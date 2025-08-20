Kodėl DEPIN yra geriausias būdas organizuoti pasaulinį skaičiavimą

pagal Gaurav Sharma, generalinis direktorius Tėvynė Gaurav Sharma, generalinis direktorius Tėvynė Tėvynė Kompiuterių galia yra šiuolaikinių inovacijų pagrindas, tačiau jos nuolat trūksta. Centralizuota debesies infrastruktūra iš tiekėjų, tokių kaip AWS, Azure ir Google Cloud, stengiasi patenkinti pasaulinių projektų poreikius. Tačiau tai ne tik pajėgumai, kuriuose trūksta šių bendrovių - jos nėra ekonomiškai efektyvios daugeliui įmonių ir kadangi jos yra centralizuotos, jos niekada nėra tikrai atsparios įmonių ir vyriausybių cenzūrai. Šie iššūkiai lėmė decentralizuotų fizinių infrastruktūrų tinklų (DePIN), alternatyvių modelių prieigai ir skaičiavimo galios diegimui, kurie siūlo didesnį lankstumą, mažesnes išlaidas ir atsparumą cenzūrai projektams ir įmonėms visame pasaulyje. Naujoji skaičiavimo paradigma DePIN kategoriją galima suskirstyti į du pagrindinius tinklo tipus: fizinius išteklių tinklus (PRN) ir skaitmeninius išteklių tinklus (DRN). Tai pastaroji, į kurią mes sutelksime dėmesį, apimanti visas kompiuterinės įrangos formas, įskaitant saugojimo, pralaidumo GPU ir CPU - rinką, kuri tikimasi viršyti Sujungiant visą šią fizinę infrastruktūrą į vieningą pasaulinį baseiną, kurį prižiūri nepriklausomi operatoriai, DRN keičia tai, kaip kūrėjai turi prieigą prie kompiuterijos, todėl ji yra prieinamesnė, prieinamesnė ir atsparesnė. 32 mlrd. JAV dolerių per metus iki 2025 m. pabaigos Daugelis mano, kad DePIN yra tiesiog atsarginių pajėgumų rinkos vietos. Nors DePIN palengvina prieigą prie skaičiavimo, šis požiūris ignoruoja jo vertės pasiūlymo plotį. DePIN atveria programuojamą infrastruktūrą decentralizuotoje ekosistemoje, leidžiančioje kūrėjams organizuoti darbo krūvius taip, kad tradicinės debesų struktūros negali lengvai atkurti. Kitas klaidingas supratimas yra tai, kad decentralizacijos niuansas ir judrumas gali pakenkti našumui. Iš tikrųjų daugelis DePIN dabar teikia konkurencinius lyginamuosius rodiklius, susijusius su vėlavimu, sutapimu ir našumu.Tokios technikos kaip protingas darbo krūvio maršrutas, tinklų tinklų kūrimas ir tokenizuotos didelio prieinamumo paskatos ne tik padeda išlaikyti našumą, bet ir dinamiškai jį optimizuoti, atsižvelgiant į darbo krūvio poreikius.DePIN iš naujo apibrėžia infrastruktūrą ne kaip fiksuotą pajėgumą, bet kaip skysčių koordinavimą, suteikiant kūrėjams įrankius kurti sistemas, kurios yra pigesnės, greitesnės ir atsparesnės Kaip geras kaip tradicinis debesis ir geriau Šiandien daugiau nei Tai leidžia kūrėjams pasinaudoti įvairiomis aparatūros priemonėmis, pradedant aukštos kokybės debesies GPU ir baigiant specializuotais krašto įrenginiais. 