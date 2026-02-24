Sendmarc publie DMARCbis Fireside Chat avec co-éditeur Todd Herr

Wilmington, Amérique du Nord, le 24 février 2026/CyberNewswire/--Dans un récent débat à côté du feu de DMARCbis, les dirigeants de l'authentification par courrier électronique ont discuté des changements à venir du DMARC et de la façon dont les équipes peuvent planifier pour 2026. a publié un nouveau chat de côté-feu avec Todd Herr, architecte principal des solutions chez GreenArrow Email et co-éditeur de DMARCbis, sur la prochaine mise à jour de DMARC (Authentification des messages basés sur le domaine, reporting et conformité). Sendmarc Dirigé par Dan Levinson de Sendmarc, le chat de côté-feu explique comment le protocole progresse à travers le processus de normalisation de l’IETF (Internet Engineering Task Force) et ce que les équipes de sécurité et d’email peuvent attendre à mesure que les exigences d’authentification continuent de se resserrer dans l’écosystème. Les utilisateurs peuvent regarder la discussion complète sur les prochains changements de DMARC ici. a été initialement publié en 2015 et est depuis devenu un contrôle largement adopté pour réduire le faux-domain direct et améliorer la visibilité dans l'utilisation légitime et illégitime d'un domaine de courrier électronique. DMARC Dans la discussion, Herr décrit comment DMARCbis reflète les leçons tirées au fil des années de déploiement dans le monde réel, y compris des clarifications pour les changements visant à améliorer la maintenance à long terme. DMARCbis (draft-ietf-dmarc-dmarcbis-41) est destiné au statut de Standard proposé et, si approuvé, serait obsolète RFC 7489. « Je ne vois pas DMARCbis comme une révolution autant qu’une évolution », a déclaré Herr. Thèmes de discussion et mises à jour de plateforme La vidéo met en évidence les mises à jour et les thèmes pertinents pour les entreprises qui planifient des initiatives de sécurité de messagerie électronique : \n \n \n \n \n Mises à jour et dépréciations des balises d'enregistrement : Herr discute des mises à jour des balises destinées à réduire l'ambiguïté et l'incohérence de la mise en œuvre, de sorte que, bien que le DMARC change, il reste pratique de le déployer à l'échelle. Des attentes plus claires pour la déclaration et la participation: La discussion couvre ce que la « pleine participation » ressemble à la pratique, y compris le travail opérationnel nécessaire pour maintenir une authentification alignée et des rapports utiles. Découverte de la politique du côté du destinataire via DNS tree walk : DMARCbis introduit une approche standardisée de DNS tree walk qui améliore la façon dont les destinataires découvrent le domaine organisationnel. Levinson a noté que certains des fournisseurs de boîtes aux lettres les plus importants au monde, tels que Microsoft, Google et Yahoo, ont « capturé un grand nombre de titres » en déployant des exigences strictes pour les expéditeurs qui dépendent fortement de DMARC, SPF et DKIM – ce qui suggère que l’authentification est nécessaire pour protéger l’e-mail, le canal de communication le plus vital. Herr aborde également des idées fausses courantes, notamment l'idée que la publication de DMARC seule garantit le placement des boîtes de réception.La discussion renforce que l'authentification aide les fournisseurs de boîtes de réception à évaluer l'identité et à appliquer la réputation, mais elle ne remplace pas de bonnes pratiques d'envoi. Les utilisateurs peuvent regarder la vidéo complète ici. À propos de Sendmarc Aide les organisations du monde entier à protéger leurs domaines contre l’impression d’e-mail en rendant la déploiement et la gestion du DMARC pratiques à l’échelle.Avec une approche d’entreprise première, la plateforme aide les grandes organisations à déployer la protection du domaine à l’échelle, à réduire les risques de phishing et de spoofing et à maintenir le contrôle sur les écosystèmes d’expéditeurs complexes et multi-domaines. Sendmarc Au-delà du blocage de la fraude, Sendmarc soutient une meilleure livrabilité en aidant les communications légitimes à authentifier correctement et à atteindre les boîtes de réception.Les entreprises du monde entier comptent sur les outils et l'expertise de Sendmarc pour passer de la visibilité à l'application et maintenir la conformité au DMARC au fil du temps. Contacts Directeur du succès client, US par Levinson Sendmarc par sales@sendmarc.com \n \n Cet article a été publié comme un communiqué de presse par Cybernewswire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Cet article a été publié comme un communiqué de presse par Cybernewswire sous HackerNoon's Business Blogging Programme Programme Le Disclaimer : Cet article est à des fins d'information uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Les crypto-monnaies sont spéculatives, complexes et impliquent des risques élevés. Cela peut signifier une volatilité élevée des prix et une perte potentielle de votre investissement initial. Vous devriez considérer votre situation financière, vos objectifs d'investissement et consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement. 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