Sendmarc د DMARCbis Fireside چیټ سره Co-Editor Todd Herr راځي

Wilmington، شمالي امریکا، د 24 فبروري، 2026/CyberNewswire/-- په دې وروستيو DMARCbis Fireside چیټ کې، د بریښنالیک تصدیق د رهبريانو د راتلونکي DMARC بدلونونو او څنګه ټیمونه د 2026 لپاره چمتو کولی شي. د DMARC (Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance) په اړه د GreenArrow Email اصلي حل آرکټیکټ Todd Herr، او د DMARCbis سره یو نوي Fire-side چیټ وړاندیز شوی. د سپارلو د Sendmarc ډن لوینسن لخوا لارښوونه شوي، د Fireside چیټ توضیح کوي چې پروتوکول د IETF (Internet Engineering Task Force) معیارونو پروسه کې څرنګه کوي او د امنیت او ایمیل ټیمونه کولی شي په داسې حال کې انتظار وکړي چې د تصدیق غوښتنلیکونه په پراخه کچه درلودل. کاروونکو کولی شي دلته د DMARC بدلونونو په اړه بشپړ بحث وګورئ. په اصل کې په 2015 کال کې خپور شو او له دې وروسته په پراخه کچه د مخکښ ډومین د مخکښ کولو کمولو او د بریالیتوب او غیرقانوني کارولو لپاره د بریالیتوب ډومین ښکلا زیاتولو لپاره د کنټرول جوړ شوی. د DMARC په بحث کې، هیر بیان کوي چې څنګه DMARCbis د واقعي نړۍ د نندارتونونو په اوږدو کې د ساتنې د ښه کولو لپاره د بدلونونو په شمول د تثبيتونو په اړه زده شوي درسونه وده ورکوي. DMARCbis (draft-ietf-dmarc-dmarcbis-41) د پروژې معياري حالت لپاره ډیزاین شوی دی او، که تصویب شوی، د RFC 7489 له لاسه ورکړي. " زه د DMARCbis په توګه د انقلاب نه تر څو د پرمختګ په توګه وګورئ،" Herr وايي. " د بحث موضوعات او د پلیټ فارم تازه د ویډیو د اپلوزونو او موضوعاتو په اړه د شرکتونو د بریښنا د خوندیتوب د اټکلونو په پلان کې مهمه کوي: \n \n \n \n \n د ریکارډ ټګ اپ ڈیټونه او د رخصتۍ: Herr د رخصتۍ اپ ڈیټونو په اړه بحث کوي چې د بیلابیلو او غیرقانوني پیژندل کم کړي، نو که څه هم DMARC بدلونونه وي، دا په کچه پیژندل کیږي. د راپور ورکولو او ګډون لپاره واضح توقعات: د بحث په واقعیت کې د "د بشپړ ګډون" په څیر څنګه وي، په شمول د فعالو کارونو لپاره اړتیا لري چې د تعقیب کولو او ګټور راپور ورکولو لپاره اړتیا لري. د DNS tree walk له لارې د ترانسپورت په برخه کې د پالیسۍ کشف: DMARCbis د DNS tree walk معياري لارښوونې رامینځته کوي چې د ترانسپورت په برخه کې د سازماني ډومین څرنګه ښه کوي. لوینسن اشاره وکړه چې ځینې د نړۍ تر ټولو مشهور رسنیو رسنیو عرضه کوونکي، لکه مایکروسافټ، Google، او Yahoo، "د لوی شمېر مخکښونه" له لارې د مخکښ اړتیاوو ته وده ورکړي چې د DMARC، SPF، او DKIM پورې اړه لري - د تصدیق د بریښنالیک، د مخکښ تر ټولو مهم د اړیکو چینل د ساتنې لپاره اړتیا لري. Herr د عمومي غلطو تصورونه هم حل کوي، په شمول د مفکوره چې یوازې د DMARC چاپ کول د انګلیسي بکس پوزیشن تضمین کوي. د بحث د دې تصدیق کوي چې تصدیق د بریښنالیک بکس عرضه کوونکي ته مرسته کوي د انډولیت ارزونې او د شهرت غوښتنلیک کړي، مګر دا د قوي سپارښتنې عملیاتو بدلون نه کوي. د کاروونکي کولی شي د بشپړ ویډیو وګورئ دلته. د Sendmarc په نړۍ کې د سازمانونو سره مرسته کوي چې خپل ډومینونه د بریښنالیک پیژندنې څخه ساتل کړي د DMARC نصب کولو او مدیریت په کچه عملی کولو سره. د شرکت لومړنۍ لارښوونې سره، پلیټ فارم د لوی سازمانونو سره مرسته کوي چې د ډومین ساتنې په کچه جوړ کړي، د پیژندنې او د پیژندنې خطر کم کړي، او د پیچلي، څو ډومینونه سپارښتنې اکوسیسټمونو په اړه کنترول وکړي. اړیکه د مشتریانو د بریالیتوب مدیر، US ډین Levinson د سپارلو د نندارتون په اړه