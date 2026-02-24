Sendmarc hutoa DMARCbis Fireside Chat pamoja na mhariri wa pamoja Todd Herr

Wilmington, Amerika ya Kaskazini, 24 Februari, 2026/CyberNewswire/--Katika mazungumzo ya hivi karibuni ya DMARCbis, viongozi wa utambulisho wa barua pepe walijadili mabadiliko yanayotarajiwa ya DMARC na jinsi timu zinaweza kupanga kwa 2026. imechapisha mazungumzo mapya yanayohusiana na Todd Herr, Mhandisi Mkuu wa Suluhisho katika GreenArrow Email na mchapishaji wa DMARCbis, juu ya update ijayo ya DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, na Utimilifu). Ujumbe wa Kuongozwa na Dan Levinson wa Sendmarc, mazungumzo ya upande wa moto yanaelezea jinsi mkataba unavyoendelea kupitia mchakato wa viwango wa IETF (Internet Engineering Task Force) na nini timu za usalama na barua pepe zinaweza kutarajia kama mahitaji ya utambulisho yanaendelea kuimarika katika mazingira. Watumiaji wanaweza kutazama mjadala kamili juu ya mabadiliko ya DMARC yanayofuata hapa. awali ilichapishwa mwaka 2015 na tangu wakati huo imekuwa udhibiti uliochukuliwa kwa kiasi kikubwa ili kupunguza uongo wa moja kwa moja wa kikoa na kuboresha kuonekana kwa matumizi ya kisheria na yasiyo ya kisheria ya kikoa cha barua pepe. ya DMARC Katika majadiliano, Herr anaelezea jinsi DMARCbis inaonyesha masomo yaliyojifunza katika miaka ya utekelezaji wa ulimwengu halisi, ikiwa ni pamoja na ufafanuzi wa mabadiliko yanayo lengo la kuboresha uhifadhi wa muda mrefu. DMARCbis (draft-ietf-dmarc-dmarcbis-41) ni iliyoundwa kwa hali ya Standard iliyopendekezwa na, ikiwa imeidhinishwa, ingekuwa RFC 7489. "Mimi si kuona DMARCbis kama mapinduzi kama maendeleo," alisema Herr. Mazungumzo ya mada na Updates ya jukwaa Video inaonyesha updates na mandhari muhimu kwa makampuni ya kupanga mapendekezo ya usalama wa barua pepe: \n \n \n \n \n Uhariri wa Kumbukumbu na Uharibifu wa Kumbukumbu: Herr anazungumzia uhariri wa Kumbukumbu ambao unalenga kupunguza utekelezaji wa udanganyifu na usio na utaratibu, hivyo wakati DMARC inabadilika, bado ni rahisi kutekeleza kwa kiwango. Matarajio mazuri kwa ajili ya ripoti na ushiriki: Mjadala unafunika nini "kuhudhuria kikamilifu" inaonekana katika vitendo, ikiwa ni pamoja na kazi ya uendeshaji inayohitajika kudumisha utambulisho uliopangwa na ripoti muhimu. Utambulisho wa sera kwa upande wa mpokeaji kupitia DNS tree walk: DMARCbis hutoa mbinu ya kawaida ya DNS tree walk ambayo inaboresha jinsi wapokeaji wanaweza kugundua kikoa cha shirika. Levinson alibainisha kuwa baadhi ya watoa huduma za barua pepe maarufu zaidi duniani, kama vile Microsoft, Google, na Yahoo, wamechukua idadi kubwa ya vichwa vya habari "kwa kuanzisha mahitaji ngumu ya kutuma ambayo yanategemea sana DMARC, SPF, na DKIM - inaonyesha kwamba utambulisho ni muhimu ili kulinda barua pepe, njia moja muhimu zaidi ya mawasiliano. Herr pia inakabiliwa na dhana mbaya ya kawaida, ikiwa ni pamoja na wazo kwamba kuchapisha DMARC peke yake hutoa uhakika wa kuweka sanduku la barua pepe. Mazungumzo hayo yanaimarisha kuwa uhakiki unasaidia watoa sanduku la barua pepe kutathmini utambulisho na kutumia sifa, lakini haina kubadilisha mazoea ya kutuma yenye nguvu. Watumiaji wanaweza kuona video kamili hapa.