Privatus laiškas atskleidžia pavojingą šeimos paslaptį

Astounding Stories of Super-Science vasario, 2026, by Astounding Stories yra dalis HackerNoon knygos dienoraščio serijos. 2026 m. vasario mėn. Nuostabios supermokslų istorijos: Moorai ir Fensai, 1 tomas (iš 3) - XV skyrius Apie atradimą Parašė J. H. Riddell Riddell Malcolmas Frazeris buvo visiškai teisus, sakydamas, kad jo dėdė paprašys, kad ponas Ivraine padarytų savo namus savo namais, kol jis sugebės grįžti atgal į šulinius; nes, esant gana nepretenzingam išorės, John Merapie turėjo gerą ir tikrai anglų širdį, ir toliau, nors jis buvo „miesto žmogus“, kuris nekentė ir pajuokavo visų rūšių „humbug“, jis jautėsi šiek tiek malonu turėti savo svečiui asmenį, kuris buvo ne tik barono sūnus, bet kuris, jei jis tik gyventų pakankamai ilgai, pasirodytų tinkamu laiku kaip pats baronas. Tada Ernestas apie jį neturėjo jokios „švelnumo“, nebuvo šiek tiek blogybės, atrodė, kad supranta pinigų vertę, ir nenukentėjo verto prekiautojo jautrumo menkiausiu aristokratijos prisilietimu. Kuris žodis, išverstas į mūsų vulgariąją kalbą, dažnai gali būti aptinkamas kaip reiškiantis nepagrįstą nevaisingumą.Ne; John Merapie nustatė, kad jis yra daug protingesnis ir malonus draugas, su kuriuo dirbti, nei daugelis turtingų verslininkų. Su kuriuo jis kartais vakarieniaujo, o kartu ir Lincolnshire squire ir Londono ketvirtadalis-milijonierius taip nuostabiai ėjo kartu tuo sunkiu ir pavojingu keliu, vadinamu kasdieniu bendravimu, kad ponas Alfredas Westwoodas ilgainiui išaugo rimtai susirūpinęs, ir galiausiai jautėsi taip, tarsi inkubas būtų pašalintas iš jo dvasios, kai išgirdo, kad ponas Ivraine pagaliau teisingai pasitraukė, gavęs nuo savo vėlyvojo šeimininko nuoširdų kvietimą jį aplankyti, kai jis buvo „per dvidešimt mylių nuo Belermos aikštės“. aukštai Parvežė Tačiau, nepaisant jo ilgos nebuvimo ir gerų jausmų savo naujam pažįstamam, Malkolmas ir Mina pastebėjo, kad debesis, kuris stovėjo ant jų dėdės skruosto prieš išvykdamas į Olandiją, buvo sugrįžęs su juo, ir nuo jo sugrįžimo akimirkos atrodė, kad visas namas buvo apgaubtas niūriu, kurio paslaptis nebuvo įmanoma suvokti nė vienam įsteigimo nariui ir nė vienam žmogui, tikriausiai jo pažįstamų ratui, išskyrus poną Alfredą Westwoodą. Tačiau tas protingas asmuo, „netyčia“ atidaręs laišką ponui Merapie, kurio jis nežinojo, kad jis užsiima verslu, savo vadovo nebuvimo Nyderlanduose metu, po to, kai jį išnagrinėjo, sužinojo apie didžiulę paslaptį, kuri leido jam šiek tiek triumfuoti Malcolmui ir Mina Frazer, ir pajusti, kad tam tikru mastu visa šeima, nuo ponio Merapie iki jo atkaklios pusbrolės, buvo, kaip įprasta, jo „galioje“. "Aš dažnai norėjau", - sakė jis, po to, kai paėmė pirmiau minėto laiško kopiją, - "aš dažnai norėjau turėti tam tikrą "turtą" per juos visus, o ypač tą mergaitę; aš turiu vieną dabar, kapitalo svertas, jei tik tinkamai panaudotas, ir, prašau likimo, aš jį panaudosiu". Ir pasiekęs šį krikščionišką ryžtą, ponas Vestvudas išėjo ir medžiojo daugiau nei pusę miesto parduotuvių, kad gautų ilgą antspaudą su skelbimu „Aš laukiu“; ir kai, po didelių sunkumų, jam pavyko jį gauti, ir šviesiai mėlynos vaško lazdele, jis grįžo į biurą ir vėl uždarė laišką, kuris, beje, buvo nukreiptas moteriškoje rankoje ir pažymėtas „privačiu“. Ir nors