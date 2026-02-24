„Sendmarc“ išleidžia DMARCbis „Fireside Chat“ su redaktoriumi Todd Herr

Wilmingtonas, Šiaurės Amerika, 2026 m. Vasario 24 d. / CyberNewswire / -- Neseniai vykusiame DMARCbis pokalbyje el. Pašto autentifikavimo lyderiai aptarė artėjančius DMARC pakeitimus ir tai, kaip komandos gali planuoti 2026 m. išleido naują "fireside" pokalbį, kuriame dalyvavo Todd Herr, "GreenArrow Email" pagrindinis sprendimų architektas ir DMARCbis bendrasis redaktorius, apie artėjančią DMARC (domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) atnaujinimą. Siuntų "Sendmarc" "Dan Levinson" vadovaujamas "fire-side" pokalbis paaiškina, kaip protokolas progresuoja per IETF (Internet Engineering Task Force) standartų procesą ir ką saugos ir el. Pašto komandos gali tikėtis, nes autentifikavimo reikalavimai vis labiau sugriežtėja visoje ekosistemoje. Vartotojai gali žiūrėti visą diskusiją apie artėjančius DMARC pakeitimus čia. Iš pradžių buvo paskelbta 2015 m. Ir nuo to laiko tapo plačiai naudojama kontrolė, siekiant sumažinti tiesioginį domeno sukčiavimą ir pagerinti matomumą teisėtam ir neteisėtam el. Pašto domeno naudojimui. DMARC Diskusijoje Herr apibūdina, kaip DMARCbis atspindi pamokas, išmoktas per daugelį realaus pasaulio diegimo metų, įskaitant paaiškinimus dėl pokyčių, kuriais siekiama pagerinti ilgalaikį techninę priežiūrą. DMARCbis (draft-ietf-dmarc-dmarcbis-41) yra skirtas pasiūlytojo standarto statusui ir, jei būtų patvirtintas, būtų pasenęs RFC 7489. "Aš nematau DMARCbis kaip revoliucijos tiek, kiek kaip evoliucijos", - sakė Herr. Diskusijų temos ir platformos atnaujinimai Vaizdo įraše pabrėžiami atnaujinimai ir temos, susijusios su įmonių planavimu el. Pašto saugumo iniciatyvoms: \n \n \n \n \n Įrašų žymenų atnaujinimai ir nuvertinimai: Herr aptaria žymenų atnaujinimus, kuriais siekiama sumažinti dviprasmiškumą ir nenuoseklų įgyvendinimą, taigi, nors DMARC keičiasi, vis dar praktiška diegti mastu. Aiškesni lūkesčiai dėl ataskaitų teikimo ir dalyvavimo: diskusijoje aptariama, kaip „visiškas dalyvavimas" atrodo praktikoje, įskaitant operatyvinį darbą, reikalingą suderintai autentifikavimui ir naudingoms ataskaitoms palaikyti. Gavėjo pusės politikos atradimas per DNS medžio vaikščiojimą: DMARCbis pristato standartizuotą DNS medžio vaikščiojimo metodą, kuris pagerina tai, kaip gavėjai atpažįsta organizacinį domeną. Levinsonas pažymėjo, kad kai kurie iš labiausiai žinomų pašto dėžutės teikėjų pasaulyje, pvz., „Microsoft", „Google" ir „Yahoo", „užfiksavo daugybę antraščių", įdiegdami griežtus siuntėjų reikalavimus, kurie labai priklauso nuo DMARC, SPF ir DKIM – tai rodo, kad autentifikavimas yra būtinas norint apsaugoti elektroninį paštą, svarbiausią bendravimo kanalą. Herr taip pat sprendžia bendras klaidingas sąvokas, įskaitant idėją, kad tik DMARC leidimas garantuoja pašto dėžutės vietą.Diskusija patvirtina, kad autentifikavimas padeda pašto dėžutės teikėjams įvertinti tapatybę ir taikyti reputaciją, tačiau jis nepakeičia stiprios siuntimo praktikos. Vartotojai gali žiūrėti visą vaizdo įrašą čia. Apie Sendmarc padeda organizacijoms visame pasaulyje apsaugoti savo domenus nuo elektroninio pašto paviršiaus paviršiaus, todėl DMARC diegimas ir valdymas yra praktiškas. „Enterprise-first" požiūriu platforma padeda didelėms organizacijoms išplėsti domeno apsaugą mastu, sumažinti įsilaužimo ir sukčiavimo riziką ir išlaikyti kontrolę visose sudėtingose, daugelio domenų siuntėjų ekosistemose. Siuntų Be sukčiavimo blokavimo, „Sendmarc" palaiko stipresnį pristatymą, padėdama teisėtiems ryšiams teisingai autentifikuoti ir pasiekti pašto dėžutes.Įmonės visame pasaulyje remiasi „Sendmarc" įrankiais ir patirtimi, kad pereitų nuo matomumo prie vykdymo užtikrinimo ir išlaikytų DMARC laikymąsi.