Ku ringanisa AI na Otomatiki ya Bindzu: Vutivi ku suka eka Mahesh Chayel

Mabindzu ya tsutsumela eka matirhelo yo tlhariha hi ku tirhisa AI, otomatiki, na ku cinca ka xidijitali. Ntlhontlho a wu le ka ku amukeriwa ka thekinoloji leyintshwa ntsena, hambiswiritano, kambe eka ku endla tano hi xikalo.





Mahesh Chayel , Murhangeri wa Vufambisi bya Swikumiwa eka Meta, u hete ntirho wa yena a ri karhi a hlanganisa thekinoloji yo rharhangana na mimbuyelo ya bindzu leyi vonakaka. Hi ntokoto wo tlula 12 wa malembe wo rhangela swikumiwa leswi simekiweke eka AI eka swigangu swa misava hinkwayo swo fana na TripAdvisor, Oracle, na NEC Asia Pacific, filosofi ya Mahesh eka vutumbuluxi na vurhangeri yi dzime timitsu eka ku dyondza loku yaka emahlweni, ku va erivaleni, na vuleteri.

Masungulo yo Angarhela eka Vurhangeri bya Swikumiwa

Ku sungula ka Mahesh eka vufambisi bya swikumiwa a swi nga kunguhatiwanga. U sungurile ntirho wa yena tani hi munjhiniyara wa software hi Oracle , laha a kambisiseke mintirho yo hambana, ku katsa na ku xavisiwa ka swikumiwa, vuxopaxopi, na vuvekisi bya le bangi. Nkarhi wa yena wa nkoka wu tile hi xitsundzuxo xa mutsundzuxi: kuma leswi u swi tsakelaka, naswona ku humelela ku ta landzela. Eka Mahesh, vufambisi bya swikumiwa byi tikombise byi ri ku hlanganisiwa lokunene ka vutumbuluxi, nkucetelo, na ku ehleketa hi maqhinga—a ku ri na nchumu wo hlawuleka eka ku tumbuluxa nchumu lowu a swi tivaka leswaku wu nga khumba vutomi bya vanhu bya siku na siku hi ku olova no endla ku cinca lokunene ka xiviri.





Mudyondzi wa xiyimo xa le henhla ku suka eka Nhlangano wa Vufambisi wa le India (IIM) na Xikolo xa Vufambisi xa MIT Sloan, Mahesh u humelerile swinene eka tidyondzo to hlayanyana. Masungulo lawa yo anama ya n’wi nyike vuswikoti byo tirha hi ku olova eka tiindasitiri hinkwato, vutshila lebyi endzhaku byi nga ta tikomba byi ri bya nkoka swinene eka mintirho ya misava hinkwayo leyi hlanganisaka India, Singapore, Japani na United States.

Vumaki na AI eka Meta na le Handle

Eka Meta, Mahesh u tlanga xiave xa nkoka eka ku amukeriwa ka swintshuxo swa generative AI na Machine Learning (ML). U rhangele ku hlanganisiwa ka Gen AI eka Swinavetiso na ku Endliwa ka Mali—ku nga kungu leri endleriweke ku ringanisa ndhawu yo tlangela eka mabindzu lamatsongo hi ku ma endla leswaku ma kota ku phikizana na tikhamphani letikulu. Switshuxo leswi swi nyika mabindzu lamatsongo na ya le xikarhi ku kongoma loku fanaka eka ku kongomisa swinavetiso ku fana na tikhoporexini letikulu.





Xitayili xa vurhangeri bya Mahesh xi kongomisiwe eka ku va erivaleni na ku tshembana. “AI a hi mhaka ya ku tirha kahle ntsena; i ku tiyisisa leswaku vanhu va titwa va lawula thekinoloji leyi va yi tirhisaka,” wa hlamusela. Hi nkarhi wa yena eka TripAdvisor, Mahesh u nghenise ku xavisiwa ka swinavetisi leswi fambiwaka hi ML, leswi nyikeke matimba eka mabindzu lamatsongo ku antswisa matirhiselo ya wona ya swinavetiso na ku tlakusa mbuyelo wa wona eka vuvekisi. Ku tinyiketela loku ka matimba eka ku va erivaleni ku tshama ku ri nsinya wa nawu lowu kongomisaka eka ntirho wa Mahesh eka Meta, laha ku simeka ku tshemba eka swikumiwa swa AI swi nga swa nkoka swinene.

