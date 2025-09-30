127 leituras

Como a Turbina Digital Migrou o DynamoDB para o GCP com o ScyllaDB em um Sprint

by
byScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

2025/09/30
featured image - Como a Turbina Digital Migrou o DynamoDB para o GCP com o ScyllaDB em um Sprint
ScyllaDB

About Author

ScyllaDB HackerNoon profile picture
ScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

Read my storiesAbout @scylladb

COMENTARIOS

avatar

Rótulos

cloud#dynamodb-migration#scylladb-alternator#gcp-database-migration#digital-turbine-case-study#cloud-cost-optimization#database-performance-boost#sada-cloud-migration#good-company

ESTE ARTIGO FOI APRESENTADO EM

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories