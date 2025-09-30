Comment la turbine numérique a migré DynamoDB vers GCP avec ScyllaDB en un Sprint

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API Digital Turbine est un acteur silencieux mais puissant dans le secteur de la technologie de la publicité mobile. Sa plate-forme est préinstallée sur les téléphones Android, reliant les développeurs d'applications, les annonceurs, les opérateurs mobiles et les fabricants d'appareils. Digital Turbine a récemment décidé de standardiser sur Google Cloud – de sorte que continuer avec leur base de données DynamoDB n’était plus une option. Joseph Shorter (VP, Plateforme Architecture chez Digital Turbine) s’est associé à Miles Ward (CTO chez SADA) et a conçu un plan de jeu pour déclencher le mouvement. Vous pouvez entendre directement Joe et Miles dans cette conversation de conférence: Nous avons capturé quelques points forts de leur discussion ci-dessous. Pourquoi utiliser DynamoDB Le point de départ de la migration DynamoDB était Digital Turbine Mais ce n’était pas le seul problème. DynamoDB n’était pas idéal du point de vue des coûts ou des performances. Décision de normaliser sur GCP Joe a expliqué: «Cela peut être un peu coûteux à mesure que vous évoluez, pour être honnête.Nous étions en train de trouver des problèmes de performance.Nous faisions une tonne de lectures - 90% de toutes les interactions avec DynamoDB étaient des opérations de lecture.Avec toutes ces opérations, nous avons constaté que les hits de performance nous ont demandé d'évoluer plus que nous ne le voulions, ce qui a augmenté les coûts.» Les exigences de migration de DynamoDB Digital Turbine avait besoin que la migration soit aussi rapide et à faible risque que possible, ce qui signifiait que le refactoring des applications était réduit au minimum. La principale préoccupation, selon Joe, était «Comment pouvons-nous migrer sans refactoriser radicalement notre plate-forme, tout en conservant au moins la même performance et la même valeur, et en évitant une situation de crash-and-burn? Ils ont approché SADA, qui les a aidés à réfléchir à quelques options – y compris certaines solutions natives de Google et ScyllaDB. ScyllaDB s’est distingué grâce à son API DynamoDB, ScyllaDB Alternator. Ce que la migration DynamoDB impliquait En résumé, c’était « aussi facile que le pudding pie » (citer Joe ici). « Il y a une API DynamoDB que nous pourrions simplement utiliser. Je ne dirai pas qu'il n'y avait pas de refactoring. Nous avons fait un peu de refactoring pour que les ingénieurs puissent facilement connecter ces informations, mais c'était simple. Il a fallu moins d'un sprint pour écrire ce code. Tout le monde nous avait dit que ScyllaDB devait être beaucoup plus rapide.Notre réaction était, ‘Certainement, chaque concurrent dit que leur produit fonctionne mieux.’Nous avons fait beaucoup avec DynamoDB à l’échelle, donc nous étions sceptiques. Nous avons décidé de faire un POC approprié - pas seulement une simple communication avec ScyllaDB par rapport à DynamoDB. Nous avons effectivement mis en place plusieurs applications avec certaines dépendances et l'avons configuré de la manière dont cela fonctionne réellement dans AWS, puis nous l'avons testé. L'objectif était de s'assurer, d'abord, qu'il fonctionnerait et, deuxièmement, qu'il fonctionnerait réellement. Et il s'avère, il a rempli toutes ses promesses. Résultats à ce jour – avec une utilisation minimale du cluster Au-delà de la réalisation de leur objectif principal de quitter AWS, l’équipe Digital Turbine a amélioré les performances – et ils ont fini par réduire leurs coûts un peu aussi, en tant qu’avantage supplémentaire. De Joe: «Je pense qu’une partie de cela vient du fait que les performances sont juste meilleures.Nous ne savions pas à quoi nous attendre au début, alors nous avons évolué les choses pour être assez comparables.Ce que nous trouvons, c’est qu’il fonctionne simplement mieux.Par conséquent, nous n’avons pas besoin de tant d’infrastructure.Et nous utilisons à peine les clusters ScyllaDB en ce moment. Une différence de coût de 20 % – c’est un grand nombre, peu importe de quoi vous parlez.Et quand vous envisagez nos plans pour évoluer encore plus, cela devient encore plus significatif.Dans l’industrie dans laquelle nous travaillons, il n’y a que quelques acteurs majeurs – Google, Facebook, puis tout le monde.Digital Turbine a sculpté une partie de cet espace, et nous avons les outils en tant qu’entreprise pour commencer à rivaliser de manière que d’autres ne peuvent pas. Au fur et à mesure que nous gagnons plus de clients et que de plus en plus de gens disent : « Hey, nous aimons ce que vous faites », nous avons besoin d’évoluer radicalement.Cette différence de coût de 20 % est déjà importante maintenant, et à l’avenir, elle pourrait être énorme.Meilleure performance et meilleur prix – il est difficile de demander beaucoup plus que cela.