Mintlhontlho eka ku Scaling na ku Rhangela eka Switshuxo swa AI

Loko AI yi nyika vuswikoti byo cinca, ku ringanisa thekinoloji leyi swi tisa mintlhontlho yo hlawuleka. Mabindzu ya tala ku lwisana na ku ringanisa migingiriko ya AI eka tiyuniti ta mabindzu, kasi tinhlengeletano letitsongo ti lava swintshuxo swa swihinga swa le hansi ku pfula otomatiki. Endlelo ra Mahesh ro pima—leswi a swi vitanaka modele wa ‘1-to-100’—ri kongomisa eka ku antswisa tisisiteme leti tiyisisiweke ematshan’wini yo ringeta ku suka eka xiyimo xa le hansi.





Mahesh u kandziyisa leswaku AI yi fanele ku cinca mahanyelo, ku nga ri maendlelo ntsena. “Minhlangano yo tala yi ringeta ku boha AI eka maendlelo ya yona ya ntirho handle ko swi xiya leswaku yi lava ku cinca ka mianakanyo,” wa xiya. Ntokoto wa yena wo tirhisa otomatiki leyi ringanisiwaka wu n’wi endlile xivulavuri lexi lavekaka eka tikhonferense, ku katsa na Samiti ya Vumaki bya Swikumiwa na Samiti ya MIT India.





Mahesh u boheke ku tirha hi matimba ku tlula vo tala leswaku a kuma ku xiximiwa eka tindhawu leti phikizanaka. Leswi a kuleleke endyangwini wa xiyimo xa le xikarhi lowu ringaniseriweke eIndiya, eku sunguleni u lwile hi matimba ku kuma ku vitaniwa ka yena. “Vanhu va vula leswaku u fanele u tiva leswi u swi lavaka ka ha ri ni nkarhi, kambe rero a ku nga ri riendzo ra mina,” wa anakanyisisa. Ntokoto wa yena wo humelela eka swiyenge swo tala—ku sukela eka vunjhiniyara ku ya eka ku xavisa—wu vumbe vuswikoti bya yena byo pfumelelana na swiyimo hi ku hatlisa. Mintlhontlho leyi yi antswise ku tiyisela ka yena naswona yi n’wi pfune ku langutana ni swiphiqo leswintshwa hi ku titshemba. Langutelo leri ri pfunile Mahesh ku hlohlotela van’wana ku amukela miehleketo ya ku kula hi ku lavisisa.

Vutsundzuxi eka ku Nghenelela ka Vaaki

Ku engetela eka ku rhangela migingiriko ya AI, Mahesh hi ku gingiriteka u letela vafambisi va swikumiwa lava navelaka havumbirhi endzeni ka Meta na vaaki va thekinoloji hi ku anama. Kungava hi ku tirhisa LinkedIn kumbe swiendlakalo swa indasitiri, u nyika switsundzuxo leswi tirhaka eka ku kuma ku ringanela ka makete wa swikumiwa, swintshuxo swo ringanisa, na ku rhangela swipano leswi rharhanganeke. “Vutsundzuxi i ku nyika switsundzuxo leswinene, kambe byi tlhela byi pfuna vanhu ku kuma vuswikoti bya vona,” wa avelana.





Mahesh u tlhele a vulavula eka swiendlakalo swa ndhuma swo fana na Ku Kula loku Lediwaka hi Swikumiwa na Simposiyamu ya Eneji ya Matiko ya Misava ya Singapore, ku katsa tinhlokomhaka to fana na ku aka swikumiwa swa ML leswi nga ringanisiwaka na ku veka swiyimo leswintshwa swa indasitiri eka mabindzu lama pfuniwaka hi AI. Eka Mahesh, vutivi byi fanele ku averiwa ku fambisa ku kula ka nhlengeletano.

