כיצד טורבינה דיגיטלית העברה DynamoDB ל- GCP עם ScyllaDB בספרינט אחד

How Joseph Shorter and Miles Ward led a fast, safe migration with ScyllaDB’s DynamoDB-compatible API טורבינה דיגיטלית היא שחקנית שקטה אך עוצמתית בעסקי טכנולוגיית הפרסום הנייד. הפלטפורמה שלהם מותקנת מראש בטלפונים אנדרואיד, ומחברת יישומים, מפרסמים, מפעילי מכשירים ניידים ומפיק מכשירים. Digital Turbine החליטה לאחרונה להגדיר סטנדרטיזציה ב-Google Cloud – כך שממשיך עם מסד הנתונים שלהם DynamoDB כבר לא הייתה אפשרות. ג'וזף שורטר (VP, Platform Architecture ב-Digital Turbine) הצטרף למיילס וורד (CTO ב-SADA) ופיתח תוכנית משחק כדי לעצור את התנועה. אתה יכול לשמוע ישירות מ ג'ו ומיילס בשיחה זו: צילמנו כמה נקודות מפתח מהדיון שלהם למטה. למה לעבור מ DynamoDB נקודת המוצא של הגירה DynamoDB הייתה Digital Turbine אבל זה לא היה הבעיה היחידה.DynamoDB לא היה אידיאלי מנקודת מבט של עלות או מנקודת מבט של ביצועים. החלטה על סטנדרטיזציה על GCP ג'ו הסביר: "זה יכול להיות קצת יקר כמו שאתה מגדיל, להיות כנה. מצאנו כמה בעיות ביצועים. עשינו טון של קריאה - 90% מכל האינטראקציות עם DynamoDB היו קריאה פעולות. דרישות ההגירה של DynamoDB טורבינה דיגיטלית צריכה את ההעברה להיות מהירה וסיכון נמוך ככל האפשר, כלומר לשמור על יישום refactoring למינימום. הדאגה העיקרית, על פי ג'ו, הייתה "איך נוכל לעבור מבלי לחדש באופן קיצוני את הפלטפורמה שלנו, תוך שמירה על אותה ביצועים וערך, ולהימנע ממצב של התרסקות ושריפה? הם פנו אל SADA, אשר עזר להם לחשוב על כמה אפשרויות - כולל כמה פתרונות מקוריים של Google ו- ScyllaDB. מה הביא את ההגירה של DynamoDB לסיכום, זה היה "קל כמו עוגת פודינג" (הציטוט של ג'ו כאן). "יש API של DynamoDB שאנחנו יכולים פשוט להשתמש בו.אני לא אומר שאין refactoring.We עשינו כמה refactoring כדי להפוך את זה קל עבור מהנדסים להתחבר למידע זה, אבל זה היה פשוט.זה לקח פחות מאשר ספרינט לכתוב את הקוד הזה.זה היה מדהים. כולם אמרו לנו ש-ScyllaDB היה אמור להיות הרבה יותר מהיר.התגובה שלנו הייתה, 'כמובן, כל המתחרים אומרים שהמוצר שלהם עובד טוב יותר.' החלטנו לעשות POC מתאים – לא רק קצת תקשורת פשוטה עם ScyllaDB בהשוואה ל-DynamoDB.אנו למעשה מציבים מספר אפליקציות עם כמה תלויות והגדיר אותה כפי שהיא למעשה פועלת ב-AWS, ולאחר מכן ביצענו בדיקות לחץ. המטרה הייתה לוודא, תחילה, שזה יעבוד, ושנית, שזה יעבוד באמת, וזה התברר, זה מילא את כל הבטחותיו, וזה היה ניצחון גדול עבורנו". תוצאות עד כה – עם שימוש מינימלי בקולסטר מעבר למטרה העיקרית שלהם לעזוב את AWS, צוות הטורבינה הדיגיטלית שיפר את הביצועים - ובסופו של דבר הם גם הפחתו קצת את עלויותיהם, כתועלת נוספת. מאת ג'ו: "אני חושב שחלק זה נובע מהעובדה שהביצועים פשוט טובים יותר. לא ידענו מה לצפות בהתחלה, אז הגדילנו את הדברים כדי להיות די שווים. מה שאנחנו מוצאים הוא שזה פשוט עובד טוב יותר. בגלל זה, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה תשתית. הבדל עלות של 20% – זה מספר גדול, לא משנה על מה אתה מדבר. וכאשר אתה שוקל את התוכניות שלנו להגדיל עוד יותר, זה הופך להיות משמעותי עוד יותר. בתעשייה שאנו נמצאים בה, יש רק כמה שחקנים גדולים – גוגל, פייסבוק, ולאחר מכן כולם. כשאנו מרוויחים יותר לקוחות ואנשים אומרים: "היי, אנחנו אוהבים את מה שאתה עושה", אנחנו צריכים להגדיל באופן דרמטי את ההבדל של 20% בין העלויות כבר משמעותי ועכשיו, בעתיד, זה יכול להיות עצום.