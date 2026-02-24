개인 편지는 위험한 가족 비밀을 밝힙니다.

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XV: A Discovery 2026년 2월 슈퍼과학의 놀라운 이야기: 마우스와 펜스, Volume 1 (of 3) - Chapter XV 발견을 위한 J. H. 리델 The Moors and the Fens, Volume 1 (of 3) - Chapter XV: A Discovery 부근의 호텔 Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories는 HackerNoon의 Book Blog Post 시리즈의 일부입니다. 여기에 2026년 2월 슈퍼과학의 놀라운 이야기: 마우스와 펜스, Volume 1 (of 3) - Chapter XV 발견을 위한 By J. H. Riddell Malcolm Frazer는 그의 삼촌이 Ivraine 씨에게 그의 집을 그의 집으로 만들 것을 요청할 것이라고 말했을 때 매우 옳았습니다; 그는 꽤 약속이없는 외관에서 John Merapie는 친절하고 진정한 영국의 마음을 소유하고 있었고, 또한, 그는 모든 종류의 "humbug"를 싫어하고 굴욕 한 "도시 사람"이었지만, 그가 충분히 오래 살았을 때, 바로네트의 아들이 아니라 바로네트 자신으로 나타날 것입니다. 그러자 에르네스트는 그에 대해 "무리"가 없었고, 약간의 이 아니었으며, 돈의 가치를 이해하는 것처럼 보였고, 귀한 상인의 민감함을 귀족의 가장 작은 손길로 다치지 않았습니다. 어떤 단어가 우리의 빈곤한 언어로 번역되었을 때, 종종 292underbred impertinence을 의미하는 것으로 발견 될 수 있습니다.No; John Merapie는 그가 많은 부유한 비즈니스와 함께 일할 수있는 훨씬 더 합리적인 친절한 종류의 사람임을 발견했습니다. 그와 함께 때때로 저녁을 먹었으며, 링컨시어 스퀘어와 런던의 쿼드 백만장자 모두가 매일 통신이라는 어려운 위험한 도로를 따라 그렇게 존경스럽게 함께 갔다, 알프레드 웨스트우드 씨는 오랫동안 심각하게 불안해졌고, 마침내 그는 마침내 이브레인 씨가 마침내 공정하게 떠났다는 소식을 듣고 마침내 "벨렘 광장에서 20 마일 이내에"있을 때마다 그를 방문하라고 그의 늦은 호스트로부터 따뜻한 초대를받은 것처럼 느꼈다. 높이 파르노 그러나 그의 오랜 부재와 그의 새로운 지인에 대한 그의 좋은 감정에도 불구하고, Malcolm과 Mina는 둘 다 그가 홀란드로 떠나기 전에 그들의 삼촌의 에 앉아 있었던 구름이 그와 함께 거기에서 돌아 왔다는 것을 알았고, 그의 재현 순간부터 온 가정에 어두움이 걸려있는 것처럼 보였는데, 그 신비는 정착의 아무 멤버도, 그리고 아마도 알프레드 웨스트우드 씨를 제외한 그의 지인들 사이에서 아무도 이해할 수 없었다. 그러나 그 똑똑한 사람이 네덜란드에서 그의 지휘관이 없었던 동안에 그가 293년을 알지 못했던 메르페이 씨에게 사업을 한 편지를 “실수로” 열어주었을 때, 그 편지를 읽은 후에 큰 비밀을 알게 되었는데, 그 지식은 그에게 말콤과 미나 프레이저를 조금이나마 이길 수 있게 만들었고, 마르페이 씨로부터 그의 불안한 조카에 이르기까지 온 가족이 어떤 정도로 그의 “권력”에 있음을 느꼈다. "나는 종종 그들 모두, 특히 그 소녀에 대한 어떤 '지지'를 소유하고 싶어했다"고 그는 위에 언급 한 편지의 사본을 복용 한 후에 말했다; 나는 지금 자본 을 가지고있다, 만약 적절하게 사용되면, 운명을 부탁, 나는 그것을 사용할 것입니다. " 그리고 이 기독교적 결심에 이르렀을 때, 웨스트우드 씨는 밖으로 나가서 도시 상점의 절반 이상을 사냥하여 "나는 기다리고있다"라는 발표가 그 위에 잘라진 긴 봉인을 얻을 수있었습니다; 그리고 큰 어려움을 겪은 후에, 그는 그것을 얻을 수있었을 때, 그리고 빛나는 파란 왁스의 막대기, 그는 사무실로 돌아 갔고 벨마 광장에있는 그의 파트너의 집에 대해 다시 문자를 닫았고, 어쨌든 여성의 손으로 지시되었고, "개인적"이라고 표시되었습니다. 그리고 그 다음 달 동안 그는 일주일 동안 비즈니스에 너무 바고, 미나와 이브레인 씨를 바라보며 일요일에 너무 끊임없이 바지만, 그가 원하는 대로 조사를 계속할 수 있었지만, 그가 발견한 것과 그가 더 발견하고 싶었던 것을 한 순간도 잊지 않았다; 그러므로 마스터 메르피 (Merapie) 씨의 반환과 에르네스트 (Ernest)의 출발이 그를 다시 한 번 자유롭게 만들었을 때, 그는 현장에서 실제적인 관찰과 개인적인 조사를 통해 전체 주제를 마스터하기 위해 서둘렀다. 그것은 런던에서 약 5 마일 떨어져, 고대 나무 나무의 확산 나무 아래, 잎이없고 벌거 벗은, 우리가 보는 그 빌라 중 하나의 입구 근처에 끊임없이 "친절한 거주지"라는 명칭으로 광고, 그 지식, 완전하고 완전한, 알프레드 웨스트우드의 마음에 도달; 그가 원했던 것보다 더 완전하고 완전한 진실로 그의 놀라움에 그의 깨달음에 새벽을 일으켰다 : 왜냐하면, 그는 2 월 오후의 차가운 차가운 빛 속에서 그 장소를 지나갔을 때, 두 사람, 한 여인과 한 소년을 포함한 페아톤은 문으로 올라갔다; 잠시 멈추고있다, 295 사람, 그 순간에 밖으로 그들은 차와 승객이 떠나기 전에 그의 모자를 거의 무의식적으로 끌어 당길 시간이 없었다.그들은 왔고, 그를 지나가고, 아침의 꿈처럼 떠났다; 그러나 알프레드 웨스트우드는 그것이 꿈이 아니라는 것을 알고있었습니다. "나는 천국이 되기를 바란다."그는 치아를 흔들고 생생한 입술을 가지고, 그가 쌍을 인정 한 여성을 쫓아 다니면서, 그가 완벽하게 기억하고 있었던 모든 것과 장소와 사람을 기억하면서, 그의 극도로 멀리 보이는, 불쾌하게 탐구하는 눈으로, 그는 한 번 쳐다보았습니다. “콜포트 부인,” 그는 말했다, 그리고 그 말은 낮은 음성으로 말했지만, 그들이 말한 사람은 소총이 그녀의 귀에 떨어졌던 것처럼 시작했다. “나를 기억하지 않습니까?”그는 덧붙였다, 그녀는 그의 갑작스러운 인사에 응답하기 위해 그의 얼굴을 바라보았다. “예, 선생님,” 그녀는 흔들렸다, “그러나——” “그러나 당신은 기억하고 싶지 않으십니까,” 그는 중단했고, 그의 습관적인 자기 소유가 그에게 완전히 돌아 왔을 때: “그렇지 않으니, 오직 한 가지 질문이 공정하게 대답되었으며, 나는 만족합니다; 그것은 누구입니까?” “누가 무엇입니까?”라고 늙은 여자가 묻자, 그녀의 고대의 속임수의 빛이 그녀의 흔들린 특징을 날카롭게했다. “프샤오!”라고 웨스트우드 씨가 돌아왔다. “당신이 이 순간 그 빌라 장소에 입원한 여인은 누구입니까?” “내 여동생”은 짧은 대답이었다. “그리고 그녀는 그는 “제가 정확한 정보에 대해 지불할 준비가 되어 있습니다.”라고 덧붙였다. 진짜 “당신은 무엇을 알릴 것인가?”라고 여자가 물었다. “5 파운드,” 한때 파산을 한 사람은 대답했다. “5 페니스,” 그녀는 경멸스럽게 대답했다; “그것은 50 기니아를 가치가있다.” "5 파운드 또는 아무것도"웨스트우드는 확고하게 말했다. “10을 만들고, 내가 말해 줄게” 그녀는 돌아왔다. "당신이 다섯 명을 위해 말하지 않을 경우, 당신은 당신의 혀를 잡을 수 있습니다."그러므로 당신의 선택을하십시오, 나는 마지막으로 당신에게 물어, 그녀는 누구입니까?" 웨스트우드 씨가 앞서 언급한 문장을 말했을 때, 강철 진주로 빛나는 지갑이 그 손에 있었고, 그 문장이 끝날 무렵, 그가 297명의 통치자를 끌고 “지금”이라는 단어를 덧붙였을 때, 그 여인은 자신이 그것을 생각해도 작은 대가를 견딜 수 없다고 느꼈고, 그래서 조심스럽게 그녀의 뒤를 쳐다보며 대답했다. “미스 메르피.” “악마!”