Ku Xiximiwa na Ku Fikeleleka loku Xiyekaka

Vutshila bya Mahesh byi n’wi endle a kuma masagwadi yo tala, ku katsa na... Sagwadi ra Nsuku ra Globee eka vurhangeri bya miehleketo na Sagwadi ra Stevie Gold ku hoxa xandla eka vufambisi bya swikumiwa na ku xavisiwa. U tlhele a kuma masagwadi ya le ndzeni yo fana na sagwadi ra ‘Get Shit Done’ eka TripAdvisor hi ku fambisa ku kula lokukulu ka bindzu na sagwadi ra Oracle U-ROC eka matirhelo ya yena yo hlawuleka.





Riendzo ra yena ra xiphurofexinali ri tlhela ri tiveka hi ku humelela ka tidyondzo, ku katsa na ku va exikarhi ka 1,000 wa vahlawuriwa va le henhla eka 300,000 eka xikambelo xo nghena xa IIM xa le India na ku kuma xiyimo xa vumbirhi xa le yunivhesiti hi nkarhi wa tidyondzo ta yena ta undergraduate.

Ku navela tanihi Matimba lama Fambisaka

Ntirho wa Mahesh i xikombiso lexinene xa nkoka wo landzelela ku navela ka munhu. Mintokoto ya yena yo sungula yo fambisa swiphemu swo tala yi n’wi pfunile ku kuma leswi a swi tsakela hakunene. “Loko u swi tsakela leswi u swi endlaka, swi tshika ku va ntirho,” wa anakanyisisa, ku nga filosofi leyi susumeteleke ku humelela ka yena eka xiphurofexinali.





Miehleketo leyi i nchumu lowu Mahesh a wu nghenisaka hi ku hiseka eka vanhu lava a va tsundzuxaka. U va khutaza ku lavisisa tindlela to hambana ta mintirho na ku landzelela ku dyondza loku yaka emahlweni. Ku pfumela ka yena leswaku ku navela ku hlohlotela vutshila ku hundzuke ribye ra xisekelo ra xitayili xa yena xa vurhangeri.

Vumundzuku lebyi Vumbiweke hi AI na Automation

Mahesh u kongomisiwile eka ku langutana na yin’wana ya mintlhontlho yo tika swinene leyi langutaneke na misava ya mabindzu. Xivono xa yena a xi katsi ntsena ku tirhisa swintshuxo swa AI kambe na ku tumbuluxa swivumbeko leswi ringaniseriwaka leswi hlamuselaka hi vuntshwa swiyimo swa indasitiri. U ri: “Vumundzuku i bya lava va yaka emahlweni va hundzuka.” Vuswikoti bya Mahesh byo titoloveta na ku dyondza byi n’wi veka emahlweni eka misava ya tech loko a ri karhi a vumba vumundzuku bya AI na automation.





U vona misava leyi eka yona otomatiki yi endlaka leswaku mabindzu ya tirha hi ndlela leyinene kasi ya tlhela ya ndlandlamuxa vutumbuluxi bya vanhu. Hi ku dyondza loku yaka emahlweni na ntirhisano na vativi, u kunguhata ku tshama emahlweni ka curve na ku tshama a ri karhi a susumeta mindzilakano.





__ Ntirho wa Mahesh Chayel' __ wu kombisa vuswikoti byo hundzula bya AI na otomatiki loko swi tirhisiwa hi ku anakanyisisa na hi xikalo. Endlelo ra yena, leri kongomisiweke eka vuleteri, ku dyondza loku yaka emahlweni, na ku tshembana, ri nyika mepe wa ndlela eka tiphurofexinali ta thekinoloji leti fambisaka ku cinca ka xidijitali.





Mabindzu ya nga ha ya emahlweni ya lwisana na ku rharhangana ka ku amukeriwa ka AI, kambe Mahesh u hlomile hi vutshila na vutivi ku nyika nhlohlotelo na swintshuxo leswi tirhaka. Hilaha a vulaka hakona hi yexe, “Ku veka mpimanyeto lowuntshwa wa vutumbuluxi na vurhangeri eka thekinoloji—xolo i xivono, naswona lexi faneleke ku tirhela eka xona.”