ye-metric basis, kunye ne-developers ngokuvamile ukuthenga i-units ye-computing capacity enokuthengiswa ngexesha elinye, abasebenzisi be-computing zibonisa i-cost savings ye-up to 75% ngexesha lokukhuthaza ubunzima zabo ngenxa ye-distributed nature ye-architecture. Latency-Aware Infrastructure Ngokungafani neengxaki ze-cloud ezivamile, i-DePINs ivumela i-computing ngokugqithiselwe kwi-latency, i-cost kunye ne-hardware-specificity, ukunika i-infrastructure ye-programable apho i-developer inokufutshane ngokugqithisileyo phakathi kwe-latency-optimized kunye ne-cost-optimized deployments. Ukuba ukutshintsha i-workloads kwi-time ye-edge nodes okanye i-batch jobs kwi-hardware ye-idle, i-orchestrating layer ibonise i-proximity, i-reactivity kunye ne-performance-continuity ngaphandle kokunciphisa i-scale. I-Sovereign-First Compute Infrastructure Ngokuvumela ukuqhagamshelwano we-sovereign kwi-global distributed edge footprint, i-DePINs ivula isakhiwo se-compliance-aware. Oku kusiza ukuqhagamshelwano kwe-GDPR, i-PCI DSS kunye ne-region-specific data residency ngexesha elandelayo i-premium pricing eyenziwe ngokuvamile ngeengxaki ze-centralized providers. Ukusetyenziswa kwe-Edge kunceda ukwandisa ukhuseleko ngokusebenzisa iinkcukacha zendawo nge-programable failover, ukunciphisa iingxaki ezininzi kunye nokwandisa ukhuseleko kwinethiwekhi. Ngaphezu kwalokho, i-providers ye-centralized inokufunda iinkcukacha ezisekelwe kwiingxaki, ukulawula i-identity, okanye iinkqubo ze-content, xa i-dePINs zithintela iinkcukacha ze-cryptographic nge-protocol eziqhelekileyo. Le nkqubo ibonelela i-neutrality, ukuxhaswa kwe-censorship kunye ne-resilience yokusebenza, okwenza yinto efanelekileyo ukuba i-developer zibonise izicelo ze-sovereign okanye zokus Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks I-DePIN iye yenzelwe inkqubo ye-microeconomic eyenza i-economic efficiency kunye ne-ecological responsibility. Ngokwenza i-incentive kwi-token, i-DePINs ivumela i-operators ye-infrastructure kunye ne-job schedulers ukuqhagamshelane kakuhle, ukuguqulwa inkinga elidlulileyo yeenethiwekhi ze-computing. Oku kwenza isiphumo ye-flywheel: xa amaninzi ama-nodes zihlanganisa, ukwandisa i-network flexibility, ukwandisa ixabiso se-job competitive kunye nokwandisa iimfuno kubafundi, ukusuka kwi-operators ngamazwe ukuya kwi-flots ze-enterprise. I-Economic Coordination ifumaneka ne-Sustainable Infrastructure I-DePINs ikunciphisa kakhulu imiphumo yemvelo ye-computing ngokuchasene nezinto ezininzi ezisetyenzisiweyo, njenge-GPU ezisetyenzisiweyo, ukwandisa ubomi be-GPU ezidlulileyo, kwaye lula ukuxhaswa kwama-workloads kunye nokuveliswa kwama-energy. Le nophuhliso olusebenzayo inikezela ukusetyenziswa kwe-infrastructure ngempumelelo ngaphandle kokunciphisa ukusebenza kunye ne-reliability, ukunceda iinkampani ukufumana iimfuno zabo ze-environmental. DePINs’ future I-AI-native ye-era iya kufuneka i-infrastructure enokufumaneka ngokukhawuleza njengoko ubuchwepheshe enokuthengiswa. I-centralized cloud, i-constrained by rigid controls, i-pricing opacous and vulnerability to external influence, iya kuthatha iingxaki ezininzi ukufumana iimfuno zeemodeli ezincinane kunye neengxaki zokusebenza ezincinane. Abasebenzi abatsha zeenethiwekhi ze-decentralized iya kufumana iingxaki ezincinane, ukusebenza kunye ne-autonomy engaphezulu, ukwandisa ngempumelelo kunye nokukhusela iingxaki ezinxulumene yi-providers eziqhelekileyo. I-DePINs inikeza ukuguqulwa ngokupheleleyo kwindlela yokufakelwa kwe-infrastructure ye-computing yehlabathi. Ngokuba ukuvelisa, iinkonzo ezininzi ze-innovative ziye zithunyelwe kwi-platforms ezihlangeneyo zibonakalayo, i-neutrality kunye ne-capacity yokuguqulwa kwimeko ye-real-time. Ngoku kwimeko yokufunda, ukunikezela kunye nokunceda ukwakha i-infrastructure ye-decentralized enikeza umdla wokugqibela le-innovation. * Iimveliso Press Contact: I-Georgia Hanias kunye ne-Ed Doljanin press@ecologymedia.co.uk +447591559007 About iimveliso : iimveliso Nge-World's largest network of distributed GPUs and high-performance, on-demand computing, io.net yinto eyodwa iinkampani kunye neengcali zokusetyenziswa iimodeli, iingcali zokusebenza kunye nokuphakamisa i-infrastructure ye-LLM. Ukubandakanya i-infrastructure ye-cost-efficient kunye ne-builder-friendly programable ye-io.cloud kunye ne-API-accessible toolkit ye-io.intelligence, io.net kuyinto i-stack epheleleyo kwi-startups ze-AI ezininzi.