Приватний лист розкриває небезпечну сімейну таємницю

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories є частиною серії HackerNoon's Book Blog Post. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XV: A Discovery By J. H. Riddell Riddell Малькольм Фрейзер був цілком правий, коли сказав, що його дядько попросить пана Іврайна зробити його будинок своїм домом, поки він не зможе повернутися до феєрверків; бо під досить безперспективним зовнішнім виглядом Джон Мерапі володів добрим і справжнім англійським серцем, і, крім того, хоча він був «міським чоловіком», який ненавидів і зраджував у всіх видах «хумбука», він відчував невелике задоволення, що мав для свого гостя людину, яка не була б просто сином баронета, але яка, якщо б він тільки прожив достатньо довго, з'явилася б належним чином як баронета сам. Тоді Ернест не мав про нього ніякого «хмурості», не був трохи дадди, здавалося, що розумів цінність грошей, і не поранив чутливість гідного купця найменшим дотиком аристократизму. ; яке слово, коли перекладено на нашу вульгарну мову, часто може бути знайдено як означає нерозповсюджене безпліддя.Ні; Джон Мерпі знайшов, що він був набагато розумнішим і приємним типом, з яким можна працювати, ніж багато багатих бізнесменів. З ким він час від часу обідав, і в цілому Лінкольнширський швейцар і лондонський квартал-мільйонник так захоплююче пробіглися разом по тій важкій і небезпечній дорозі, яка називалася повсякденною комунікацією, що пан Альфред Вествуд зростав надовго серйозно неспокійним, і нарешті відчув, ніби інкубус був знятий з його духу, коли почув, що пан Іврайн нарешті справедливо пішов, отримавши сердечне запрошення від свого пізнього господаря, щоб віддати йому візит, коли він був «в двадцяти кілометрах від площі Белерма». Висота Парвеню Але, незважаючи на його тривалу відсутність і доброзичливість до свого нового знайомого, Малкольм і Міна помітили, що хмара, яка лежала на обличчі їхнього дядька, перш ніж він відправився в Голландію, повернулася звідти з ним, і, з моменту його повторної появи, здається, на всьому домі висипалася темрява, таємницю якої не міг зрозуміти жоден член установки, і, можливо, жодна людина в колі його знайомих, крім пана Альфреда Вествуда. Однак цей розумний чоловік, відкривши «помилково» лист для Містера Мерпі, якого він не знав, що він був у справі, під час відсутності свого начальника в Голландії, прийшов, після його вивчення, до знання великої таємниці; що знання поставило його в стані трохи перемогти Малькольма і Міну Фрейзер, і відчути, що, до певної міри, вся сім'я, від Містера Мерпі до його огидної племінниці, була, за модою, в його «силі». «Я часто прагнув, – сказав він, після того, як взяв копію вищезгаданого листа, – я часто прагнув володіти певним «держати» над усіма ними, і ця дівчина зокрема; я маю один зараз, капітальний важель, якщо тільки належним чином зайнятий, і, будь ласка, долі, я використовую його». І, прийшовши до цієї християнської рішучості, пан Вествуд вибіг і полював за половиною міських магазинів, щоб отримати довгий штамп з оголошенням «Я чекаю» на ньому; і коли, після великих труднощів, йому вдалося отримати його, і палицю блідого воску, він повернувся до офісу і знову закрив бюлетень, який, до речі, був спрямований в жіночій руці, і відзначений «приватним». І хоча протягом наступного місяця він був занадто зайнятий через тиждень бізнесом, і занадто постійно займався неділями, спостерігаючи за Міною і паном Івраном, щоб продовжувати свої розслідування, наскільки він хотів, але він ніколи не забув ні на хвилину те, що він відкрив, і те, що він хотів далі відкрити; так, коли вчасно повернення пана Мерпі і відхід Ернеста поставили його знову, як це було, на свободі, він поспішав зробити себе майстром всього предмету за допомогою фактичного спостереження і особистого розслідування на місці. Це було близько п'яти миль від Лондона, під розповсюдженими гілками стародавнього горіха, стоячи безлимим і голим, біля входу в одну з тих вілл, які ми бачимо так постійно рекламуються під назвою «благородних резиденцій», що знання, повне і повне, дійшло до розуму Альфреда Вествуда; більш повне і повне, ніж