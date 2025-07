Streso testavimas Ethereum LSD rinkoje

Autorių : (1) Xihan Xiong, Imperial College London, Jungtinė Karalystė; (2) Zhipeng Wang, Imperial College London, Jungtinė Karalystė; (3) Xi Chen, Sussex universitetas, Jungtinė Karalystė; William Knottenbelt, Imperial College London, Jungtinė Karalystė (5) Michael Huth, Imperial College London, Jungtinė Karalystė.

Authors:

(1) Xihan Xiong, Imperial College London, Jungtinė Karalystė;

(2) Zhipeng Wang, Imperial College London, Jungtinė Karalystė;

(3) Xi Chen, Sussex universitetas, Jungtinė Karalystė;

William Knottenbelt, Imperial College London, Jungtinė Karalystė

(5) Michael Huth, Imperial College London, Jungtinė Karalystė.

Abstrakcija ir 1 įvadas

2 Susiję darbai

3 Aplinkybės

3.1 Blockchain ir DeFi

Ethereum PoS naudojimas

3.3 Streikų galimybės

4.3 LSD poveikis

3.5 DeFi paskolų protokolai

4 Sistemos modelis ir 4.1 Sistemos dalyviai

4.2 Streikas su LSD

5 Analitiniai tyrimai

6 Empiriniai tyrimai

7 Kaskadinis likvidavimas

7.1 StETH kainų nuokrypis ir Terra Crash

7.2 Kaskadinis likvidavimas ir naudotojų elgesys

8 Streso testas

8.1 Motyvacija ir 8.2 Simuliacija

9 Diskusijos ir būsimos mokslinių tyrimų kryptys

10 Išvados ir nuorodos

A. Aave parametrų konfigūracija

B. Apibendrintas formalizavimas dėl sverto streiko

C. Sunkvežimių aptikimo algoritmas

Abstrakcijos

Ethereum ekosistemoje vartotojai gali statyti ETH ant Lido, kad gautų „stETH“, skysto lažybų išvestinę priemonę (LSD), kuri atstovauja lažybų ETH ir didina lažybų apdovanojimus. LSD pagerina lažybų turto likvidumą palengvinant jų naudojimą antrinėse rinkose, pvz., užtikrinant skolinimąsi „Aave“ arba turto mainus „Curve“. „Lido“, „Aave“ ir „Curve“ suderinamumas leidžia sukurti naują strategiją, vadinamą sverto lažybomis, kur vartotojai teikia „stETH“ kaip užtikrinimo priemonę „Aave“, kad galėtų pasiskolinti „ETH“, o tada įsigyti daugiau stETH.





Šiame dokumente nagrinėjamos sverto lažybų galimybės ir rizika. Mes sukūrėme formalią sverto lažybų su stETH sistemą ir nustatėme 442 tokias pozicijas Ethereum per 963 dienas. Šios pozicijos sudaro bendrą 537,123 ETH (877 mln. JAV dolerių) kiekį. Mūsų duomenys atskleidžia, kad dauguma (81,7%) sverto lažybų pozicijų pasiekė metinį procentinį dydį (APR) didesnį nei įprastinis lažybų Lido. Nepaisant didelės grąžos, mes taip pat pripažįstame sverto lažybų riziką. Iš Terra žlugimo incidento mes suprantame, kad žetonų devalvacija gali labai paveikti rinką. Todėl mes atliekame streso bandymus ekstremaliomis sąlyg

1 Įvadas

Ethereum blockchain perėjimas nuo Proof-of-Work (PoW) [1] į Proof-of-Stake (PoS) [2, 3, 4, 5] yra įspūdingas perėjimas link tvaresnio konsensuso mechanizmo. Šis pokytis, nors ir labai svarbus energijos vartojimo efektyvumui, įveda naujų iššūkių statant ETH. PoS pagrindu Ethereum, validatoriai turi statyti ETH, kad apsaugotų tinklą [6, 7] ir užsidirbtų statymo apdovanojimus. Tačiau, solo statymas reikalauja didelio kapitalo įsipareigojimo 32 ETH ir techninės kompetencijos išlaikant validatorių mazgą. Be to, akciniai ETH tampa nelikvidūs streiko laikotarpiu, ribojant jo naudingumą kitai finansinei veiklai





