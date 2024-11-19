ስኬሊንግ ኤኣይን ኣውቶማቲክን ንኢንተርፕራይዝ፡ ርድኢታት ካብ ማሄሽ ቻይል

ትካላት ንግዲ ብAI፣ ኣውቶማቲክን ዲጂታላዊ ትራንስፎርሜሽንን ኣቢለን ናብ ዝበሰለ ስርሓት ይጎያ ኣለዋ። እቲ ብድሆ ግን ኣብ ምቕባል ሓድሽ ቴክኖሎጂ ጥራይ ዘይኮነስ ብዓቐን ኣብ ምግባር እዩ።
ማሄሽ ኣብ ምሕደራ ፍርያት ምጅማሩ ዝተሓሰበ ኣይነበረን። ሞያኡ ከም ሶፍትዌር ኢንጂነር ኣብ...
ካብ ኢንስቲትዩት ምሕደራ ህንዲ (IIM)ን ቤት ትምህርቲ ምሕደራ MIT Sloanን ዝለዓለ ደረጃ ዝሓዘ ማሄሽ፡ ኣብ ሓያሎ ዓውድታት ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቡ። እዚ ሰፊሕ መሰረት እዚ ኣብ መላእ ኢንዱስትሪታት ብዘይ ገለ ጸገም ናይ ምስራሕ ክእለት ሂብዎ፣ እዚ ክእለት እዚ ድሒሩ ኣብ ህንዲ፣ ሲንጋፖር፣ ጃፓንን ኣመሪካን ኣብ ዝሽፍን ዓለማዊ ተራታት ብዋጋ ዘይሽነን ምዃኑ ተረጋጊጹ።
ኣብ ሜታ፡ ማሄሽ ኣብ ምቕባል መፍትሒታት ጀነሬቲቭ ኤኣይን ማሽን ሌርኒንግን (ML) ቁልፊ ተራ ይጻወት። ንሱ ንውህደት Gen AI ኣብ Ads and Monetization መሪሑ-እዚ ተበግሶ ንኣናእሽተይ ትካላት ምስ ዓበይቲ ኩባንያታት ክወዳደራ ብምኽኣል ሜዳ ጸወታ ንምምዕርራይ ዝተዳለወ እዩ። እዞም መፍትሒታት ንኣናእሽተይን ማእከሎትን ትካላት ኣብ መወዓውዒ ዕላማ ምግባር ከም ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ተመሳሳሊ ትኽክለኛነት ይህቡ።
ቅዲ ኣመራርሓ ማሄሽ ኣብ ዙርያ ንጹርነትን ምትእምማንን ዘማእከለ እዩ። “AI ብዛዕባ ብቕዓት ጥራይ ኣይኮነን፤ ሰባት ነቲ ዝጥቀምሉ ቴክኖሎጂ ተቖጻጺሮም ከም ዝስምዖም ምርግጋጽ እዩ” ክብል ይገልጽ። ማሄሽ ኣብ ትሪፕኣድቫይዘር ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ብኤምኤል ዝምራሕ ኣድቨርታይዘር ቢዲንግ ኣተኣታትዩ፡ እዚ ድማ ንኣናእሽቱ ትካላት ንግዲ ወጻኢታት መወዓውዒኦም ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ንምብጻሕን ካብ ወፍሪ ዝረኽብዎ ረብሓ ንምዕባይን ሓይሊ ሂቡ። እዚ ንግልጽነት ዝግበር ጽኑዕ ተወፋይነት ኣብ ስራሕ ማሄሽ ኣብ ሜታ መሪሕ መትከል ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ ኣብ ፍርያት ኤኣይ እምነት ምምስራት ልዕሊ ኩሉ እዩ።
