Стрес-тестування ринку Ethereum LSD

Автори : Xihan Xiong, Імперський коледж Лондона, Великобританія; Zhipeng Wang, Імперський коледж Лондона, Великобританія (3) Сі Чен, Університет Сассекса, Великобританія; William Knottenbelt, Імперський коледж Лондона, Великобританія Michael Huth, Імперський коледж Лондона, Великобританія

Authors:

Xihan Xiong, Імперський коледж Лондона, Великобританія;

Zhipeng Wang, Імперський коледж Лондона, Великобританія

(3) Сі Чен, Університет Сассекса, Великобританія;

William Knottenbelt, Імперський коледж Лондона, Великобританія

Michael Huth, Імперський коледж Лондона, Великобританія

Абстракт і 1.Введення

2. пов'язана робота

3 Фундамент

3.1 Блокчейн і DeFi

3.2 Ethereum PoS

3.3 Варіанти страйку

4.3 ЛСД

3.5 Протоколи кредитування DeFi

4 Системна модель та 4.1 Системні учасники

4.2 Страйк з ЛСД

5 Аналітичні дослідження

6 Емпіричні дослідження

7 Каскадна ліквідація

7.1 Відхилення від ціни STETH і Terra Crash

7.2 Каскадна ліквідація та поведінка користувачів

8 Тест на стрес

8.1 Мотивація і 8.2 Симуляція

9 Дискусії та майбутні напрямки досліджень

10 Висновки та посилання

A. Aave параметри конфігурації

Б. Генералізована формалізація для страйку

C. Алгоритм виявлення страйку

абстрактні

В екосистемі Proof of Stake (PoS) Ethereum користувачі можуть ставляти ETH на Lido, щоб отримати stETH, рідкий похідний інструмент ставок (LSD), який представляє заставлений ETH і накопичує винагороди за ставками. LSD покращує ліквідність заставлених активів, полегшуючи їх використання на вторинних ринках, наприклад, для запобіжного позичення на Aave або обміну активами на Curve. Компонованість Lido, Aave та Curve дозволяє створювати стратегію, відому як ставка з ліфтом, де користувачі надають stETH як заставку на Aave, щоб позичити ETH, а потім придбати більше stETH. Це можна зробити безпосередньо, спочатку ставлячи на ETH Lido





Ця стаття досліджує можливості та ризики ставок з ліфтом. Ми встановлюємо офіційну структуру для ставок з ліфтом з stETH та ідентифікуємо 442 такі позиції на Ethereum протягом 963 днів. Ці позиції представляють загальний обсяг 537,123 ETH (877m USD). Наші дані показують, що більшість (81,7%) позицій з ставками з ліфтом досягли річного відсотка (APR) вищого, ніж у звичайних ставок на Lido. Незважаючи на високі доходи, ми також визнаємо ризики ставок з ліфтом. З інциденту Terra crash ми розуміємо, що девальвація токенів може значно вплинути на ринок. Тому ми проводимо стрес-тести під екстремальними умовами

1 Введення

Перехід блокчейна Ethereum від Proof-of-Work (PoW) [1] до Proof-of-Stake (PoS) [2, 3, 4, 5] є помітним переходом до більш стійкого механізму консенсусу. Ця зміна, хоча і важлива для енергоефективності, вводить нові виклики у стачкуванні ETH. У Ethereum, заснованому на PoS, валідатори повинні ставляти ETH, щоб забезпечити мережу [6, 7] і заробити винагороди за стачкування. Однак, сольне ставка вимагає значного капітального зобов'язання 32 ETH та технічного досвіду у підтримці вузла валідатора. Крім того, ставка ETH стає неліквідною протягом періоду стачки, обмежуючи її придатність для інших фінансових





Щоб пом'якшити ці виклики, ліквідні інвестиційні похідні (LSD), також відомі як ліквідні інвестиційні токени (LSTs), з'явилися як трансформаційні рішення. Ці похідні підвищують ліквідність інвестиційних активів при збереженні їхнього потенціалу заробітку. Користувачі роздрібної торгівлі можуть гнучко інвестувати будь-яку суму ETH на ліквідну інвестиційну платформу (наприклад, Lido) для отримання відповідних LSD. Ці LSD є фунгібильними і торгівельними представленнями інвестиційного ETH та його пов'язаних винагород. На момент написання, Lido стоїть як провідний постачальник LSD на Ethereum, відзначений своєю





На первинному ринку LSD, платформи, такі як Lido дозволяють користувачам конвертувати свій ETH в stETH, який потім може бути використаний різними способами в межах децентралізованої фінансової (DeFi) екосистеми. Зокрема, користувачі можуть вибрати, щоб просто тримати stETH, щоб накопичити ставку річний відсоток (APR) близько 3,6%[2] або використовувати stETH на вторинному ринку для подальшої фінансової діяльності. Примітно, що stETH може служити в якості застави на DeFi позичкових платформ, таких як Aave, щоб позичити ETH. Це дозволяє користувачам заробляти винагороди на своїй акції ETH, використовуючи stETH як активний інвестиційний капітал[3]. Крім того, stETH може бути торгується за ETH в stETH





