Sendmarc ດາວນ໌ໂຫລດ DMARCbis Fireside Chat ມີ Co-Editor Todd Herr

Wilmington, North America, 24 ກຸມພາ, 2026 / CyberNewswire /--ໃນປັດຈຸບັນ DMARCbis fireside chat, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງການຢັ້ງຢືນໃບຢັ້ງຢືນອີເມວໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ DMARC ທີ່ຜ່ານມາແລະວິທີການທີ່ຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບສໍາລັບ 2026. ມີການສົນທະນາໃຫມ່ທີ່ມີ Todd Herr, Principal Solutions Architect at GreenArrow Email ແລະ co-editor ຂອງ DMARCbis, ກ່ຽວກັບການປັບປຸງທີ່ຜ່ານມາກັບ DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance). ລະຫັດ QR ໂດຍ Dan Levinson ຂອງ Sendmarc, ການສົນທະນາກັບ fireside ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການປັບປຸງ protocol ຂອງ IETF (Internet Engineering Task Force) ແລະວິທີການທີ່ຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພແລະອີເມລ໌ຄອມພິວເຕີສາມາດຄາດຄະເນໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນອີເມລິກາແມ່ນຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງການສອບເສັງທັງຫມົດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ DMARC ທີ່ຜ່ານມາທີ່ນີ້. ມັນໄດ້ຖືກດໍາເນີນໃນປີ 2015 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ spoofing ທີ່ຢູ່ໃກ້ຈິງແລະການປັບປຸງຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມແລະບໍ່ເຫມາະສົມຂອງ Domain Email. ລະຫັດ QR ໃນການສອບເສັງ, Herr ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ DMARCbis ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊອກຫາໃນໄລຍະປີຂອງການນໍາສະເຫນີໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ລວມທັງການປັບປຸງການປ່ຽນແປງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອປັບປຸງການປົກປັກຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ. DMARCbis (draft-ietf-dmarc-dmarcbis-41) ແມ່ນການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບສໍາລັບການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບແລະ, ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ຈະກາຍເປັນ RFC 7489. "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ DMARCbis ເປັນການຟື້ນຟື້ນຟື້ນທີ່ຫຼາຍກ່ວາການພັດທະນາ," Herr ເວົ້າວ່າ. " ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Discussion Themes and Platform Updates ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ ການ ປັບ ໄຊ ທ ໌ ອອນ ໄລ ນ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. \n \n \n \n \n ການປັບປຸງບັນຊີລາຍລະອຽດແລະການຕັດສິນໃຈ: Herr ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງບັນຊີລາຍລະອຽດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປັບປຸງບັນຊີລາຍລະອຽດແລະການຕັດສິນໃຈ, ດັ່ງນັ້ນໃນຂະນະທີ່ DMARC ມີການປ່ຽນແປງ, ມັນຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບແລະກິດຈະກໍາ: ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບແມ່ນການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບແລະກິດຈະກໍາທີ່ຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບແລະການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບ. ການຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າຄຸນນະພາບໂດຍຜ່ານ DNS tree walk: DMARCbis ສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າຄຸນນະພາບໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ DNS tree walk ທີ່ປັບປຸງວິທີການທີ່ຜູ້ເຂົ້າຊອກຫາຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດ. Levinson noted that some of the world’s most prominent mailbox providers, such as Microsoft, Google, and Yahoo, have “captured a great number of headlines” by rolling out strict sender requirements that rely heavily on DMARC, SPF, and DKIM – suggesting authentication is necessary to safeguard email, the single most vital communication channel. Herr ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເສຍຄ່າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຮູ້ສຶກວ່າການພິມ DMARC ເປັນພຽງແຕ່ຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງ Inbox. ການສອບເສັງໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອ evaluating identity ແລະນໍາໃຊ້ reputation, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈສໍາລັບການປະຕິບັດການສົ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອທັງຫມົດນີ້. ກ່ຽວກັບ Sendmarc ວິທີການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປົວການປິ່ນປົວການປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວ ລະຫັດ QR Sendmarc ສະຫນັບສະຫນູນການຈັດສົ່ງທີ່ດີກວ່າໂດຍການຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕໍ່ທີ່ແທ້ຈິງແລະເຂົ້າໄປໃນບັນຊີລາຍຊື່. ບໍລິສັດໃນທົ່ວໂລກອັບໂຫລດເຄື່ອງມືແລະຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ Sendmarc ເພື່ອປ່ຽນແປງຈາກ visibility ກັບການຄຸ້ມຄອງແລະປົກປັກຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ DMARC ໃນໄລຍະເວລາ. ລະຫັດ QR ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Customer Success Director ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ລະຫັດ QR ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : sales@sendmark.com \n \n ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Cybernewswire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Cybernewswire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program ພາສາລາວ ລະຫັດ QR ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ!