کیوں DePINs عالمی کمپیوٹنگ کو منظم کرنے کا بہترین طریقہ ہے

سے Gaurav Sharma، CEO کے میں.NET Gaurav Sharma، CEO کے میں.NET میں.NET کمپیوٹنگ توانائی جدید تجدید کی پٹھان ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی فراہمی میں کم ہے. AWS، Azure اور Google Cloud کی طرح فراہم کرنے والے فراہم کرنے والوں کی مرکزی کالم انشورنس نے عالمی منصوبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جدوجہد کی ہے. تاہم، یہ صرف صلاحیت نہیں ہے جہاں ان کمپنیوں کو کم ہو جاتا ہے - وہ بہت سے کاروباری اداروں کے لئے لاگت مؤثر نہیں ہیں اور کیونکہ وہ مرکزی ہیں وہ کبھی بھی کارپوریٹ اور حکومت کے سینسرٹ سے واقعی مزاحمت نہیں ہیں. ان چیلنجوں نے ڈیسٹرکٹ فیزیکی انشورنس نیٹ ورک ( ڈی پیین) کی آمد کی وجہ سے کیا ہے، کمپیوٹنگ توانائی تک رسائی اور انضمام کے لئے متبادل ماڈل جو دنیا بھر میں منصوبوں اور کاروباریوں کے لئے زیادہ انعطاف پذیری، ایک نیا کمپیوٹر پیراگراف DePIN قسم کو دو بنیادی نیٹ ورک کے اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: جسمانی وسائل کے نیٹ ورک (PRNs) اور ڈیجیٹل وسائل کے نیٹ ورک (DRNs). یہ آخری ہم پر توجہ مرکوز کریں گے، اس میں سٹوریج، بینڈوڈ GPUs اور CPUs سمیت کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے تمام اقسام شامل ہیں - ایک مارکیٹ ہے جو بڑھنے کی توقع ہے. انفرادی آپریٹرز کی طرف سے برقرار رکھنے والے ایک مشترکہ عالمی پوزیشن میں اس تمام فیزیکی انجکشن کو جمع کرتے ہوئے، DRNs کمپیوٹرز تک رسائی کے طریقوں کو تبدیل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ دستیاب، زیادہ سستے اور زیادہ مستحکم بناتے ہیں. 2025 کے اختتام تک ہر سال 32 ارب ڈالر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈپینز صرف غیر معمولی صلاحیت کے لئے مارکیٹوں ہیں. جبکہ ڈپینز کمپیوٹنگ تک رسائی کو آسان بناتے ہیں، یہ نقطہ نظر اس کی قیمت کی پیشکش کی وسیعیت پر نظر ڈالتا ہے. ڈپینز ایک غیر معمولی ایشیائی نظام کے اندر پروگرامنگ انٹرفیس کو بند کر دیتے ہیں، ڈویلپرز کو کام لوڈز کو روکٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے جس طرح روایتی کلاؤڈ ساختوں کو آسانی سے دوبارہ نہیں کیا جا سکتا. ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ decentralization کی وینشن اور چیلنج کی کارکردگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. حقیقت میں، بہت سے DePINs اب latency، concorrency اور throughput کے درمیان مقابلہ برانڈز فراہم کرتے ہیں. تکنیکوں جیسے سمارٹ کام لوڈ روٹنگ، نیٹ ورکنگ اور اعلی دستیابیت کے لئے tokenized حوصلہ افزائی نہ صرف کارکردگی کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے بلکہ کام لوڈ کی ضروریات پر مبنی طور پر اس کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے. روایتی