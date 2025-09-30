디지털 터빈이 한 스프린트에서 ScyllaDB를 사용하여 DynamoDB를 GCP로 마이그레이션하는 방법

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API 디지털 터빈은 모바일 광고 기술 사업에서 조용하지만 강력한 플레이어입니다.이 플랫폼은 안드로이드 전화에 미리 설치되어 애플리케이션 개발자, 광고주, 모바일 사업자 및 장치 제조업체를 연결합니다.이 과정에서 매년 500 만 달러를 가져옵니다.그리고 데이터베이스가 떨어지면 비즈니스가 떨어집니다. Digital Turbine은 최근 Google Cloud에서 표준화하기로 결정했기 때문에 DynamoDB 데이터베이스를 계속 사용하는 것은 더 이상 옵션이 아니었습니다. Joseph Shorter (VP, Platform Architecture at Digital Turbine)는 Miles Ward (SADA의 CTO)와 협력하여 움직임을 멈추기위한 게임 계획을 세웠습니다. 이 회의에서 Joe와 Miles의 직접적인 말을 들을 수 있습니다 : 우리는 아래의 그들의 토론에서 몇 가지 하이라이트를 캡처했습니다. DynamoDB에서 마이그레이션하는 이유 DynamoDB 마이그레이션의 팁 포인트는 Digital Turbine의 그러나 그것이 유일한 문제는 아니 었습니다.DynamoDB는 비용 관점이나 성능 관점에서 이상적이지 않았습니다. GCP에 대한 표준화에 대한 결정 조는 "당신이 스케일링 할 때 약간 비싸지 않을 수 있습니다, 솔직히 말하자면.우리는 몇 가지 성능 문제를 발견하고있었습니다.우리는 톤의 읽기를하고있었습니다 - DynamoDB와의 모든 상호 작용의 90 %는 읽기 작업이었습니다.이 모든 작업과 함께, 우리는 성능 히트가 우리가 원하는 것보다 더 많이 확장해야한다는 것을 발견했습니다., 이는 비용을 증가시켰습니다." DynamoDB 마이그레이션 요청 디지털 터빈은 마이그레이션이 가능한 한 빠르고 낮은 위험이 필요했으며, 이는 응용 프로그램 재현을 최소화하는 것을 의미했습니다. 조에 따르면, 주된 우려는 “우리는 플랫폼을 근본적으로 재구성하지 않고, 적어도 동일한 성능과 가치를 유지하고, 충돌과 불타는 상황을 피하면서 어떻게 이주할 수 있습니까? 그들은 SADA에 접근하여 몇 가지 옵션을 생각할 수 있도록 도왔습니다 - 일부 Google 원주민 솔루션과 ScyllaDB를 포함합니다. DynamoDB 마이그레이션은 무엇을 의미하는가 요약하면, 그것은 "포딩 케이크만큼 쉬웠다" (여기에 조를 인용). "우리는 단순히 사용할 수있는 DynamoDB API가 있습니다. 나는 재현이 없다고 말하지 않을 것입니다. 우리는 엔지니어가이 정보를 쉽게 연결 할 수 있도록 재현을했습니다.하지만 간단했습니다.이 코드를 쓰기 위해 스프린트보다 적은 시간이 걸렸습니다. 우리 모두는 ScyllaDB가 훨씬 빠른 것으로 생각되었다고 말했습니다.우리의 반응은 ‘물론 모든 경쟁자는 그들의 제품이 더 잘 작동한다고 말합니다.’ 우리는 실제로 몇 가지 의존성을 가진 여러 앱을 설치하고 AWS에서 실제로 작동하는 방식으로 설정 한 다음 압력 테스트를했습니다. 목표는 첫째, 그것이 작동하고, 둘째, 그것이 실제로 성취할 것이라는 점을 확인하는 것이 었습니다.그리고 그것은 모든 약속을 이행했습니다.그것은 우리에게 엄청난 승리 였습니다. " 지금까지의 결과 - 최소한의 클러스터 사용 AWS를 벗어나는 주요 목표를 달성하는 것 외에도 디지털 터빈 팀은 성능을 향상시켰으며 추가적인 이익으로 비용을 약간 줄였습니다. 조 : "나는 성능이 더 좋다는 사실에 일부가 있다고 생각합니다. 우리는 처음에는 무엇을 기대해야 할지 알지 못했기 때문에 상황을 비교할 수 있도록 규모를 확장했습니다. 우리가 발견하는 것은 단순히 더 잘 작동하고 있다는 것입니다. 20%의 비용 차이는, 당신이 무슨 말을 하는지에 상관없이 큰 숫자입니다.그리고 당신이 우리의 계획을 더 확장하는 것을 고려할 때, 그것은 심지어 더 중요 해집니다.우리가 참여하는 업계에는 구글, 페이스북, 그리고 다른 모든 사람들이 있습니다.디지털 터빈은이 공간의 일부를 자르고 있으며, 우리는 다른 사람들이 할 수없는 방식으로 경쟁을 시작할 수있는 도구를 가지고 있습니다. 우리가 더 많은 고객을 얻고 더 많은 사람들이 ‘헤이, 우리는 당신이하고있는 것을 좋아한다’고 말할 때, 우리는 근본적으로 규모를 확대해야합니다.이 20% 비용 차이는 이미 중요하며, 미래에는 엄청나게 될 수 있습니다.더 나은 성능과 더 나은 가격 - 그것보다 훨씬 더 많은 것을 요구하는 것은 어렵습니다.당신은 왜 더 많은 사람들이 이것을 아직 알지 못했는지 궁금해해야합니다. "