Een privébrief onthult gevaarlijk gezinsgeheim

Astounding Stories of Super-Science februari, 2026, door Astounding Stories is onderdeel van de HackerNoon's Book Blog Post-serie. U kunt hier naar elk hoofdstuk in dit boek springen. De Moors en de Fens, volume 1 (van 3) - Hoofdstuk XV: Een ontdekking By J. H. Riddell Malcolm Frazer had volkomen gelijk toen hij zei dat zijn oom de heer Ivraine zou vragen zijn huis zijn huis te maken totdat hij terug kon reizen naar de haarden; want, onder een nogal onbelofelijke uiterlijk, had John Merapie een vriendelijk en echt Engels hart, en bovendien, hoewel hij een "stadman" was, die alle soorten "humbug" verafschuwde en bespotte, voelde hij zich een beetje blij om voor zijn gast een persoon te hebben die niet alleen de zoon van een baron was, maar die, als hij maar lang genoeg leefde, op de juiste manier als een baron zelf zou verschijnen. Toen had Ernest geen "humbug" over hem, was hij niet een beetje een dandy, leek de waarde van geld te begrijpen, en verwondde de gevoeligheid van de waardige koopman niet met de geringste aanraking van aristocratisch. Welke woord, wanneer vertaald in onze vulgaire taal, kan vaak worden gevonden om 292underbred impertinence te betekenen.Nee; John Merapie vond dat hij een veel verstandiger en aangenamer soort collega was om met te werken dan veel een rijk bedrijf. Met wie hij af en toe had gegeten, en in het algemeen de Lincolnshire squire en de Londense kwartmiljonair liepen zo bewonderenswaardig samen langs die moeilijke en gevaarlijke weg die dagelijkse communicatie wordt genoemd, dat de heer Alfred Westwood in de loop van de tijd ernstig ongemakkelijk werd en uiteindelijk het gevoel kreeg alsof een incubus van zijn geest werd verwijderd toen hij hoorde dat de heer Ivraine eindelijk met recht zijn vertrek had genomen, nadat hij een hartelijke uitnodiging van zijn late gastheer had ontvangen om hem te bezoeken wanneer hij “binnen twintig mijl van Belerma Square” was. Hoge Parvenu Maar ondanks zijn lange afwezigheid en zijn goed gevoel voor zijn nieuwe kennis, merkten Malcolm en Mina dat de wolk die op hun oom had rusten voor zijn vertrek naar Holland, met hem was teruggekeerd, en een duisternis leek over het hele huishouden te hangen vanaf het moment van zijn wederkomst, het mysterie waarvan geen lid van het establishment, en misschien niemand in de kring van zijn kennissen, behalve de heer Alfred Westwood, in staat was om te begrijpen. Die slimme persoon had echter, toen hij tijdens de afwezigheid van zijn hoofd in Nederland een brief voor de heer Merapie had geopend, waarvan hij wist dat hij niet in het bedrijfsleven was, “door het toeval”, na het doorzoeken ervan, een groot geheim gekregen, dat hem in staat stelde een beetje te triomferen over Malcolm en Mina Frazer, en te voelen dat, tot op zekere hoogte, het hele gezin, van de heer Merapie tot zijn ontroerende neef, in zijn “macht” was. “Ik heb vaak gewild”, zei hij, na een kopie van de bovenstaande brief te hebben genomen, “ik heb vaak gewild dat ik over hen allemaal, en dat meisje in het bijzonder, een ‘houderij’ zou hebben; ik heb er nu een, een kapitaalverhoging, als alleen maar goed gebruikt, en, alsjeblieft het lot, zal ik er gebruik van maken.” En toen hij deze christelijke vastberadenheid had bereikt, trok de heer Westwood naar buiten en jaagde naar de helft van de winkels van de stad om een lange zegel te krijgen met de aankondiging “Ik wacht” daarop gesneden; en toen hij, na grote moeilijkheden, erin geslaagd was om het te krijgen, en een stapel bleke blauwe was, keerde hij terug naar het kantoor en sloot de brief opnieuw, die trouwens in een vrouwelijke hand werd gericht en “privé” werd gemarkeerd. En hoewel hij in de loop van de volgende maand de hele week te druk was met zaken, en te constant op zondag aan het kijken