Barua ya kibinafsi inafichua siri ya hatari ya familia

Astounding Stories of Super-Science Februari, 2026, na Astounding Stories ni sehemu ya HackerNoon's Book Blog Post mfululizo. Unaweza kuruka kwenye sura yoyote ya kitabu hiki hapa. Hadithi ya kushangaza ya Super-Science Februari 2026: Mawao na Fens, tomo 1 ( ya 3) - Sura ya XV Maelezo ya Discovery Kwa mujibu wa J. H. Riddell Riddell Malcolm Frazer alikuwa sahihi sana aliposema kwamba bibi yake ataomba Mr. Ivraine kufanya nyumba yake nyumba yake mpaka atakuwa na uwezo wa kusafiri nyuma kwa fence; kwa sababu, chini ya nje ya kutokuwa na ahadi, John Merapie alikuwa na moyo mzuri na kweli Kiingereza, na zaidi ya hayo, ingawa yeye alikuwa "mtu wa jiji", ambaye hakuwa na heshima na kufurahia kila aina ya "humbug", alikuwa na furaha kidogo kuwa na kwa ajili ya mgeni wake mtu ambaye hakuwa tu mwana wa baroni, lakini ambaye, kama angeweza kuishi muda wa kutosha, angeweza kuonekana kwa wakati sahihi kama baroni mwenyewe. Kisha Ernest hakuwa na "humbug" juu yake, hakuwa kidogo kidogo, alionekana kuelewa thamani ya pesa, na hakujeruhi hisia ya mfanyabiashara mwenye thamani kwa kifungo kidogo cha aristocratic. Nini neno, wakati kutafsiriwa katika lugha yetu ya kawaida, inaweza mara nyingi kupatikana maana ya impertinence.No; John Merapie aligundua kwamba alikuwa na busara zaidi ya aina nzuri ya guy kufanya kazi na kuliko wengi biashara tajiri ambaye mara kwa mara alikuwa amekula chakula cha jioni, na kwa ujumla wa Lincolnshire squire na mabilionea wa mraba wa London walikwenda pamoja kwa heshima sana juu ya njia hii ngumu na hatari inayojulikana kama mawasiliano ya kila siku, kwamba Bw. Alfred Westwood aliongezeka kwa muda mrefu kwa wasiwasi mkubwa, na hatimaye alihisi kabisa kama incubus ilikuwa imeondolewa kutoka kwa roho yake wakati aliposikia Bw. wa juu ya pars Lakini licha ya kutokuwepo kwake kwa muda mrefu na hisia zake nzuri kwa ajili ya rafiki yake mpya, Malcolm na Mina wawili waliona kwamba wingu lililopo juu ya mikono ya mjomba wao kabla ya kuondoka kwa Holland, lilirudi kutoka huko pamoja naye, na giza lilionekana kufunikwa juu ya nyumba nzima tangu wakati wa kuonekana kwake tena, siri ambayo hakuna mwanachama wa taasisi, na mtu yeyote, pengine, katika mzunguko wa marafiki wake, isipokuwa Alfred Westwood, alikuwa na uwezo wa kuelewa. Hata hivyo, mtu huyu mwenye akili, baada ya "kufungua kwa makosa" barua kwa Bwana Merapie, ambaye alijua kuwa hakuwa katika biashara, wakati wa kutokuwepo kwa kiongozi wake nchini Uholanzi, alikuja, baada ya kufahamu, kujua siri kubwa; maarifa ambayo yamewapa nafasi ya kushinda kidogo juu ya Malcolm na Mina Frazer, na kuhisi kwamba, kwa kiasi fulani, familia nzima, kutoka kwa Bwana Merapie hadi dada yake mnyororofu, ilikuwa, baada ya mtindo, katika " nguvu zake." "Mimi mara nyingi nimependa," alisema, baada ya kuchukua nakala ya barua iliyotajwa hapo juu, "mimi mara nyingi nimependa kuwa na baadhi ya 'kuhifadhi' juu yao wote, na msichana huyu hasa; nimepata moja sasa, uwekezaji wa fedha, ikiwa tu kutumika vizuri, na, tafadhali hatima, nitaitumia." Na baada ya kufikia uamuzi huu wa Kikristo, Bwana Westwood alikimbia na kutafuta zaidi ya nusu ya maduka ya jiji ili kupata ishara ya muda mrefu na matangazo "Nina kusubiri" yaliyomo juu yake; na wakati, baada ya shida kubwa, alipoweza kufanikiwa kupata hiyo, na tupu ya nguruwe ya bluu nyekundu, alirudi ofisi na kufunga