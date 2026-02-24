Sendmarc lansează DMARCbis Fireside Chat cu co-editor Todd Herr

Wilmington, America de Nord, 24 februarie 2026/CyberNewswire/--Într-un recent chat DMARCbis, liderii de autentificare prin e-mail au discutat despre viitoarele modificări ale DMARC și despre modul în care echipele pot planifica pentru 2026. a lansat un nou chat fireside cu Todd Herr, arhitect principal de soluții la GreenArrow Email și co-editor al DMARCbis, cu privire la viitoarea actualizare a DMARC (Autenticarea, raportarea și conformitatea mesajelor bazate pe domeniu). trimitere Conduit de Dan Levinson de la Sendmarc, chat-ul de partea de foc explică modul în care protocolul progresează prin procesul de standardizare IETF (Internet Engineering Task Force) și ce echipele de securitate și e-mail se pot aștepta pe măsură ce cerințele de autentificare continuă să se strângă în întregul ecosistem. Utilizatorii pot urmări discuția completă despre viitoarele modificări DMARC aici. a fost publicat inițial în 2015 și a devenit de atunci un control larg adoptat pentru a reduce spoofing-ul direct al domeniului și pentru a îmbunătăți vizibilitatea în utilizarea legitimă și ilegitimă a unui domeniu de e-mail. DMARC În discuție, Herr descrie modul în care DMARCbis reflectă lecțiile învățate de-a lungul anilor de implementare în lumea reală, inclusiv clarificări pentru modificări menite să îmbunătățească întreținerea pe termen lung. DMARCbis (draft-ietf-dmarc-dmarcbis-41) este destinat pentru statutul de Standard Propus și, dacă este aprobat, ar depăși RFC 7489. „Nu văd DMARCbis ca pe o revoluție, ci ca pe o evoluție", a spus Herr. Teme de discuție și actualizări ale platformei Videoclipul evidențiază actualizările și temele relevante pentru întreprinderile care planifică inițiative de securitate prin e-mail: \n \n \n \n \n Record Tag Updates and Deprecations: Herr discută actualizările etichetelor menite să reducă ambiguitatea și inconsecvența implementării, astfel încât, în timp ce DMARC se schimbă, rămâne practic să se desfășoare la scară. Așteptări mai clare pentru raportare și participare: Discuția acoperă ceea ce pare a fi „participarea deplină" în practică, inclusiv activitatea operațională necesară pentru a menține autentificarea aliniată și raportarea utilă. Descoperirea politicii de partea destinatarului prin DNS tree walk: DMARCbis introduce o abordare standardizată DNS tree walk care îmbunătățește modul în care destinatarii descoperă domeniul organizațional. Levinson a remarcat că unii dintre cei mai proeminenți furnizori de cutii poștale din lume, cum ar fi Microsoft, Google și Yahoo, au "capturat un număr mare de titluri" prin lansarea unor cerințe stricte pentru expeditori care se bazează în mare măsură pe DMARC, SPF și DKIM - sugerând că autentificarea este necesară pentru a proteja e-mailul, cel mai important canal de comunicare. Herr abordează, de asemenea, concepțiile greșite comune, inclusiv ideea că publicarea DMARC singur garantează plasarea cutiilor poștale.Discuția confirmă faptul că autentificarea ajută furnizorii de cutii poștale să evalueze identitatea și să aplice reputația, dar nu înlocuiește practicile puternice de trimitere. Utilizatorii pot viziona aici întregul videoclip. Despre Sendmarc Cu o abordare bazată pe întreprinderi, platforma ajută organizațiile mari să implementeze protecția domeniilor la scară, să reducă riscul de phishing și spoofing și să mențină controlul asupra ecosistemelor complexe de trimitere cu mai multe domenii. trimitere Dincolo de blocarea fraudei, Sendmarc sprijină o livrabilitate mai puternică, ajutând comunicările legitime să se autentifice corect și să ajungă la cutiile de corespondență. Contactul Directorul de Succes al Clientului, US lui Levinson trimitere vânzări@sendmarc.com