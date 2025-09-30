কিভাবে ডিজিটাল টারবাইন এক সুপ্রিন্টে ScyllaDB দিয়ে DynamoDBকে GCP-এ স্থানান্তরিত করে

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API ডিজিটাল টারবাইন মোবাইল বিজ্ঞাপন প্রযুক্তি ব্যবসায় একটি শান্ত কিন্তু শক্তিশালী খেলোয়াড়। তাদের প্ল্যাটফর্মটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলিতে প্রাক ইনস্টল করা হয়, অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারদের, বিজ্ঞাপনদাতাদের, মোবাইল অপারেটর এবং ডিভাইস নির্মাতাদের সাথে সংযোগ করে। ডিজিটাল টারবাইন সম্প্রতি গুগল ক্লাউডে স্ট্যান্ডার্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে - তাই তাদের ডাইনামোডিবি ডাটাবেসের সাথে অব্যাহত থাকার আর কোনো বিকল্প ছিল না। জোসেফ শোরটার (ডিজিটাল টারবিনের প্ল্যাটফর্ম আর্কিটেকচারের ভিপি) মাইলস ওয়ার্ড (এসএডিএ এর সিটিও) এর সাথে একত্রিত হন এবং একটি গেম পরিকল্পনা আবিষ্কার করেন যাতে তারা এই পদক্ষেপটি চালিয়ে যেতে পারে। আপনি এই সম্মেলনের আলোচনায় জো এবং মাইলসের কাছ থেকে সরাসরি শুনতে পারেন: আমরা নীচে তাদের আলোচনার কিছু উচ্চতা আঁকড়েছি। কেন DynamoDB থেকে অভিবাসন ডিজিটাল টারবাইন ডিজিটাল টারবাইন ডিজিটাল টারবাইন ডিজিটাল টারবাইন ডিজিটাল টারবাইন ডিজিটাল টারবাইন ডিজিটাল টারবাইন ডিজিটাল টারবাইন একটি সিরিজ ক্রয় পরে. কিন্তু এটি একমাত্র সমস্যা ছিল না. DynamoDB একটি খরচ দৃষ্টিকোণ বা একটি পারফরম্যান্স দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ ছিল না। সিদ্ধান্ত GCP উপর স্ট্যান্ডার্ড করা জো ব্যাখ্যা করেছিলেন, "আপনি যখন স্ক্যালার করতে পারেন তখন এটি একটু ব্যয়বহুল হতে পারে, সত্যিই আমরা কিছু কর্মক্ষমতা সমস্যাগুলি খুঁজে পেয়েছিলাম। তাদের DynamoDB মাইগ্রেশন প্রয়োজনীয়তা ডিজিটাল টারবিনের মাইগ্রেশন যতটা সম্ভব দ্রুত এবং কম ঝুঁকি হওয়া উচিত ছিল, যা অ্যাপ্লিকেশন রিফ্যাক্টরিংকে সর্বনিম্ন রাখার অর্থ ছিল। প্রধান উদ্বেগ, জো অনুযায়ী, "আমরা কীভাবে আমাদের প্ল্যাটফর্মটি কঠোরভাবে পুনর্গঠন না করে অভিবাসন করতে পারি, অন্তত একই পারফরম্যান্স এবং মান বজায় রাখা, এবং একটি ক্র্যাশ-এন্ড-বার্ন পরিস্থিতি এড়াতে পারি? তারা SADA এর কাছে এসেছিলেন, যিনি তাদের কয়েকটি বিকল্প নিয়ে ভাবতে সাহায্য করেছিলেন - গুগল-নির্মাণ কিছু সমাধান এবং ScyllaDB। কি DynamoDB মাইগ্রেশন অন্তর্ভুক্ত সংক্ষেপে, এটি "পুডিং পাউডিং হিসাবে সহজ" ছিল (এখানে জোকে উদ্ধৃত করে)। "এখানে একটি DynamoDB API আছে যা আমরা শুধু ব্যবহার করতে পারি. আমি বলব না যে কোনও রিফ্যাক্টরিং ছিল না. আমরা কিছু রিফ্যাক্টরিং করেছি যাতে ইঞ্জিনিয়ারদের এই তথ্যটি সংযোগ করা সহজ হয়, কিন্তু এটি সহজ ছিল। আমাদের প্রতিক্রিয়া ছিল, ‘সবাইহোক, প্রতিযোগীরা বলে যে তাদের পণ্যগুলি আরও ভাল কাজ করে। আমরা সঠিক POC করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি - শুধু ডাইনামোডিবিের তুলনায় ScyllaDB এর সাথে কিছু সহজ যোগাযোগ নয়. আমরা প্রকৃতপক্ষে কিছু নির্ভরশীলতার সাথে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছি এবং এটি AWS এ প্রকৃতপক্ষে কাজ করে এমনভাবে সেট করেছি, তারপর আমরা এটি চাপ পরীক্ষা করেছি। লক্ষ্য ছিল, প্রথমত, এটি কাজ করবে এবং দ্বিতীয়ত, এটি সত্যিই কাজ করবে এবং এটি প্রমাণিত হয়, এটি তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। এখন পর্যন্ত ফলাফল - সর্বনিম্ন ক্লাস্টার ব্যবহার AWS থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণের বাইরে, ডিজিটাল টারবাইন টিমগুলি কর্মক্ষমতা উন্নত করে - এবং তারা একটি অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে তাদের খরচগুলি একটুও কমিয়ে ফেলে। জো থেকে: "আমি মনে করি, এর একটি অংশ হল যে কর্মক্ষমতা আরও ভাল। আমরা প্রথমে কী আশা করতে পারি তা জানি না, তাই আমরা জিনিসগুলি বেশী তুলনাযোগ্য হওয়ার জন্য স্ক্যালার করেছি। একটি 20% খরচ পার্থক্য - এটি একটি বড় সংখ্যা, আপনি কি সম্পর্কে কথা বলছেন না। এবং যখন আপনি আমাদের পরিকল্পনা আরো বিস্তৃত করার বিবেচনা করেন, এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। শিল্পে আমরা যেখানে আছি, কেবলমাত্র কয়েকটি প্রধান খেলোয়াড় আছে - গুগল, ফেসবুক, এবং তারপর সবাই। যখন আমরা আরো গ্রাহক অর্জন করি এবং আরো বেশি মানুষ বলে, ‘হে, আমরা আপনার যা করছি তা পছন্দ করি,’ তখন আমাদের কঠোরভাবে মাত্রা বাড়াতে হবে. যে 20% খরচ পার্থক্য ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য, এবং ভবিষ্যতে, এটি বিশাল হতে পারে।