AI ለውጢ ዘምጽእ ዓቕሚ ክህብ እንከሎ፡ ነዞም ቴክኖሎጂታት ምዕባይ ፍሉይ ብድሆታት የቕርብ። መብዛሕትኡ ግዜ ትካላት ንግዲ ኣብ መላእ ኣሃዱታት ንግዲ ንተበግሶታት AI ንምስምማዕ ክቃለሳ እንከለዋ፡ ንኣሽቱ ትካላት ድማ ኣውቶማቲክ ንምኽፋት ትሑት መሰናኽል ዘለዎም መፍትሒታት የድልዮም። ማሄሽ ኣብ ምዕባይ ዝጥቀመሉ ኣገባብ-እቲ ንሱ ‘ካብ 1 ክሳብ 100’ ዝብል ሞዴል- ካብ ባዶ ጀሚሩ ኣብ ምፍታን፡ ኣብ ምምሕያሽ ዝተረጋገጹ ስርዓታት ዘተኮረ እዩ።
ማሄሽ፡ AI መስርሕ ጥራይ ዘይኮነስ ባህርያት ክቕይር ከምዘለዎ የጉልሕ። "ብዙሓት ትካላት፡ ለውጢ ኣተሓሳስባ ከም ዘድልዮ ከይተረድኣ፡ AI ኣብ ዋሕዚ ስራሐን ብቦልት ክኣትዋ ይፍትና" ይብል። ስኬላብል ኣውቶማቲክ ኣብ ምትግባር ዘለዎ ተመኩሮ፡ ኣብ ዋዕላታት ዋዕላታት ምህዞ ፍርያትን ዋዕላ ኤምኣይቲ ህንዲን ሓዊሱ ተደላዪ ተዛራባይ ገይርዎ ኣሎ።
ማሄሽ ኣብ ተወዳዳሪ ሃዋህው ኣፍልጦ ንምርካብ ካብ መብዛሕትኦም ንላዕሊ ክሰርሕ ተገዲዱ እዩ። ኣብ ህንዲ ኣብ ትሑት ማእከላይ ደርቢ ስድራቤት ዝዓበየ ኮይኑ፡ ኣብ መጀመርታ ጸዋዕታኡ ንምርካብ ተቓሊሱ። "ሰባት ብኣግኡ እንታይ ከም እትደሊ ክትፈልጥ ኣለካ ይብሉ፡ ጉዕዞይ ግን ከምኡ ኣይነበረን" ክብል የስተንትን። ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት - ካብ ምህንድስና ክሳብ ዕዳጋ - ብሉጽነት ናይ ምምዝጋብ ተመኩሮኡ፡ ቀልጢፉ ናይ ምትዕጽጻፍ ዓቕሙ ቀሪጽዎ። እዚ ብድሆታት እዚ ንጽንዓቱ ኣሐይልዎን ንሓደስቲ ጸገማት ብዓርሰ እምነት ንኽቐርቦ ሓጊዝዎን እዩ። እዚ ኣረኣእያ እዚ ንማሄሽ ንኻልኦት ብዳህሳስ ኣቢሎም ናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ ንኽሕቆፉ ንኽድርኾም ሓጊዝዎም እዩ።
ማሄሽ ካብ ምምራሕ ተበግሶታት AI ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሜታን ሰፊሕ ማሕበረሰብ ቴክን ንዝርከቡ ተሃንጠይቲ ኣካየድቲ ፍርያት ብንጥፈት ይምዕድ። ብመንገዲ ሊንክድይን ይኹን ብኢንዱስትሪ ፍጻመታት፡ ኣብ ምልላይ ምስ ፍርያት-ዕዳጋ ዝሰማማዕ፡ ፍታሕ ምዕባይን ምምራሕ ዝተሓላለኹ ጋንታታትን ግብራዊ ምኽሪ ይህብ። "መንተርሺፕ ቅኑዕ ምኽሪ ምሃብ'ዩ፡ እንተኾነ ግን ሰባት ዓቕሞም ንኽረኽቡ ምሕጋዝ'ውን'ዩ" ክብል የካፍል።
ማሄሽ ኣብ ከም Product-Led Growthን Singapore International Energy Symposiumን ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ፍጻመታት እውን ተዛሪቡ እዩ፣ ከም ምህናጽ ስኬላብል ፍርያት MLን ንAI-enabled ትካላት ሓደስቲ ናይ ኢንዱስትሪ ደረጃታት ምቕማጥን ዝኣመሰሉ ኣርእስታት ዝሽፍን እዩ። ንማሄሽ፡ ሓባራዊ ዕብየት ንምንቅስቓስ ፍልጠት ክካፈል ኣለዎ።
ማሄሽ ብዘለዎ ክእለት ብርክት ዝበሉ ሽልማታት ከም ዝረኸበን፡ ንኣብነት...
