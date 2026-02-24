Sendmarc DMARCbis Fireside Chat with Co-Editor ටොඩ් හර්ර්

Wilmington, උතුරු ඇමරිකාව, February 24, 2026/CyberNewswire/--අදාල DMARCbis ගින්න පැත්තෙන් චැට් එකකදී, ඊ-තැපැල් ඔප්පු නායකයින් DMARC වෙනස්කම් සහ කණ්ඩායම් 2026 සඳහා සැලසුම් කළ හැකි ආකාරය සාකච්ඡා කළා. Todd Herr, GreenArrow Email හි ප්‍රධාන විසඳුම් ඉංජිනේරුවෙකු සහ DMARCbis හි co-editor වන Todd Herr සමඟ නව ෆයිරසයිඩ් චැට් නිකුත් කර ඇත, DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) හි අනාගත යාවත්කාලීන කිරීම ගැන. SendMarc Sendmarc හි Dan Levinson විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද Fireside චැට් මගින් ප්‍රොටොක්ටෝලය IETF (Internet Engineering Task Force) සම්මත ක්‍රියාවලිය හරහා ක් රියාත්මක වන ආකාරය සහ ආරක්ෂාව සහ ඊ-තැපැල් කණ්ඩායම් අන්තර්ජාල සම්මත අවශ්‍යතා දිගටම ශක්තිමත් වන අතර කුමක් බලාපොරොත්තු විය හැක. පරිශීලකයින් මෙහි ඉදිරි DMARC වෙනස්කම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ සාකච්ඡාව බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම 2015 දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී, එයින් පසුව ඊ-තැපැල් ප්‍රදේශයේ නීත්‍යානුකූල හා නීති විරෝධී භාවිතය සඳහා සෘජු-තැපැල් ව් යාප්ත කිරීම සහ දර්ශනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පුළුල් ලෙස අනුගමනය කරන ලද පාලනයක් බවට පත් වී ඇත. DMARC මෙම සාකච්ඡාවේදී Herr, DMARCbis වසර ගණනාවක් පුරා සැබෑ ලෝකයේ ස්ථාපනය කිරීමේදී ඉගෙනගත් පාඩම්, දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිරෝධය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද වෙනස්වීම් සඳහා පැහැදිලි කිරීම ඇතුළත් ප්‍රශ්නය කරයි. DMARCbis (draft-ietf-dmarc-dmarcbis-41) යෝජිත සම්මත තත්ත්වය සඳහා සැලසුම් කර ඇති අතර, අනුමත කළහොත්, RFC 7489 පැරණි වනු ඇත. "මම DMARCbis විප්ලවයට වඩා සංවර්ධනය ලෙස දකින්නේ නැහැ," Herr පවසයි. සාකච්ඡා මාතෘකා සහ වේදිකාව යාවත්කාලීන කිරීම මෙම වීඩියෝව ඊ-තැපැල් ආරක්ෂාව ව්‍යාපාර සැලසුම් කිරීම සඳහා අදාළ යාවත්කාලීන කිරීම් සහ මාතෘකාවන් අවධානය යොමු කරයි: \n \n \n \n \n තැපැල් ටැග් යාවත්කාලීන කිරීම් සහ අසාමාන්‍යතාව අඩු කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ටැග් යාවත්කාලීන කිරීම් ගැන Herr සාකච්ඡා කරයි, එබැවින් DMARC වෙනස් වන අතර, එය ප්‍රමාණවත් ලෙස ස්ථාපනය කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වේ. වාර්තා කිරීම සහ සහභාගීත්වය සඳහා පැහැදිලිව බලාපොරොත්තු: සාකච්ඡාව "පුර්ණ සහභාගීත්වය" කුමක්දැයි සලකා බැලීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරී වැඩ සහ ප්‍රයෝජනවත් වාර්තා සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරී වැඩ ඇතුළත්. DNS tree walk හරහා ප්‍රතිපත්තිය සොයාගැනීම: DMARCbis, ප්‍රතිපත්තිය සොයාගැනීමේ ක් රමය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සම්මත DNS tree walk ප්‍රවේශයක් ඉදිරිපත් කරයි. ලොව වඩාත් ප් රසිද්ධ ඊ-තැපැල් පෙට්ටිය සැපයුම්කරුවන් සමහර, මයික්‍රොසොෆ්ට්, ගූගල්, හා Yahoo වැනි, DMARC, SPF, සහ DKIM මත විශාල වශයෙන් මත පදනම් වන දැඩි යැවීමේ අවශ්‍යතා ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් "මාර්ග ප්‍රමාණවත් ප්‍රකාශන සංඛ්‍යාවක් අල්ලස් කර ඇත" - ඊ-තැපැල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔප්පු කිරීම අවශ්‍ය බව යෝජනා කිරීම, වඩාත්ම වැදගත් සන්නිවේදන චැනල්. DMARC නිකුත් කිරීම පමණක් තැපැල් පෙට්ටිය ස්ථාපනය කිරීම සහතික කරයි යන අදහස ඇතුළත් වන පොදු වැරදි අදහසට Herr ද අවධානය යොමු කරයි.මේ සාකච්ඡාව සනාථ කිරීම තැපැල් පෙට්ටිය සැපයුම්කරුවන් හඳුනාගැනීමට සහ ප්‍රසිද්ධිය භාවිතා කිරීමට උපකාරී වන බව සනාථ කරයි, නමුත් එය ශක්තිමත් යැවීමේ ක්‍රියාකාරකම් මාරු කරන්නේ නැහැ. පරිශීලකයින් මෙතනින් සම්පූර්ණ වීඩියෝව බලන්න පුළුවන්. Sendmarc ගැන DMARC ස්ථාපනය කිරීම සහ කළමනාකරණය ප්‍රමාණවත් කිරීමෙන් ලොව පුරා සංවිධාන ඔවුන්ගේ ඩොමේන ආරක්ෂා කිරීමෙන් උපකාරී වේ.අපේ ව්‍යාපාර ප්‍රථම ප්‍රවේශය සමඟ, ප්‍රධාන සංවිධාන ප්‍රමාණවත් ඩොමේන ආරක්ෂාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපකාරී වේ, ෆිෂින් සහ පිපිරීම් අවදානම අඩු කරයි, සහ සංකීර්ණ, multi-domain යැවීමේ පරිසර පද්ධති පාලනය තබා ගන්න. SendMarc වංචා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් අමතරව, Sendmarc සාධාරණ සන්නිවේදන නිවැරදිව ඔප්පු කිරීමට සහ අමුත්තන් පෙට්ටිය වෙත ළඟා වීමට උපකාර කිරීමෙන් වඩාත් ශක්තිමත් ප්‍රතිදානතාවක් සහාය කරයි. සම්බන්ධතා පාරිභෝගික සාර්ථකත්වය කළමනාකරු, අප ඩෑන් ලෙවිසන් SendMarc sales@sendmarc.com