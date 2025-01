Škálování umělé inteligence a automatizace pro podniky: Postřehy od Maheshe Chayela

Firmy se předhánějí směrem k chytřejším operacím prostřednictvím AI, automatizace a digitální transformace. Výzva však nespočívá pouze v přijetí nové technologie, ale v tom, aby se tak stalo ve velkém měřítku.





Mahesh Chayel , vedoucí produktového managementu ve společnosti Meta, strávil svou kariéru přemosťováním komplexních technologií s hmatatelnými obchodními výsledky. S více než 12 lety zkušeností s vedením produktů založených na AI napříč globálními giganty, jako je TripAdvisor, Oracle a NEC Asia Pacific, má Maheshova filozofie inovací a vedení kořeny v neustálém učení, transparentnosti a mentorství.

Všestranný začátek v produktovém vedení

Maheshův start v produktovém managementu nebyl plánovaný. Svou kariéru začal jako softwarový inženýr v Věštec , kde prozkoumal různé role, včetně produktového marketingu, analytiky a investičního bankovnictví. Jeho klíčový okamžik přišel díky radě mentora: najděte to, co máte rádi, a úspěch bude následovat. Pro Maheshe se produktový management ukázal jako ideální spojení kreativity, dopadu a strategického myšlení – na vytvoření něčeho, o čem ví, že může snadno ovlivnit každodenní životy lidí a přinést skutečnou pozitivní změnu, bylo něco zvláštního.





Mahesh, vysoce hodnocený absolvent indického Institutu managementu (IIM) a MIT Sloan School of Management, vynikal v několika disciplínách. Tento široký základ mu dal schopnost bezproblémově pracovat napříč průmyslovými odvětvími, dovednost, která se později ukázala jako neocenitelná v globálních rolích zahrnujících Indii, Singapur, Japonsko a Spojené státy.

Inovace s AI v Meta and Beyond

Ve společnosti Meta hraje Mahesh klíčovou roli při zavádění řešení generativní umělé inteligence a strojového učení (ML). Postavil se do čela integrace Gen AI do reklam a monetizace – iniciativy, která má vyrovnat podmínky pro malé podniky tím, že jim umožní konkurovat větším společnostem. Tato řešení nabízejí malým a středním podnikům stejnou přesnost cílení reklam jako velké korporace.





Maheshův styl vedení se soustředí na jasnost a důvěru. „AI není jen o efektivitě; jde o to, aby lidé měli pocit, že mají kontrolu nad technologií, kterou používají,“ vysvětluje. Během svého působení na TripAdvisoru představil Mahesh nabídky inzerentů řízené ML, které umožnily menším podnikům optimalizovat výdaje na reklamu a zvýšit návratnost investic. Tento nelítostný závazek k transparentnosti zůstává vůdčím principem Maheshovy práce ve společnosti Meta, kde je prvořadé budování důvěry v produkty AI.

Výzvy v škálování a vedení v řešeních AI

Zatímco umělá inteligence nabízí transformační potenciál, škálování těchto technologií představuje jedinečné výzvy. Podniky se často potýkají se sladěním iniciativ AI napříč obchodními jednotkami, zatímco menší organizace potřebují k odblokování automatizace řešení s nízkými bariérami. Maheshův přístup ke škálování – čemu říká model „1-to-100“ – se zaměřuje spíše na optimalizaci osvědčených systémů než na experimentování od nuly.





Mahesh zdůrazňuje, že AI musí změnit chování, nejen procesy. „Mnoho organizací se snaží začlenit AI do svých pracovních postupů, aniž by si uvědomily, že to vyžaduje změnu myšlení,“ poznamenává. Jeho zkušenosti s implementací škálovatelné automatizace z něj udělaly vyhledávaného řečníka na konferencích, včetně Product Innovation Summit a MIT India Summit.





Mahesh musel pracovat tvrději než většina ostatních, aby získal uznání v konkurenčním prostředí. Vyrůstal ve skromné domácnosti střední třídy v Indii a zpočátku se snažil najít své povolání. „Lidé říkají, že musíte vědět, co chcete, hned na začátku, ale to nebyla moje cesta,“ uvažuje. Jeho zkušenosti s vynikajícími výsledky v různých oblastech – od inženýrství po marketing – formovaly jeho schopnost rychle se adaptovat. Tyto výzvy zdokonalily jeho odolnost a pomohly mu přistupovat k novým problémům s důvěrou. Tento výhled pomohl Maheshovi inspirovat ostatní, aby přijali myšlení růstu prostřednictvím průzkumu.

Mentorství v komunitním zapojení

Kromě vedoucích iniciativ AI Mahesh aktivně mentoruje začínající produktové manažery jak v rámci Meta, tak v širší technologické komunitě. Ať už prostřednictvím LinkedInu nebo oborových událostí, předává praktické rady o identifikaci vhodného produktu na trhu, škálování řešení a vedení komplexních týmů. „Mentorství je o poskytování rozumných rad, ale také o pomoci lidem objevit jejich potenciál,“ říká.





Mahesh také vystoupil na prestižních akcích, jako je Product-Led Growth a Singapore International Energy Symposium, kde se věnoval tématům, jako je vytváření škálovatelných produktů ML a stanovení nových průmyslových standardů pro podniky využívající umělou inteligenci. Podle Maheshe musí být znalosti sdíleny, aby vedly ke kolektivnímu růstu.

Uznání a pozoruhodné úspěchy

Maheshova odbornost mu vynesla řadu ocenění, včetně Zlatá cena Globee za myšlenkové vedení a Zlatá cena Stevie za příspěvky do produktového managementu a marketingu. Získal také interní ocenění, jako je ocenění „Get Shit Done“ na TripAdvisoru za významný růst podnikání a ocenění Oracle U-ROC za svůj výjimečný výkon.





Jeho profesní cesta je také poznamenána akademickými úspěchy, včetně umístění mezi 1 000 z 300 000 kandidátů na indické přijímací zkoušce IIM a získání druhého místa na univerzitním žebříčku během svého vysokoškolského studia.

Vášeň jako hnací síla

Maheshova kariéra je vynikajícím příkladem toho, jak je důležité následovat svou vášeň. Jeho rané zkušenosti s procházením několika rolí mu pomohly objevit, co ho skutečně bavilo. „Jakmile milujete to, co děláte, přestane to být práce,“ přemítá o filozofii, která vedla k jeho profesionálnímu úspěchu.





Tento způsob myšlení je něco, co Mahesh aktivně vštěpuje lidem, které mentoruje. Povzbuzuje je, aby prozkoumali různé profesní dráhy a pokračovali v neustálém učení. Jeho přesvědčení, že vášeň pohání dokonalost, se stalo základním kamenem jeho stylu vedení.

Budoucnost tvarovaná umělou inteligencí a automatizací

Mahesh se zaměřuje na řešení některých nejsložitějších výzev, kterým čelí obchodní svět. Jeho vize zahrnuje nejen nasazení řešení AI, ale také vytváření škálovatelných rámců, které nově definují průmyslové standardy. „Budoucnost patří těm, kteří se nadále vyvíjejí,“ říká. Maheshova schopnost přizpůsobit se a učit se ho staví do popředí technologického světa, když utváří budoucnost AI a automatizace.





Představuje si svět, kde automatizace umožňuje podnikům fungovat efektivněji a zároveň posiluje lidskou kreativitu. Díky neustálému učení a spolupráci s odborníky má v plánu zůstat na špici a neustále posouvat hranice.





__ Práce Maheshe Chayela __ ukazuje transformační potenciál umělé inteligence a automatizace, jsou-li aplikovány promyšleně a ve velkém měřítku. Jeho přístup, který se soustředí na mentorství, neustálé učení a důvěru, nabízí technický plán pro odborníky v oblasti digitální transformace.





Firmy se mohou i nadále potýkat se složitostí zavádění umělé inteligence, ale Mahesh je vyzbrojen odbornými znalostmi a poznatky, aby mohl poskytnout inspiraci i praktická řešení. Jak sám říká: „Nastavit nový standard pro inovace a vedoucí postavení v oblasti technologií – to je vize, na které stojí za to pracovat.“