він коли-небудь хотів, щоби засвітило на його здивоване розуміння: бо, коли він пройшов через місце в холодному світлі лютневого вечора, фает, що містить двох осіб, жінку і хлопчика, піднявся до воріт; була миттєва пауза, тоді як 295 чоловік, який випадково вийшов на мить, Вони прийшли, подолали його, і пішли, як у ранковий сон; але Альфред Вествуд знав, що це не сон. „Я б хотів, щоб це було небо”, – прокинувся він, з похмурими зубами і яскравими губами, коли йшов за жінкою, яка визнала пару, і яку він чудово пам’ятав, пам’ятаючи кожну річ і місце і людину, на яких він колись дивився своїми надзвичайно далекими, неприємно шукаючими очима. "Місіс Колфорт", - сказав він, і слова, хоч і вимовлялися в низькому тоні, змусили її, до якої вони зверталися, почати так, ніби пістолет вийшов у її вухо. - Чи не пам'ятаєш ти мене? - додав він, знайшовши, що вона тільки дивилася в його обличчя, як відповідь на його раптовий привіт. «Так, містер,» вона вигукнула, «але —» «Але ви не хочете пам’ятати, — перервав він, коли до цього часу повністю повернулося до нього його звичне володіння собою: — Добре, це так; тільки на одне запитання справедливо відповіли, і я задоволений; хто це?» «Хто що?» запитувала старенька жінка, блиск її стародавньої хитрості, що загострював її зморщені риси. «Пшоу!» повернувся містер Вествуд; «хто ця дама, яку ви в цей момент впустили в те місце вілли?» «Моя коханка», – була коротка відповідь. «І вона Він наголосив: «Я готовий заплатити за точну інформацію». Реальний «Що ви хочете повідомити?» – запитала жінка. «П'ять фунтів», - відповів чоловік, який колись був банкрутом. «П’ять пенсів», – зневажально відреагувала вона, – «це коштує п’ятдесяти гвіней». «П'ять фунтів або нічого», - сказав Уествуд рішуче. «Зробіть це десять, і я скажу вам», – повернулася вона. "Якщо ти не хочеш говорити за п'ять, ти можеш тримати язик", - відповіла вона, - "так зроби свій вибір, бо я запитую тебе в останній раз, хто вона?" Коли пан Вествуд вимовляв вищезазначене речення, у його руці був гаманець із залізними перлинами, і коли, закінчивши його, він витримав 297 п'яти правителів і додав одне слово "Тепер", жінка відчула себе безсильною, щоб витримати підкуп, незважаючи на те, що вона розглядала його, і тому обережно відповіла, подивившись за нею, «Місіс Мерпі» «Диявол!» пролунав містер Вествуд, і він склав кілька клятв між зубами, тоді як місіс Колфорт з жахливим сміхом відгукнулася: «Так, вона, безумовно, одна; так що Джон Мерпі знайшов, до його скорботи, перш ніж вона довго несла його ім'я». «І яке ім’я вона носила до цього?» – спитав містер Вествуд. Її власні, я думаю, — Маргарет Максвелл. Якби світло було трохи яскравіше, а її власні очі не забруднені туманом віку, жінка могла б помітити, що щось схоже на туман, що зламав каркас містера Вествуда, коли її відповідь нарізалася на його вухо. Задовго після того, як він залишив жінку, задовго після того, як він повернувся до Лондона, через кілька днів після короткого інтерв'ю, в якому він дізнався все, що хотів знати, і набагато більше; в зайнятій «Зміни», у своєму тихому будинку, скрізь, Альфред Вествуд знайшов себе внутрішньо повторюючи, знову і знову, одне і те саме речення. Маргарет Максвелл «Місіс Мерпі». І ця фраза ніколи не старіла і не ставала йому знайомою; він вічно на ній гарфував, і все-таки її сенс завжди приходить з певним шоком на його розуміння. Маргарет Максвелл «Місіс Мерпі». Якби заклинання містилося в цій простої комбінації букв, це навряд чи могло б мати більший вплив на життя людини. Клерк, який на деякий час став досить тихим і застереженим, який перестав панувати над Малкольмом або мучити Міну, і жодного разу не намагався стримати містера Мерпі від того, щоб дозволити обом молодим людям піти на високі землі і насолоджуватися собою. Попереду «Що під сонцем прийшло над Вествудом?» — зажадав Малькольм від своєї сестри, ввечері перед тим, як вони почали своє самонакладене паломництво на північ. "Він старіє, дорогий", - відповіла Міна, яка могла собі дозволити сміятися з партнера свого дядька, тепер вона була в гарному настрої і збирається залишити його позаду; але ні її брат, ні присутня місіс