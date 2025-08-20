Miért a DePIN-ek a legjobb módja a globális számítás megszervezésének

által Gaurav Sharma, a cég vezérigazgatója Az Io.net Gaurav Sharma, a cég vezérigazgatója Az Io.net Az Io.net A számítási erő a modern innováció gerincét képezi, de folyamatosan hiányzik a kínálat. Az AWS, az Azure és a Google Cloud szolgáltatók központosított felhőinfrastruktúrája küzd a globális projektek igényeinek kielégítéséért. Azonban ez nem csak a kapacitás, ahol ezek a vállalatok hiányoznak - sok vállalkozás számára nem költséghatékonyak, és mivel központosítottak, soha nem igazán ellenállnak a vállalati és kormányzati cenzúrának. Ezek a kihívások a decentralizált fizikai infrastruktúra hálózatok (DePIN) megjelenéséhez vezettek, amelyek alternatív modellek a számítási teljesítmény eléréséhez és telepítéséhez, amelyek nagyobb rugalmasságot, csökkentett költségeket és cenzúra ellenállást kínálnak a projektek és vállalatok világszerte. Új számítási paradigma A DePIN kategóriát két fő hálózati típusra lehet felosztani: fizikai erőforrás-hálózatok (PRN-k) és digitális erőforrás-hálózatok (DRN-k). Ez az utóbbi, amelyre összpontosítunk, magában foglalja a számítógépes hardver minden formáját, beleértve a tárolást, a sávszélességű GPU-kat és a CPU-kat - egy olyan piacot, amely várhatóan meghaladja Azáltal, hogy az összes fizikai infrastruktúrát egy független szolgáltatók által fenntartott egységes globális poolba egyesítik, a DRN-ek átalakítják a fejlesztők hozzáférését a számítástechnikához, így hozzáférhetőbbé, megfizethetőbbé és ellenállóbbá teszik. 32 milliárd dollár évente 2025 végéig Sokan feltételezik, hogy a DePIN-ek egyszerűen a tartalék kapacitás piaca. Míg a DePIN-ek megkönnyítik a számítástechnikai hozzáférést, ez a nézet figyelmen kívül hagyja az értéklánc szélességét. A DePIN-ek egy decentralizált ökoszisztémában feloldják a programozható infrastruktúrát, lehetővé téve a fejlesztők számára a munkaterhelések megszervezését olyan módon, hogy a hagyományos felhőszerkezetek nem könnyen reprodukálhatók. Egy másik félreértés az, hogy a decentralizáció árnyalata és agilitása veszélyeztetheti a teljesítményt. Valójában sok DePIN most már versenyképes referenciaértékeket kínál a késleltetés, a párhuzamosság és az áramlás tekintetében. Az olyan technikák, mint az intelligens munkaterhelés útválasztása, a hálózati hálózatépítés és a tokenizált ösztönzők a magas rendelkezésre állás érdekében nemcsak segítenek fenntartani a teljesítményt, hanem dinamikusan is optimalizálják azt a munkaterhelés igényeinek megfelelően. Olyan jó, mint a hagyományos felhő és jobb Ma már több mint Ez lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy kihasználják a hardverek széles spektrumát, a nagy teljesítményű felhőalapú GPU-któl a speciális edge-eszközökig. 13 millió készülék Ezeknek az eszközöknek a tulajdonosai akkor kapnak kompenzációt, ha számítási teljesítményüket a fejlesztők a modellek képzésére, a következtetésre, a videó előállítására és bármely más számítógépes intenzív feladatra tartják fenn. A DePIN-ek árnyalatot és mozgékonyságot adnak az infrastruktúra-menedzsmentnek azáltal, hogy átlátható, hardver-specifikus munkaterhelés-orchestrációt biztosítanak a helymeghatározó eszközökön keresztül - mindez anélkül, hogy speciális ismereteket vagy képzést kellene igénybe venni. Ezek az egyedülálló előnyök, amelyeket az alábbi bekezdésekben vizsgálunk meg, erős alternatívát jelentenek a globális számítástechnika megszervezéséhez, a késleltetés, a szuverenitás, a fenntarthatóság és a növekvő költségek elkerülése érdekében. Elasztikus globális ütemezés a beszállító zárolása nélkül A DePIN-ek egyik legtranszformatívabb képessége a rugalmas ütemezés, amely egyértelmű ellentétben áll a központosított platformokkal, amelyeket merev árszintek és korlátozott regionális zónák korlátoznak. A DePIN-ek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy időhatárok nélkül elindítsák a GPU-k, CPU-k és tárolócsomópontok közötti munkaterheléseket, lehetővé téve a komposztálható, engedély nélküli és összehangolt ütemezést okos szerződések és token ösztönzők révén. Ezt kombinálva azzal a ténnyel, hogy a DePIN-ek mérhető felhasználási alapon működnek, a fejlesztők általában olyan számítási kapacitási egységeket vásárolnak, amelyeket bármikor meg lehet váltani, a számítástechnikai felhasználók akár 75% -os költségmegtakarítást is biztosítanak, miközben javítják ellenálló képességüket az architektúra elosztott jellege miatt. Latency-Aware Infrastructure A hagyományos felhő zónákkal ellentétben a DePIN-ek dinamikusan a késleltetés, a költségek és a hardver-specifikáció alapján irányítják a számításokat, programozható infrastruktúrát kínálva, amelyben a fejlesztők aktívan átválthatnak a késleltetés-optimalizált és a költségoptimalizált telepítések között. Az első szuverén számítógépes infrastruktúra Azáltal, hogy lehetővé teszi a szuverén telepítéseket egy globálisan elosztott élvonalon, a DePIN-ek feloldják a megfelelőségtudatos infrastruktúrát.Ez megkönnyíti a GDPR, a PCI DSS és a régió-specifikus adatbázis-megfelelést, miközben elkerüli a központosított szolgáltatók által az ilyen rendelkezésekhez jellemző prémium árképzést. Az Edge telepítések tovább erősítik a szuverenitást a programozható hibaelhárítással rendelkező helyi csomópontokon keresztül történő adatátvitel révén, minimalizálva az egyes hibaelhárítási pontokat és növelve a hálózaton belüli bizalmat.Továbbá a központosított szolgáltatók korlátozásokat írhatnak elő szankciók, személyazonosság-ellenőrzés vagy tartalompolitika alapján, míg a DePIN-ek a decentralizált protokoll résztvevői révén érvényesítik a kriptográfiai szabályokat. Tokenised Incentives Driving Smarter, Greener Compute Networks A DePIN-ek olyan mikroökonómiai keretet hoztak létre, amely összhangba hozza a gazdasági hatékonyságot az ökológiai felelősséggel. Az ösztönzők tokenekké történő átalakításával a DePIN-ek lehetővé teszik az infrastruktúra-üzemeltetők és a munkatervezők számára, hogy jobban együttműködjenek, megoldva azt a problémát, amelyet a régebbi számítástechnikai hálózatok nehezen tudtak megoldani. A gazdasági koordináció megfelel a fenntartható infrastruktúrához A DEPIN-ek jelentősen enyhítik a számítástechnika környezeti hatását azáltal, hogy kihasználják az alulfelhasznált erőforrásokat, például a hibás GPU-kat, meghosszabbítják a régebbi GPU-k élettartamát, és megkönnyítik a munkaterhelések szinkronizálását a megújuló energiatermeléssel. DePINs’ future A központosított felhő, amelyet a merev szabályozás, az átlátszatlan árképzés és a külső hatásokkal szembeni sebezhetőség korlátozza, egyre nehezebb lesz megfelelni a komplex modellek és a dinamikus munkaterhelések követelményeinek.A decentralizált hálózatok korai elfogadói egyértelmű előnyt fognak szerezni, nagyobb autonómiával működnek, erőfeszítés nélkül skálázzák és elkerülik a hagyományos szolgáltatók korlátait. A DePIN-ek a globális számítástechnikai infrastruktúra tervezésének és működtetésének teljes újragondolását jelentik.Az elfogadás növekedésével a leginnovatívabb szervezeteket olyan platformok megnyitására fogják vonzani, amelyek ellenálló képességet, semlegességet és a valós idejű alkalmazkodóképességet biztosítják. * az Press Contact: Georgia Hanias és Ed Doljanin Áttekintés: press@ecologymedia.co.uk +447591559007 About Az Io.net : Az Io.net A világ legnagyobb elosztott GPU-hálózatával és nagy teljesítményű, igény szerinti számítástechnikával az io.net az egyetlen platformfejlesztő és szervezet, amelynek modelleket kell képeznie, futtatnia kell az ügynököket és skáláznia kell az LLM infrastruktúrát.Az io.cloud költséghatékony és építőbarát programozható infrastruktúráját az io.intelligence egységesített és API-hozzáférhető eszköztárával kombinálva az io.net a nagyméretű AI induló vállalkozások teljes halmaza.