127 lecturas

Cómo la turbina digital migró DynamoDB a GCP con ScyllaDB en un Sprint

by
byScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

2025/09/30
featured image - Cómo la turbina digital migró DynamoDB a GCP con ScyllaDB en un Sprint
ScyllaDB

About Author

ScyllaDB HackerNoon profile picture
ScyllaDB@scylladb

Monstrously Fast + Scalable NoSQL. Start Fast. Scale Fearlessly

Read my storiesAbout @scylladb

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

cloud#dynamodb-migration#scylladb-alternator#gcp-database-migration#digital-turbine-case-study#cloud-cost-optimization#database-performance-boost#sada-cloud-migration#good-company

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLiteAlso published here

Related Stories