ishara tena, ambayo, kwa bahati mbaya, ilikuwa imeelekezwa kwa mkono wa mwanamke, na ilionyesha "jamii." Na ingawa, katika kipindi cha mwezi ujao, alikuwa na kazi nyingi sana kwa wiki nzima, na siku za Jumapili alifanya kazi nyingi sana kuangalia Mina na Bw. Ivraine, ili kufuatilia uchunguzi wake kama alivyotaka, hata hivyo, hakuwahi kusahau kwa dakika moja kile alichokijua, na kile alichotaka kufahamu zaidi; hivyo, wakati wakati wa kurudi kwa Mr. Merapie na kuondoka kwa Ernest, akamruhusu tena, kama ilivyokuwa, katika uhuru, akamchukua haraka kujitegemea juu ya mada yote kwa uchunguzi halisi na uchunguzi wa kibinafsi katika eneo hilo. Ilikuwa kilomita tano kutoka London, chini ya matawi yanayoenea ya mti wa nguruwe wa kale, akiendelea bila majani, karibu na mlango wa mojawapo ya vilabu ambavyo tunaona vimeonyeshwa daima chini ya jina la "maajabu," ujuzi huo, kamili na kamili, ulikuja akili ya Alfred Westwood; kamili na kamili zaidi kwa kweli kuliko alivyotaka angeweza kufika kwa ufahamu wake wa kushangaa: kwa sababu, wakati alipokuwa akipita mahali pale katika mwanga wa baridi wa jioni ya Februari, faetoni, iliyo na watu wawili, mwanamke na kijana, alikimbia mlango; kulikuwa na mapumziko ya muda, wakati mtu wa 295, ambaye alijaribu kuja nje wakati huo, alifungua, na mtazamo ambao uliwawezesha Walikuja, wakamchukua, na kuondoka kama ndoto ya asubuhi; lakini Alfred Westwood alijua kwamba haikuwa ndoto. "Ningependa kuwa mbinguni," akasikia, na macho yake yamefungwa na mishipa ya mwili, wakati akipiga nyuma ya mwanamke ambaye alikuwa amekubali wanandoa, na ambaye alikumbuka kikamilifu, wakati akikumbuka kila kitu na mahali na mtu ambaye, na macho yake ya kuona mbali sana, akijaribu kuangalia, alikuwa akijaribu mara moja. "Mrs. Colefort," alisema, na maneno hayo, ingawa yameongezwa kwa sauti ndogo, yamewafanya mke aliyewaelekeza kuanza kama silaha iliyoanguka kwenye masikio yake. "Je, huwezi kukumbuka mimi?" aliongeza, akifahamu kwamba alikuwa akiangalia uso wake tu kwa njia ya jibu la salamu yake ya ghafla. "Ndiyo, Bwana," alisisitiza, "lakini—" "Lakini hamtaki kukumbuka," aliacha, na hali ya kawaida ya kujitegemea kwa wakati huu imerejea kwake kabisa: "lakini ni hivyo; swali moja tu lilikuwa na jibu sahihi, na mimi ninafurahia; ni nani?" "Nani ni nini?" akamuuliza mwanamke mzee, mtazamo wa ujasiri wake wa kale unaoimarisha vipengele vyake vilivyochomwa. "Pshaw!" akamwambia Bwana Westwood; "Ni nani mwanamke uliyemruhusu kwa wakati huu kuingia mahali pa nyumba hiyo?" "Mwanamke wangu," ilikuwa jibu fupi. "Kwa hiyo "Kwa jina lako," alisisitiza; "kushirikiana mimi ni tayari kulipa kwa habari sahihi." ya kweli "Ni nini unachotaka kujua?" msichana huyo akamuuliza. "Kwa pesa tano," alisema mtu aliyekuwa akipoteza fedha. "Mwaka wa tano," alisisitiza kwa hasira; "ni thamani ya guineas 50." "Kwa kilo tano au kitu chochote," alisema Westwood kwa uhakika. "Ikiwa huwezi kuongea kwa ajili ya tano, unaweza kuweka lugha yako," ilikuwa jibu; "lakini chagua, kwa sababu ninauliza kwa mara ya mwisho, yeye ni nani?" Mwizi wa Westwood alikuwa na mfuko unaofuata na pete za chuma wakati aliposema kauli iliyopita; na wakati alipokuwa akimalizia, alichukua 297 wafalme na kuongeza neno la pekee "Sasa," mwanamke huyo alihisi kuwa hana uwezo wa kukabiliana na udanganyifu, ingawa alikuwa mdogo, na kwa hiyo alijibu kwa makini, baada ya kumtazama nyuma yake, "Mwanamke wa Merapi." "Shetani!" mfalme Westwood aliondoka, na aliweka ahadi kadhaa kati ya vidole chake, wakati Mrs. Colefort, na kucheka mbaya, aliondoka, "Ndiyo, yeye ni karibu moja; hivyo John Merapie alifunua, kwa huzuni yake, kabla ya kuwa na jina lake kwa muda mrefu." "Na jina lile lilikuwa na kabla ya hilo?" alisisitiza Bwana Westwood kwa nguvu. "Mwanangu, nadhani, ni Margaret Maxwell." Ikiwa mwanga ulikuwa wazi kidogo na macho yake mwenyewe yasiyo na umaskini wa umri, mwanamke angeweza kutambua kwamba aina fulani ya shingo ilionekana kuharibu mandhari ya Mr. Westwood wakati majibu yake iliondoka juu ya masikio yake. Muda mrefu baada ya kuondoka na mwanamke huyo, muda mrefu baada ya kurudi London, siku chache baada ya mahojiano fupi ambayo alijifunza kila kitu alichotaka kujua na mengi zaidi zaidi; katika mabadiliko ya kazi, katika nyumba yake ya kimya, kila mahali, Alfred Westwood alijikuta akijaribu ndani yake, mara kwa mara, sentensi moja tu— “Margaret Maxwell – Ms. Merapie” Na kauli hii haijawahi kuwa ya zamani au inayojulikana kwa masikio yake; yeye alijikuta juu yake milele, na hata hivyo maana yake daima ilikuja na aina fulani ya kushangaza kwa ufahamu wake. “Margaret Maxwell – Ms. Merapie” Ikiwa uchawi ulikuwa umebaki katika mchanganyiko huu rahisi wa barua, haikuwa na uwezo wa kuzalisha athari kubwa juu ya mfanyakazi, ambaye kwa muda fulani alikuwa na utulivu na utulivu, ambaye hakuacha kutawala juu ya Malcolm au mateso ya Mina, na kamwe hakujaribu kuzuia Bwana Merapie kuruhusu vijana wote wawili kwenda Mlimani na kufurahia wenyewe. ya mbele "Ni nini chini ya jua kilichotokea juu ya Westwood?" aliuliza Malcolm kutoka kwa dada yake, jioni kabla ya kuanza safari yao ya kurudi kaskazini. "Alikuwa akijua, ndugu yangu," akasema Mina, ambaye anaweza kufurahia kucheza juu ya mpenzi wa bibi yake sasa yeye 299 alikuwa na tabia nzuri na kuacha nyuma yake; lakini wala ndugu yake wala Miss Caldera, ambaye alikuwa huko, alidhani mapendekezo yake ni mantiki, na wa kwanza, kwa mara ya kwanza, alihisi karibu kukubaliana na bwana, wakati aliiambia Mina kidogo kidogo, kwamba yeye alikuwa msichana wa ajabu sana, na kwamba yeye pengine alikuwa na busara ya kutosha kuona kwamba kitu kinachohitajika lazima kwenda vibaya katika ofisi, wakati wote bibi yake na mpenzi wake walikuwa mbaya sana. "Mbinguni inatuma, wanaweza kuwa na mvua," aliongeza Malcolm kwa heshima; "lakini, ikiwa kuna uamuzi wowote kutoka kwa nyuso, wingu za biashara zinapaswa kuwa za giza chini ya Wapping; hata hivyo, Bibi John ni kiwanda cha juu, na upepo hauwezi daima kupiga kichwa; kwa hiyo, wakati nilipokuja kutoka Craigmaver, nitatarajia kumwona katika bandari ya kirafiki, na kwa hiyo na uwezo na nia ya kufanya kile ninachotaka kufanya - kununua utoaji." "Unapaswa kufanya kazi kwa ajili ya mmoja," alisema Miss Caldera. "Kila kitu kwa wakati mzuri, mke wangu mzuri," Malcolm akajibu, akicheza; "Hakuna shaka kwamba nitapaswa kuwa na ujasiri mkubwa sana, aina ya binamu ya binadamu katika kipindi fulani cha baadaye au nyingine." "Lakini itakuwa kinyume na tabia yako, basi," akasema mtawala, "lakini, licha ya maneno haya ya uongo, Malcolm na yeye wakaacha marafiki wazuri sana; na Mina, na shinikizo kidogo katika sauti yake, aliahidi, wakati akipiga peke yake rafiki mzuri, wa ajabu na wa kudumu, usisahau, na kuwakaribisha kutoka Scotland. "Ee, si! nitakuwa salama kwa ajili ya—Mr Westwood," walikuwa maneno ya mwisho ya msichana kabla, katika msisimko kamili wa furaha, alizunguka macho yake ya hamu ya kutaka kuelekea kaskazini; kwa sababu, daima kama sindano inaonyesha upande wa pwani, mawazo na matumaini na matarajio ya Mina yalitoka daima kuelekea nchi ya kuzaliwa kwake: kutembelea tena, kusikia tena sauti zilizokumbukwa vizuri, kuzungumza tena na wale waliompenda, kutembea kama zamani juu ya milima, kuona milima ya kale iliyojaa juu ya mbingu ya bluu ya wazi, ilikuwa ndoto ya maisha yake, matarajio ya roho yake kwa miaka mingi: na sasa haikuwa tena ndoto, matarajio yasiyohitajika, hivi karibuni itakuwa ukweli "Mimi ni furaha sana," aliwaambia Malcolm, "mimi nilikuwa naweza kulia." na Mina alichoma kwa furaha kuona maeneo ya zamani ya kawaida tena, kama vile alikuwa, katika miaka 301 iliyopita, kulia kwa huzuni kali kwa sababu alilazimika kuachana nao wote nyuma yake. Ilikuwa usiku mzuri mwishoni mwa spring, wakati, baada ya safari hiyo ya muda mrefu na ya kusisimua, Mina alipata mtazamo wa mbali wa Craigmaver mzuri. Jua lililoondoka lilipiga rangi nzuri ya joto juu ya mlima na mlima, juu ya bahari ya amani, moto wa kimya, na miti ya bustani yenye utukufu ambao walikuwa wakitumia mavazi yao ya kwanza ya kijani ya dhaifu. Hisia kama ile ambayo hakuwa na uzoefu kwa miaka mingi, ya ujana, utulivu na nguvu na matumaini, iliondoka moyoni mwa Mina wakati alipokuwa akizunguka mbele na kuchukua, kwa mtazamo mmoja wa dhati, kila kitu katika eneo hilo; lakini tangu siku hizo, mtoto akiwa karibu na baba yake, alikuwa akijaribu tukio hilo bila kujali au kufikiria "Hakuna chochote kilichobadilika," alisema Malcolm, wakati walipokuwa wakiendesha gari, "isipokuwa kwamba miti imeongezeka." Mina hakukuwa na jibu. Hakuna chochote isipokuwa miti, kwa kweli, yalikuwa yamebadilika, alijua, tangu siku ya mwisho alipoangalia mahali hilo; lakini, tangu nyakati za zamani, 302 wakati walikuwa wamekuwa na kawaida ya kutembelea ardhi, baba yake alikuwa amekuja kutoka ardhi milele, na Glenfiord hakuwa yao sasa; na msichana aliita nchi nyingine, nyumba; na urithi ambao ulikuwa wa Malcolm ulipatikana na wageni; na katika nyumba na bustani na maeneo ya burudani, ambayo wazazi wake waliokufa walikuwa wamiliki na kuboresha na kujivunia mwenyewe, yeye au yeye hakuwa na haki ya kuweka miguu, isipokuwa kwa huruma au mateso. Kama kiini cha giza kilichoharibiwa katika mtandao wa maisha ya binadamu, bila kujali jinsi ya Kulikuwa na upepo mkali juu ya moyo wake: wakati alipokuwa akiondoka, mvua ilianguka juu ya kila kitu ndani ya mzunguko wake wa maono; lakini hata hivyo Mina, akiungana juu ya kichwa cha mjomba wake wa 303, alisikia maneno yake karibu yasiyo ya kawaida ya kukaribisha ya kukaribisha yaliyosikia katika masikio yake, na, kwa muda mfupi, alihisi, kama alivyomwambia Miss Caldera alikuwa anapaswa kuhisi, " kwamba hakuwa na mawazo ya kutunza, tamaa ya dunia isiyokamilika." "Je, wewe ni sawa na wakati mwingine?" aliuliza mlinzi, akamfunga kidogo kutoka kwake na kuangalia kwa makini kwenye uso wake wa kusisimua, mkali na kulia, lakini bado mwanga na tabasamu, "Je, wewe ni sawa na wakati mwingine?" "Hakuna kitu kibaya zaidi, Bibi," alijibu. "Ikiwa wewe si mbaya zaidi, napenda kumshukuru Mungu kwa unyenyekevu," akasema mzee, akiangalia juu; "lakini una uhakika," aliongeza, kama ukiwa na shaka, "Je, una uhakika kabisa kwamba umerudi kwetu moyo wa kweli wa zamani uliyomilikiwa mara moja?" "Sikuwahi