Cómo la turbina digital migró DynamoDB a GCP con ScyllaDB en un Sprint

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API Digital Turbine es un jugador silencioso pero poderoso en el negocio de la tecnología de la publicidad móvil. Su plataforma está preinstalada en teléfonos Android, conectando a desarrolladores de aplicaciones, anunciantes, operadores móviles y fabricantes de dispositivos. En el proceso, traen 500 millones de dólares anuales. Digital Turbine recientemente decidió estandarizar en Google Cloud, por lo que continuar con su base de datos DynamoDB ya no era una opción. Joseph Shorter (VP, Arquitectura de Plataformas en Digital Turbine) se unió a Miles Ward (CTO en SADA) y diseñó un plan de juego para retrasar el movimiento. Puedes escuchar directamente de Joe y Miles en esta charla de conferencia: Hemos capturado algunos destacados de su discusión abajo. Por qué migrar desde DynamoDB El punto de inflexión para la migración de DynamoDB fue Digital Turbine después de una serie de adquisiciones.Pero eso no fue el único problema.DynamoDB no había sido ideal desde una perspectiva de coste o desde una perspectiva de rendimiento. Decisión de estandarizar en el GCP Joe explicó: “Puede ser un poco caro a medida que escalas, para ser honesto.Estábamos encontrando algunos problemas de rendimiento.Estábamos haciendo una tonelada de lecturas – el 90% de todas las interacciones con DynamoDB fueron operaciones de lectura.Con todas esas operaciones, encontramos que los éxitos de rendimiento nos obligaron a escalar más de lo que queríamos, lo que aumentó los costos”. Requisitos de migración de DynamoDB Digital Turbine necesitaba que la migración fuera lo más rápida y de bajo riesgo posible, lo que significaba mantener el refactoring de las aplicaciones al mínimo. La principal preocupación, según Joe, fue “¿Cómo podemos migrar sin refactorizar radicalmente nuestra plataforma, manteniendo al menos el mismo rendimiento y valor, y evitando una situación de colapso y quemaduras? Se acercaron a SADA, que les ayudó a pensar en algunas opciones - incluyendo algunas soluciones nativas de Google y ScyllaDB. ScyllaDB se destacó debido a su API DynamoDB, ScyllaDB Alternator. What the DynamoDB migration entailed En resumen, era “tan fácil como el pastel de pudding” (citar a Joe aquí). “Hay una API DynamoDB que sólo podríamos usar. No diré que no hubo refactoring. Hicimos algún refactoring para hacer que sea fácil para los ingenieros conectar esta información, pero fue sencillo. Tardó menos de un sprint para escribir ese código. Todo el mundo nos había dicho que ScyllaDB debía ser mucho más rápido.Nuestra reacción fue, ‘Claro, cada competidor dice que su producto funciona mejor.’ Hicimos mucho con DynamoDB a escala, así que estábamos escépticos. Decidimos hacer un POC adecuado, no solo una simple comunicación con ScyllaDB en comparación con DynamoDB. De hecho, colocamos múltiples aplicaciones con algunas dependencias y lo configuramos de la manera en que realmente funciona en AWS, luego lo probamos a presión. El objetivo era asegurarse, en primer lugar, de que funcionara y, en segundo lugar, de que funcionaría realmente.Y resulta, cumplió con todas sus promesas. Resultados hasta el momento – con un uso mínimo de clúster Más allá de cumplir con su objetivo principal de salir de AWS, el equipo de Digital Turbine mejoró el rendimiento - y terminaron reduciendo sus costes un poco también, como un beneficio adicional. De Joe: “Creo que parte de eso se reduce al hecho de que el rendimiento es simplemente mejor. No sabíamos qué esperar al principio, así que escalamos las cosas para ser bastante comparables. Lo que estamos descubriendo es que simplemente está funcionando mejor. Debido a eso, no necesitamos tanta infraestructura. Una diferencia de costos del 20% es un gran número, independientemente de lo que estés hablando.Y cuando consideras nuestros planes de escalar aún más, se vuelve aún más significativo.En la industria en la que estamos, solo hay unos pocos jugadores principales: Google, Facebook y luego todos los demás.Digital Turbine ha esculpido un pedazo de este espacio, y tenemos las herramientas como empresa para comenzar a competir de maneras que otros no pueden. A medida que ganamos más clientes y más personas dicen: “Hey, nos gusta lo que estás haciendo”, necesitamos escalar radicalmente.Que la diferencia de costos del 20% ya es significativa ahora, y en el futuro, podría ser enorme.Mejor rendimiento y mejor precio –es difícil pedir mucho más que eso.Tienes que preguntarte por qué más personas no se han dado cuenta de esto todavía”.