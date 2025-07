Shirkadda LSD ee Ethereum

Haku: (1) Xihan Xiong, Imperial College London, UK; (2) Zhipeng Wang, Imperial College London, UK; (3) Xi Chen, University of Sussex, UK; (4) William Knottenbelt, Imperial College London, UK; (5) Michael Huth, Imperial College London, UK.

Authors:

(1) Xihan Xiong, Imperial College London, UK;

(2) Zhipeng Wang, Imperial College London, UK;

(3) Xi Chen, University of Sussex, UK;

(4) William Knottenbelt, Imperial College London, UK;

(5) Michael Huth, Imperial College London, UK.

Abstract iyo 1 Introduction

Qalabka Qalabka

3 Qalabka

3.1 Blockchain iyo DeFi

3.2 Qalabka Ethereum

3.3 Waqtiga

3.4 Qalabka

3.5 DeFi Protokolls dhismaha

4 Model System iyo 4.1 Dhammaan System

4.2 Waqtiga ugu horeysay ee LSDs

5 Qalabka Analysis

6 Qalabka empirical

7 Qalabka Qalabka Qalabka

7.1 StETH Price Deviation iyo Terra Crash

7.2 Cascading Liquidation iyo dhismaha user

8 Qalabka Stress

8.1 Motivation iyo 8.2 Simulator

9 Discussions and Future Research Directions

10 Taageerada iyo References

A. Aave Parameter Configuration

B. Formalization Generalized For Leverage Strike

Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka

Haku

Marka aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay in aad u baahan yahay.





Marka aad u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u baahan yahay in ay u

1 Qalabka

Blockchain ee Ethereum waxaa loo yaqaan Proof-of-Work (PoW) [1] ee Proof-of-Stake (PoS) [2, 3, 4, 5] waxaa loo yaabaa in ay ka mid ah nidaamka kharashka ah oo ka mid ah nidaamka kharashka ah oo ka mid ah nidaamka kharashka ah oo ka mid ah nidaamka kharashka ah oo ka mid ah nidaamka kharashka ah ee nidaamka kharashka ah ee nidaamka kharashka.





Waayo, LSDs (Liquid Staking Derivatives) waa mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid





Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid





Markaas ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid





Waayo, wax soo saarka ah waxaa laga yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah





Strategy Formalization.Waayo, sidoo kale waxaa laga yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid





Empirical Measurement.Waayo, sidoo kale waxaa laga yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid





User Behavior Analysis.Waayo, sidoo kale waxaa laga yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ka mid ah.





Stress Testing.Waayo, waxaa laga yaabaa in ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid

2 Qalabka

Waayo, waxaan bixiyaan wax soo saarka oo ku saabsan go'aanka PoS, LSDs, iyo credit DeFi.





Haku waaweyn.Markaasadda, Cong et al. [8] waxaa la aasaasay model-ka mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ah





HakuHakuiyo al.[10] waxaa loo yaqaan "Problem of the Principal-Agent in the liquid staking setting" iyo "Problem of the Principal-Agent in the liquid staking setting" iyo "The dilemma between the choice of proportional representation and fair punishment and proposed a concrete attack to illustrate their incompatibility".iyo al.[11] waxaa loo yaqaan 'Lifidity Staking Base' (e.g., discrepancy) oo ka mid ah qiimaha LSDs ee mashaariinta primary iyo secondary.iyo al.[12] waxaa loo isticmaali karaa algorithm Bayesian Online Changepoint Detection (BOCD) si ay u isticmaali karaa wax soo saarka caadiga ah oo loo isticmaali karaa data qiimaha ka mid ah pool stETH-ETH. Research this shows that the proposed approach can assist users in managing potential risks.





Qalabka dhismaha.Hakuiyo al.[13] waxaa loo yaqaan "Ethereum fuse" oo ku yaqaan "Ethereum fuse" oo loo yaqaan "Compound" iyo "Aave" oo loo yaqaan "Ethereum fuse" oo loo yaqaan "Ethereum fuse" oo loo yaqaan "Ethereum fuse" oo la yaqaan "Ethereum fuse" iyo "Aave fuse".iyo al.[14] waxaa laga yaabaa model ah oo ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah mid ah mid ka mid ah.





Waxaa la heli karaa in arkiv oo ku saabsan license CC BY 4.0 DEED.

Taariikhda waaXafiisyada ArchiveQalabka CC by 4.0 DEED.

[1] https://defillama.com/protocol/lido, waxaa laga yaabaa ku saabsan Mar 11, 2024.





[2] https://lido.fi/ethereum, waxaa laga yaabaa ku saabsan Mar 11, 2024.





[3] https://github.com/lidofinance/aave-asteth-wax yar