Кальдера, не вважали її пропозицію раціональною, і перша, на один раз, відчула майже схильність погодитися з губернатором, коли вона трохи затишно сказала Міні, що вона дуже абсурдна дівчина, і що вона, напевно, мала достатній сенс, щоб побачити, що щось повинно бути рішуче не так в офісі, коли і її дядько, і його партнер так серйозно. "Небо посилає, вони можуть попередити шторм, - додав Малкольм благочестиво; - але, якщо є якісь судження з лиць, ділові хмари повинні бути з найчорніших в Wapping; однак, дядько Джон є першокласним ременем, і вітер не може завжди дурити; так що, коли я повернуся з Craigmaver, я сподіваюся знайти його в дружньому порту, і, отже, здатний і схильний робити те, що я хочу, щоб він зробив - купити мені комісію ". "Ви повинні бути зроблені, щоб працювати для одного", - зауважила міс Кальдера. «Все вчасно, дорога леді», - відповів Малкольм, сміючись; - «Я не сумніваюся, що в майбутньому мені доведеться бути дуже промисловим, людським типом зайнятої бджоли». «Це буде дуже проти вашої схильності, 300, — відповіла губернаторка, — але, незважаючи на висловлювання цього туїзму, Малькольм і вона розлучилися з чудовими друзями; і Міна, з невеликим тремтом у голосі, обіцяла, як вона поцілувала дорогогого, чудового, стійкого друга, не забувати про неї, і принести їй з Шотландії буряк. «Приведи себе, ти хитра істота, — відповіла місіс Кальдера, — і не залишай за собою свого серця». «О, ні! я буду тримати його в безпеці — містере Вествуд», — були останні слова дівчини, коли, в досконалій екстазі задоволення, вона звернула свої жадані очі на північ; бо, постійно, як голка вказує на полюс, думки і надії і очікування Міни не переставали звертатися до країни її народження: знову побачити її, знову почути добре запам'ятовані голоси, знову поговорити з тими, кого вона любила, знову блукати, як і раніше, над пагорбами, побачити великі старі гори, накопичені проти ясного блакитного неба, було б мрією її життя, бажанням її душі протягом багатьох років: і тепер це вже не було мрією, незадоволеним бажанням, — це незабаром «Я так радий, – сказала вона Малкольму, – що можу плакати» І Міна плакала з радістю, коли знову побачила старі знайомі місця, так само, як вона плакала в гіркій скорботі, тому що змушена була залишити їх позаду. Це був прекрасний вечір на початку весни, коли, після того довгого жахливого розлучення і втомлюючої подорожі, Міна захопила віддалений вид красивого Крейгмавера. Відхід сонця скинув теплий багатий відтінок над горою і долиною, над мирним озером, тихими вогнем і граціозними ялинками, які тільки що одягали свій перший слабкий зелений одяг. Відчуття, яке вона не відчувала роками, молодості, свіжості і сил і надії, просочилося через серце Міни, коли вона схилилася вперед і взяла в один серйозний погляд кожен об'єкт в ландшафті; але з тих днів, коли дитина поруч з батьком, вона відчувала цю «Нічого не змінилося», - зауважив Малкольм, коли вони їхали, - «за винятком того, що дерева виросли». Ніщо, крім дерев, дійсно, не змінилося, вона знала, що з останнього разу вона подивилася на це місце; але, з давніх часів, коли вони звикли відвідувати лід, її батько назавжди пішов з землі, і Гленфіорд не був їхнім тепер; і дівчина назвала іншу країну, дім; і спадщина, яка повинна була бути Malcolm's, була придбана незнайомими людьми; і в будинку і садах і радісних місцях, які її померлий батько володів і покращив і похвалився, вона або вона не мала права покласти ногу, якщо не через ввічливість або страждання. Як темна нитка завжди змішується в мережі людського життя, незалежно від того, який гей, яскравий ко «Подивіться, Міна, – кричав її брат, – там вони на газоні спостерігають за нами». У її серці був дикий удар: коли вона вирвалася, туман впав на кожен об'єкт у межах її зору; але все-таки Міна, висячи на шиї свого дядька, почула його майже нерозривні слова ніжного вітання, що звучали в її вусі, і, на один короткий момент, вона відчула, як вона колись сказала місіс Кальдері, що вона повинна відчувати, «що у неї не було думки про турботу, бажання на землі незадоволене». «Чи ти такий же, як і раніше?» — просив лайдер, трохи віддаляючись від нього