ابر کے طور پر اچھا اور بہتر آج، زیادہ سے زیادہ یہ ڈویلپرز کو ہارڈ ویئر کے ایک سپیکٹرم کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، اعلی کارکردگی کے کالم کی سطح کے GPUs سے مخصوص کنجریڈ آلات تک. 13 ملین آلات ان آلات کے مالکان ادائیگی حاصل کرتے ہیں جب ان کی کمپیوٹنگ طاقت ڈویلپرز کی طرف سے ماڈل تربیت، اختتام، ویڈیو پیداوار اور کسی بھی دیگر کمپیوٹنگ سنگین کاموں کے لئے محفوظ ہے. DePINs نیٹ ورک کے انتظام کے لئے توازن اور چمک کو اضافہ کرتے ہیں، جہاں جگہ کی شناخت کے آلات پر کام لوڈز کی شفاف، ہارڈ ویئر کی منفرد آرکسٹریشن فراہم کرتے ہیں - سب کچھ مہارت یا تربیت کی ضرورت نہیں ہے. ان منفرد فوائد، مندرجہ ذیل حصوں میں تجزیہ کیا جاتا ہے، انہیں عالمی کمپیوٹنگ کو منظم کرنے کے لئے ایک مضبوط متبادل بناتے ہیں، تاخیر کے مسائل کو حل کرتے ہیں، حاکمیت، استحکام اور بڑھتی ہوئی لاگتوں سے بچنے کے لئے. Elastic Global Scheduling کے بغیر ڈیلر Lock-In DePINs کے سب سے زیادہ متحرک صلاحیتوں میں سے ایک elastic منصوبہ بندی ہے، مرکزی پلیٹ فارمز کے ساتھ ایک واضح تنازع ہے، جو سخت قیمتوں کی سطحوں اور محدود علاقے علاقےوں کی طرف سے محدود ہیں. DePINs ڈویلپرز کو وقت کی حد کے بغیر GPUs، CPUs اور اسٹوریج نڈوز کے درمیان کام لوڈنگ کو شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے، سمارٹ معاہدوں اور ٹوکن حوصلہ افزائیوں کے ذریعے composable، اجازت کے بغیر اور متحرک منصوبہ بندی کی اجازت دیتا ہے. decentralized calculation کا استعمال کرتے ہوئے، ڈویلپرز heterogeneous سپلائرز کے نیٹ ورک کے ذریعے کام لوڈ کو چالو کرسکتے ہیں بغیر خود کارکردگی API یا معاہدوں میں بند کر دیا جاتا ہے، حقیقی مارکیٹ کی طرف سے قیمت یہ اس حقیقت کے ساتھ مل کر کہ ڈپینز ایک میٹر استعمال کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، ڈویلپرز عام طور پر کمپیوٹنگ کی صلاحیت کے یونٹس خریدتے ہیں جو کسی بھی وقت خریدا جا سکتا ہے، کمپیوٹنگ صارفین کو 75٪ تک کی لاگتوں کی بچت کو یقینی بناتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکل کی تقسیم نوعیت کی وجہ سے ان کی مزاحمت کو بھی بہتر بناتے ہیں. Latency-Aware Infrastructure روایتی کلاؤڈ زونوں کے برعکس، DePINs متحرک طور پر تاخیر، قیمت اور ہارڈ ویئر کی خاصیت پر مبنی کمپیوٹرز کو روٹنگ کرسکتے ہیں، پروگرامن انشورنس کی پیشکش کرتے ہیں جہاں ڈویلپرز فعال طور پر تاخیر کے لئے بہتر اور قیمت کے لئے بہتر ڈپازٹنگ کے درمیان سوئچ کرسکتے ہیں. چاہے حقیقی وقت کام لوڈ کو کنڈاڈز یا بیچ کاموں کو خالی ہارڈ ویئر کے لئے روٹنگ کریں، آرکسٹریشن layer سائز کو نقصان پہنچانے کے بغیر قریبی، ردعمل اور کارکردگی کی مداومیت کو ترجیح دیتا ہے. حکومتی پہلا کمپیوٹنگ انسٹال عالمی طور پر توسیع شدہ کنڈلی ٹائپ پر حکمرانی کی تنصیب کی اجازت دیتا ہے، ڈپینز کو مطابقت کے بارے میں جاننے والی انٹرفیس کو کھولنے میں مدد ملتی ہے.