Компонування між Lido, Aave і Curve сприяє двом новим стратегіям ставок з ліфтом (див. Рисунки 2 і 3). Перший, відомий як "прямий ставок з ліфтом", включає користувачів, які ставлять ETH на Lido на первинному ринку, щоб отримати stETH, який потім використовується як запорука на Aave, щоб позичити ETH, потім перезавантажується на Lido. Користувачі можуть ітеративно виконувати цей процес, щоб збільшити фінансові прибутки на основі їх профілю ризику. Друга стратегія, "непрямий ставок з ліфтом", включає спочатку обмін ETH на stETH в рамках басейну Curve за вторинними ринковими цінами, потім використовуючи придбаний stETH як запоруку на Aave





Під час несприятливих ринкових умов, що призводять до суттєвого зниження цін StETH, ставка з важелем може діяти як каталізатор нестабільності ринку, збільшуючи ризик «каскадних ліквідацій», явище, що характеризується послідовними ліквідаціями, які викликають зниження ціни StETH. Цей документ спрямований на розуміння можливостей та ризиків стачки з важелем. Ми досліджуємо його механізми, оцінюємо його фінансові вигоди та властиві ризики, а також оцінюємо його ширший ризик на ринку.





Strategy Formalization.Ми розробляємо формальну структуру для ставок з використанням stETH, яка охоплює як прямі, так і непрямі стратегії. Ми проводимо аналітичне дослідження для отримання ключових показників, таких як множитель ставок з використанням левериджа, коефіцієнт здоров'я (HF) та APR для кожної позиції.





Empirical Measurement.Ми емпірично проаналізували ставки з ліфтом, що тривають 963 дні, з 17 грудня 2020 року по 7 серпня 2023 року. Ми виявляємо 262 позиції з прямим ліфтом з загальною сумою ставок 295,243 ETH (482 млн. доларів США) та 180 позицій з непрямим ліфтом, з загальною сумою обміну 241,880 ETH (395 млн. доларів США). Ми спостерігаємо, що більшість (81,7%) позицій з ліфтом приносили APR вище, ніж звичайні ставки.





User Behavior Analysis.Ми досліджуємо відхилення ціни stETH по відношенню до інциденту Terra Crash. Ми аналізуємо, як користувачі поводяться, коли стикаються з потенційними ліквідаціями. Ми виявляємо, що користувачі активно девальвували свої позиції, що займають лоукост, і колективно погасили значний борг у розмірі 136,069 ETH, що ще більше посилює тиск на продаж stETH.





Stress Testing.Ми проводимо стрес-тестування на екосистемі Lido-Aave-Curve LSD, щоб оцінити вплив ставок ліфту в екстремальних умовах, коли вартість stETH значно знизилася. Ми виявили, що ставки ліфту можуть збільшити ризик каскадних ліквідацій, вводячи додаткові тиск продажу на ринок. Крім того, ми спостерігаємо, що ставки ліфту сприяють ширшим системним ризикам, посилюючи ліквідацію звичайних позицій.

2 Пов'язані роботи

Ми надаємо огляд літератури, пов'язаної з страйком PoS, LSD і кредитуванням DeFi.





Запрошуємо на страйкЕкономіка ставок PoS була вивчена декількома вченими. Наприклад, Cong та ін. [8] розробили модель безперервного часу для вивчення економічного впливу ставок у цифрових економіках, що базуються на токенах. Вони виявили, що більш високі винагороди за ставки призводять до збільшення співвідношень ставок, які, у свою чергу, передбачають більш високу оцінку ціни токенів і генерують вигідні можливості торгівлі з значними співвідношеннями Sharpe. Крім того, увага була приділена безпеці ставок PoS. Наприклад, Chitra [9] досліджував, як позики на ланцюжку впливають на безпеку блокчейна PoS. Вони виявили, що коли прибуток від кредитних контрактів вище, ніж інфляція





І ЛСДТзіната Ал.Вони обговорили дилему між вибором пропорційного представництва і справедливого покарання і запропонували конкретний напад, щоб ілюструвати їх несумісність.та Ал.[11] проаналізували ліквідну базу ставок (наприклад, розбіжність) між цінами ЛСД на первинному і вторинному ринку.та Ал.[12] використовував алгоритм Bayesian Online Changepoint Detection (BOCD) для виявлення потенційних депег-інцидентів, використовуючи цінові дані з кривої stETH-ETH.





Отримати позикуГеймбота Ал.[13] вивчав вплив злиття Ethereum на дві платформи кредитування DeFi, Compound і Aave.та Ал.[14] формалізував модель для платформ кредитування DeFi з недостатньою гарантією та емпірично оцінив ризики, пов'язані з ліквідацією, такі як непостійні збитки, арбітраж та ліквідація.





Цей документ доступний під ліцензією CC BY 4.0 DEED.

Цей документ доступний під ліцензією CC BY 4.0 DEED.

[1] https://defillama.com/protocol/lido, останній раз переглянутий 11 березня 2024 року.





[2] https://lido.fi/ethereum, останній раз переглянутий 11 березня 2024 року.





[3] https://github.com/lidofinance/aave-asteth-управління