was naar Mina en meneer Ivraine, om zijn onderzoeken zo ver als hij wilde voort te zetten, vergat hij echter nooit voor een ogenblik wat hij had ontdekt, en wat hij verder wilde ontdekken; dus, toen op tijd de terugkeer van meneer Merapie en de vertrek van Ernest hem opnieuw in vrijheid bracht, haastte hij zich om zich meester te maken van het hele onderwerp door daadwerkelijke waarneming en persoonlijk onderzoek ter plaatse. Het was ongeveer vijf mijl van Londen, onder de uitgestrekte takken van een oude walnotenboom, blootgesteld en naakt, dicht bij de ingang van een van die villa's die we zo voortdurend zien geadverteerd onder de benaming van "genteel residences", dat kennis, vol en compleet, Alfred Westwood de geest bereikte; voller en compleet werkelijk dan hij ooit had gewild zou morgen op zijn verbaasde begrip: want, terwijl hij voorbij de plaats in het koude licht van een februarimiddag, een phaeton, met twee personen, een dame en een jongen, trok naar de poort; er was een momentelijke pauze, terwijl een 295 persoon, die toevallig uitkwam op het moment, het opende, en de blik die Westwood in staat stelde om het gezicht van de dame Hij had nauwelijks de tijd gehad om zijn hoed bijna onwillekeurig over zijn ogen te trekken voordat het voertuig en zijn inzittenden weg waren gegaan.Ze waren gekomen, gingen hem voorbij en gingen weg als een droom van de ochtend; maar Alfred Westwood wist dat het geen droom was. „Ik wens dat het hemelrijk zou zijn,” mutterde hij, met gebarsten tanden en levendige lippen, terwijl hij achter de vrouw stond die het paar had toegegeven, en die hij perfect herinnerde, terwijl hij zich elke zaak en elke plaats en persoon herinnerde waarop hij, met zijn buitengewoon verziende, onaangename zoekende ogen, ooit had gekeken. “Miss Colefort,” zei hij, en de woorden, hoewel in een lage toon gesproken, maakten de persoon aan wie ze werden gericht beginnen alsof een pistool aan haar oor was gegaan. “Weet je me niet?” voegde hij eraan toe, terwijl hij vond dat ze alleen in zijn gezicht keek als antwoord op zijn abrupte groet. “Ja, meneer,” stamelde ze, “maar –” “Maar u wilt niet onthouden,” onderbroken hij, zijn gebruikelijke zelfbezit tot nu toe volledig teruggekeerd aan hem: “ja, dat is het; slechts één vraag is eerlijk beantwoord, en ik ben tevreden; wie is dat?” "Wie is wat?" vroeg de oude vrouw, een glimp van haar oude sluwheid die haar rimpelende eigenschappen scherpte. “Pshaw!” keerde de heer Westwood terug; “Wie is de dame die je op dat moment in die villa heeft toegelaten?” “Mijn vriendin,” was het korte antwoord. “En haar Naar mijn naam,” hij aandrong; “verzamel ik ben bereid te betalen voor nauwkeurige informatie.” Echt “Wat ga je vertellen?” vroeg de vrouw. “Vijf pond”, antwoordde de man die ooit failliet was gegaan. “Vijf pence,” antwoordde ze verachtelijk; “het is vijftig guinea’s waard.” “Vijf pond of niets,” zei Westwood vastberaden. “Maak het tien, en ik zal je vertellen,” keerde ze terug. “Als je niet voor vijf wil spreken, mag je je tong vasthouden,” was het antwoord; “dus maak je keuze, want ik vraag je voor de laatste keer, wie is ze?” Een portemonnee met stalen kralen was in de hand van de heer Westwood toen hij de voorgaande zin uitspreekt; en toen hij, aan het einde ervan, 297 vijf soevereinen uithield en het enige woord "Nu" toevoegde, voelde de vrouw zich machteloos om de onderpand te weerstaan, klein hoewel ze het overwogen had, en antwoordde daarom voorzichtig, na een blik achter haar te hebben gestolen, ‘Miss Merapie’ “De duivel!” ejaculeerde de heer Westwood, en hij maakte een paar eedjes tussen zijn tanden, terwijl mevrouw Colefort, met een sinistere lach, echo maakte, "Ja, ze is vrij zeker één; dus John Merapie vond, tot zijn verdriet, voordat ze zijn naam lang had gedragen." ‘En wat voor naam had ze daarvoor?’ vroeg de heer Westwood woedend. “Zijn eigen, denk ik, Margaret Maxwell.” Als het licht een beetje helderder was geweest en haar eigen ogen ongeschonden waren door de mist van ouderdom, zou de vrouw misschien hebben opgemerkt dat een soort hoer het frame van de heer Westwood leek te krampen terwijl haar antwoord op zijn oor stroomde. Lang nadat hij de vrouw had verlaten, lang nadat hij in 298 naar Londen was teruggekeerd, dagen na het korte interview waarin hij alles had geleerd wat hij wilde weten en nog veel meer; in de drukke ‘verandering, in zijn rustige huis, overal, vond Alfred Westwood zich innerlijk herhalen, keer op keer, een enkele zin - Margaret Maxwell – mevrouw Merapie En deze zin werd nooit oud of bekend voor zijn oor; hij harpte er eeuwig op, en toch kwam de betekenis ervan altijd met een soort schok op zijn begrip. Margaret Maxwell – mevrouw Merapie Als een spreuk in deze eenvoudige combinatie van letters zou zijn opgenomen, zou het nauwelijks een groter effect kunnen hebben op de De klerk, die voor een tijdje behoorlijk stilzwijgend en gereserveerd werd, die ophield te domineren over Malcolm of de marteling van Mina, en nooit een keer heeft geprobeerd de heer Merapie te ontmoedigen om beide jongeren toe te staan naar de Hooglanden te gaan en van zichzelf te genieten. Voorwaarts "Wat is er onder de zon over Westwood gekomen?" vroeg Malcolm van zijn zus, de avond voor ze begonnen op hun zelfopgelegde pelgrimstocht naar het noorden. “Hij wordt oud, lieve,” antwoordde Mina, die zich kon veroorloven om te lachen over de partner van haar oom nu ze in een goed humeur was en hem achter haar zal laten; maar noch haar broer noch Miss Caldera, die aanwezig was, dacht dat haar suggestie rationeel was, en de eerste, voor een keer, voelde zich bijna geneigd om het eens te zijn met de gouverneur, toen ze Mina een beetje slordig vertelde, dat ze een heel absurd meisje was, en dat ze zeker genoeg zin had om te zien dat er iets vastbesloten verkeerd moest gaan in het kantoor, toen zowel haar oom als zijn partner zo ernstig waren. “De hemel zendt, zij kunnen de storm weerstaan,” voegde Malcolm toevallig toe; “maar, als er een oordeel uit de gezichten is, moeten zakelijke wolken bij Wapping van de donkerste zijn; echter, oom John is een eersteklas ambacht, en de wind kan niet altijd een kop blazen; dus, wanneer ik terugkom van Craigmaver, hoop ik hem in een vriendelijke haven te vinden, en dus in staat en geneigd om te doen wat ik wil dat hij doet – koop me een commissie.” “Je zou moeten worden gemaakt om voor één te werken,” merkte Miss Caldera op. “Alles op tijd, lieve mevrouw,” antwoordde Malcolm, lachend; “Ik twijfel er niet aan dat ik op een gegeven moment zeer industrieel, een soort menselijke, drukke bijen zal moeten zijn.” "Het zal zeer tegen je neiging zijn, 300 dan," antwoordde de gouverneur, "maar ondanks de uitdrukking van dit truïsme scheidden Malcolm en zij opmerkelijk goede vrienden; en Mina beloofde, met een beetje tremor in haar stem, terwijl ze de dierbare, pittige, stabiele vriend kuste, haar niet te vergeten en haar een cairngormbrooch uit Schotland terug te brengen. “Neem jezelf mee, je wijze schepsel,” antwoordde Miss Caldera, “en laat je hart niet achter je.” ‘Oh, nee, ik zal het veilig houden, meneer Westwood,’ waren de laatste woorden van het meisje, toen ze, in een volmaakte uitstraling van vreugde, haar verlangende, ijverige ogen naar het noorden richtte; want, als de naald naar de pool wijst, waren Mina’s gedachten, hoop en verwachtingen voortdurend naar het land van haar geboorte gericht: het opnieuw te bezoeken, goed herinnerde stemmen te horen, opnieuw te spreken tot degenen die ze liefhad, als van tevoren over de heuvels te wandelen, de grote oude bergen tegen de heldere blauwe hemel te zien, had haar droom van het leven, de wens van haar ziel voor jaren geweest: en nu was het niet langer een droom, een onbevredigende wens, het zou spoedig werkelijk "Ik ben zo blij", zei ze tegen Malcolm, "dat ik kon huilen."En Mina huilde met vreugde om de oude bekende plaatsen opnieuw te zien, net zoals ze in 301e tijden in bittere angst had gehuild omdat ze ze allemaal achter zich moest laten. Het was een heerlijke avond in het vroege voorjaar toen, na die lange droevige scheiding en vermoeiende reis, Mina op lange afstand een uitzicht op de prachtige Craigmaver zag. De vertrekkende zon gooide een warme, rijke tint over de berg en de vallei, over het rustige meer, de stille branden en de gracieuze bessenbomen die net hun eerste zwakke groene kleren droegen. Een gevoel, zoals ze al jaren niet had meegemaakt, van jeugd en frisheid en kracht en hoop, zweefde over het hart van Mina terwijl ze naar voren leunde en in één serieuze blik elk voorwerp in het landschap nam; maar sinds de dagen dat een kind aan de zijde van haar vader die scène zonder een zorg of een gedachte aan verdriet had gemerkt, waren enkele corrosieve “Niets is veranderd,” merkte Malcolm op, terwijl ze langs de weg liepen, “behalve dat de bomen zijn gegroeid.” Mina gaf geen antwoord. Niets anders dan de bomen, inderdaad, was veranderd, ze wist, sinds de laatste keer dat ze naar die plaats had gekeken; maar sinds de oude tijden, toen ze de laird hadden bezocht, 302 had haar vader voor altijd van de aarde overgegaan, en Glenfiord was niet van hen nu; en het meisje noemde een ander land, huis; en de erfenis die het Malcolm's zou zijn geweest, was gekocht door vreemden; en in het huis en tuinen en plezierterreinen, die haar overleden ouder had bezeten en verbeterd en zich had geprezen, had ze of haar geen recht om voet te zetten, tenzij door beleefdheid of lijden. “Kijk op, Mina,” riep haar broer, “daar staan ze op het gazon om ons te wachten.”En terwijl hij sprak, ging de oude lair vooruit om het voertuig te ontmoeten. Toen ze uitkwam, viel een mist op elk voorwerp binnen haar gezichtsbereik; maar toch hoorde Mina, hangend op de nek van haar oom, zijn bijna ongekende woorden van teder welkom klinken in haar oor, en voor een kort moment voelde ze, zoals ze eens tegen mevrouw Caldera had gezegd dat ze het zou moeten voelen, "dat ze geen gedachte van zorg had, een wens op aarde onbevredigd." “Ben je precies hetzelfde als ooit?” vroeg de leraar, hield haar een beetje van hem af en keek nauwgezet in haar geïrriteerde gezicht, nat van huilen, maar nog steeds helder van glimlachen, “Ben je precies hetzelfde als ooit?” “Niet een beetje beter, oom,” antwoordde ze. "Als je niet erger bent, dan dank ik God nederig," zei de oude man, opziende; "maar bent u er zeker van," voegde hij eraan toe, als in twijfel, "is u heel zeker dat u het oude eerlijke hart dat u ooit bezat, weer tot ons hebt gebracht?" “Het is nooit van je weg geweest,” antwoordde ze oprecht; “mijn lichaam was in Engeland, maar mijn geest bleef altijd hier; en jij, oom, je bent niet in het geringste veranderd, maar Allan is een man geworden: lieve mij! hoe hij is veranderd.”En Mina stond een ogenblik in de gaten over hem die ze een jongen had achtergelaten, en die ze terugkeerde om zo mooi en majestueus een voorbeeld te vinden van de Highland gentleman zoals hij ooit de moeren heeft overgestoken, of de wilde vogel, die met een onfeilbaar doel, een geurig 304huis en een gewelddadige dood in het gloeiende paarse heather heeft teruggebracht. "Ja, mijn neef," antwoordde Allan, "ik ben op vele manieren veranderd, en ik ben helaas voor mij een man geworden; maar mis jezelf niet in de overtuiging dat ik de enige ben die eenmaal is aangeraakt, want ik zie dat je niet meer "Little Mina" bent, en het kind van de bergen is een heel jonge Engelse dame geworden; en Malcolm, vind ik, heeft me