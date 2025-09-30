Como a Turbina Digital Migrou o DynamoDB para o GCP com o ScyllaDB em um Sprint

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API A Digital Turbine é um jogador silencioso mas poderoso no negócio de tecnologia de publicidade móvel. Sua plataforma é pré-instalada em telefones Android, conectando desenvolvedores de aplicativos, anunciantes, operadores móveis e fabricantes de dispositivos. No processo, eles trazem US $ 500 milhões por ano. A Digital Turbine recentemente decidiu padronizar no Google Cloud – então continuar com seu banco de dados DynamoDB não era mais uma opção. Joseph Shorter (VP, Plataforma de Arquitetura da Digital Turbine) juntou-se a Miles Ward (CTO da SADA) e concebeu um plano de jogo para desencadear a mudança. Você pode ouvir diretamente de Joe e Miles nesta conversa de conferência: Nós capturamos alguns destaques de sua discussão abaixo. Por que migrar do DynamoDB O ponto de referência para a migração do DynamoDB foi a Turbina Digital. Depois de uma série de aquisições.Mas isso não foi o único problema.O DynamoDB não era ideal do ponto de vista do custo ou do desempenho. Decisão de padronizar no GCP Joe explicou: “Pode ser um pouco caro à medida que você escala, para ser honesto.Estávamos encontrando alguns problemas de desempenho.Estávamos fazendo uma tonelada de leituras – 90% de todas as interações com o DynamoDB eram operações de leitura.Com todas essas operações, descobrimos que os hits de desempenho exigiram que nós escalássemos mais do que quiséssemos, o que aumentou os custos.” Requisitos de migração do DynamoDB A Turbina Digital precisava que a migração fosse o mais rápida e de baixo risco possível, o que significava manter o refactoring de aplicativos ao mínimo. A principal preocupação, de acordo com Joe, foi “Como podemos migrar sem refazer radicalmente nossa plataforma, mantendo pelo menos o mesmo desempenho e valor, e evitando uma situação de colapso e queima? Eles se aproximaram da SADA, que os ajudou a pensar em algumas opções – incluindo algumas soluções nativas do Google e ScyllaDB. O que a migração DynamoDB envolveu Em resumo, foi “tão fácil quanto o bolo de puding” (citando Joe aqui). “Há uma API DynamoDB que poderíamos simplesmente usar. Eu não vou dizer que não houve refactoring. Fizemos algum refactoring para tornar mais fácil para os engenheiros conectarem essas informações, mas foi simples. Levou menos de um sprint para escrever esse código. Todos nos disseram que o ScyllaDB deveria ser muito mais rápido.Nossa reação foi, ‘Claro, todos os concorrentes dizem que seu produto funciona melhor.’Fizemos muito com o DynamoDB em escala, então fomos céticos. Decidimos fazer um POC adequado – não apenas uma simples comunicação com o ScyllaDB em comparação com o DynamoDB. Na verdade, colocamos vários aplicativos com algumas dependências e configuramos como ele realmente funciona na AWS, então o testamos com pressão. O objetivo era se certificar, em primeiro lugar, de que funcionaria e, em segundo lugar, de que realmente funcionaria. Resultados até agora – com utilização mínima de cluster Além de cumprir seu objetivo principal de sair da AWS, a equipe da Digital Turbine melhorou o desempenho – e eles acabaram reduzindo seus custos um pouco também, como um benefício adicional. De Joe: “Eu acho que parte disso se resume ao fato de que o desempenho é apenas melhor.Não sabíamos o que esperar inicialmente, então escalamos as coisas para serem bastante comparáveis.O que estamos descobrindo é que ele está simplesmente funcionando melhor.Por causa disso, não precisamos de tanta infraestrutura. Uma diferença de custo de 20% – esse é um grande número, não importa do que você esteja falando.E quando você considera nossos planos de escalar ainda mais, isso se torna ainda mais significativo.Na indústria em que estamos, há apenas alguns jogadores principais – Google, Facebook e, em seguida, todos os outros.A Turbina Digital esculpiu um pedaço deste espaço, e nós temos as ferramentas como uma empresa para começar a competir de maneiras que outros não podem. À medida que ganhamos mais clientes e mais pessoas dizem: “Ei, nós gostamos do que você está fazendo”, precisamos escalar radicalmente.Esta diferença de custo de 20% já é significativa agora, e no futuro, poderia ser enorme.Melhor desempenho e melhor preços – é difícil pedir muito mais do que isso.Você tem que se perguntar por que mais pessoas ainda não notaram isso.”