kuwa mbali nawe," alijibu kwa makini; "mti wangu ulikuwa nchini Uingereza, lakini roho yangu daima ulikuwa hapa; na wewe, bibi, huna mabadiliko kidogo, lakini Allan amekuwa mtu: mpendwa wangu! jinsi amebadilika." "Ndiyo, rafiki yangu," alijibu Allan, "Mimi nimebadilika kwa njia nyingi, na, kwa bahati mbaya! kwa ajili yangu, nimebadilika kuwa mtu; lakini usifanye mwenyewe kufikiri kwamba mimi ni mtu pekee aliyewahi kugusa mara moja, kwa sababu ninaona wewe si "Mina ndogo" tena, na mtoto wa milima amekuwa mke mdogo sana wa Kiingereza; na Malcolm, ninaona, amefanikiwa kupita juu yangu: sisi sote tumebadilika kwa kuonekana, wawili kwa bora, mmoja kwa mbaya, ikiwa unataka kukubali sifa mbaya, rafiki; natumaini utafanya." "Je, uchawi ni mafanikio ambayo umejifunza tangu tumeacha, Allan?" aliuliza Mina, ghafla, na swali lenye kuvutia lililotupa mwili wake mwanga, hata wakati yeye alijibu "Hakuna." "Ni kweli," alivunja katika baridi ya zamani; "amebadilika zaidi kuliko wewe, licha ya kwamba amekuwa akikaa Craigmaver, na wewe miongoni mwa mitaani ya London." Ndani ya jengo hilo, kila kitu kiliendelea kama ilivyotarajiwa na dada yake, kichwa cha mbuzi na upanga wa zamani, na vipande vya upanga wa kale vilivyotumika katika chumba kimoja ambacho yeye alikumbuka walichukua wakati alipokuwa msichana mdogo; vyombo vyote katika chumba kimoja, mavazi katika chumba cha kulala yalikuwa yamefungwa kwa miaka ambayo yalionekana katika London, udongo wa mbuzi ulioboreshwa, lakini kisha alichoweza kutayarisha mikono yake, picha za familia, mtazamo kutoka kwa madirisha, kila kitu kilikuwa kama kile kilichokuwa, wakati alipokimbia majumba, Mina alihisi kama kila kitu, isipokuwa yeye mwenyewe, kilikuwa kimya, na kila kitu kilikuwa kimya, kwa muda mrefu, kama ilivyokuwa Wasichana waligundua hivi karibuni kwamba mahali pa zamani kulikuwa na kitu tofauti; nini, hawakuweza kusema: haikuwa kwamba wao, wakazi wa nyumba hiyo nzuri ya Highland, walibadilika kwa upendo kwa ajili yake; haikuwa kwamba upendo wake kwao ulikuwa umepungua; haikuwa kwamba kitu kidogo kidogo cha dharura kilikuja ndani ya nyumba hiyo ya jua; kwamba upatanisho ulimwenguni; kwamba mjadala ulikuja baada ya siku ya kwanza au mbili, wakifikiria kuhusu hilo. Mina hakuweza kujua nini "kila kitu" inaweza kuwa; na, kama ilionekana kuwa huru na yeye na yake, kuwa tu shimo la utulivu kutoka kwa wingu fulani mbali, ambalo liliwapa ndani ya nyumba hiyo ya jua; haikuacha, baada ya siku ya kwanza au mbili, kutafakari kuhusu hilo Kwa maana Allan Frazer alikuwa akijifunza mengi ya mafanikio badala ya udanganyifu tangu siku za mwisho walipoweka: alikuwa mwenye ujuzi, si tu katika michezo ya uwanja, lakini pia katika wale mafanikio mengine ambayo hufanya mtu kuonekana kama mgeni wa kukaribisha katika nyumba za fasihi, ya kisasa, ya kuchaguliwa. Alikuwa na uwezo wa kutafakari kwa nguvu, haraka, kwa usahihi, tabia ya nchi yake ya asili; Alikuwa na uwezo wa kuimba, kwa sauti ambazo kwa namna fulani zimevuka ndani ya moyo, Scotch na Italia na Hispania; Alikifundishwa katika sayansi nyingi, Alikifundisha kazi ambazo wasambazaji walipokubali, na wimbo wa kike walipenda kwa ajili yake; Alikisoma na kujifunza na kufikiri “Ufahamu kiasi gani, Allan,” alionya siku moja, muda mfupi baada ya kuwasili. “Nimefanya kazi kwa bidii,” alijibu, na akasikia sauti ya ajabu. Alikuwa na shaka na akamtazama kwa muda; kisha akasema, 308 "Ikiwa siku 