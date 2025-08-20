なぜDePINはグローバルコンピューティングを組織する最良の方法なのか

ゆえに Gaurav Sharma, CEO of ネット Gaurav Sharma, CEO of ネット ネット コンピュータ・パワーは現代のイノベーションの背骨であるが、常に供給不足にあります。AWS、Azure、Google Cloudなどのプロバイダーからの集中型クラウド・インフラストラクチャは、グローバルなプロジェクトの要求を満たすために苦労しています。しかし、これらの企業が不足しているのは容量だけではありません - 多くの企業にとってコスト効率が低く、集中化されているため、企業や政府の検閲に絶対に抵抗しません。 これらの課題は、世界中のプロジェクトや企業により大きな柔軟性、コスト削減、検閲抵抗を提供するコンピュータ・パワーへのアクセスと展開の代替モデルであるDecentralized Physical Infrastructure Networks(DePIN)の出現につながりました。 新しいコンピュータパラダイム DePINカテゴリは、物理資源ネットワーク(PRNs)とデジタル資源ネットワーク(DRNs)の2つの主なネットワークタイプに分けられます。これは、ストレージ、帯域幅GPU、およびCPUを含むすべてのコンピューティングハードウェアを含む、我々が焦点を当てる後者の市場です。 すべての物理インフラストラクチャを独立したオペレーターによって維持される統一されたグローバルプールに集約することで、DRNは開発者がコンピュータにアクセスする方法を変革し、それをよりアクセスしやすく、より手頃な価格で、より抵抗力のあるものにします。 2025年末までに年間32億ドル 多くの人々は、DePINは単に余分な容量の市場であると仮定します。DePINはコンピューティングへのアクセスを容易にする一方で、この見解はその価値提案の幅を無視します。DePINは、分散型エコシステム内のプログラマブルインフラストラクチャをブロックし、開発者が従来のクラウド構造が簡単に複製できない方法でワークロードをオーケストラリングすることができます。 もう一つの誤解は、分散化の微妙さと柔軟性がパフォーマンスを損なう可能性があるということです。実際には、多くのDePINは、遅延、並行性、およびパフォーマンスをめぐる競争基準を提供しています。スマートワークロードルーティング、メッシュネットワーク化、高可用性のためのトークン化されたインセンティブなどの技術は、パフォーマンスを維持するだけでなく、ワークロードのニーズに基づいてダイナミックに最適化するのに役立ちます。 伝統的なクラウドと同じくらい良いし、より良い。 今日、より これにより、開発者は、高性能クラウドグレードGPUから専門エッジデバイスまで、ハードウェアの範囲を活用することができます。 13 デバイス これらのデバイスの所有者は、開発者がモデルトレーニング、推論、ビデオ生成、およびその他のコンピュータ密集したタスクのためにコンピュータパワーを保有する場合に報酬を受け取ります。 DePINsは、場所認識のデバイス間で、透明でハードウェア特有のワークロードオーケストラを提供することで、インフラストラクチャ管理にニュアンスと柔軟性を追加します - すべて専門知識やトレーニングを必要とせずに。 これらのユニークな利点は、次の段落で検討され、グローバルなコンピューティングを組織し、遅延、主権、持続可能性の問題に対処し、コストの上昇を回避するための強力な代替手段です。 Elastic Global Scheduling Without Vendor Lock-In(販売者ロックなしのグローバルスケジュール) DePINsの最も変革的な機能の1つは、柔軟なスケジュールであり、スティックな価格レベルと限られた地域ゾーンによって制限されている集中型プラットフォームとの明確な対照です。DePINsは、開発者が時間の制限なしでGPU、CPU、ストレージノードのワークロードを開始させ、スマートコントラクトやトークン奨励金を通じてコンポーネーション可能で、許可なしで調整されたスケジュールを可能にします。 これをデピンが測定された使用基盤で動作するという事実と組み合わせ、開発者は通常、いつでも買い換えられるコンピューティング容量の単位を購入することにより、コンピューティングユーザーは最大75%のコスト節約を確保し、また、分散型アーキテクチャの性質のためにその抵抗性を向上させています。 Latency-Aware Infrastructure 従来のクラウドゾーンとは異なり、DePINは、遅延、コスト、ハードウェアの特定性に基づいて動的にコンピューティングをルーティングし、プログラミング可能なインフラストラクチャを提供し、開発者が遅延最適化とコスト最適化の展開間を積極的に切り替えることができます。 主権ファーストコンピュータインフラ DePINsは、世界的に分散されたエッジフットプリントにわたって主権的な展開を可能にすることにより、コンプライアンスに注意するインフラストラクチャをブロックし、GDPR、PCI DSS、および地域特有のデータ居住コンプライアンスを容易にし、同時に中央化プロバイダーからそのような規定に通常関連するプレミアム価格を回避します。 Edge デプロイメントは、プログラミング可能なノードを介してデータをルーティングし、単一の故障点を最小限に抑え、ネットワーク全体で信頼を高めることで、主権をさらに強化します。さらに、中央化プロバイダーは制裁、アイデンティティ認証、またはコンテンツポリシーに基づいて制限を課すことができますが、DePIN は分散型プロトコル参加者を通じて暗号化規則を執行します。 Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks DePINsは、経済的効率性と生態的責任を調和させるマイクロ経済的枠組みを構築しました。インセンティブをトークンに変えることによって、DePINsは、インフラストラクチャオペレーターとワークスケーラーがよりよく協力し、古いコンピューティングネットワークが解決するために苦労していた問題を解決することを可能にします。 経済の連携は持続可能なインフラと出会う DePINsは、未使用のGPUなどのリソースを活用し、古いGPUの寿命を延長し、再生可能エネルギー生産とのワークロードの同期を容易にすることにより、コンピューティングの環境への影響を大幅に軽減します。 DePINs’ future AI ネイティブの時代には、それがサポートするテクノロジーと同様に急速に進化するインフラが必要になるだろう。 統合されたクラウドは、厳しい制御、不透明な価格設定、外部の影響への脆弱性によって制限され、複雑なモデルやダイナミックなワークロードの要求を満たすことがますます困難になるだろう。 DePINsは、グローバルなコンピューティング・インフラストラクチャがどのように構想され、運用されているかを完全に再構想するものである。採用が拡大するにつれて、最も革新的な組織は、抵抗性、中立性、リアルタイムで適応する能力を提供するオープン・プラットフォームに惹かれます。 ♪♪♪ Press Contact: ジョージア・ハニアス&エド・ドリアン press@ecologymedia.co.uk お知らせ +447591559007 About ネット : ネット 世界最大の分散型GPUネットワークと高性能のオンデマンドコンピューティングで、 io.net は、プラットフォーム開発者や組織がモデル、エージェントを実行し、LLM インフラストラクチャをスケールする必要がある唯一のネットワークです。 io.cloud のコスト効率的で構築者フレンドリーなプログラミング可能なインフラストラクチャと io.intelligence の統一型およびAPIにアクセス可能なツールキットを組み合わせ、 io.net は大規模なAIスタートアップのための完全なスタックです。