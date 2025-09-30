Làm thế nào Digital Turbine Di chuyển DynamoDB sang GCP với ScyllaDB trong một Sprint

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API Digital Turbine là một cầu thủ yên tĩnh nhưng mạnh mẽ trong kinh doanh công nghệ quảng cáo di động. nền tảng của họ được cài đặt sẵn trên điện thoại Android, kết nối các nhà phát triển ứng dụng, nhà quảng cáo, nhà cung cấp di động và nhà sản xuất thiết bị. Trong quá trình này, họ mang lại 500 triệu đô la mỗi năm. Digital Turbine gần đây đã quyết định chuẩn hóa trên Google Cloud - vì vậy tiếp tục với cơ sở dữ liệu DynamoDB của họ không còn là một lựa chọn. Joseph Shorter (VP, Kiến trúc nền tảng tại Digital Turbine) đã hợp tác với Miles Ward (CTO tại SADA) và đưa ra một kế hoạch trò chơi để đưa ra động thái. Bạn có thể nghe trực tiếp từ Joe và Miles trong hội nghị này nói chuyện: Chúng tôi đã nắm bắt một số điểm nổi bật từ cuộc thảo luận của họ bên dưới. Tại sao phải di chuyển từ DynamoDB Điểm mấu chốt cho việc di chuyển DynamoDB là Digital Turbine sau một loạt các vụ mua lại.Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất.DynamoDB không phải là lý tưởng từ quan điểm chi phí hoặc từ quan điểm hiệu suất. Quyết định tiêu chuẩn hóa trên GCP Joe giải thích: “Nó có thể tốn kém một chút khi bạn mở rộng quy mô, để thành thật.Chúng tôi đã tìm thấy một số vấn đề về hiệu suất.Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều lần đọc – 90% của tất cả các tương tác với DynamoDB là hoạt động đọc.Với tất cả các hoạt động đó, chúng tôi thấy rằng các hit hiệu suất đòi hỏi chúng tôi phải mở rộng quy mô nhiều hơn chúng tôi muốn, điều này làm tăng chi phí.” Các yêu cầu di chuyển DynamoDB của họ Digital Turbine cần di chuyển nhanh nhất có thể và ít rủi ro nhất có thể, có nghĩa là giữ cho việc tái tạo ứng dụng ở mức tối thiểu. Theo Joe, mối quan tâm chính là “Làm thế nào chúng ta có thể di chuyển mà không cần phải tái tạo nền tảng của mình một cách triệt để, trong khi vẫn duy trì ít nhất hiệu suất và giá trị tương tự, và tránh một tình huống đốt cháy? bởi vì nếu nó thất bại, nó sẽ phá hủy toàn bộ công ty của chúng tôi.” Họ tiếp cận SADA, người đã giúp họ suy nghĩ qua một vài lựa chọn – bao gồm một số giải pháp gốc của Google và ScyllaDB. ScyllaDB nổi bật nhờ API DynamoDB, ScyllaDB Alternator. Những gì DynamoDB di chuyển liên quan đến Tóm lại, nó là "cũng dễ dàng như bánh pudding" (trích dẫn Joe ở đây). “Có một API DynamoDB mà chúng tôi chỉ có thể sử dụng. Tôi sẽ không nói rằng không có refactoring. Chúng tôi đã thực hiện một số refactoring để làm cho nó dễ dàng cho các kỹ sư để kết nối thông tin này, nhưng nó là đơn giản. Nó mất ít hơn một sprint để viết mã đó. đó là tuyệt vời. Mọi người đều nói với chúng tôi rằng ScyllaDB được cho là nhanh hơn nhiều. Phản ứng của chúng tôi là, ‘Tất nhiên, mọi đối thủ cạnh tranh đều nói rằng sản phẩm của họ hoạt động tốt hơn.’ We decided to do a proper POC—not just some simple communication with ScyllaDB compared to DynamoDB. We actually put up multiple apps with some dependencies and set it up the way it actually functions in AWS, then we pressure-tested it. We couldn’t afford any mistakes—a mistake here means the whole company would go down. Mục tiêu là đảm bảo, đầu tiên, rằng nó sẽ hoạt động và thứ hai, rằng nó sẽ thực sự thực hiện. Kết quả cho đến nay – với việc sử dụng cluster tối thiểu Ngoài việc đạt được mục tiêu chính của họ là rời khỏi AWS, nhóm Digital Turbine đã cải thiện hiệu suất - và cuối cùng họ cũng giảm chi phí của họ một chút, như một lợi ích bổ sung. Từ Joe: “Tôi nghĩ rằng một phần của nó đến từ thực tế là hiệu suất chỉ tốt hơn. Chúng tôi không biết nên mong đợi gì ban đầu, vì vậy chúng tôi đã mở rộng quy mô để mọi thứ có thể so sánh được. Điều chúng tôi đang tìm thấy là nó chỉ đơn giản là chạy tốt hơn. Do đó, chúng tôi không cần quá nhiều cơ sở hạ tầng. Và chúng tôi hầu như không sử dụng các cụm ScyllaDB ngay bây giờ. Một chênh lệch chi phí 20% - đó là một con số lớn, bất kể bạn đang nói về điều gì.Và khi bạn xem xét kế hoạch của chúng tôi để mở rộng thêm, nó trở nên thậm chí còn quan trọng hơn.Trong ngành công nghiệp chúng tôi đang ở, chỉ có một vài người chơi chính - Google, Facebook, và sau đó tất cả mọi người khác.Digital Turbine đã khắc ra một phần của không gian này, và chúng tôi có các công cụ như một công ty để bắt đầu cạnh tranh theo cách mà những người khác không thể. Khi chúng tôi đạt được nhiều khách hàng hơn và nhiều người nói, ‘Này, chúng tôi thích những gì bạn đang làm,’ chúng tôi cần phải mở rộng quy mô một cách triệt để. Sự chênh lệch chi phí 20% là đáng kể ngay bây giờ, và trong tương lai, nó có thể rất lớn. hiệu suất tốt hơn và giá tốt hơn – thật khó để yêu cầu nhiều hơn thế.