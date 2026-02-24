Una carta privada revela un peligroso secreto familiar

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science febrero, 2026, por Astounding Stories es parte de la serie de HackerNoon's Book Blog Post. Puedes saltar a cualquier capítulo de este libro aquí. The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XV: A Discovery Asombrosas Historias de la Superciencia Febrero de 2026: Los Moores y los Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XV Un descubrimiento por J. H. Riddell The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XV: Un descubrimiento Astounding Stories of Super-Science febrero, 2026, por Astounding Stories es parte de la serie de HackerNoon's Book Blog Post. Puedes ir a cualquier capítulo de este libro aquí. Aquí Asombrosas Historias de la Superciencia Febrero de 2026: Los Moores y los Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XV Un descubrimiento By J. H. Riddell Malcolm Frazer tenía bastante razón cuando dijo que su tío le pedía al Sr. Ivraine que hiciera de su casa su casa hasta que pudiera regresar a las paredes; porque, bajo un exterior bastante poco prometedor, John Merapie poseía un corazón amable y verdaderamente inglés, y además, aunque era un “hombre de la ciudad”, que detestaba y burlaba de todo tipo de “humbug”, se sentía un poco contento de tener para su invitado a un individuo que no era meramente el hijo de un barón, sino que, si solo vivía lo suficiente, aparecería en el debido curso como un barón mismo. Entonces Ernest no tenía “humbug” acerca de él, no era un poco de un dandy, parecía comprender el valor del dinero, y no hería la sensibilidad del mercancía digno con el más mínimo toque de aristocracia. ¿Qué palabra, cuando se traduce a nuestra lengua vulgar, puede ser frecuentemente encontrada para significar impertinencia generalizada?No; John Merapie encontró que era un tipo de compañero agradable mucho más razonable para trabajar con que muchos un negocio rico Con quien había cenado de vez en cuando, y en su totalidad el esquiador de Lincolnshire y el cuarto millonario de Londres corrieron tan admirablemente juntos a lo largo de ese difícil y peligroso camino llamado comunicación diaria, que el señor Alfred Westwood creció a la larga seriamente incómodo, y finalmente se sintió bastante como si un incubus fuera quitado de su espíritu cuando oyó que el señor Ivraine había tomado finalmente su salida, después de recibir una cordial invitación de su anfitrión para pagarle una visita cada vez que se encontraba "dentro de veinte millas de la Plaza de Belerma". Altiplano paréntesis Pero a pesar de su larga ausencia y su buen sentimiento hacia su nuevo conocido, Malcolm y Mina se dieron cuenta de que la nube que había reposado en la frente de su tío antes de su salida a Holanda, había regresado de allí con él, y una oscuridad parecía colgar sobre toda la casa desde el momento de su reaparición, el misterio del cual ningún miembro del establecimiento, ni nadie, tal vez, en el círculo de sus conocidos, excepto el señor Alfred Westwood, podía comprender. Sin embargo, ese inteligente individuo, habiendo abierto “por error” una carta para el señor Merapie, de la que sabía que no estaba en negocios, durante la ausencia de su jefe en Holanda, había llegado, después de su exploración, al conocimiento de un gran secreto; cuyo conocimiento lo puso en posición de triunfar un poco sobre Malcolm y Mina Frazer, y de sentir que, en cierta medida, toda la familia, desde el señor Merapie hasta su refractora sobrina, estaba, después de una moda, en su “poder”. “A menudo he deseado”, dijo, después de tomar una copia de la epístola mencionada anteriormente, “a menudo he deseado poseer algún “tenimiento” sobre todos ellos, y esa chica en particular; tengo uno ahora, una leva de capital, si sólo se emplea correctamente, y, por favor el destino, lo usaré”. Y habiendo llegado a esta determinación cristiana, el señor Westwood salpicó y persiguió a más de la mitad de las tiendas de la ciudad para conseguir un sello oblong con el anuncio “espero” cortado en él; y cuando, después de gran dificultad, había logrado obtenerlo, y una paliza de cera azul pálido, volvió