Sendmarc lanza DMARCbis Fireside Chat con co-editor Todd Herr

Wilmington, América do Norte, 24 de febreiro de 2026/CyberNewswire/--Nun recente chat de DMARCbis, os líderes de autenticación de correo electrónico discutiron os próximos cambios no DMARC e como os equipos poden planificar para 2026. lanzou unha nova charla do lado do lume con Todd Herr, Arquitecto Principal de Solucións en GreenArrow Email e co-editor de DMARCbis, sobre a próxima actualización a DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance). Envío Liderado por Dan Levinson de Sendmarc, o chat do lado do lume explica como o protocolo progresa a través do proceso de estándares IETF (Internet Engineering Task Force) e que equipos de seguridade e correo electrónico poden esperar a medida que os requisitos de autenticación continúan a apertar en todo o ecosistema. Os usuarios poden ver a discusión completa sobre os próximos cambios no DMARC aquí. Foi publicado orixinalmente en 2015 e desde entón converteuse nun control amplamente adoptado para reducir a falsificación de dominios directos e mellorar a visibilidade no uso lexítimo e ilexítimo dun dominio de correo electrónico. DMARC Na discusión, Herr describe como DMARCbis reflicte as leccións aprendidas ao longo de anos de implementación no mundo real, incluíndo aclaracións para cambios destinados a mellorar a mantemento a longo prazo. "Non vexo DMARCbis como unha revolución tanto como unha evolución", dixo Herr. Temas de discusión e actualizacións da plataforma O vídeo destaca actualizacións e temas relevantes para as empresas que planean iniciativas de seguridade de correo electrónico: \n \n \n \n \n Actualizacións de etiquetas de rexistro e depreciacións: Herr discute actualizacións de etiquetas destinadas a reducir a ambigüidade e a implantación inconsistente, polo que mentres o DMARC cambia, segue sendo práctico implementar a escala. Expectativas máis claras para a notificación e a participación: A discusión cobre o que a "participación plena" parece na práctica, incluíndo o traballo operativo necesario para manter a autenticación aliñada e a notificación útil. Descubrimento de políticas do lado do receptor a través de DNS tree walk: DMARCbis introduce un enfoque estandarizado de DNS tree walk que mellora a forma en que os receptores descobren o dominio organizacional. Levinson observou que algúns dos provedores de caixas de correo máis prominentes do mundo, como Microsoft, Google e Yahoo, "capturaron un gran número de títulos" ao implantar requisitos estritos de remitentes que dependen fortemente de DMARC, SPF e DKIM - o que suxire que a autenticación é necesaria para salvagardar o correo electrónico, o único canal de comunicación máis vital. Herr tamén aborda equívocos comúns, incluíndo a idea de que a publicación de DMARC só garante a colocación de caixas de entrada.A discusión reforza que a autenticación axuda aos provedores de caixas de correo a avaliar a identidade e aplicar a reputación, pero non substitúe as prácticas de envío fortes. Os usuarios poden ver o vídeo completo aquí. Sobre Sendmarc Axuda ás organizacións de todo o mundo a protexer os seus dominios da impersonalización de correos electrónicos facendo práctica a implantación e xestión de DMARC a escala.Con un enfoque empresarial primeiro, a plataforma axuda ás grandes organizacións a implementar a protección de dominios a escala, reducir o risco de phishing e spoofing e manter o control en ecosistemas complexos e multi-dominios de envío. Envío Ademais de bloquear a fraude, Sendmarc apoia unha maior capacidade de entrega axudando a que as comunicacións lexítimas se autenticen correctamente e cheguen ás caixas de entrada.As empresas de todo o mundo dependen das ferramentas e a experiencia de Sendmarc para pasar da visibilidade á aplicación e manter a conformidade co DMARC ao longo do tempo.