یہ GDPR، PCI DSS اور علاقے کے مخصوص ڈیٹا رہائش کی مطابقت کو آسان بناتا ہے جبکہ اس وقت مرکزی فراہم کرنے والوں کی طرف سے اس طرح کے احکامات سے عام طور پر منسلک پریمیم قیمتوں سے بچ جاتا ہے. اس کے علاوہ، مرکزی فراہم کنندہ پابندیوں، شناخت کی تصدیق یا مواد کی پالیسیوں پر مبنی محدودیتوں کو مقرر کرسکتے ہیں جبکہ ڈپینز decentralized پروٹوکول کے شرکاء کے ذریعے خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خفیہ طور پر خ Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks DePINs نے ایک مائیکرو اقتصادی فریم ورک کی تعمیر کی ہے جو اقتصادی کارکردگی کو ماحولیاتی ذمہ داری کے ساتھ منسلک کرتا ہے. حوصلہ افزائیوں کو ٹوکن میں تبدیل کرتے ہوئے، DePINs نیٹ ورک آپریٹرز اور ملازمت کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو بہتر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، ایک مسئلہ کو حل کرنے کے لئے جو پرانے کمپیوٹرنگ نیٹ ورکوں نے جدوجہد کی ہے. یہ ایک flywheel اثر پیدا کرتا ہے: جیسا کہ زیادہ نیٹ ورکز شامل ہوتے ہیں، نیٹ ورک کے انعطافات میں اضافہ ہوتا ہے، مقابلہ کاروں کی قیمتوں کو بڑھانے اور شرکاء کے لئے امکانات کو بڑھانے کے لئے، انفرادی آپریٹرز سے کارپوریٹز تک. اقتصادی تنصیب کو پایا جا سکتا ہے DePINs بنیادی طور پر کمپیوٹرز کے ماحولیاتی اثرات کو کم استعمال شدہ وسائل، جیسے غیر معمولی GPUs کا استعمال کرتے ہوئے، پرانے GPUs کی زندگی کو بڑھانے، اور تجدید توانائی پیداوار کے ساتھ کام کے بوجھوں کی سنکنرن کو آسان بنانے کی طرف سے کم کر سکتے ہیں. یہ جدید نقطہ نظر سرمایہ کاری اور کارکردگی کو نقصان پہنچانے کے بغیر نیٹ ورک کی ایک زیادہ مستحکم اور مؤثر استعمال کی اجازت دیتا ہے، کمپنیوں کو ان کے ماحولیاتی مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. DePINs’ future AI-Native کی عمر کی ضرورت ہو گی انٹرفیس کی جس میں ٹیکنالوجی کی حمایت کے طور پر تیزی سے ترقی کی جا سکتی ہے. ایک مرکزی ابر، سخت کنٹرول، غیر متوقع قیمت اور بیرونی اثرات کے لئے حساسیت کی وجہ سے محدود ہو جائے گا، یہ پیچیدہ ماڈل اور متحرک کام لوڈ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے زیادہ مشکل ہو جائے گا. decentralized نیٹ ورک کے ابتدائی اپنانے کو ایک واضح فائدہ ملے گا، زیادہ خود کار طریقے سے کام، آسانی سے پیمائش اور روایتی سپلائرز کی طرف سے مقرر کردہ محدودیتوں کو ہٹانے کے لئے. DePINs ایک مکمل دوبارہ تصور کی نمائندگی کرتا ہے کہ کس طرح عالمی کمپیوٹنگ انشورنس کو تصور کیا جاتا ہے اور کام کرتا ہے. انشورنس کی ترقی کے ساتھ، سب سے زیادہ جدید تنظیموں کو انشورنس پلیٹ فارمز کو کھولنے کے لئے جذب کیا جائے گا جو مزاحمت، نائٹولیٹی اور حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں.