Ethereum- ի LSD շուկայում

Նրա գրասենյակներ : (1) Xihan Xiong, Imperial College London, Մեծ Բրիտանիա (2) Zhipeng Wang, Imperial College London, Մեծ Բրիտանիա Xi Chen, University of Sussex, Մեծ Բրիտանիա (4) William Knottenbelt, Imperial College London, Մեծ Բրիտանիա Michael Huth, Imperial College London, Մեծ Բրիտանիա

Abstract եւ 1-ի ներառումը

2. Հիմնական աշխատանքներ

3 Բջջային

3.1 Blockchain եւ DeFi

4.2 Ethereum պլաններ

3.3 Ապրիշների տարբերակներ

4.3 LSD բաղադրիչ

3.5 DeFi բեռնել պտուտակներ

4 System Model եւ 4.1 System Participants

4.2 LSD- ի հետ գործառույթը

5 Արդյունաբերական ուսումնասիրություն

6 Հիմնական ուսումնասիրություն

7 Կասկածություն

7.1 StETH Price Deviation եւ Terra Crash

7.2 Cascading Liquidation եւ օգտվողների գործառույթները

8 Սպիտակներ

8.1 Մետաղադրություն եւ 8.2 Մետաղադրություն

9 Արդյունաբերական հետազոտություն եւ առաջադեմ հետազոտություններ

10 Հիմնական հարցեր եւ հաղորդագրություններ

A. Aave Parameter Configuration- ը

B. Generalized Formalization- ի համար լարման խանգարման համար

C. Leverage Staking Detection Algorithm- ը

Ապրիլ

Ethereum- ում, օգտագործողները կարող են խաղալ ETH- ում Lido- ում, որպեսզի ստանալ StETH- ում, Liquid Staking Derivative- ում (LSD- ում), որը ներկայացնում է STATED ETH- ում եւ կասկածում է STATING- ում: LSD- ները բարելավում են STATED- ում բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջ





Այս գրասենյակը ուսումնասիրում է հարմարավետությունը եւ ծախսերը բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջային բջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջ

1 Առաջարկ

Ethereum Blockchain- ի փոխանցումը Proof-of-Work (PoW) [1]- ից Proof-of-Stake (PoS) [2, 3, 4, 5]- ում է բացառիկ փոխանցումը ավելի հարմարավետ համոզվածության մեխանիզմով: Այս փոխանցումը, երբ կարեւոր է էներգիայի արդյունավետության համար, ներկայացնում է նոր խնդիրներ Ethereum- ում: PoS-based Ethereum- ում, validators- ում պետք է ստուգել ETH- ը ցանցի ապահովման համար [6, 7] եւ ստուգել ստուգման բաղադրույքներ: Սակայն, Solo ստուգման համար պահանջվում է 32 ETH- ի մեծ բաղադրույք եւ տեխնիկական մասնագիտություն ստուգման ստուգման կետում: Բացի այդ, ստուգված ETH- ում ստուգ





«Այս բաղադրիչները կարող են հարմարավետորեն բաղադրել Ethereum- ում ցանկացած քանակը ETH- ից (մ.ս. Lido) ստանալու համար: Այս LSD- ները բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչ





LSD- ի առաջին շուկայում, Lido- ի նման պլատֆորմները թույլ են տալիս օգտվողներին փոխել իրենց ETH- ն stETH- ում, որը ապա կարող է օգտագործվել տարբեր տեսակի ձեւով Decentralized Finance (DeFi) էլեկտրական համակարգում: Հատկապես, օգտվողները կարող են ընտրել, որ stETH- ը պարզապես տվել են, որպեսզի ստանում են մոտ 3,6%-ի (APR- ի) բաղադրույքը:[2] կամ օգտագործել են stETH- ը բաղադրույքի շուկայում ավելին ֆինանսական գործառույթների համար: Բացի այդ, stETH- ը կարող է գործել DeFi- ի բաղադրույքի պլատֆորմներում, ինչպիսիք են Aave- ը, ETH- ի բաղադրույքի համար: Սա թույլ է





Lido- ի, Aave- ի եւ Curve- ի համատեղելիությունը հեշտացնում է երկու նոր ռեժիմային բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչ





Երբ լարման բաղադրիչը առաջարկում է բարձր վերականգնումային հնարավորությունները, այն նաեւ առաջարկում է հզոր ռեժիմներ: Հեղմվող շուկայի պայմաններում, որոնք առաջանում են stETH գների կարեւոր ցածրությունը, լարման բաղադրիչը կարող է աշխատել որպես շուկայի բաղադրիչ, որը բարձրացնում է «խաղադրիչ բաղադրիչների» ռեժիմը, ինչպիսիք են միասնական բաղադրիչներ, որոնք բաղադրիչ են stETH գինը վերականգնումային spiral: Այս գրասենյակը նպատակում է իմանալ լարման բաղադրիչների հնարավորությունները եւ ռեժիմներ: Մենք հետազոտում ենք իր մեխանիզմները, գնահատում ենք իր ֆինանսական բաղադրիչները եւ բաղադրիչները, եւ





Strategy Formalization.Մենք ստեղծում ենք հարմարավետ բաղադրիչ բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բաղադրիչի բ





Empirical Measurement.Մենք բուժել ենք բաղադրիչ բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչ





User Behavior Analysis.Մենք ուսումնասիրում ենք stETH- ի գինը փոխանցման մասին Terra Crash- ից: Մենք վերլուծում ենք, թե ինչպես օգտվողները աշխատում են, երբ նրանք կանգնած են հսկողության հնարավորությունների հետ: Մենք տեսնում ենք, որ օգտվողները ակտիվորեն փոխանցել են իրենց հսկողության ծախսերը եւ միասին վճարել են 136,069 ETH- ի մեծ ծախսերը, որը ավելին կանգնած է stETH- ի վաճառքի ճնշումը:





Stress Testing.Մենք կատարում ենք Lido–Aave–Curve- ի LSD- ի բուժման փորձերը, որպեսզի գնահատել ենք բուժման բուժման ազդեցությունը սերտիֆիկ պայմաններում, որտեղ stETH- ի արժեքը մեծապես կախված է: Մենք գտնում ենք, որ բուժման բուժումը կարող է բարձրացնել բուժման բուժման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման սերտիֆիկացման

2 Հիմնական աշխատանքներ

Մենք առաջարկում ենք գրասենյակային վերլուծություն PoS- ի ծախսերի, LSD- ի եւ DeFi- ի ծախսերի մասին:





Արդյոք սպանել է.Հիմնականում, Cong et al.[8]- ը արտադրել է անմիջական ժամանակի մոդել, որը ուսումնասիրել է կատեգորիաների վրա կատեգորիաների արդյունաբերական ազդեցություն: Նրանք գտնել են, որ ավելի բարձր կատեգորիաների բաղադրիչները առաջանում են ավելի բարձր կատեգորիաների բաղադրիչները, որոնք, այլն, առաջադրում են ավելի բարձր կատեգորիաների գինը, եւ արտադրում են ավելի բարձր կատեգորիաների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բ





LSDի մասինՏեսակներեւ AL.[10] ուսումնասիրել է Principal-Agent- ի խնդիրը ջրային բաղադրիչների կարգավիճակում: Նրանք խոսել են հարմարավետ ներկայացման ընտրության եւ ճշգրիտ վաստակման միջեւ դիզայնը եւ առաջարկել են konkret attack- ը, որը ցույց է տալիս, որ իրենց անսահմանափակությունը: Scharnowskiեւ AL.[11] վերլուծել է բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանային բազանեւ AL.[12] օգտագործվել է Bayesian Online Changepoint Detection (BOCD) ալբորմատոմսը, որը օգտագործում է գների տվյալները stETH-ETH պոլիից: Այս հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ առաջարկված մեթոդը կարող է օգնել օգտվողներին վերահսկել հնարավոր վտանգները:





Արդյոք բեռնել.Հիմնականեւ AL.[13] ուսումնասիրել է Ethereum- ի ծախսերի ազդեցությունը երկու DeFi- ի ծախսերի, Compound- ի եւ Aave- ի վրա: Նրանք հետազոտել են Aave- ի գործառույթները, որոնք իրականացվում են կախված StETH- ի կախվածության վտանգը: Wangեւ AL.[14] Formalized model for under-collateralized DeFi loaning platforms and empirically evaluated the risks associated with leveraging, such as impermanent loss, arbitrage, and liquidation. Ապրիշում, DeFi-ի բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բ





Այս գրասենյակը հասանելի է CC BY 4.0 DEED License- ի կողմից.

[1] https://defillama.com/protocol/lido, վերջին անգամ հասանելի է Mar 11, 2024





[2] https://lido.fi/ethereum, վերջին անգամ հասանելի է 2024 թ.





[3] https://github.com/lidofinance/aave-asteth-պատակարարման