13 milijonų įrenginių Šių įrenginių savininkai gauna kompensaciją, kai jų skaičiavimo galia yra rezervuota kūrėjams modelio mokymui, išvadoms, vaizdo kūrimui ir bet kokioms kitoms kompiuterio intensyvioms užduotims. "DePINs" suteikia niuansų ir judrumo infrastruktūros valdymui, pateikdami skaidrią, įrangai būdingą darbo apkrovų organizavimą per vietos suvokimo įrenginius - visa tai nereikalauja specialių žinių ar mokymų. Šie unikalūs privalumai, ištirti toliau pateiktose dalyse, daro juos stiprią alternatyvą organizuoti pasaulinius skaičiavimus, spręsti uždelsimo klausimus, suverenumą, tvarumą ir išvengti didėjančių išlaidų. Elastinis pasaulinis tvarkaraštis be pardavėjo užrakto Vienas iš labiausiai transformuojančių „DePIN“ gebėjimų yra elastinis planavimas, aiškus kontrastas centralizuotoms platformoms, kurias riboja griežti kainų lygiai ir ribotos regioninės zonos. „DePIN“ leidžia kūrėjams paleisti darbo apkrovas per GPU, CPU ir saugojimo mazgus be laiko apribojimų, leidžiant sudėtiną, neleistiną ir koordinuotą planavimą per pažangias sutartis ir žetonų paskatas. Naudojant decentralizuotą skaičiavimą, kūrėjai gali padidinti darbo apkrovas įvairių tiekėjų tinkle, nesusiję su nuosavybiniais API ar sutartimis, atverti tikrą rinkos pritaikytą kainodarą ir veiklos autonomiją. Derinant tai su tuo, kad DePIN veikia pagal matuojamą naudojimą, o kūrėjai paprastai perka skaičiavimo pajėgumo vienetus, kuriuos galima išpirkti bet kuriuo metu, kompiuterių vartotojai užtikrina iki 75% sąnaudų taupymą, tuo pačiu didindami jų atsparumą dėl paskirstyto architektūros pobūdžio. Latency-Aware Infrastructure Skirtingai nuo tradicinių debesies zonų, „DePIN“ dinamiškai nukreipia skaičiavimą pagal vėlavimą, sąnaudas ir aparatūros specifiškumą, siūlo programuojamą infrastruktūrą, kurioje kūrėjai gali aktyviai perjungti tarp vėlavimo optimizuotų ir sąnaudų optimizuotų diegimų. Suvereni pirmoji kompiuterinė infrastruktūra Leidžiant suverenius diegimus visame pasaulyje paskirstytame kraštovaizdyje, „DePIN“ atveria atitikties suvokimo infrastruktūrą.Tai palengvina BDAR, PCI DSS ir regiono duomenų rezidencijos laikymąsi, tuo pačiu išvengiant aukščiausios kokybės kainodaros, paprastai susijusios su tokiomis nuostatomis iš centralizuotų teikėjų. Be to, centralizuoti teikėjai gali nustatyti apribojimus, pagrįstus sankcijomis, tapatybės tikrinimu ar turinio politika, o DePIN vykdo kriptografines taisykles per decentralizuotus protokolų dalyvius.Šis dizainas užtikrina neutralumą, atsparumą cenzūrai ir veiklos atsparumą, todėl jis idealiai tinka kūrėjams, kurie kuria suverenias programas arba veikia aplinkoje, kuri yra pažeidžiama prieigos apribojimais. Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks DePIN sukūrė mikroekonominę sistemą, kuri suderina ekonominį efektyvumą su ekologine atsakomybe. Paverčiant paskatas į žetonus, DePIN leidžia infrastruktūros operatoriams ir darbo tvarkaraščiams geriau bendradarbiauti, išsprendžiant problemą, kurią senesni kompiuteriniai tinklai kovojo spręsti. Ekonominis koordinavimas atitinka tvarią infrastruktūrą DePIN žymiai sumažina skaičiavimo poveikį aplinkai, panaudojant nepakankamai išnaudotus išteklius, pvz., miegančius GPU, prailgina senesnių GPU tarnavimo laiką ir palengvina darbo apkrovų sinchronizavimą su atsinaujinančios energijos gamyba. DePINs’ future Centralizuotam debeliui, kurį riboja griežta kontrolė, neaiški kainodara ir pažeidžiamumas išorės įtaka, bus vis sunkiau patenkinti sudėtingų modelių ir dinamiškų darbo krūvių reikalavimus. Kadangi įsisavinimas auga, novatoriškiausios organizacijos bus traukiamos į atviras platformas, kurios teikia atsparumą, neutralumą ir gebėjimą prisitaikyti realiu laiku.