per kitą mėnesį jis per savaitę buvo per daug užsiėmęs verslu ir pernelyg nuolat sekmadieniais stebėjo Mina ir p. Ivraine, kad galėtų atlikti savo tyrimus tiek, kiek norėjo, tačiau jis niekada nė akimirkos nepamiršo to, ką jis atrado, ir ko norėjo toliau atrasti; taigi, kai laiku ponas Merapie sugrįžo ir Ernestas išvyko, jis vėl jį išleido, tarsi laisvėje, jis skubėjo įvaldyti visą dalyką, atlikdamas faktinį stebėjimą ir asmeninį tyrimą vietoje. Maždaug už penkių mylių nuo Londono, po išsiplėtusiomis senovės riešutų medžio šakomis, stovėdamas be lapų ir nuogas, netoli vienos iš tų vilų, kurias mes matome taip nuolatos reklamuojamos kaip „genteles rezidencijas“, kad žinios, pilnos ir išsamios, pasiekė Alfred Westwoodo protą; pilnesnis ir pilnesnis, nei jis kada nors norėjo, iš tikrųjų turėtų išryškėti jo nustebusiam supratimui: nes, kai jis prabėgo pro vietą šaltoje vasario popietės šviesoje, du asmenys, moteris ir berniukas, važiavo iki vartų; buvo trumpalaikė pertrauka, o 295 asmuo, kuris atėjo iš karto, atidarė jį, ir žvil Jie atėjo, praleido jį ir išvažiavo kaip ryto svajonė; bet Alfredas Westwoodas žinojo, kad tai nebuvo sapnas. „Aš noriu, kad tai būtų danguje“, – šnabždėjo jis, su užsikimšusiais dantimis ir ryškiomis lūpomis, kaip jis šliaužė po moterį, kuri pripažino porą, ir kurią jis puikiai prisiminė, kaip jis prisiminė kiekvieną daiktą ir vietą ir asmenį, į kuriuos, su savo labai toli matančiomis, nemaloniomis paieškos akimis, jis kadaise žvelgė. „Ponia Colefort“, – tarė jis, ir žodžiai, nors ir kalbėti žemu tonu, privertė moterį, kuriai jie buvo skirti, pradėti, tarsi pistoletas būtų nukritęs į jos ausį. „Ar neprisimeni manęs?“ pridūrė jis, pastebėdamas, kad ji tik žvelgė į jo veidą, kaip atsakymą į jo staigią pasveikinimą. „Taip, ponia“, ji įsižeidė, „bet –“ „Bet jūs nenorite prisiminti“, – pertraukė jis, savo įprastą savivertę iki šiol visiškai jam grąžinęs: „taip ir būk; tik vienas klausimas teisingai atsakytas, ir aš esu patenkintas; kas tai?“ „Kas yra kas?“ prašė senoji moteris, jos senovės gudrybės žvilgsnis, aštrinantis jos raukšles. "Pshaw!" grįžo ponas Westwoodas; "kas yra ta ponia, kurią tu šiuo metu įleidote į tą vilos vietą?" „Mano mylimasis“, buvo trumpas atsakymas. „Ir jos Vardas: „Aš esu pasirengęs sumokėti už tikslią informaciją“. realiai „Ką tu nori pasakyti?“ – paklausė moteris. „Penki svarai“, – atsakė žmogus, kuris kažkada buvo bankrutavęs. „Penki pencenai“, apgailėtinai atsakė ji; „jis vertas penkiasdešimties gvinejų“. „Penkios svaros ar nieko“, – ryžtingai pasakė Westwoodas. „Padarykite dešimt, ir aš jums pasakysiu“, – grįžo ji. „Jei nenorite kalbėti už penkis, galite laikyti liežuvį“, – atsakė jis. „Todėl rinkitės, nes paskutinį kartą klausiu, kas ji?“ V. Westwoodo rankoje buvo piniginė su plieninėmis perlomis, kai jis ištarė pirmiau minėtą sakinį; ir kai jo pabaigoje jis laikė 297 penkis valdovus ir pridėjo vieną žodį „Dabar“, moteris jautėsi bejėgiška atlaikyti sukčiavimą, nors ir maža, ir todėl atsargiai atsakė, apiplėšusi žvilgsnį už jos, „Ponia Merapie“ „Šėtonas!“ išsišakojo ponas Vestvudas, ir jis išdėstė kelias priesaikas tarp dantų, o ponia Colefort, su žiauriu juoku, atsiliepė: "Taip, ji tikrai yra viena; todėl John Merapie rado, jo liūdesys, kol ji ilgai nešiojo jo vardą." „O kokį vardą ji turėjo anksčiau?“ – įdomiai paklausė ponas Westwoodas. „Jos pačios, manau, Margaret Maxwell“ Jei šviesa būtų šiek tiek aiškesnė, o jos akys nebūtų sutrikdytos amžiaus rūko, moteris galėjo pastebėti, kad panašu, kad kažkoks švilpukas sukrėtė p. Westwoodo rėmelį, kai jos atsakymas įšoko į jo ausį. Ilgą laiką po to, kai jis paliko moterį, ilgą laiką po to, kai jis grįžo į Londoną, praėjus kelioms dienoms po trumpo interviu, kuriame jis sužinojo viską, ką norėjo sužinoti, ir daug daugiau, be to; užimtoje „Keitimo“ vietoje, ramioje savo namuose, visur Alfredas Westwoodas atsidūrė viduje kartojantis, vėl ir vėl, vieną sakinį – Margaret Maxwell „Ponia Merapie“ Ir šis sakinys niekada nebuvo senas ar pažįstamas jo ausims; jis amžinai juo šarvuodavo, ir vis dėlto jo reikšmė visada sukėlė tam tikrą šoką jo supratimui. Margaret Maxwell „Ponia Merapie“ Jei šis paprastas raidžių derinys būtų turėjęs burtininką, jis vargu ar galėtų turėti didesnį poveikį Darbuotojas, kuris tam tikrą laiką tapo gana tylus ir atsargus, kuris nustojo dominuoti Malcolm ar kankinti Mina, ir niekada nesistengė atgrasyti ponas Merapie leisti abu jauni žmonės eiti į aukštumų ir mėgautis savimi. Priekyje „Kas po saule atėjo per Vestvudą?“ Malkolmas paprašė savo sesers, vakare prieš jiems pradedant savarankišką piligrimystę į šiaurę. „Jis senėja, brangus“, atsakė Mina, kuri galėjo sau leisti juoktis iš savo dėdės partnerio dabar, kai ji buvo geros nuotaikos ir paliks jį už jos; bet nei jos brolis, nei šalia buvusi ponia Caldera, manė, kad jos pasiūlymas yra racionalus, o pirmasis, vieną kartą, jaučiasi beveik linkęs sutikti su valdytoja, kai ji šiek tiek švelniai pasakė Mina, kad ji buvo labai absurdiška mergina, ir kad ji tikrai galėjo turėti pakankamai prasmės matyti, kad kažkas turi būti ryžtingai blogai biure, kai tiek jos dėdė, tiek jo partneris buvo toks rimtas. „Dangus siunčia, jie gali sušvelninti audrą“, – pagarbiai pridūrė Malcolmas; „bet, jei yra kokių nors sprendimų iš veidų, verslo debesys turi būti juodiausi Wapping; tačiau, Dėdė Johnas yra pirmos klasės amatų, ir vėjas ne visada gali puola galvą; taigi, kai aš grįšiu iš Craigmaver, aš tikiuosi, kad rasiu jį draugiškame uoste, ir dėl to sugebės ir linkęs daryti tai, ką aš noriu, kad jis padarytų - nusipirk man komisiją.“ „Jūs turėtumėte būti priversti dirbti už vieną“, – sakė ponia Caldera. „Viskas laiku, brangioji ponia“, – juokdamasis atsakė Malkolmas. „Aš neabejoju, kad tam tikru laikotarpiu ateityje turėsiu būti labai rūpestingas, žmogiškas bičių rūšis.“ "Tai bus labai prieš jūsų polinkį, 300tada", - atsakė gubernatorė: bet, nepaisant šio truizmo išraiškos, Malcolm ir ji išsiskyrė nepaprastai geri draugai; ir Mina, su šiek tiek drebėjimo savo balsu, pažadėjo, kaip ji bučiavo brangų, keistą, pastovų draugą, nepamiršti jos, ir grąžinti jai cairngorm brooch iš Škotijos. "Atneškite save, jūs gudrus padaras", - atsakė ponia Caldera, "ir nepalikite savo širdies už savęs". „O, ne, aš saugosiu – ponas Vestvudas“, – buvo paskutiniai mergaitės žodžiai, kai, tobulo džiaugsmo ekstaze, ji nukreipė savo trokštančias aistringas akis į šiaurę; nes, nuolat, kaip adata rodo į polius, Minos mintys, viltys ir lūkesčiai nuolatos pasisuko į savo gimtąją žemę: vėl ją pamatyti, vėl išgirsti gerai prisimenamus balsus, dar kartą pasikalbėti su tais, kuriuos mylėjo, vaikščioti kaip anksčiau per kalnus, pamatyti didingus senus kalnus, susikaupusius prieš aiškų mėlyną dangų, buvo jos gyvenimo svajonė, jos sielos troškimas daugelį metų: ir dabar tai jau nebebuvo svajonė, nepagrįstas nor „Aš taip džiaugiuosi“, – pasakė ji Malkolmui, „kad galėjau verkti.“ Ir Mina verkė su džiaugsmu, kad vėl pamatytų senas pažįstamas vietas, lygiai taip pat, kaip ji 301 ankstesniais laikais verkė nuo skausmo, nes buvo priversta juos visus palikti. Tai buvo gražus vakaras ankstyvą pavasarį, kai, po to ilgo baisaus atsiskyrimo ir varginančios kelionės, Mina užfiksavo tolimą nuostabaus Craigmaverio vaizdą. Išeinančioji saulė šildė šiltą turtingą atspalvį virš kalno ir slėnio, per ramią ežerą, tylus gaisras ir gražūs beržiniai medžiai, kurie ką tik dėvėjo savo pirmąjį silpną žalią drabužį. Jausmas, kokio ji nebuvo patyrusi daugelį metų, jaunystės, šviežumo, energijos ir vilties, nuplaukė per Mina širdį, kaip ji pasilenkė į priekį ir paėmė, vienu rimtu žvilgsniu, kiekvieną kraštovaizdžio objekt „Nieko nesikeičia“, – pastebėjo Malkolmas, važiuodamas, „išskyrus tai, kad medžiai išaugo“. Mina neatsakė. nieko, išskyrus medžius, iš tikrųjų pasikeitė, ji žinojo, nes paskutinį kartą ji pažvelgė į tą vietą; bet nuo senų laikų, kai jie buvo įpratę aplankyti laidą, jos tėvas amžinai paliko žemę, o Glenfiordas dabar nebuvo jų; ir mergaitė pavadino kitą šalį, namus; ir palikimas, kuris turėjo būti Malcolmo, buvo įsigytas nepažįstamų žmonių; ir namuose, soduose ir malonumų aikštelėse, kuriuos turėjo ir pagerino jos miręs tėvas, ir pasigyrė, ji ar ji neturėjo teisės įdėti kojos, išskyrus iš mandagumo ar kančios. Kaip tamsus siūlas visada maišosi žmogaus gyvenimo tinklelyje, nesvarbu, kokie g „Pažiūrėk, Mina, – šaukė jos brolis, – ten jie ant žolės mus stebi.“ Ir, kaip jis kalbėjo, senasis lairdas žengė į priekį, kad pasiektų automobilį. Jos širdyje buvo laukinis smūgis: kai ji išsiveržė, rūkas nukrito ant kiekvieno objekto, esančio jos regėjimo diapazone; bet vis dėlto Mina, pakabinti ant savo 303 dėdės kaklo, išgirdo jo beveik nerašytus švelnaus pasveikinimo žodžius, skambančius jos ausyse, ir, trumpą akimirką, ji pajuto, kaip ji kartą pasakė poniai Caldera, kad ji turėtų jaustis, „kad ji neturėjo minties rūpintis, troškimas žemėje nepatenkintas“. „Ar tu toks pat, kaip ir kada nors anksčiau?“ – paklausė laidininkas, šiek tiek nuo jo atsitraukdamas ir žvelgdamas į savo neramus veidą, šlapias verkdamas, bet vis dar šviesus su šypsena, – „ar tu toks pats, kaip kada nors anksčiau?“ „Ne šiek tiek geriau, dėdė“, – atsakė ji. „Jei tu ne blogesnis, aš nuolankiai dėkoju Dievui“, – paklausė senis, žvelgdamas į viršų; „bet ar esi tikras“, – pridūrė jis, tarsi abejojęs, „ar esi visiškai tikras, kad sugrąžinai mums seną sąžiningą širdį, kurią kadaise turėjai?“ „Jis niekada nebuvo toli nuo tavęs“, nuoširdžiai atsakė ji; „mano kūnas buvo Anglijoje, bet mano dvasia visada liko čia; ir tu, dėdė, tu ne mažiausiai pasikeitęs, bet Allanas tapo žmogumi: brangusis man! kaip jis pasikeitė.