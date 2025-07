Stress Testing thị trường Ethereum LSD

Tác giả : (1) Xihan Xiong, Imperial College London, Vương quốc Anh; (2) Zhipeng Wang, Imperial College London, Vương quốc Anh; (3) Xi Chen, Đại học Sussex, Anh; (4) William Knottenbelt, Imperial College London, Vương quốc Anh; (5) Michael Huth, Imperial College London, Vương quốc Anh.

Abstract and 1 - Giới thiệu

2.Công việc liên quan

3 nền tảng

3.1 Blockchain và DeFi

2.2 Ethereum PoS

3.3 Lựa chọn đình công

4.3 LSD

3.5 Các giao thức cho vay DeFi

4 Mô hình hệ thống và 4.1 Thành viên hệ thống

4.2 Hành động đòn bẩy với LSD

5 Nghiên cứu phân tích

6 Nghiên cứu empiric

7 Cascading Liquidation

7.1 StETH Price Deviation và Terra Crash

7.2 Cascading Liquidation và hành vi của người dùng

8 Kiểm tra stress

8.1 Động lực và 8.2 Mô phỏng

9 Thảo luận và hướng nghiên cứu tương lai

10 Kết luận và tham chiếu

A. Aave Parameter Configuration cấu hình

B. Formalization tổng quát cho đòn bẩy đình công

C. Algorithm phát hiện đòn bẩy đòn bẩy

Abstracts

Trong hệ sinh thái Proof of Stake (PoS) của Ethereum, người dùng có thể đặt cược ETH trên Lido để nhận StETH, một dẫn xuất đặt cược lỏng (LSD) đại diện cho ETH đặt cược và tích lũy phần thưởng đặt cược. LSD cải thiện tính thanh khoản của các tài sản đặt cược bằng cách tạo điều kiện cho việc sử dụng chúng trên thị trường thứ cấp, chẳng hạn như cho các khoản vay bảo đảm trên Aave hoặc các sàn giao dịch tài sản trên Curve. Khả năng kết hợp của Lido, Aave và Curve cho phép một chiến lược mới nổi được gọi là đòn bẩy đòn bẩy, nơi người dùng cung cấp stETH dưới dạng bảo đảm trên Aave để mượn ETH và sau đó mua thêm stETH. Điều này có thể được thực hiện trực tiếp bằng cách đặt cược ban





Bài báo này khám phá các cơ hội và rủi ro của đòn bẩy đòn bẩy. Chúng tôi thiết lập một khuôn khổ chính thức cho đòn bẩy đòn bẩy với stETH và xác định 442 vị trí như vậy trên Ethereum trong 963 ngày. Các vị trí này đại diện cho tổng khối lượng 537,123 ETH (877m USD). Dữ liệu của chúng tôi tiết lộ rằng phần lớn (81.7%) các vị trí đòn bẩy đạt tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) cao hơn so với đòn bẩy thông thường trên Lido. Mặc dù lợi nhuận cao, chúng tôi cũng nhận ra rủi ro của đòn bẩy đòn bẩy. Từ sự cố sụp đổ của Terra, chúng tôi hiểu rằng sự mất giá token có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường. Do đó, chúng tôi tiến hành thử nghiệm căng thẳng trong điều

1 Giới thiệu

Sự chuyển đổi của blockchain Ethereum từ Proof-of-Work (PoW) [1] sang Proof-of-Stake (PoS) [2, 3, 4, 5] là một sự chuyển đổi đáng chú ý hướng tới một cơ chế đồng thuận bền vững hơn. Sự thay đổi này, mặc dù rất quan trọng đối với hiệu quả năng lượng, giới thiệu những thách thức mới trong việc đặt cược ETH. Trong Ethereum dựa trên PoS, các nhà xác nhận phải đặt cược ETH để bảo vệ mạng [6, 7] và kiếm được phần thưởng đặt cược. Tuy nhiên, đặt cược một mình đòi hỏi một cam kết vốn đáng kể là 32 ETH và chuyên môn kỹ thuật trong việc duy trì một nút xác nhận. Ngoài ra, ETH đặt cược trở nên không thanh khoản trong thời gian đặt cược, hạn chế khả năng sử dụng của nó cho các hoạt động tài chính khác.





