कैसे डिजिटल टर्बाइन ने एक स्प्रिंट में ScyllaDB के साथ DynamoDB को जीसीपी में स्थानांतरित किया

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API डिजिटल टर्बिन मोबाइल विज्ञापन प्रौद्योगिकी व्यवसाय में एक शांत लेकिन शक्तिशाली खिलाड़ी है. उनका मंच एंड्रॉइड फोन पर पूर्व स्थापित किया गया है, ऐप डेवलपर्स, विज्ञापनदाताओं, मोबाइल ऑपरेटरों और डिवाइस निर्माताओं को जोड़ता है. इस प्रक्रिया में, वे प्रति वर्ष $ 500 मिलियन लाते हैं. और अगर उनकी डेटाबेस गिर जाती है, तो उनका व्यवसाय गिर जाता है. डिजिटल टर्बिन ने हाल ही में Google क्लाउड पर मानकीकरण करने का फैसला किया - इसलिए अपने DynamoDB डेटाबेस के साथ जारी रखना अब एक विकल्प नहीं था। जोसेफ शॉटर (विपी, डिजिटल टर्बिन में प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर) ने माइल्स वार्ड (एसएडीए में सीटीओ) के साथ सहयोग किया और इस कदम को खींचने के लिए एक गेम योजना तैयार की। आप इस सम्मेलन में जो और मील्स से सीधे सुन सकते हैं: हमने नीचे उनके चर्चा से कुछ हाइलाइट्स को पकड़ लिया है। DynamoDB से क्यों स्थानांतरित करें DynamoDB माइग्रेशन के लिए टिप बिंदु डिजिटल टर्बिन का था एक श्रृंखला की अधिग्रहण के बाद. लेकिन यह एकमात्र समस्या नहीं थी. DynamoDB लागत या प्रदर्शन के दृष्टिकोण से आदर्श नहीं था. GCP पर मानक बनाने का निर्णय जो ने समझाया: "यह थोड़ा महंगा हो सकता है जब आप स्केल करते हैं, ईमानदारी से कहें. हम कुछ प्रदर्शन मुद्दों को पा रहे थे. हम एक टन पढ़ रहे थे-DynamoDB के साथ सभी बातचीत का 90% पढ़ने के ऑपरेशन थे. उन सभी ऑपरेशनों के साथ, हमने पाया कि प्रदर्शन हिट्स हमें अधिक स्केल करने की आवश्यकता थी, जिससे लागत बढ़ी। DynamoDB माइग्रेशन आवश्यकताएं डिजिटल टर्बिन को जितना संभव हो उतना तेजी से और कम जोखिम के लिए प्रवास करने की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ था कि अनुप्रयोगों को न्यूनतम स्तर पर पुनर्विचार करना। मुख्य चिंता, जो के अनुसार, थी, "हम अपनी प्लेटफॉर्म को कड़ाई से पुनर्निर्मित किए बिना, कम से कम समान प्रदर्शन और मूल्य बनाए रखते हुए, और एक दुर्घटना और जलने की स्थिति से बचने के बिना कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं? उन्होंने एसएडीए से संपर्क किया, जिसने उन्हें कुछ विकल्पों के माध्यम से सोचने में मदद की - जिसमें कुछ Google-नाइट समाधान और ScyllaDB शामिल थे। DynamoDB migration क्या होता है संक्षेप में, यह "पूडिंग केक के रूप में आसान" था (यहां जो को उद्धृत करता है)। "यहाँ एक DynamoDB एपीआई है जिसे हम केवल उपयोग कर सकते हैं. मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई प्रतिस्थापन नहीं था. हमने इंजीनियरों को इस जानकारी को जोड़ने के लिए आसान बनाने के लिए कुछ प्रतिस्थापन किया, लेकिन यह सरल था. उस कोड को लिखने में एक स्प्रिंट से कम समय लगा। हर कोई हमें बताया था कि ScyllaDB को बहुत तेजी से होना चाहिए था. हमारी प्रतिक्रिया थी, ‘सुरक्षित है, हर प्रतिस्पर्धी का कहना है कि उनका उत्पाद बेहतर प्रदर्शन करता है.’ हमने डायनामोडीबी के साथ बड़े पैमाने पर बहुत कुछ किया, इसलिए हम संदिग्ध थे. हमने वास्तव में कुछ निर्भरताओं के साथ कई ऐप्स स्थापित किए और इसे एडब्ल्यूएस में वास्तव में काम करने के तरीके से सेट किया, फिर हमने इसे दबाव परीक्षण किया। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था, सबसे पहले, कि यह काम करेगा और, दूसरा, कि यह वास्तव में प्रदर्शन करेगा. और यह पता चला है, यह अपने सभी वादों को पूरा करता है. यह हमारे लिए एक विशाल जीत था। अब तक के परिणाम – न्यूनतम क्लस्टर उपयोग के साथ एडब्ल्यूएस से बाहर जाने के अपने प्राथमिक लक्ष्य को पूरा करने के अलावा, डिजिटल टर्बिन टीम ने प्रदर्शन में सुधार किया - और उन्होंने एक अतिरिक्त लाभ के रूप में अपने लागत को थोड़ा कम कर दिया। जॉय से: "मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा यह तथ्य है कि प्रदर्शन सिर्फ बेहतर है. हम शुरू में क्या उम्मीद करने के लिए नहीं जानते थे, इसलिए हमने चीजों को काफी तुलनात्मक होने के लिए पैमाना बनाया है. हम क्या पा रहे हैं कि यह बस बेहतर चल रहा है. इसके कारण, हमें इतनी अधिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है. और हम अभी लगभग ScyllaDB क्लस्टर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक 20% लागत अंतर - यह एक बड़ा आंकड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं. और जब आप हमारे योजनाओं को और भी आगे बढ़ाने पर विचार करते हैं, तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है. उद्योग में हम शामिल हैं, केवल कुछ प्रमुख खिलाड़ियों हैं - गूगल, फेसबुक, और फिर हर कोई। जैसा कि हम अधिक ग्राहकों को प्राप्त करते हैं और अधिक लोग कहते हैं, 'हे, हम पसंद करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं,' हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है. 20% लागत अंतर पहले से ही महत्वपूर्ण है, और भविष्य में, यह विशाल हो सकता है।