“ Ir Mina stovėjo akimirką, apmąstydama tą, kurį ji paliko berniuką, ir kurį ji sugrįžo, kad surastų tokį gražų ir didingą Highland džentelmeną, kaip kada nors kirto mourus, arba nuneštų, su neklystančiu tikslu, laukinį paukštį, kuris randa kvepiančią 304 namą ir smurtinę mirtį šviečiančio purpurinio šydo viduryje. „Taip, mano pusbrolis“, atsakė Allanas, „aš daugeliu atžvilgių pasikeičiau, ir aš, deja! man, tapau žmogumi; bet nepaverskite savęs įsitikinimu, kad aš esu vienintelis, kurį vieną kartą palietė, nes aš matau, kad tu nebe „Mažoji Mina“, o kalnų vaikas tapo gana jauna angliška dama; ir Malcolm, manau, sugebėjo mane viršyti: mes visi pasikeitėme išvaizda, du į gerąją pusę, vienas į blogąją pusę, jei norite priimti neaiškią komplimentą, pusbrolis; tikiuosi, kad tai padarysite.“ „Ar apgaulė yra pasiekimas, kurį sužinojote, kai mes išsiskyrėme, Allan?“ Staiga paklausė Mina, o aštrus klausimas atnešė žvilgsnį į jo skruostą, net kai jis atsakė „Ne“. „Tai tiesa“, – įsiplieskė sename laide, „jis labiau pakeistas negu tu, nepaisant to, kad jis gyveno Craigmaveryje, o tu – triukšmingose Londono gatvėse“. „Siųsk mane į Londoną, kad galėčiau pasirūpinti savo garbingu pusbroliu, ponia, ir pažiūrėk, ar tai gali mane pagerinti“, – atsakė Allanas, bet ponas Frazeris atsakydamas tiesiog sukrėtė galvą ir nuvedė Mina į namus. Sklypo viduje viskas išliko taip drąsiai, kaip paliko jo dukterėčia: erelio galvos, senieji kardai, gaunteliai ir senovės šarvai, pakabinti į salę tose pačiose vietose, kuriose ji prisiminė, kad jie buvo užimti, kai ji buvo labai maža mergaitė; baldai drabužių salėje, kilimėlis miegamosiose, poliruoti ąžuoliniai grindys, iškirpti kėdės, šeimos portrentai, vaizdas iš langų, visi buvo tokie patys, kokie jie buvo, kai ji vaikščiojo per butus, Mina pajuto, kad viskas, išskyrus save, turėjo stovėti per tuos metus, kurie atrodė Londone taip nesuskaičiuojami, bet kuriuos ji įsivaizdavo, kad ji galėtų Mergaitė netrukus sužinojo, kad senojoje vietoje buvo kažkas kitaip; ką, ji negalėjo pasakyti: tai buvo ne tai, kad jie, tos gražios aukštumų namų gyventojai, buvo pakeisti meilėje jai; tai buvo ne tai, kad jos meilė jiems patyrė bet kokį nuosmukį; tai buvo ne tai, kad mažesnė tamsa karaliavo namuose, kurie kažkada buvo visiškai saulėta; kad nesantaika vyravo; kad argumentai atsirado. Mina negalėjo išsiaiškinti, kas galėtų būti „kažkas“; ir, kaip ji atrodė nepriklausoma nuo jos ir jos, tai buvo tik šešėlis iš kažkokio tolimo debesies, kuris išmetė tam tikrą tam tikrą tamsumą, kad kadaise puikiai saulėtas namas, ji atsisakė, po pirmos Juk Allanas Frazeris daugelį išmokė pasiekimų, išskyrus šmeižtą nuo tų dienų, kai jie paskutinį kartą išsiskyrė: jis buvo patyręs ne tik lauko sporto, bet ir tų kitų įgūdžių, kurie leidžia žmogui būti laikomas sveikintinu svečiu literatūros, mados, atrankos namuose. Jis galėjo piešti su tvirtu, greitu, meistrišku savo gimtosios žemės kraštovaizdžiu; jis galėjo dainuoti tonomis, kurie kažkaip pavogė į pačius giliausius širdies spragas, Škotijos ir italų bei ispanų orus; jis buvo išmokęs daugelio mokslų, rašė kūrinius, kuriuos leidėjai priėmė, o poezijos mergaitės mylėjo jį už indukciją; jis skaitė ir „Kiek tu žinai, Allan“, vieną dieną, netrukus po atvykimo, ji jam pasakė. „Aš už tai sumokėjau kainą“, – su keista šypsena atsakė jis. "Ramybė", jis atsakė, kvėpuodamas; ir Mina, pažvelgusi į jo debesuotą veidą, bijojo, kad tai iš tikrųjų yra taip, nors kodėl tai turėtų būti, ji rado save visiškai nekompetentinga pasakyti. 