і дивлячись уважно на її неспокійне обличчя, мокрий плачем, але все одно яскравий посмішкою, «чи ти такий же, як і раніше?» «Не трохи краще, дядько», – відповіла вона. «Якщо ти не гірший, я смиренно дякую Богові», - сказав старець, озирнувшись вгору, - «але чи впевнений ти, - додав він, ніби у сумніві, - чи цілком впевнений ти, що повернув нам старе чесне серце, яке ти колись мав?» «Це ніколи не було віддалено від тебе, — відповіла вона серйозно, — моє тіло було в Англії, але мій дух завжди залишався тут; і ти, дядько, ти не в найменшому змінений, але Аллан став людиною: дорогий мій, як він змінився» І Міна стояла на мить, розмірковуючи про того, кого вона залишила хлопчиком, і якого вона повернулася, щоб знайти такий гарний і величний зразок гірського джентльмена, як коли-небудь перетнув мори, або привів, з непомилковою метою, дикого птаха, який знаходить парфумований будинок і насильницьку смерть серед сяючого фіолетового вогню. «Так, мій двоюрідний», - відповів Алан, - «я багато в чому змінився, і я, на жаль, для мене, став чоловіком; але не обманюйте себе в думці, що я єдина людина, яку один раз доторкнувся, бо я бачу, що ви вже не «Маленька Міна», і дитина з гір став досить молодою англійською леді; і Малькольм, я бачу, зумів перевершити мене: ми всі змінилися на зовнішній вигляд, двоє на краще, один на гірше, якщо ви хочете прийняти тупий комплімент, двоюрідний; я сподіваюся, що ви це зробите». «Чи є прихильність досягненням, яке ви дізналися з тих пір, як ми розлучилися, Аллан?» запитав Міна, раптово, і гостре запитання принесло йому блиск на обличчі, навіть тоді, коли він відповів «Ні». «Це правда, — прокинувся він у старому лайдері, — що він більш змінений, ніж ви, незважаючи на те, що він жив у Крейгмавері, а ви — на шумних лондонських вулицях». «Послати мене до Лондона на посаду мого доброго двоюрідного брата, панове, і подивитися, чи не покращиться я», — відповів Алан, але пан Фрейзер просто покрутив головою, і вивів Міну до дому, дихаючи так, як він це зробив. Усередині будівлі все залишалося так довго, як його племінниця залишила його: голови оленя, старі мечі, гаунти і шматочки старої брони, вивішені в залі в тих самих місцях, які вона пам'ятала, що вони займали, коли вона була дуже маленькою дівчиною; меблі в кабінеті, шпалери в спальнях, поліровані дубові підлоги в Лондоні, але які вона тоді уявляла, що вона могла висіти в один раз в руці, сімейні портрети, погляд з вікон, все було так, як вони були, коли вона прогулювалася по квартирах, Міна відчула, що все, крім самої себе, повинно стояти на місці протягом тих років, які здавалися в Лондоні так незліченними, Дівчинка незабаром виявила, що в старому місці було щось інше; що, вона не могла сказати: це не те, що вони, мешканці того красивого будинку на високих землях, були змінені в прихильності до неї; це не те, що її любов до них зазнала будь-якого зменшення; це не те, що менш конкорд панував у тому колись чудово сонячному колі; що розбіжність панувала; що аргументи виникли. Міна не могла з'ясувати, що таке «щось» може бути; і, як вона здається, незалежно від неї і її, це була лише тінь від якоїсьогодні далекої хмари, яка кинула якусь темряву в той колись сонячний будинок; вона відмовилася, після першого чи двох днів, спекулю Адже Аллан Фрейзер навчився багатьом досягненням, крім прихильності, з тих днів, коли останній раз вони розлучилися: він був майстерним, не тільки в польових видах спорту, а й в тих інших придбаннях, які роблять чоловіка прийнятним гостем в будинках літературних, модних, вибраних. Він міг креслювати з твердим, швидким, майстерним керівництвом пейзаж своєї рідної землі; він міг співати, в тонах, які якось вкрали в найвіддаленіші куточки серця, шотландський і італійський і іспанський повітря; він був освічений у багатьох науках, писав твори, які приймали видавці, і поеми жінки любили його за індицію; він читав і «Скільки ти знаєш, Аллан», — зауважила вона йому одного дня, незабаром після свого приїзду. "Мир розуму", - відповів він, дихаючи; і Міна, подивившись на його хмарне обличчя, побоювалася, що це дійсно так, хоча вона виявилася абсолютно некомпетентною сказати. 