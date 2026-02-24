Sendmarc リリース DMARCbis Fireside Chat Featuring Co-Editor Todd Herr

Wilmington, North America, 2026年2月24日/CyberNewswire/--最近のDMARCbisのファイアサイドチャットで、電子メール認証のリーダーは、DMARCの変更を検討し、チームが2026年に計画できる方法について話し合った。 グリーンアーロウメールの主要ソリューションアーキテクチャ、DMARCbisの共同編集者であるトッド・ハー(Todd Herr)氏が、DMARC(Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance)の次期アップデートについて、新たなファイアサイドチャットをリリースしました。 SendMarc SendmarcのDan Levinson氏が率いるファイアサイドチャットでは、プロトコルがIETF(インターネットエンジニアリング・タスク・フォース)の標準プロセスを通じてどのように進歩しているか、認証要件がエコシステム全体で引き続き厳しくなるにつれて、セキュリティと電子メールのチームが何を期待できるかを説明しています。 ユーザーは、今後のDMARCの変更についての完全な議論をここで見ることができます。 最初は2015年に発表され、それ以来、直接ドメインの詐欺を減らし、電子メールドメインの合法的かつ違法な使用に視界を向上させるための広く採用されたコントロールとなっています。 DMARC 討論では、Herr氏は、DMARCbisが長期的なメンテナンス能力を向上させるための変更についての説明を含む、実世界展開の長年にわたって学んだ教訓をどのように反映しているかを述べています。 「私はDMARCbisを革命として見るのではなく、進化として見る」とHerr氏は述べた。 議論のテーマとプラットフォームの更新 このビデオでは、企業が電子メールセキュリティイニシアチブを計画する際に重要な更新やテーマを挙げています。 \n \n \n \n \n レコード タグの更新と削減: Herr は、曖昧さと不一致の実装を減らすことを目的としたタグの更新について議論しますので、DMARC が変化するにもかかわらず、規模で展開することは実用的です。 報告および参加に対する期待の明確化:この議論は、「完全参加」が実践的にどのようなものかをカバーし、統合された認証と有用なレポートを維持するために必要な運用作業を含む。 DNS ツリーウォッチを通じて受信者側のポリシー発見: DMARCbis は、受信者が組織ドメインを発見する方法を改善する標準化された DNS ツリーウォッチアプローチを導入します。 レヴィンソン氏は、マイクロソフト、Google、およびYahooなどの世界で最も著名なメールボックスプロバイダーのいくつかは、DMARC、SPF、およびDKIMに大きく依存する厳格な送信要件を導入することで、電子メール、最も重要なコミュニケーションチャネルを保護するために認証が必要であることを示唆している。 Herr氏はまた、DMARCを独自に発行することでインボックスの配置が保証されるという考えを含む一般的な誤解に対処する。この議論は、認証がメールボックスプロバイダーがアイデンティティを評価し、評判を適用するのに役立つことを強調するが、強力な送信慣行を置き換えることはない。 ユーザーはこちらで全動画を見ることができます。 Sendmarcについて DMARCの展開と管理を規模で実用化することによって、世界中の組織が電子メールの偽装からドメインを保護するのに役立ちます。エンタープライズファーストアプローチで、プラットフォームは、大規模な組織がドメイン保護を展開し、フィッシングとスファーリングのリスクを軽減し、複雑な複数のドメイン送信エコシステムを制御するのに役立ちます。 SendMarc Sendmarc は、詐欺をブロックすることにより、正当な通信が正しく認証され、インボックスにアクセスできるようにすることにより、より強力な配信をサポートします。 コンタクト 顧客成功マネージャー、US ダン・レヴィンソン SendMarc sales@sendmarc.com より \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でCybernewswireがプレスリリースしたものです。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でCybernewswireがプレスリリースしたものです。 プログラム ディスカレーター: この記事は情報のみを目的とし、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号通貨は投機的で複雑で、高いリスクを伴います。これは高価格変動と初期投資の潜在的損失を意味する可能性があります。あなたは、投資の目的、財務状況を考慮し、投資の決定を下す前に財務アドバイザーに相談する必要があります。 HackerNoon編集チームは、文法的な正確さのために物語を検証し、この記事で述べた情報の正確性、信頼性、または完全性を承認または保証しません。 #DYOR