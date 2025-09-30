数字涡轮机如何在一个 Sprint 中将DynamoDB迁移到GCP

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API Digital Turbine 是移动广告技术业务中一个安静但强大的玩家,其平台已预先安装在 Android 手机上,连接应用程序开发人员、广告商、移动运营商和设备制造商。 数字涡轮机最近决定在谷歌云上进行标准化,因此继续使用他们的DynamoDB数据库不再是一个选择,他们不得不快速移动而不会破坏事物。 Joseph Shorter(Digital Turbine平台架构副总裁)与Miles Ward(SADA首席执行官)合作,制定了一个游戏计划,以便推动这一举动。 你可以直接听到乔和迈尔斯在这个会议的谈话: 我们从下面他们的讨论中捕获了一些亮点。 为什么要从DynamoDB迁移 DynamoDB迁移的关键点是数字涡轮机 经过一系列收购,但这不是唯一的问题,DynamoDB从成本角度或性能角度来说并不理想。 决定对GCP进行标准化 乔解释说:“当你规模化时,这可能有点昂贵,诚实地说,我们发现一些性能问题,我们做了大量的读取 - 与DynamoDB的所有互动的90%都是读取操作。 DynamoDB 迁移要求 数字涡轮机需要迁移尽可能快,风险尽可能低,这意味着将应用程序重构保持在最小限度。 乔的主要担忧是:“我们如何在没有彻底重塑我们的平台的情况下迁移,同时保持至少相同的性能和价值,并避免崩溃和燃烧的情况?因为如果它失败,它会摧毁我们的整个公司。 他们接近SADA,帮助他们思考几个选项 - 包括一些谷歌原生解决方案和ScyllaDB。 DynamoDB 迁移意味着什么 总而言之,它是“像布丁饼一样容易”(引用乔在这里)。 “有一个DynamoDB API,我们可以使用它,我不想说没有重构,我们做了一些重构,以便工程师可以轻松地插入这些信息,但它很简单。 每个人都告诉我们,ScyllaDB应该更快,我们的反应是,“当然,每个竞争对手都说他们的产品表现更好。 我们决定做一个适当的POC,而不仅仅是与DynamoDB相比的一些简单的通信,我们实际上设置了几个依赖的应用程序,并设置了它在AWS中实际运作的方式,然后我们测试了它。 目标是确保,首先,它会奏效,其次,它实际上会奏效,结果,它履行了所有承诺,这对我们来说是一个巨大的胜利。 迄今为止的结果 - 最少的集群利用 除了实现远离 AWS 的主要目标之外,数字涡轮机团队还提高了性能,最终也降低了成本,作为一个额外的好处。 从乔: “我认为部分原因是性能只是更好,我们最初不知道该期待什么,所以我们将事情扩展到相当可比的范围内。 成本差异20% - 这是一个很大的数字,无论你在谈论什么,当你考虑我们的计划进一步扩展时,它变得更加重要。在我们所在的行业中,只有少数主要参与者 - 谷歌,Facebook,然后是其他人。 随着我们获得更多的客户,越来越多的人说:“嘿,我们喜欢你做的事情,”我们需要大幅度扩大规模,现在20%的成本差距已经显著,而在未来,它可能会是巨大的。