Để giảm thiểu những thách thức này, Liquid Staking Derivatives (LSDs), còn được gọi là Liquid Staking Tokens (LSTs), đã nổi lên như các giải pháp biến đổi. Các dẫn xuất này tăng tính thanh khoản của các tài sản được đặt cược trong khi duy trì tiềm năng thu nhập của họ. Người dùng bán lẻ có thể linh hoạt đặt cược bất kỳ số tiền nào của ETH trên nền tảng đặt cược lỏng (ví dụ, Lido) để nhận được LSD tương ứng. Những LSD này là đại diện có thể thay thế và có thể giao dịch của ETH được đặt cược và phần thưởng liên quan của nó. Tại thời điểm viết, Lido đứng như một nhà cung cấp LSD hàng đầu trên Ethereum, được đánh dấu bằng vị trí hàng đầu với tổng giá trị bị khóa (TVL) của 40b USD[1].





Trong thị trường LSD chính, các nền tảng như Lido cho phép người dùng chuyển đổi ETH của họ thành stETH, sau đó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (DeFi). Cụ thể, người dùng có thể chọn chỉ đơn giản là giữ stETH để tích lũy tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) khoảng 3,6%[2] hoặc sử dụng stETH trong thị trường thứ cấp cho các hoạt động tài chính hơn nữa. Đặc biệt, stETH có thể đóng vai trò bảo đảm trên các nền tảng cho vay DeFi như Aave để mượn ETH. Điều này cho phép người dùng kiếm được phần thưởng trên ETH của họ trong khi sử dụng stETH như vốn đầu tư hoạt động.[3] Ngoài ra, stETH có thể được giao dịch cho ETH trong bể ETH của một sàn giao dịch phi tập trung





Sự kết hợp giữa Lido, Aave và Curve tạo điều kiện cho hai chiến lược mới của đòn bẩy đòn bẩy (xem Hình 2 và 3). Đầu tiên, được gọi là “đòn bẩy đòn bẩy trực tiếp”, liên quan đến việc người dùng đặt cược ETH trên Lido trên thị trường chính để nhận được stETH, sau đó được sử dụng làm bảo hiểm trên Aave để mượn ETH, sau đó được tái khởi động trên Lido. Người dùng có thể thực hiện quy trình này một cách lặp đi lặp lại để tăng lợi nhuận tài chính dựa trên hồ sơ rủi ro của họ. Chiến lược thứ hai, “đòn bẩy đòn bẩy gián tiếp”, liên quan đến việc ban đầu trao đổi ETH cho stETH trong hồ bơi Curve ở giá thị trường thứ hai, sau đó sử dụng stETH đã mua





Trong khi đòn bẩy đòn bẩy cung cấp cơ hội lợi nhuận cao, nó cũng mang lại những rủi ro tiềm năng. Trong điều kiện thị trường bất lợi dẫn đến sự sụt giảm đáng kể giá stETH, đòn bẩy đòn bẩy đòn bẩy có thể đóng vai trò như một chất xúc tác cho sự bất ổn thị trường bằng cách tăng nguy cơ của “các thanh toán hàng loạt”, một hiện tượng được đặc trưng bởi các thanh toán liên tiếp kích hoạt một vòng xoáy giảm giá stETH. Bài báo này nhằm mục đích hiểu các cơ hội và rủi ro của đòn bẩy đòn bẩy. Chúng tôi điều tra cơ chế của nó, đánh giá lợi ích tài chính và rủi ro vốn có của nó, và đánh giá tác động thị trường rộng hơn của nó. Chúng tôi phác thảo những đóng góp chính của chúng tôi như sau.





Strategy Formalization.Chúng tôi phát triển một khuôn khổ chính thức cho đòn bẩy đòn bẩy với stETH mà nắm bắt cả hai chiến lược trực tiếp và gián tiếp. Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu phân tích để rút ra các chỉ số chính như đòn bẩy đòn bẩy nhân, Y tế Factor (HF), và APR cho mỗi vị trí. theo kiến thức của chúng tôi, chúng tôi là người đầu tiên mô hình chiến lược đòn bẩy đòn bẩy với LSD.





Empirical Measurement.Chúng tôi thực nghiệm phân tích các khoản đặt cược đòn bẩy kéo dài 963 ngày, từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 đến ngày 7 tháng 8 năm 2023. Chúng tôi phát hiện 262 vị trí đặt cược đòn bẩy trực tiếp với tổng số tiền đặt cược là 295.243 ETH (482 triệu USD), và 180 vị trí đặt cược đòn bẩy gián tiếp, với tổng số tiền trao đổi là 241.880 ETH (395 triệu USD). Chúng tôi quan sát thấy rằng phần lớn (81.7%) các vị trí đặt cược đòn bẩy đã tạo ra APR cao hơn so với các khoản đặt cược thông thường.





User Behavior Analysis.Chúng tôi khám phá sự chênh lệch giá stETH liên quan đến sự cố Terra crash. Chúng tôi phân tích cách người dùng cư xử khi phải đối mặt với các khoản thanh toán tiềm năng. Chúng tôi phát hiện ra rằng người dùng tích cực giảm giá vị trí đòn bẩy của họ và tập thể thanh toán một khoản nợ đáng kể trị giá 136,069 ETH, làm tăng thêm áp lực bán stETH.





Stress Testing.Chúng tôi thực hiện các thử nghiệm căng thẳng trên hệ sinh thái LSD Lido-Aave-Curve để đánh giá tác động của đòn bẩy đòn bẩy trong điều kiện cực đoan, nơi giá trị của stETH giảm đáng kể. Chúng tôi thấy rằng đòn bẩy đòn bẩy có thể làm tăng nguy cơ thanh toán hàng loạt bằng cách đưa áp lực bán hàng bổ sung vào thị trường. Ngoài ra, chúng tôi quan sát thấy rằng đòn bẩy đòn bẩy đóng góp cho rủi ro hệ thống rộng hơn bằng cách làm trầm trọng thêm việc thanh toán các vị trí thông thường.

2 Công việc liên quan

Chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan về văn học liên quan đến PoS đình công, LSD và DeFi cho vay.





Bỏ cuộc đình công.Ví dụ, Cong et al. [8] đã phát triển một mô hình thời gian liên tục để khám phá tác động kinh tế của cá cược trong các nền kinh tế kỹ thuật số dựa trên token. Họ phát hiện ra rằng phần thưởng cá cược cao hơn dẫn đến tỷ lệ cá cược tăng lên, điều này lần lượt dự đoán giá token cao hơn và tạo ra cơ hội thương mại mang lại lợi nhuận với tỷ lệ Sharpe đáng kể. Ngoài ra, sự chú ý đã được dành cho sự an toàn của cá cược PoS. Ví dụ, Chitra [9] đã điều tra cách cho vay trên chuỗi ảnh hưởng đến sự an toàn của một blockchain PoS. Họ phát hiện ra rằng khi lợi nhuận từ các hợp đồng cho vay cao hơn tỷ lệ lạm phát từ cá cược, các cá cược được khuyến khích loại bỏ các token cá cược của họ và cho vay chúng, do đó làm giảm





của LSD.Tzinasvà al[10] nghiên cứu vấn đề Principal-Agent trong môi trường cá cược lỏng. họ thảo luận về vấn đề giữa sự lựa chọn của đại diện tỷ lệ và hình phạt công bằng và đề xuất một cuộc tấn công cụ thể để minh họa sự không tương thích của chúng.và al[11] phân tích cơ sở đặt cược lỏng (ví dụ, sự chênh lệch) giữa giá LSD trên thị trường chính và thứ cấp. họ quan sát thấy rằng cơ sở đặt cược lỏng mở rộng khi biến động tiền điện tử tăng và thanh khoản giảm ở thị trường thứ cấp.và al[12] sử dụng thuật toán Bayesian Online Changepoint Detection (BOCD) để xác định các sự cố depeg tiềm năng bằng cách sử dụng dữ liệu giá từ nhóm stETH-ETH đường cong. nghiên cứu này cho thấy cách tiếp cận được đề xuất có thể giúp người dùng quản lý rủi ro tiềm năng.





Defi mượnHeimbachvà al[13] nghiên cứu tác động của việc sáp nhập Ethereum trên hai nền tảng cho vay DeFi, Compound và Aave.và al[14] chính thức hóa một mô hình cho các nền tảng cho vay DeFi không được bảo đảm và đánh giá thực nghiệm các rủi ro liên quan đến đòn bẩy, chẳng hạn như mất mát vĩnh viễn, trọng tài và thanh lý.





Tài liệu này có sẵn trên archiv dưới giấy phép CC BY 4.0 DEED.

[1] https://defillama.com/protocol/lido, truy cập lần cuối vào ngày 11 tháng 3 năm 2024.





[2] https://lido.fi/ethereum, truy cập lần cuối vào ngày 11 tháng 3 năm 2024.





[3] https://github.com/lidofinance/aave-asteth-dịch vụ