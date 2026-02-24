Një letër private zbulon një sekret të rrezikshëm familjar

Astounding Stories of Super-Science shkurt, 2026, nga Astounding Stories është pjesë e seri HackerNoon's Book Blog Post. Ju mund të hidhen në çdo kapitull në këtë libër këtu. Stories of Super-Science Shkurt 2026: The Moors and the Fens, vëllimi 1 (i 3) - Kapitulli XV Një zbulim Për J. H. Riddell Riddell Malcolm Frazer ishte mjaft i saktë kur tha se xhaxhai i tij do t’i kërkojë zotit Ivraine që shtëpia e tij të bëhej shtëpia e tij derisa të mund të kthehej përsëri në çerdhe; sepse, nën një pamje mjaft të pakushtëzuar, John Merapie zotëronte një zemër të mirë dhe me të vërtetë angleze, dhe më tej, edhe pse ai ishte një “burrë i qytetit”, i cili urrente dhe tallte çdo lloj “humbug”, ai ndjehej pak i kënaqur të kishte për mysafirin e tij një individ që nuk ishte thjesht biri i një baronete, por i cili, nëse do të jetonte mjaftueshëm gjatë, do të shfaqej në kohën e duhur si një baronete vetë. Atëherë Ernest nuk kishte asnjë “humbug” për të, nuk ishte pak i hollë, dukej se e kuptonte vlerën e parave, dhe nuk e lëndoi ndjeshmërinë e tregtarit të denjë me prekjen më të vogël të aristokratisë. Çfarë fjale, kur përkthehet në gjuhën tonë vulgare, shpesh mund të gjendet për të nënkuptuar impertinencë të përhapur.Jo; John Merapie gjeti se ai ishte një lloj shumë më i mençur dhe i këndshëm për të punuar me se shumë biznes të pasur. Me të cilin kishte ngrënë ndonjëherë darkë, dhe në tërësi shkurti i Lincolnshire dhe miliarderi i katërt i Londrës vraponin aq mrekullisht së bashku në atë rrugë të vështirë dhe të rrezikshme të quajtur komunikim i përditshëm, saqë z.Alfred Westwood u rrit në kohën e gjatë dhe u shqetësua seriozisht, dhe më në fund ndjeu sikur një incubus ishte hequr nga shpirti i tij, kur dëgjoi se z.Ivraine kishte marrë më në fund me të drejtë largimin e tij, pasi mori një ftesë të ngrohtë nga mikpritësi i tij i vonë për t'i bërë një vizitë sa herë që ai ishte " brenda njëzet milje nga sheshi Belerma". Lartësi Parfumi Por pavarësisht mungesës së tij të gjatë dhe ndjenjës së tij të mirë për njohurinë e tij të re, Malcolm dhe Mina vënë re se re që kishte qëndruar mbi ballin e xhaxhait të tyre para largimit të tij për në Hollandë, kishte kthyer atje me të, dhe një errësirë dukej të varet mbi të gjithë shtëpinë që nga momenti i shfaqjes së tij të re, misterin e të cilit asnjë anëtar i establishmentit, dhe ndoshta asnjë person në rrethin e njohurive të tij, përveç zotit Alfred Westwood, ishte në gjendje të kuptojë. Ky person i zgjuar, megjithatë, pasi i hapi “nga gabimi” një letër zotit Merapie, të cilën ai nuk e dinte se ishte në biznes, gjatë mungesës së kryetarit të tij në Holandë, kishte arritur, pas shqyrtimit të saj, në njohjen e një sekreti të madh; kjo njohuri e vuri atë në një pozicion për të triumfuar pak mbi Malcolm dhe Mina Frazer, dhe për të ndjerë se, në një farë mase, e gjithë familja, nga zotëria Merapie deri te nipi i tij i pashpresë, ishte, pas një mode, në “fuqinë” e tij. “Unë shpesh kam dëshiruar,” tha ai, pas marrjes së një kopje të epistullit të përmendur më sipër, “Unë shpesh kam dëshiruar të zotërojë disa ‘mbajtje’ mbi të gjithë ata, dhe atë vajzë në veçanti; unë kam një tani, një levë kapitale, nëse vetëm të punësuar siç duhet, dhe, ju lutem fatin, unë do ta përdor atë.” Dhe pasi arriti në këtë vendosmëri të krishterë, zoti Westwood doli jashtë dhe gjuajti mbi gjysmën e dyqaneve të qytetit për të marrë një vulë të gjatë me njoftimin "Unë pres"; dhe kur, pas një vështirësie të madhe, ai arriti ta merrte atë, dhe një shkop qepë blu të zbehtë, ai u kthye në zyrë dhe mbylli përsëri mesazhin, i cili, nga rruga, ishte drejtuar në një dorë femërore, dhe shënuar "private". Dhe megjithëse, gjatë muajit të ardhshëm, ai ishte shumë i zënë gjatë gjithë javës me biznes, dhe shumë i angazhuar në të dielën duke parë Mina dhe z.Ivraine, për të ndjekur hetimet e tij aq sa ai dëshironte, megjithatë ai kurrë për një çast nuk harroi atë që ai kishte zbuluar, dhe atë që ai dëshironte të zbulojë më tej; kështu, kur në kohën e duhur kthimi i z.Merapie dhe largimi i Ernest e vuri atë përsëri, sikur të ishte, në liri, ai nxitoi për të bërë veten mjeshtër të tërë çështjes me vëzhgimin aktual dhe hetimin personal në vend. Ishte rreth pesë milje nga Londra, nën degët e përhapura të një pemë të lashtë të valëve, duke qëndruar pa gjethe dhe të zhveshur, pranë hyrjes së një prej atyre vilave që ne shohim aq vazhdimisht të reklamuar nën emrin e "rezidencave të mirë", që njohuria, e plotë dhe e plotë, arriti në mendjen e Alfred Westwood; më e plotë dhe e plotë me të vërtetë se ai kishte dëshiruar ndonjëherë duhet të agjërojë në kuptimin e tij të habitur: sepse, ndërsa ai shkonte përtej vendit në dritën e ftohtë të një pasdite të shkurtër, një phaeton, që përmbante dy persona, një zonjë dhe një djalë, doli deri në portë; kishte një pushim të përkohshëm, ndërsa një person 295, i cili rastësisht doli Ata kishin ardhur, e kaluan dhe u larguan si një ëndërr e mëngjesit; por Alfred Westwood e dinte se nuk ishte ëndërr. „Unë do të doja që qielli të ishte“, murmuriti ai, me dhëmbë të shtrënguar dhe buzë të zbehta, ndërsa po shkonte pas femrës që kishte pranuar çiftin, dhe të cilës i kujtohej në mënyrë të përkryer, duke kujtuar çdo gjë dhe çdo vend dhe person mbi të cilin, me sytë e tij jashtëzakonisht të largët, me shikim të pakëndshëm, e kishte shikuar dikur. “Zonja Colefort,” tha ai, dhe fjalët, edhe pse të folura në një ton të ulët, e bënë atë që i drejtoheshin të fillonte sikur një pistoletë i kishte dalë në vesh. “A nuk më kujton?” shtoi ai, duke gjetur se ajo vetëm e shikoi fytyrën e tij në përgjigje të përshëndetjes së tij të papritur. “Po, zotëri”, u ngrit ajo, “por –” “Por ju nuk doni të mbani mend,” ndërpreu ai, pasi posedimi i tij i zakonshëm i vetes i kishte kthyer plotësisht atij: “po, po, vetëm një pyetje është përgjigjur në mënyrë të drejtë, dhe unë jam i kënaqur; kush është ky?” “Kush është çfarë?” kërkoi gruaja e vjetër, një shkëlqim i shfrenimit të saj të lashtë duke mprehur tiparet e saj të rrudhur. “Pshaw!” u kthye zoti Westwood; “kush është zonja që ju pranuat këtë çast në atë vend të vilës?” “Dashuria ime”, ishte përgjigja e shkurtër. “Dhe ajo Ai vazhdoi: “Unë jam i gatshëm të paguaj për informacion të saktë”. Realë “Çfarë