Чому DEPIN є найкращим способом організації глобального обчислення

Від Gaurav Sharma, CEO of ІО.НЕТ Gaurav Sharma, генеральний директор ІО.НЕТ ІО.НЕТ Централізована хмарна інфраструктура від постачальників, таких як AWS, Azure і Google Cloud, бореться, щоб задовольнити вимоги глобальних проектів. Однак, це не тільки потужність, де ці компанії випадають, - вони не є економічно ефективними для багатьох підприємств і тому, що вони є централізованими, вони ніколи не є дійсно стійкими до корпоративної та урядової цензури. Ці виклики призвели до виникнення Децентралізованих мереж фізичної інфраструктури (DePIN), альтернативних моделей для доступу та розгортання обчислювальної потужності, які пропонують більшу гнучкість, зниження витрат і стійкість до цензури для проектів та підприємств у всьому світі. Нова обчислювальна парадигма Категорію DePIN можна розділити на два основних типи мереж: Мережі фізичних ресурсів (PRN) і Мережі цифрових ресурсів (DRN). Це останній, на якому ми зосередимося, охоплюючи всі форми обчислювального обладнання, включаючи зберігання, GPU та CPU - ринок, який, як очікується, перевершить Агрегуючи всю цю фізичну інфраструктуру в єдиний глобальний басейн, що підтримується незалежними операторами, DRN трансформують спосіб, яким розробники отримують доступ до обчислювальної техніки, роблячи її більш доступною, доступною та стійкою. $32 млрд на рік до кінця 2025 року Багато хто припускає, що DePIN є просто ринковими місцями для запасної потужності.У той час як DePIN сприяють доступу до обчислень, цей погляд нехтує широтою його пропозиції про цінність.DePIN розблокує програмовану інфраструктуру в межах децентралізованої екосистеми, що дозволяє розробникам оркеструвати робочі навантаження таким чином, що традиційні хмарні структури не можуть легко реплікуватися. Інша помилка полягає в тому, що нюанси і гнучкість децентралізації можуть загрожувати продуктивності. Насправді, багато DePIN тепер забезпечують конкурентні бенчмарки через затримку, конвергенцію та пропускну здатність. Техніки, такі як розумне маршрутування робочого навантаження, мережеве мережеве забезпечення та токенізовані стимули для високої доступності не тільки допомагають підтримувати продуктивність, але й оптимізують її динамічно на основі потреб робочого навантаження. Так само добре, як традиційна хмара і краще Сьогодні, більше ніж Це дозволяє розробникам використовувати широкий спектр обладнання, починаючи від високопродуктивних графічних процесорів класу хмари до спеціалізованих пристроїв. 13 мільйонів пристроїв Власники цих пристроїв отримують компенсацію, коли їх обчислювальна потужність зарезервована розробниками для навчання моделей, висновків, відеогенерації та будь-яких інших обчислювальних завдань. DePIN додають нюанси та гнучкість в управлінні інфраструктурою, надаючи прозору, специфічну для обладнання оркестрацію робочих навантажень на пристроях, які усвідомлюють місце розташування - все без необхідності спеціалізованих знань або навчання. Ці унікальні переваги, розглянуті в наступних параграфах, роблять їх потужною альтернативою для організації глобальних обчислень, вирішення проблем затримки, суверенітету, стійкості та уникнення зростання витрат. Еластичне глобальне планування без блокування постачальника Однією з найбільш трансформаційних можливостей DePIN є еластичне планування, що є чітким контрастом до централізованих платформ, які обмежені жорсткими рівнями ціноутворення та обмеженими регіональними зонами. DePIN дозволяють розробникам запускати робочі навантаження по GPU, CPU і вузлах зберігання без обмежень часу, що дозволяє складати, без дозволу та координувати планування через розумні контракти та стимули токенів. Використовуючи децентралізовані обчислення, розробники можуть збільшувати робочі навантаження по мережі гетерогенних постачальників, не замкнувшись у власних API або контрактах, розблокуючи справжнє ринкове ціноутворення та операційну автономію. Поєднуючи це з тим, що DePINs працюють на метричній основі використання, з розробниками, які зазвичай купують одиниці обчислювальної потужності, які можна викупити в будь-який момент, обчислювальні користувачі забезпечують економію витрат до 75% при цьому також підвищуючи їх стійкість через розподілений характер архітектури. Latency-Aware Infrastructure На відміну від традиційних хмарних зон, DePIN динамічно маршрутує обчислення на основі затримки, витрат та специфіки апаратного забезпечення, пропонуючи програмовану інфраструктуру, в якій розробники можуть активно переходити між оптимізованими за затримкою і оптимізованими за вартістю розгортаннями. Суверенна перша обчислювальна інфраструктура Дозволяючи суверенне розгортання по всьому світу, DePIN розблокує інфраструктуру, яка усвідомлює відповідність GDPR, PCI DSS та відповідність резиденції даних для конкретних регіонів, одночасно уникаючи преміальних ціноутворень, які зазвичай пов'язані з такими положеннями від централізованих постачальників. Крім того, централізовані провайдери можуть накладати обмеження на основі санкцій, перевірки ідентичності або контент-політики, в той час як DePIN застосовують криптографічні правила через децентралізованих учасників протоколу.Цей дизайн забезпечує нейтралітет, опір цензурі та оперативну стійкість, що робить його ідеальним для розробників, які будують суверенні додатки або працюють в середовищах, уразливих до обмежень доступу. Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks ДеПІН створили мікроекономічну структуру, яка гармонізує економічну ефективність з екологічною відповідальністю. Перетворюючи стимули на токени, ДеПІН дозволяють операторам інфраструктури та планувальникам робочих місць краще співпрацювати, вирішуючи проблему, яку старі комп'ютерні мережі намагалися вирішити. Економічна координація зустрічає стійку інфраструктуру ДеПІН значно зменшують вплив обчислювальних технологій на навколишнє середовище, використовуючи недостатньо використані ресурси, такі як безперервні GPU, продовжуючи термін служби старих GPU, а також полегшуючи синхронізацію робочих навантажень з відновлюваним виробництвом енергії.Цей інноваційний підхід дозволяє більш стійке та ефективне використання інфраструктури без шкоди для продуктивності та надійності, що дозволяє підприємствам досягти своїх екологічних цілей. DePINs’ future Централізована хмара, обмежена жорсткими контролями, непростим ціноутворенням та вразливістю до зовнішнього впливу, знайдеться все важче задовольнити вимоги складних моделей та динамічних робочих навантажень. ДеПІН представляють собою повне переосмислення того, як глобальна обчислювальна інфраструктура замислюється і працює.У міру зростання поширення, найбільш інноваційні організації будуть залучені до відкритих платформ, які забезпечують стійкість, нейтральність та здатність адаптуватися в реальному часі.Тепер настав час досліджувати, сприяти та допомагати формувати децентралізовану інфраструктуру, яка буде стимулювати наступне покоління інновацій. Об'єднуючи економічно ефективну та зручну для розробників програмувану інфраструктуру io.cloud з уніфікованим та API-доступним набором інструментів io.intelligence, io.net є повним стеком для великих стартапів AI.