overtroffen: we zijn allemaal veranderd in uiterlijk, twee voor het beter, één voor het slechter, als je het vage compliment wilt accepteren, neef; ik hoop dat je het doet." “Is flattering een prestatie die je hebt geleerd sinds we gescheiden zijn, Allan?” vroeg Mina plotseling, en de scherpe vraag bracht een glans op zijn gezicht, zelfs terwijl hij antwoordde “Nee.” "Het is", klopte hij in de oude lair; "hij is meer veranderd dan jij, ondanks dat hij in Craigmaver heeft gewoond, en jij in de luidruchtige straten van Londen." “Stuur me dan naar Londen als verantwoordelijke voor mijn goede neef, meneer, en zie of de din mij niet kan verbeteren,” was Allan’s antwoord: maar meneer Frazer schudde zijn hoofd in antwoord, en leidde Mina naar het huis, zuchtend zoals hij dat deed. Binnen de herinneringsperiode strekte zich alles zo uit als zijn neef 305 het had verlaten: de hoofden van de ezel en de oude zwaarden en gauntletten en stukken oude pansers die in de hal hangen op dezelfde plaatsen die ze zich herinnerde dat ze bezaten toen ze een heel klein meisje was; het meubilair in de schilderkamer, de tapijt in de slaapkamers, de gepolijste eiken vloeren, de gesneden armstoelen, de gesneden armstoelen, de familieportretten, het uitzicht vanuit de ramen, allemaal waren zo zoals ze waren, toen ze door de appartementen wandelde, voelde Mina zich alsof alles, behalve zichzelf, in de jaren dat in Londen zo ontelbaar leek, stil moest staan, maar die ze zich toen voorzag dat ze Het meisje ontdekte al snel dat er iets anders was in de oude plaats; wat, kon ze niet vertellen: het was niet dat zij, de bewoners van dat mooie huis van de Highland, in liefde voor haar waren veranderd; het was niet dat haar liefde voor hen enige afname had ondergaan; het was niet dat een minder concorde regeerde in dat eens volmaakt zonnige huis; dat onenigheid overheerste; dat argumenten ontstonden. Mina kon niet ontdekken wat het "iets" zou kunnen zijn; en, omdat het onafhankelijk leek van haar en haar, om slechts een schaduw te zijn van een verre wolk, die een soort duisternis in dat eens volmaakt zonnige huis gooide; ze gaf op, na de eerste dag of twee, speculeren erover; dus de oude weken zagen ze vrolijk op, Want Allan Frazer had velen een prestatie geleerd, afgezien van flatterij, sinds de dagen dat zij voor het laatst uit elkaar gingen: hij was bekwaam, niet alleen in veldsporten, maar ook in die andere verworvenheden die een man een welkom gast in de huizen van de literaire, de modieuze, de geselecteerde maken. hij kon met een stevige, snelle, meesterlijke hand schetsen het landschap van zijn geboorteland; hij kon zingen, in tonen die op de een of andere manier in de diepste breuken van het hart, Schotse en Italiaanse en Spaanse luchten, hij werd geleerd in vele wetenschappen, schreef werken die uitgevers accepteerden, en gedichten dames hield van hem voor inditing; hij had gelezen en bestudeerd en gedacht; en toen hij “Hoeveel weet je, Allan,” merkte ze hem op een dag, kort na haar aankomst. “Ik heb er een prijs voor betaald”, antwoordde hij, met een vreemde glimlach. Mina hield een pauze en keek hem een ogenblik twijfelachtig aan; dan zei ze: "Als ik niet bang was voor mijn woorden die dom klinken, na de complimenten die oom me vertelt dat je gewend bent, zou ik zeggen dat ik nog nooit iemand zo verbeterd heb gezien in mijn leven." "Ik heb een goede deal gewonnen die ik zonder had kunnen doen, Mina," antwoordde hij een beetje ernstig, "en verloor wat ik slecht kon sparen." "Zeg me wat het is, Allan," smeekte ze, "misschien houdt het me ervan af dat ik je te veel benijd; vertel me wat het is." "Rust van de geest," antwoordde hij, met een adem; en Mina, na in zijn bewolkte gezicht te hebben gekeken, vreesde dat het echt zo was, hoewel ze zichzelf volkomen incompetent vond om het te vertellen. 