Siekiant sušvelninti šiuos iššūkius, „Liquid Staking Derivatives“ (LSD), taip pat vadinami „Liquid Staking Tokens“ (LST), atsirado kaip transformaciniai sprendimai. Šie išvestiniai produktai padidina investuoto turto likvidumą išlaikydami savo pajamų potencialą. Mažmeniniai vartotojai gali lanksčiai investuoti bet kokią ETH sumą į likvidų statymo platformą (pvz., Lido), kad gautų atitinkamus LSD. Šie LSD yra pertvarkomi ir prekiaujami investuoto ETH ir susijusių apdovanojimų atstovai. Rašymo metu „Lido“ stovi kaip pirmaujanti LSD teikėja „Ethereum“, pažymėta viršutine pozicija, turinčia 40 000 JAV dolerių





LSD pirminėje rinkoje platformos, tokios kaip Lido, leidžia vartotojams konvertuoti savo ETH į stETH, kuris tada gali būti naudojamas įvairiais būdais decentralizuoto finansavimo (DeFi) ekosistemoje. Konkrečiai, vartotojai gali pasirinkti tiesiog laikyti stETH, kad gautų apmokamą metinę procentinę normą (APR) maždaug 3,6%[2] arba panaudoti stETH antrinėje rinkoje tolimesnei finansinei veiklai.





Lido, Aave ir Curve suderinamumas palengvina dvi naujas sverto statymo strategijas (žr. 2 ir 3 paveikslėlius). Pirmasis, žinomas kaip „tiesioginis sverto statymas“, apima vartotojus, statydami ETH Lido pagrindinėje rinkoje, kad gautų stETH, kuris tada naudojamas kaip užstatas Aave, kad pasiskolintų ETH, vėliau iš naujo įdiegtas Lido. Vartotojai gali iteratyviai atlikti šį procesą, kad padidintų finansinę grąžą pagal jų rizikos profilį. Antroji strategija, „netiesioginis sverto statymas“, apima iš pradžių keitimąsi ETH už stETH kreivės baseine antrinėmis rinkos kainomis, tada naudojant įgytą stETH kaip užst





Nors sverto statymas suteikia didelių grąžinimo galimybių, jis taip pat kelia galimą riziką. Esant nepalankioms rinkos sąlygoms, dėl kurių žymiai sumažėja stETH kainos, sverto statymas gali veikti kaip rinkos nestabilumo katalizatorius, padidinant „kaskadinių likvidavimų“ riziką, reiškinį, kuriam būdingas nuoseklus likvidavimas, kuris sukelia stETH kainos mažėjimo spiralę.Šiame dokumente siekiama suprasti sverto statymo galimybes ir riziką.Mes tiriame jo mechanizmus, vertiname jo finansinę naudą ir būdingą riziką bei vertiname jo platesnį rinkos poveikį.





Strategy Formalization.Mes sukūrėme formalią sverto statymo sistemą su stETH, kuri apima tiek tiesiogines, tiek netiesiogines strategijas. Atliekame analitinį tyrimą, kad gautume pagrindinius rodiklius, tokius kaip sverto statymo daugiklis, sveikatos faktorius (HF) ir APR kiekvienai pozicijai.





Empirical Measurement.Nuo 2020 m. gruodžio 17 d. iki 2023 m. rugpjūčio 7 d. mes empiriškai analizuojame 963 dienų trukmės sverto pozicijas.Nustatėme 262 tiesiogines sverto pozicijas, kurių bendra sverto suma yra 295,243 ETH (482 mln. JAV dolerių), ir 180 netiesioginių sverto pozicijų, kurių bendra sverto suma yra 241,880 ETH (395 mln. JAV dolerių).Mes pastebime, kad didžioji dalis (81,7 proc.) sverto pozicijų gauna didesnį APR nei įprastos sverto pozicijos.





User Behavior Analysis.Išnagrinėjame stETH kainų nuokrypį, susijusį su Terra avarijos incidentu. Analizuojame, kaip vartotojai elgiasi susidūrę su galimu likvidavimu.Mes nustatome, kad vartotojai aktyviai sumažino savo sverto pozicijas ir kolektyviai grąžino didelę skolą 136,069 ETH, dar labiau sustiprindami stETH pardavimo spaudimą.





Stress Testing.Atliekame streso bandymus Lido–Aave–Curve LSD ekosistemoje, kad įvertintume sverto statymo poveikį ekstremaliomis sąlygomis, kai stETH vertė smarkiai sumažėjo. Mes nustatome, kad sverto statymas gali padidinti kaskadinių likvidavimo riziką įvedant papildomą pardavimo spaudimą į rinką. Be to, pastebime, kad sverto statymas prisideda prie platesnės sisteminės rizikos, sustiprindamas įprastų pozicijų likvidavimą.

2 Susiję darbai

Mes teikiame literatūros, susijusios su PoS streiku, LSD ir DeFi skolinimu, apžvalgą.





Tada ir streikas.PoS lažybų ekonomika buvo ištirta kelių mokslininkų. Pavyzdžiui, Cong et al. [8] sukūrė nepertraukiamą modelį, siekiant ištirti lažybų ekonominį poveikį žetonų pagrindu veikiančiose skaitmeninėse ekonomikose. Jie nustatė, kad didesni lažybų apdovanojimai lemia didesnius lažybų santykius, kurie savo ruožtu prognozuoja didesnį žetonų kainos įvertinimą ir generuoja pelningas prekybos galimybes su reikšmingais Sharpe santykiais. Be to, dėmesys buvo skiriamas PoS lažybų saugumui. Pavyzdžiui, Chitra [9] ištyrė, kaip grandinės skolinimasis veikia PoS blokų saugumą. Jie nustatė, kad kai paskolų sutarčių





ir LSD.Tzinasir alJie aptarė dilemą tarp proporcingo atstovavimo ir teisingos bausmės pasirinkimo ir pasiūlė konkretų išpuolį, kad iliustruotų jų nesuderinamumą.ir al[11] išanalizavo likvidumo lažybų bazę (pavyzdžiui, neatitikimą) tarp LSD kainų pirminėje ir antrinėje rinkoje. jie pastebėjo, kad likvidumo lažybų bazė plečiasi, kai kriptovaliutų kintamumas didėja ir likvidumas mažėja antrinėje rinkoje.ir al[12] naudojo Bayesian Online Changepoint Detection (BOCD) algoritmą, kad nustatytų galimus depeg incidentus, naudojant kainų duomenis iš kreivės stETH–ETH baseino.





Atsisakykite paskolosHeibėir al[13] studijavo Ethereum susijungimo poveikį dviem DeFi skolinimo platformoms, Compound ir Aave. Jie ištyrė veiksmus, kurių ėmėsi Aave, kad sumažintų užtikrintų stETH pozicijų likvidavimo riziką.ir al[14] formalizavo nepakankamai užtikrintų DeFi skolinimo platformų modelį ir empiriškai įvertino riziką, susijusią su svertu, pvz., Nuostolius, arbitražą ir likvidavimą.





Šis dokumentas yra prieinamas archive pagal CC BY 4.0 DEED licenciją.

Šis dokumentas yra prieinamas archive pagal CC BY 4.0 DEED licenciją.

[1] https://defillama.com/protocol/lido, paskutinį kartą peržiūrėtas 2024 m. kovo 11 d.





[2] https://lido.fi/ethereum, paskutinį kartą atvertas 2024 m. kovo 11 d.





[3] https://github.com/lidofinance/aave-asteth-planavimas