a la oficina y cerró el mensaje de nuevo, que, por cierto, fue dirigido en una mano femenina, y marcado “privado”. Y aunque, en el curso del mes siguiente, estaba demasiado ocupado durante la semana con negocios, y demasiado constantemente involucrado en los domingos viendo a Mina y al Sr. Ivraine, para continuar sus investigaciones hasta donde quisiera, sin embargo, nunca por un momento olvidó lo que había descubierto, y lo que deseaba descubrir más adelante; así, cuando en el momento oportuno el regreso del Sr. Merapie y la salida de Ernest lo pusieron de nuevo, como si fuera, en libertad, se apresuró a hacerse maestro de todo el asunto por observación real y investigación personal en el lugar. Fue a unos cinco kilómetros de Londres, bajo las ramas extendidas de un árbol de nuez antiguo, de pie sin hojas y desnudo, cerca de la entrada de una de esas villas que vemos tan perpetuamente anunciadas bajo el apellido de “residencias gentiles”, que ese conocimiento, lleno y completo, alcanzó la mente de Alfred Westwood; más lleno y completo verdaderamente de lo que él había deseado jamás debería amanecer a su comprensión asombrada: porque, al saltar por el lugar en la fría luz de una tarde de febrero, un phaeton, que contenía a dos personas, una señora y un niño, se subió a la puerta; hubo una pausa momentánea, mientras que una persona de 295 personas, que acaso salió al instante, la abrió, y la mirada que permitió Habían venido, lo pasaron y se fueron como en un sueño de la mañana; pero Alfred Westwood sabía que no era un sueño. “Deseo que sea”, murmuró, con los dientes encendidos y los labios vivos, mientras persiguió a la mujer que había admitido a la pareja, y a la que recordaba perfectamente, recordando cada cosa y lugar y persona a la que, con sus ojos extremadamente lejanos, desagradablemente buscadores, había mirado una vez. “Mrs. Colefort”, dijo, y las palabras, aunque habladas en un tono bajo, hicieron que la persona a la que se dirigían comenzara como si una pistola se le hubiera disparado en el oído. “¿No te acuerdas de mí?” añadió, encontrando que sólo miraba en su rostro como respuesta a su repentina saluda. “Sí, señor”, se burló ella, “pero—” "Pero tú no quieres recordar", interrumpió, habiendo su habitual posesión de sí mismo por este momento completamente regresado a él: "bueno, así sea; sólo una pregunta ha sido respondida correctamente, y estoy satisfecho; ¿quién es eso?" “¿Quién es lo que?” demandó la anciana, un resplandor de su antigua astucia agudizando sus rasgos arrugados. “Pshaw!” respondió el señor Westwood; “¿Quién es la señora que usted admitió en ese momento en ese lugar de la villa?” “Mi amante”, fue la breve respuesta. “Y esta el nombre”, insistió; “recolectar estoy dispuesto a pagar por la información exacta”. Real “¿Qué vas a dar a conocer?” preguntó la mujer. “Cinco libras”, respondió el hombre que una vez había estado en bancarrota. “Cinco pence”, respondió despreciablemente, “valen cincuenta guineas”. “Cinco libras o nada”, dijo Westwood con determinación. “Hazlo diez, y te lo diré”, regresó. “Si no quieres hablar por cinco, puedes mantener la lengua”, fue la respuesta; “así que toma tu elección, porque te pregunto por última vez, ¿quién es ella?” Un bolsillo brillante con perlas de acero estaba en la mano del señor Westwood cuando pronunció la frase anterior; y cuando, en su conclusión, llevó a cabo 297cinco soberanos y añadió la única palabra "Ahora", la mujer se sintió impotente para soportar el suborno, pequeño aunque lo consideró, y por lo tanto respondió prudentemente, después de robar una mirada detrás de ella, “La señora Merapie”. “¡El diablo!” ejaculó el señor Westwood, y hizo unos cuantos juramentos entre los dientes, mientras que la señora Colefort, con una siniestra risa, ecoó: “Sí, ella es bastante ciertamente una; así que John Merapie encontró, a su tristeza, antes de que hubiera llevado su nombre mucho tiempo.” “¿Y qué nombre tenía antes de eso?” preguntó el señor Westwood ferozmente. “Su propia, supongo, Margaret Maxwell”. Si la luz hubiera sido un poco más clara y sus propios ojos no hubieran sido afectados por la niebla de la edad, la mujer podría haber notado que una especie de tormenta parecía convulsionar el marco del señor Westwood mientras su respuesta gritaba en su oído.El gritó bajo el sonido de ese nombre como si hubiera tocado alguna herida oculta: la verdad que el cuidador del quondam enmarcaba en palabras tan inconscientes, parecía explotarle, como si un viento de algún desierto desierto hubiera pasado y quemado su alma. Mucho después de haber dejado a la mujer, mucho después de haber regresado a Londres, días después de la breve entrevista en la que había aprendido todo lo que deseaba saber y mucho más; en el ocupado Cambio, en su tranquila casa, en todas partes, Alfred Westwood se encontró repitiendo internamente, una y otra vez, una sola frase. Margaret Maxwell como la señora Merapie. Y esta frase nunca se había vuelto vieja ni familiar a su oído; él la arponeaba para siempre, y sin embargo su significado siempre vino con una especie de choque sobre su entendimiento. Margaret Maxwell como la señora Merapie. Si una magia hubiera estado contenida en esta simple combinación de letras, apenas podría haber producido un mayor efecto en la El clero, que se hizo por un tiempo bastante silencioso y reservado, que dejó de dominar a Malcolm o a la tortura de Mina, y nunca una vez se esforzó por disuadir al señor Merapie de permitir a ambos jóvenes ir a las tierras altas y disfrutar de sí mismos. En adelante “¿Qué ha pasado bajo el sol sobre Westwood?” preguntó Malcolm a su hermana, la noche antes de que comenzaran su autoimpuesta peregrinación hacia el norte. “Se está volviendo viejo, querido”, respondió Mina, que podía darse la cuenta de reírse de la pareja de su tío, ahora que ella estaba en buen estado de ánimo y iba a dejarlo detrás de ella; pero ni su hermano ni la señora Caldera, que estaba presente, pensaron que su sugerencia era racional, y el primero, por una vez, se sintió casi inclinado a estar de acuerdo con la gobernadora, cuando le dijo a Mina un poco latente, que ella era una chica muy absurda, y que seguramente podría haber tenido suficiente sentido para ver que algo debe ir decididamente mal en la oficina, cuando tanto su tío como su pareja eran tan graves. “El cielo lo envía, pueden soportar la tormenta”, añadió Malcolm devota; “pero, si hay algún juicio por las caras, las nubes de negocios deben ser de las más negras en Wapping; sin embargo, el tío John es un artífice de primera clase, y el viento no puede siempre golpear la cabeza; así que, cuando vuelva de Craigmaver, espero encontrarlo en un puerto amigable, y por lo tanto capaz y inclinado a hacer lo que quiero que haga: comprarme una comisión”. “Tienes que ser hecho para trabajar por uno”, comentó Miss Caldera. “Todo en buen momento, querida señora”, respondió Malcolm, riéndose; “no tengo duda de que tendré que ser muy industrioso, una especie de abeja humana ocupada en algún momento del futuro”. “Será muy en contra de tu inclinación, entonces”, replicó la gobernadora; pero, a pesar de la pronunciación de este truismo, Malcolm y ella se separaron de maravillosos amigos; y Mina, con un poco de temblor en su voz, prometió, mientras besaba al querido, curioso, firme amigo, no olvidarla, y devolverle un broche de cairngorm de Escocia. “Llévate, criatura astuta”, respondió Miss Caldera, “y no dejes atrás tu corazón”. “¡Oh, no! lo mantendré seguro para —señor Westwood!” fueron las últimas palabras de la niña, antes de que, en un perfecto éxtasis de placer, inclinara sus ansiosos ojos hacia el norte; porque, constantemente como la aguja apunta al polo, los pensamientos y las esperanzas y expectativas de Mina se habían vuelto sin cesar hacia la tierra de su nacimiento: volver a verla, escuchar nuevamente voces bien recordadas, hablar una vez más a los que amaba, vagar como de ayer por las colinas, ver las grandes antiguas montañas agrupadas contra los claros cielos azules, habría sido el sueño de su vida, el deseo de su alma durante años: y ahora ya no era un sueño, un deseo no agradecido, — pronto sería una realidad. "Estoy tan contenta", le dijo a Malcolm, "que podía llorar."Y Mina lloró con alegría para ver los viejos lugares familiares de nuevo, al igual que ella había llorado, en 301 veces anteriores, de angustia amarga porque había sido obligada a dejarlos todos detrás de ella. Fue una hermosa noche de primavera temprana cuando, después de esa larga, triste separación y fatigante viaje, Mina capturó a largo plazo una vista lejana de la hermosa Craigmaver. El sol que se fue arrojó un tinte cálido y rico sobre la montaña y el valle, sobre el tranquilo lago, los fuegos silenciosos y los graciosos árboles de barro que acaban de llevar su primer vestido verde débil. Un sentimiento, como no había experimentado durante años, de juventud y frescura y vigor y esperanza, atravesó el corazón de Mina mientras se inclinaba hacia adelante y tomó, a una mirada sincera, todos los objetos del paisaje; pero desde los días en que un niño junto a su padre había disfrutado de esa escena sin preocupación o pensamiento de “Nada ha cambiado”, comentó Malcolm, mientras conducían, “excepto que los árboles han crecido”. Mina no respondió.Nada más que los árboles, de hecho, habían cambiado, ella sabía, desde la última vez que había mirado ese lugar; pero, desde los viejos tiempos, cuando habían estado acostumbrados a visitar el campo, su padre había pasado de la tierra para siempre, y Glenfiord no era suyo ahora; y la chica llamó otro país, casa; y la herencia que había de ser de Malcolm había sido comprada por extraños; y en la casa y jardines y terrenos de placer, que su fallecido padre había poseído y mejorado y se glorió, ella o ella no tenía derecho a poner los pies, a menos que por cortesía o sufrimiento. Como un hilo oscuro se mezcla siempre en la red de la vida humana, sin importar qué homosexual, los colores brillantes el resto de la red que “Mira, Mina”, gritó su hermano, “allí están en el césped mirando por nosotros”.Y, mientras él hablaba, el viejo laird avanzó para encontrar el vehículo. Había un golpe salvaje en su corazón: cuando salió, una niebla cayó sobre cada objeto dentro de su alcance de visión; pero aún así Mina, colgando en el cuello de su tío, escuchó sus casi inarticuladas palabras de bienvenida sonando en su oído, y, por un breve momento, sintió, como una vez había dicho a Miss Caldera que debería sentir, “que no tenía un pensamiento de cuidado, un deseo en la tierra insatisfecho”. “¿Eres tú el mismo que nunca?”, preguntó el ladrón, lo detuvo un poco y miró atentamente a su rostro agitado, mojado de llanto, pero todavía brillante de sonrisas, “¿Eres tú el mismo que nunca?” “No es un poco mejor, tío”, respondió. “Si no estás peor, agradezco humildemente a Dios”, dijo el anciano, mirando hacia arriba; “pero ¿estás seguro”, añadió, como si estuviera en duda, “¿estás seguro de que has traído de nuevo el viejo corazón honesto que una vez poseías?” “Nunca ha estado lejos de ti”, respondió con sinceridad; “mi cuerpo estaba en Inglaterra, pero mi espíritu siempre ha permanecido aquí; y tú, tío, no estás en lo más mínimo alterado, pero Allan se ha convertido en hombre: querido mío, cómo ha cambiado”.Y Mina se detuvo por un momento contemplando al que había dejado un niño, y al que volvió para encontrar tan hermoso y majestuoso un ejemplar del señor de las Highlands como alguna vez cruzó los moros, o trajo abajo, con un propósito infalible, el pájaro salvaje, que encuentra una casa perfumada y una muerte violenta en medio de la brilla púrpura. "Sí, primo mío", respondió Allan, "me he cambiado de muchas maneras, y me he convertido, desgraciadamente para mí, en un hombre; pero no te engañes en creer que soy el único que una vez ha tocado, porque veo que ya no eres "Little Mina", y el niño de las montañas se ha convertido en una joven inglesa; y Malcolm, encuentro, ha logrado sobreponerme: todos hemos cambiado en apariencia, dos para mejor, uno para peor, si te gusta aceptar el complemento vago, primo; espero que lo harás." “¿Es la calumnia un logro que has aprendido desde que nos separamos, Allan?” demandó Mina, de repente, y la pregunta aguda trajo un resplandor en su mejilla, incluso mientras él respondió “No”. "Es verdad", rompió en el viejo ladrillo; "él es más alterado que tú, a pesar de haber vivido en Craigmaver, y tú entre las ruidosas calles de Londres". "Envíame a Londres a cargo de mi hermoso primo entonces, señor, y vea si el din puede no mejorarme", fue la respuesta de Allan: pero el señor Frazer simplemente sacudió su cabeza en respuesta, y llevó a Mina hacia la casa, suspirando como él lo hizo. En el interior de la mansión, todo se extendió tan despacio como lo había dejado su sobrina: las cabezas del cerdo y las viejas espadas y gauntlets y piezas de armadura antigua colgadas en el salón en los mismos lugares que recordaba que ocupaban cuando era muy pequeña; los muebles en el salón, la alfombra en los dormitorios, los pisos de roble policromados, las sillas esculpidas, los retratos de la familia, la vista desde las ventanas, todos eran tan parecidos a lo que habían sido, mientras caminaba por los apartamentos, Mina sintió que todo, salvo ella misma, debía haber estado parado durante los años que parecían tan innumerables en Londres, pero que entonces ella imaginaba que podía agarrarse de una vez en su mano, los retratos familiares La chica pronto descubrió que había algo diferente en el viejo lugar; ¿qué, ella no podía decir: no era que ellos, los habitantes de esa hermosa casa de Highland, fueran alterados en afecto hacia ella; no era que su amor por ellos hubiera sufrido alguna disminución; no era que una menor concordia reinara en el círculo doméstico; que la desunión prevalecía; que surgieron argumentos. Mina no podía averiguar lo que podría ser la "algo"; y, como parecía ser independiente de ella y de ella, no era más que una sombra de alguna nube lejana, que arrojó una especie de oscuridad en esa casa una vez perfectamente soleada; ella renunció, después del primer día o dos, especulando acerca de ello; por lo tanto, sus viejas semanas especulaban con alegría Para Allan Frazer había aprendido a muchos un logro aparte de la flautura desde los días en que se separaron por última vez: era hábil, no sólo en los deportes de campo, sino también en aquellas otras adquisiciones que hacen que un hombre sea considerado un invitado bienvenido en las casas del literario, la moda, el seleccionado. podía esbozar con una firme, rápida, maestría el paisaje de su tierra natal; podía cantar, en tonos que de alguna manera robaron a los más íntimos recintos del corazón, escocés y italiano y español; se aprendió en muchas ciencias, escribió obras que los editores aceptaron, y las dames lo amaban por indicar; había leído y estudiado y pensado; y cuando se fue a Edimburgo, los hombres inteligentes lo buscaban; y las mujeres más bellas de la “Cuánto sabes, Allan”, le comentó un día, poco después de su llegada. “He pagado un precio por eso”, respondió, con una extraña sonrisa. Mina se detuvo y lo miró con dudas por un momento; luego dijo: “Si yo no tuviera miedo de que mis palabras suenan tímidas, después de los elogios que mi tío me dice que estás acostumbrado, diría que nunca había visto a nadie mejorado tanto en mi vida”. “He ganado un buen negocio que podría haber hecho sin mí, Mina”, respondió un poco gravemente, “y he perdido lo que puedo mal guardar”. “Dime lo que es, Allan”, imploró, “tal vez me impida envidiarte demasiado; dime lo que es”. "Paz de mente", respondió, con un suspiro; y Mina, después de mirar a su cara nublada, temía que realmente fuera así, aunque ella se encontrara perfectamente incompetente para decirlo. \n \n \n \n Sobre la serie de libros de HackerNoon: Le traemos los libros de dominio público más importantes, técnicos, científicos e insignificantes. Este libro es parte del dominio público. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Proyecto Gutenberg. Fecha de publicación: 14 de febrero de 2026, de https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Este eBook es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo y con casi ninguna restricción de ningún tipo. Puedes copiarlo, darlo o reutilizarlo bajo los términos de la Licencia del Proyecto Gutenberg incluida con este eBook o en línea en www.gutenberg.org, ubicado en https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Sobre la serie de libros de HackerNoon: Le traemos los libros de dominio público más importantes, técnicos, científicos e insignificantes. Este libro es parte del dominio público. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Proyecto Gutenberg. Fecha de publicación: 14 de febrero de 2026, de https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Este eBook es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo y con casi ninguna restricción de ningún tipo. 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