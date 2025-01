Ölçeg AI we kärhana üçin awtomatlaşdyryş: Maheş Çaýeliň düşündirişleri

Kärhanalar AI, awtomatlaşdyryş we sanly üýtgeşmeler arkaly has akylly amallara tarap ylgaýarlar. Kynçylyk diňe bir täze tehnologiýany ornaşdyrmak bilen çäklenmän, eýsem giň gerimde amala aşyrylýar.





Maheş Çaýel , Meta-da Önümleri Dolandyryş Leaderolbaşçysy, karýerasyny göze görnüp duran iş netijeleri bilen çylşyrymly tehnologiýalary köpri bilen geçirdi. “TripAdvisor”, “Oracle” we “NEC Aziýa Pacificuwaş ummany” ýaly dünýä ägirtlerinde AI esasly önümleri öňdebaryjy 12 ýyllyk tejribe bilen, Maheşiň innowasiýa we liderlik baradaky pelsepesi üznüksiz öwrenmekde, aç-açanlykda we terbiýeçilikde esaslanýar.

Önüm liderliginde köpugurly başlangyç

Maheşiň önüm dolandyryşynda başlamagy meýilleşdirilmedi. Karýerasyna programma inereneri bolup başlady Oracle , bu ýerde önüm marketingi, analitika we maýa goýum banky ýaly dürli rollary öwrendi. Iň esasy pursaty halypanyň maslahaty bilen geldi: halaýan zadyňyzy tapyň we üstünlik geler. Maheş üçin önüm dolandyryşy döredijiligiň, täsiriň we strategiki pikirlenmegiň iň gowy birleşmesi bolandygyny subut etdi - adamlaryň gündelik durmuşyna aňsatlyk bilen täsir edip we hakyky oňyn üýtgeşme girizip biljekdigini bilýän bir zat döretmekde aýratyn bir zat bardy.





Hindistanyň Dolandyryş Institutyny (IIM) we MIT Sloan Dolandyryş Mekdebini iň ýokary derejeli uçurym Maheş birnäçe ugurda üstünlik gazandy. Bu giň esas oňa pudaklarda üznüksiz işlemek ukybyny berdi, bu ussatlyk soňra Hindistanda, Singapurda, Japanaponiýada we ABŞ-da bolup geçen global rollarda bahasyna ýetip bolmajak ussatlyk berdi.

Meta we aňyrsynda AI bilen täzelik

Meta-da, Maheş döredijilikli AI we Machine Learning (ML) çözgütleriniň kabul edilmeginde möhüm rol oýnaýar. Gen AI-ni mahabat we monetizasiýa integrasiýasyna ýolbaşçylyk etdi - bu kiçi kärhanalar üçin has uly kompaniýalar bilen bäsleşmäge mümkinçilik döredip, oýun meýdançasyny tekizlemek üçin döredilen başlangyç. Bu çözgütler kiçi we orta kärhanalara mahabatda esasy korporasiýalar ýaly takyklygy hödürleýär.





Maheşiň liderlik stili aýdyňlygy we ynamy öz içine alýar. “AI diňe bir netijelilik bilen baglanyşykly däl; adamlaryň ulanýan tehnologiýalaryna gözegçilik edýändiklerini anyklamakdan ybarat "-diýdi. “TripAdvisor” -da işlän döwründe Maheş kiçi telekeçilere mahabat çykdajylaryny optimizirlemäge we maýa goýumlaryndan gelýän girdejilerini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän ML tarapyndan dolandyrylýan mahabat tekliplerini hödürledi. Aç-açanlyga bolan bu ygrarlylyk, AI önümlerine ynam döretmek birinji orunda durýan Maheşiň Metada alyp barýan işinde esasy ýörelge bolup galýar.

Ölçegdäki kynçylyklar we AI çözgütlerinde öňdebaryjylyk

AI üýtgeşik potensialy hödürlän hem bolsa, bu tehnologiýalary ulaltmak özboluşly kynçylyklary döredýär. Kärhanalar köplenç AI başlangyçlaryny iş bölümleriniň arasynda deňleşdirmek bilen göreşýärler, kiçi guramalar bolsa awtomatizasiýany açmak üçin pes päsgelçilikli çözgütlere mätäç. Maheşiň ulalmaga bolan çemeleşmesi, “1-den 100-e çenli” modeli diýip atlandyrýan zady, başdan synag däl-de, subut edilen ulgamlary optimizirlemäge gönükdirilendir.





Maheş, AI-iň diňe prosesleri däl-de, özüni alyp barşyny üýtgetmelidigini nygtaýar. "Köp guramalar AI-ni iş akymyna berkitmäge synanyşýarlar, pikiriň üýtgemegini talap edýär". Giňeldilip bilinýän awtomatizasiýany durmuşa geçirmek tejribesi ony önümleriň innowasiýa sammiti we MIT Hindistan sammiti ýaly konferensiýalarda gözlenýän spiker etdi.





Maheş, bäsdeşlik şertlerinde tanalmak üçin köplerden has köp işlemeli boldy. Hindistanda orta derejeli orta maşgalada önüp-ösensoň, ilki bilen jaňyny tapmak üçin kynçylyk çekdi. "Adamlar näme isleýändigiňizi ir bilmelidigiňizi aýdýarlar, ýöne bu meniň syýahatym däldi" -diýýär. In engineeringenerçilikden marketinge çenli köp ugurda üstünlik gazanmak tejribesi çalt uýgunlaşmak ukybyny emele getirdi. Bu kynçylyklar onuň çydamlylygyny ýokarlandyrdy we täze meselelere ynam bilen çemeleşmäge kömek etdi. Bu dünýägaraýyş, Maheşe başgalaryň gözleg arkaly ösüş pikirini kabul etmegine ylham berdi.

Jemgyýetçilik gatnaşygynda terbiýeçilik

Öňdebaryjy AI başlangyçlaryndan başga-da, Maheş Meta-da we has giň tehnologiýa jemgyýetinde isleýän önüm dolandyryjylaryna işjeň maslahat berýär. LinkedIn ýa-da pudaklaýyn wakalar arkaly bolsun, önüm bazaryna laýyklygy kesgitlemek, göwrümli çözgütleri we öňdebaryjy çylşyrymly toparlary kesgitlemek boýunça amaly maslahatlar berýär. "Ussatlyk dogry maslahat bermek bilen bir hatarda adamlara öz mümkinçiliklerini açmaga kömek etmekden ybarat" -diýdi.





Maheş, şeýle hem Önümiň ösüşi we Singapuryň halkara energiýa simpoziumy ýaly abraýly çärelerde çykyş edip, ulaldylan ML önümlerini gurmak we AI mümkinçilikli kärhanalar üçin täze pudak standartlaryny kesgitlemek ýaly mowzuklary öz içine aldy. Maheş üçin köpçülikleýin ösüşi üpjün etmek üçin bilim paýlaşylmalydyr.

Tanaýyşlar we görnükli üstünlikler

Maheşiň tejribesi oňa köp sanly baýrak gazandy, şol sanda “Globee Gold” baýragy pikir liderligi we Stewi Gold baýragy önümi dolandyrmak we marketing üçin goşantlar üçin. Mundan başga-da, işewürligiň ep-esli ösmegine itergi berenligi üçin “TripAdvisor” -da “Get Shit Done” baýragy we Oracle U-ROC baýragy ýaly içerki baýraklary aldy.





Hünär ýoly, şeýle hem Hindistanda IIM giriş ekzameninde 300 000 dalaşgäriň arasynda iň gowy 1000 adamyň hataryna girmek we aspiranturada ikinji orny eýelemegi goşmak bilen akademiki üstünlikler bilen tapawutlanýar.

Sürüji güýç hökmünde höwes

Maheşiň karýerasy, hyjuwyna eýermegiň möhümliginiň ajaýyp mysalydyr. Birnäçe rolda gezip gören ilkinji tejribeleri oňa hakykatdanam lezzet alýan zadyny tapmaga kömek etdi. "Edýän işiňizi gowy göreniňizden soň, iş bolmakdan ýüz öwürýär" -diýip, professional üstünliklerine itergi berýän pelsepe görkezýär.





Bu pikir, Maheşiň halypalyk edýän adamlaryna işjeň ornaşdyrýan zady. Olary dürli kär ýollaryny öwrenmäge we üznüksiz öwrenmäge çagyrýar. Höwes artykmaçlygy artdyrýar diýen ynam, liderlik stiliniň esasyna öwrüldi.

AI we awtomatlaşdyryş arkaly döredilen gelejek

Maheş, iş dünýäsiniň öňünde durýan käbir çylşyrymly kynçylyklary çözmäge gönükdirilendir. Onuň görüşi diňe bir AI çözgütlerini ýerleşdirmek bilen çäklenmän, önümçilik standartlaryny kesgitleýän ulaldylan çarçuwalary döretmegi hem öz içine alýar. "Geljek ösüşi dowam etdirýänlere degişlidir" -diýýär. Maheşiň uýgunlaşmak we öwrenmek ukyby, AI we awtomatlaşdyrmagyň geljegini kesgitläninde ony tehnologiýa dünýäsiniň başynda goýýar.





Awtomatlaşdyryş kärhanalara has netijeli işlemäge we adam döredijiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän dünýäni göz öňüne getirýär. Üznüksiz öwrenmek we hünärmenler bilen hyzmatdaşlyk etmek arkaly, egrilikden öňde durmagy we serhetleri dowam etdirmegi meýilleşdirýär.





__ Maheş Çaýeliň __ eserleri oýlanyşykly we masştabda ulanylanda AI-iň we awtomatlaşdyrmagyň üýtgeýän potensialyny görkezýär. Halypalyk, üznüksiz öwrenmek we ynam bilen baglanyşykly çemeleşmesi, sanly üýtgeşmä barýan tehnologiýa hünärmenleri üçin ýol kartasyny hödürleýär.





Kärhanalar AI-ni kabul etmegiň çylşyrymlylygy bilen göreşmegi dowam etdirip bilerler, ýöne Maheş ylham we amaly çözgütleri üpjün etmek üçin tejribe we düşünjeler bilen ýaraglanýar. Özüniň aýdyşy ýaly: "Tehnologiýada innowasiýa we liderlik üçin täze bir standart kesgitlemek - bu görüş we işlemeli".