do të tregosh?” e pyeti gruaja. “Pesë paund”, u përgjigj njeriu që dikur kishte qenë i falimentuar. “Pesë pence”, u përgjigj ajo me përbuzje; “vlen pesëdhjetë guineas”. “Pesë kilogramë ose asgjë”, tha Westwood me vendosmëri. “Bëjeni dhjetë dhe unë do t’ju them”, u kthye ajo. “Nëse nuk do të flasësh për pesë, mund të mbash gjuhën”, ishte përgjigja; “prandaj bëj zgjedhjen tënde, sepse të pyes për herë të fundit, kush është ajo?” Në dorën e zotit Westwood ishte një çantë që shkëlqente me perla prej çeliku, ndërsa ai thoshte fjalinë e mësipërme; dhe kur, në përfundim të saj, ai mbajti jashtë 297 pesë sovranë dhe shtoi vetëm fjalën "Tani", gruaja ndjehej e pafuqishme për të duruar ryshfetin, i vogël edhe pse e konsideronte atë, dhe për këtë arsye u përgjigj me kujdes, pasi e kishte vjedhur një vështrim prapa saj, “Zonja Merapie” “Djalli!” ejaculoi zoti Westwood, dhe ai bëri disa betime midis dhëmbëve, ndërsa zonja Colefort, me një të qeshur sinqerisht, u përgjigj: “Po, ajo është mjaft e sigurt një; kështu që John Merapie gjeti, për trishtimin e tij, para se ajo kishte mbajtur emrin e tij gjatë.” “Dhe çfarë emri kishte ajo para kësaj?” pyeti zotëri Westwood. “Ajo e saj, unë mendoj, – Margaret Maxwell.” Nëse drita do të kishte qenë pak më e qartë dhe sytë e saj do të ishin të paprekur nga mjegulla e moshës, gruaja mund të kishte vërejtur se një lloj gërvishtjeje dukej të përplasë kornizën e zotit Westwood ndërsa përgjigja e saj rrëshqiste mbi veshët e tij. Shumë kohë pasi e kishte lënë gruan, shumë kohë pasi u kthye në Londër, ditë pas intervistës së shkurtër në të cilën kishte mësuar gjithçka që donte të dinte dhe shumë më tepër; në ndryshim të zënë, në shtëpinë e tij të qetë, kudo, Alfred Westwood e gjeti veten duke përsëritur brenda vetes, përsëri dhe përsëri, një fjali të vetme— Margaret Maxwell, “Zonja Merapie” Dhe kjo frazë kurrë nuk u plak dhe nuk u bë e njohur për veshët e tij; ai harphoi përjetësisht mbi të, dhe megjithatë kuptimi i saj gjithmonë erdhi me një lloj tronditje në kuptimin e tij. Margaret Maxwell, “Zonja Merapie” Nëse një magji do të kishte qenë e përmbajtur në këtë kombinim të thjeshtë të shkronjave, ajo mezi do të mund të kishte prodhuar një efekt më të madh në Shërbëtori, i cili u bë për një kohë mjaft i heshtur dhe i rezervuar, që pushoi së dominuari Malcolm-in ose torturën Mina, dhe asnjëherë nuk u përpoq ta pengonte zotin Merapie të lejonte të dy të rinjtë të shkonin në Highlands dhe të shijonin veten e tyre. Paraardhësi “Çfarë ka ndodhur nën diell mbi Westwood?” i kërkoi Malcolm motrës së tij, mbrëmjen para se ata të fillonin pelegrinazhin e tyre të vetëvendosur drejt veriut. “Ai po plaket, i dashur,” u përgjigj Mina, e cila mund të përballonte të qeshte me partnerin e xhaxhait të saj tani që ajo ishte në një temperament të mirë dhe do ta linte pas saj; por as vëllai i saj, as zonja Caldera, e cila ishte e pranishme, nuk e konsideronin sugjerimin e saj një sugjerim racional, dhe i pari, për një herë, ndjehej pothuajse i prirur të pajtohej me guvernatorin, kur ajo i tha Mina paksa qesharak, se ajo ishte një vajzë shumë absurde, dhe se ajo me siguri mund të kishte pasur kuptim të mjaftueshëm për të parë se diçka duhet të