ሞያዊ ጉዕዞኡ ብተወሳኺ ብኣካዳሚያዊ ዓወታት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ IIM መእተዊ ፈተና ካብቶም 300 ሽሕ ሕጹያት ካብቶም ዝበለጹ 1000 ደረጃ ምሓዙን ኣብ ናይ መጀመርታ ዲግሪ ትምህርቱ ካልኣይ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ምርካቡን ይርከብዎም።
ሞያ ማሄሽ ንፍቕርኻ ምኽታል ኣገዳሲ ምዃኑ ዘርኢ ብሉጽ ኣብነት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ተራታት ኣብ ምጉዓዝ ዝነበሮ ናይ መጀመርታ ተመኩሮታት፡ ነቲ ብሓቂ ዘስተማቕሮ ንኽረክብ ሓጊዝዎ። "እቲ እትገብሮ ነገር ምስ ኣፍቀርካዮ፡ ስራሕ ምዃን የቋርጽ" ክብል የስተንትኖ፡ እዚ ድማ ንሞያዊ ዓወቱ ዝደረኾ ፍልስፍና እዩ።
እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ማሄሽ ኣብቶም ዝምዕዶም ሰባት ብንጥፈት ዘስርጾ ነገር እዩ። ዝተፈላለየ ናይ ሞያ መንገድታት ክድህስሱን ቀጻሊ ትምህርቲ ክኽተሉን የተባብዖም። ኒሕ ንብሉጽነት ነዳዲ ይህቦ ዝብል እምነቱ እምነ ኩርናዕ ቅዲ ኣመራርሓኡ ኮይኑ ኣሎ።
ማሄሽ ንገለ ካብቶም ንዓለም ንግዲ ዘጋጥሞም ዝተሓላለኹ ብድሆታት ኣብ ምምካት ዘተኮረ እዩ። ራእዩ ድማ ናይ AI ፍታሕ ምዝርጋሕ ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ኢንዱስትሪ ደረጃታት ዳግማይ ዝገልጽ ስኬላብል ፍሬምዎርክስ ምፍጣር ዘጠቓልል እዩ። "መጻኢ ናይቶም ምዕባለኦም ዝቕጽሉ እዩ" ይብል። ማሄሽ ናይ ምትዕጽጻፍን ምምሃርን ክእለቱ ንመጻኢ AIን ኣውቶማቲክን ኣብ ዝቐርጸሉ እዋን ኣብ ቅድሚት ናይ ቴክኖሎጂ ዓለም የቐምጦ።
ንሱ፡ ኣውቶማቲክ ትካላት ንግዲ ብዝያዳ ስሉጥ ክሰርሑ ዘኽእሎም፡ ኣብ ርእሲኡ ድማ ፈጠራ ደቂ ሰባት ዘዕብየላ ዓለም ይሓስብ። ብቐጻሊ ትምህርትን ምስ ክኢላታት ብምትሕብባርን፡ ካብቲ መስመር ቅድሚት ክጸንሕን ዶባት ክደፍእን መደብ ኣለዎ።
__ ስራሕ ማሄሽ ቻይል __ ብሓሳብን ብመጠንን ኣብ ግብሪ ክውዕል ከሎ ናይ AIን ኣውቶማቲክን ናይ ለውጢ ዓቕሚ ዘርኢ እዩ። ኣብ ዙርያ ምኽሪ፡ ቀጻሊ ትምህርትን ምትእምማንን ዘማእከለ ኣቀራርባኡ፡ ንዲጂታላዊ ለውጢ ንዝጓዓዙ ሰብ ሞያ ቴክኖሎጂ ፍኖተ-ካርታ የቕርብ።
ትካላት ንግዲ ምስ ዝተሓላለኸ ምቕባል AI ክቃለሳ ክቕጽላ ይኽእላ እየን፡ ማሄሽ ግን ንኽልቲኡ ምትብባዕን ግብራዊ ፍታሕን ንምሃብ ክእለትን ርድኢትን ተዓጢቑ ኣሎ። ከምቲ ባዕሉ ዝብሎ “ንመሃዝነትን ኣመራርሓን ኣብ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ደረጃ ምቕማጥ-እዚ እዩ እቲ ራእይ፡ ክትሰርሓሉ ዝግባእ ድማ እዩ።”