shkojë me vendosmëri gabim në zyrë, kur të dy xhaxhait dhe partneri i saj ishin aq serioz. “Qielli dërgon ata mund të mërzisin stuhinë,” shtoi Malcolm me devotshmëri; “por, nëse ka ndonjë gjykim nga fytyra, retë e biznesit duhet të jenë nga më të zeza poshtë në Wapping; megjithatë, xhaxhai John është një mjeshtër i klasit të parë, dhe era nuk mund të godasë gjithmonë kokën; kështu që, kur të kthehem nga Craigmaver, unë do të shpresoj ta gjej atë në një port miqësor, dhe për pasojë i aftë dhe i prirur për të bërë atë që unë dua që ai të bëjë – blej një komision për mua.” “Duhet të jesh i detyruar të punosh për një”, tha zonja Caldera. “Gjithçka në kohën e duhur, zonjë e dashur,” u përgjigj Malcolm, duke qeshur; “Nuk kam dyshim se do të jem shumë industriale, një lloj bletësh njerëzore të zënë në një periudhë në të ardhmen apo në një tjetër.” "Do të jetë shumë kundër prirjes suaj, 300 atëherë," u përgjigj guvernatorja; por, pavarësisht nga shprehja e këtij truizmi, Malcolm dhe ajo u ndanë miq të mirë të jashtëzakonshëm; dhe Mina, me një dridhje të vogël në zërin e saj, premtoi, ndërsa e puthi mikun e dashur, të çuditshëm, të qëndrueshëm, të mos e harrojë atë, dhe t'i sjellë atij një brumë cairngorm nga Skocia. “Merre veten, ti krijesë e zgjuar,” u përgjigj zonja Caldera, “dhe mos e lër zemrën tënde prapa teje.” “Oh, jo! do ta mbaj të sigurt, zotëri Westwood,” ishin fjalët e fundit të vajzës, para se, në një ekstazë të përsosur kënaqësie, ajo të përkulë sytë e saj të etur dhe të etur drejt veriut; sepse, vazhdimisht si gjilpërë tregon për polin, mendimet, shpresat dhe pritjet e Mina u kthyen vazhdimisht drejt vendit të lindjes së saj: për ta parë atë përsëri, për të dëgjuar përsëri zëra të kujtuar mirë, për të folur përsëri me ata që ajo donte, për të ecur si dje mbi kodrat, për të parë malet e mëdha të vjetra të grumbulluara kundër qiellit të qartë blu, kishte qenë ëndrra e jetës së saj, dëshira e shpirtit të saj për vite me radh “Unë jam aq e lumtur”, i tha ajo Malcolm-it, “që mund të qaj.”Dhe Mina qau me gëzim për të parë përsëri vendet e vjetra të njohura, ashtu si ajo kishte qarë, në 301 herë të mëparshme, në ankth të hidhur, sepse ishte e detyruar t’i linte të gjitha prapa. Ishte një mbrëmje e bukur në fillim të pranverës, kur, pas asaj ndarjeje të gjatë dhe udhëtimi të lodhshëm, Mina kapi një pamje të largët të Craigmaver-it të bukur. Dielli që u largua hodhi një hije të ngrohtë të pasur mbi malin dhe luginën, mbi liqenin e qetë, zjarret e heshtura dhe pemët e bukura që sapo kishin veshur rrobat e tyre të para të gjelbra. Një ndjenjë, siç nuk e kishte përjetuar prej vitesh, e rinisë, freskinë dhe energjinë dhe shpresën, derdhi mbi zemrën e Mina-s ndërsa ajo përkulej përpara dhe merrte, me një vështrim të sinqertë, çdo objekt në peizazh; por që nga ditët kur një fëmijë pranë babait “Asgjë nuk ka ndryshuar”, vuri në dukje Malcolm, ndërsa udhëtonin, “përveç se pemët janë rritur”. Mina nuk dha asnjë përgjigje. Asgjë përveç pemëve, me të vërtetë, kishte ndryshuar, ajo e dinte, që nga e fundit që kishte parë atë vend; por, që nga kohët e lashta, kur ata kishin qenë të zakonshëm për të vizituar laird, babai i saj kishte kaluar nga toka përgjithmonë, dhe Glenfiord nuk ishte i tyre tani; dhe vajza e quajti një vend tjetër, shtëpi; dhe trashëgimia që duhej të kishte qenë Malcolm's kishte qenë blerë nga të huajt; dhe në shtëpinë dhe kopshtet dhe terrenet e kënaqësisë, të cilat babai i saj i vdekur kishte zotëruar dhe e kishte përmirësuar dhe lavdëruar veten, ajo ose ajo nuk kishte të drejtë të vinte në këmbë, përveçse me mirësjellje ose vuajtje. Si një fije “Shiko lart, Mina,” bërtiti vëllai i saj, “ata janë atje në shesh duke na shikuar.”Dhe, ndërsa ai fliste, laird i vjetër shkoi përpara për të takuar automjetin. Ishte një goditje e egër në zemrën e saj: ndërsa doli jashtë, një mjegull ra mbi çdo objekt brenda fushës së shikimit të saj; por ende Mina, e varur në qafën e xhaxhait të saj, dëgjoi fjalët e tij pothuajse të papërshkruara të mirëseardhjes që tingëllonin në veshin e saj, dhe, për një moment të shkurtër, ajo ndjeu, siç i kishte thënë një herë zonjës Caldera se ajo duhet të ndjejë, “se ajo nuk kishte një mendim për kujdes, një dëshirë në tokë të pakënaqur”. “A je i njëjti si kurrë më parë?” e pyeti zogu, duke e mbajtur pak larg dhe duke shikuar me vëmendje në fytyrën e saj të shqetësuar, e lagur me lot, por ende e ndritshme me buzëqeshje, “je i njëjti si kurrë më parë?” “Jo pak më mirë, xhaxhai,” u përgjigj ajo. “Nëse nuk je më keq, unë e falënderoj me përulësi Zotin,” tha i moshuari, duke shikuar lart; “por a je i sigurt,” shtoi ai, si në dyshim, “a je mjaft i sigurt se ke sjellë përsëri tek ne zemrën e vjetër të ndershme që dikur ke pasur?” “Nuk ka qenë kurrë larg teje”, u përgjigj ajo me sinqeritet; “trupi im ishte në Angli, por shpirti im gjithmonë ka qëndruar këtu; dhe ti, xhaxhai, ti nuk ke ndryshuar aspak, por Allani është bërë njeri: i dashur, si ka ndryshuar ai”. “Po, kushëriri im,” u përgjigj Allan, “Unë jam ndryshuar në shumë mënyra, dhe unë, për fat të keq për mua, u bë një burrë; por mos e mashtroni veten në besimin se unë jam i vetmi që një herë ka prekur, sepse unë shoh se ju nuk jeni më “Little Mina”, dhe fëmija i maleve është bërë një grua mjaft e re angleze; dhe Malcolm, unë gjej, ka arritur të më tejkalojë: ne të gjithë kemi ndryshuar në pamje, dy për të mirë, një për më keq, nëse doni të pranoni komplimentin e vrazhdë, kushëriri; unë shpresoj që ju do.” “A është lavdërimi një arritje që ke mësuar që kur u ndamë, Allan?” kërkoi Mina, papritmas, dhe pyetja e mprehtë i solli një shkëlqim në fytyrë, edhe pse ai u përgjigj “Jo”. “Është,” theksoi ai, “ai është më i ndryshuar se ti, pavarësisht se ka jetuar në Craigmaver dhe ti në rrugët e zhurmshme të Londrës.” “Më dërgoni në Londër për t’u marrë me kushëririn tim të mirë, zotëri, dhe shihni nëse nuk mund të më përmirësojë”, ishte përgjigja e Allanit; por zoti Frazer thjesht e tronditi kokën në përgjigje, dhe e çoi Mina drejt shtëpisë, duke thithur ashtu si bëri. Brenda periudhës së përkujtimit, të gjitha mbetën ashtu siç e kishte lënë nipi i tij: kokat e shqiponjës, shpatat e vjetra dhe shufrat e vjetra dhe pjesët e armatimit të lashtë që ishin varur në sallë në të njëjtat vende që ajo kujtoi se kishin zënë kur ishte një vajzë shumë e vogël; mobiljet në dhomën e draftit, tapestria në dhomat e gjumit, dyshekët e polizuar në tokë, karriget e gdhendura, karriget e grumbulluara, portretet e familjes, pamja nga dritaret, të gjitha ishin aq të ngjashme me ato që kishin qenë, ndërsa ajo shëtiste nëpër apartamentet, Mina ndjeu sikur gjithçka, përveç vetes, duhet të kishte qëndruar në këmbë gjatë viteve që dukeshin Vajza shpejt zbuloi se kishte diçka ndryshe në vendin e vjetër; çfarë, ajo nuk mund të thoshte: nuk ishte se ata, banorët e asaj shtëpie të bukur të Highlands, ishin ndryshuar në dashuri ndaj saj; nuk ishte se dashuria e saj për ta kishte pësuar ndonjë zvogëlim; nuk ishte se një lloj më pak e errësirës mbretëroi në rrethin e shtëpisë që dikur ishte plot diell; se mosmarrëveshja mbizotëronte; se argumente u ngritën.Mina nuk mund të zbulonte se çfarë mund të ishte “diçkaja” me gëzim; dhe, siç dukej të ishte e pavarur nga ajo dhe ajo, të ishte thjesht një hije nga një re e largët, e cila hodhi një lloj errësie në atë shtëpi që dikur ishte plot me diell Për Allan Frazer kishte mësuar shumë një arritje përveç flirtit që nga ditët kur ata u ndanë për herë të fundit: ai ishte i aftë, jo vetëm në sportet e fushës, por edhe në ato fitime të tjera që e bëjnë një njeri të konsideruar një mysafir i mirëpritur në shtëpitë e letërsisë, të modës, të zgjedhurit. ai mund të skicojë me një qëndrueshmëri, të shpejtë, me mjeshtëri peizazhin e vendit të tij të lindjes; ai mund të këndojë, në tonet që vjedhin disi në thellësitë më të thella të zemrës, skoceze dhe italiane dhe spanjolle; ai ishte i mësuar në shumë shkenca, shkroi vepra që botuesit pranonin, dhe poezi zonjat e donin atë për inditimin; ai kishte lex “Sa shumë e di, Allan”, i tha ajo një ditë, pak pas mbërritjes së saj. “Kam paguar një çmim për këtë,” u përgjigj ai, me një buzëqeshje të çuditshme. Mina u ndal dhe e shikoi me dyshim për një çast; pastaj tha: “Nëse nuk do të kisha frikë nga fjalët e mia që tingëllojnë të çrregullta, pas komplimenteve që xhaxhai më thotë se je mësuar me to, do të thosha se kurrë nuk kam parë dikë aq të përmirësuar në jetën time.” “Kam fituar një marrëveshje të mirë që mund të kisha bërë pa të, Mina,” u përgjigj ai paksa seriozisht, “dhe humba atë që mund të harxhoj keq.” “Më thuaj se çfarë është, Allan,” ajo u lut, “ndoshta kjo mund të më ndalojë t’ju xhelozoj shumë; më thuaj se çfarë është.” “Paqe e mendjes”, u përgjigj ai, me një frymëmarrje; dhe Mina, pas vështrimit në fytyrën e tij të errët, frikësohej se kjo ishte me të vërtetë kështu, edhe pse ajo e gjeti veten krejtësisht të paaftë për të treguar. \n \n \n \n Rreth Serisë së Librave HackerNoon: Ne ju sjellim librat më të rëndësishëm teknikë, shkencorë dhe të kuptueshëm në domenin publik. Ky libër është pjesë e domain publik. Tregime mahnitëse. (2009). Tregime mahnitëse të SUPER-SCIENCE, FEBRUARI 2026. SHBA. Projekti Gutenberg. Data e lirimit: 14 shkurt 2026, nga https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ky eBook është për përdorim nga kushdo kudo pa kosto dhe me pothuajse asnjë kufizim. Ju mund ta kopjoni, ta jepni ose ta ri-përdorni atë nën kushtet e Projektit Gutenberg License të përfshira me këtë eBook ose online në www.gutenberg.org, e vendosur në https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 