라고 웨스트우드 씨가 발동했고, 그는 이빨 사이에 몇 가지 맹세를 내렸고, 콜포트 부인은 끔찍한 웃음으로 말했다. "네, 그녀는 아주 확실히 하나입니다; 그래서 John Merapie는, 그의 슬픔에, 그녀가 그의 이름을 오래 전에 발견했다. " “그녀는 그 전에 어떤 이름을 지니고 있었습니까?”웨스트우드 씨는 격렬하게 물었다. “그녀의 것, 나는 생각한다—마가렛 맥스웰.” 만일 빛이 조금 더 밝아졌고 그녀의 눈이 나이의 안개에 의해 손상되지 않았다면, 그녀는 그녀의 대답이 그의 귀에 울려 퍼지면서 웨스트우드 씨의 프레임을 흔들리는 것처럼 보였을지도 모른다.그는 그 이름의 소리 아래서 마치 숨겨진 상처를 만졌던 것처럼 울부짖었다. 그가 그 여자를 떠난 지 오래 되었을 때, 298년 런던으로 돌아온 지 오래 되었을 때, 그 짧은 인터뷰에서 그가 알고 싶었던 모든 것과 그 외에 훨씬 더 많은 것을 알게 된 지 며칠 후, 바쁜 ‘변화’에서, 그의 조용한 집에서, 모든 곳에서, 알프레드 웨스트우드는 자신이 내면에서 한 문장을 반복하는 것을 발견했다. 마가렛 맥스웰 (Margaret Maxwell) - 미스 메라피 그리고 이 문장은 결코 늙거나 그의 귀에 익숙하지 않았다; 그는 그것을 영원히 쓴다, 그럼에도 불구하고 그 의미는 항상 그의 이해에 일종의 충격을 가져왔다. 마가렛 맥스웰 (Margaret Maxwell) - 미스 메라피 만약 이 간단한 문자 조합에 마법이 포함되어 있었다면, 그것은 거의 문자에 더 큰 영향을 미칠 수 없었을 것이다. 잠시 동안 매우 침묵적이고 예방적이었고, Malcolm 또는 고문 Mina를 지배하는 것을 멈추었고, Merapie 씨가 젊은이들이 언덕에 가서 자신을 즐기도록 허용하지 않도록 한 번도 노력하지 않았다. 앞서 “태양 아래서 웨스트우드에 무슨 일이 일어났습니까?”마홀콤은 그들이 북쪽으로 가기 전날 저녁에 여동생에게 요구했다. "그는 늙어가고있다, 친애하는,"미나, 그녀는 그녀의 삼촌의 파트너에 대해 웃을 수있을 수있을 수있다 299그녀는 좋은 분위기와 그녀의 뒤에 그를 떠날 것 이다; 그러나 그녀의 형제 나 미스 칼데라, 누가 참석했다, 그녀의 제안을 합리적인 것으로 생각, 그리고 첫 번째, 한 번, 그녀는 그녀의 삼촌과 그의 파트너가 너무 심각했을 때 사무실에서 뭔가가 확실히 잘못되어야한다는 것을 볼 수있는 충분한 의미가있을 수 있다는 것을 미나에게 말했을 때, 그녀는 약간 어리석은 소녀라고 말했다. "하늘이 보낸다, 그들은 폭풍이 날 수있다"고 말콤은 경건하게 덧붙였다; "그러나, 얼굴에서 판단이 있다면, 비즈니스 구름은 Wapping에서 가장 어두운 곳에 있어야합니다; 그러나, 존 삼촌은 최고 수준의 공예품이며, 바람은 항상 머리를 흔들 수 없습니다; 그래서, 내가 크레이그마버에서 돌아올 때, 나는 그를 친절한 항구에서 찾을 수 있기를 희망 할 것이며, 결과적으로 내가 원하는 것을 할 수있는 능력과 경향이있다 - 나에게 수수료를 구입하십시오." “당신은 한 사람을 위해 일할 수 있어야합니다,” 칼데라 미스가 말했다. "좋은 시간에, 친애하는 숙녀," 말콤은 웃으며 대답했다; "나는 의심 할 여지없이 미래의 어떤 시기에 나는 매우 산업적이고 인간 종류의 바쁜 꿀벌이 될 것입니다." "그것은 당신의 경향에 크게 반대 될 것입니다, 300 그때," 지휘관은 반응했다; 그러나,이 트루즘의 발언에도 불구하고, Malcolm과 그녀는 놀랍게도 좋은 친구를 헤어졌습니다; 그리고 미나, 그녀의 목소리에서 약간의 떨림으로, 그녀는 사랑하는, 묘한, 끊임없는 친구를 키스하면서, 그녀를 잊지 말고, 스코틀랜드에서 그녀를 데려다 줄 것을 약속했다. “당신 자신을 가져오십시오, 당신은 똑똑한 피조물,” 미스 칼데라가 대답했다, “그리고 당신의 마음을 뒤에 두지 마십시오.” "아, 아니요, 나는 그것을 안전하게 지키겠다 - 웨스트우드 씨"라는 소녀의 마지막 말은, 완벽한 기쁨의 엑스트라에서, 그녀는 갈망하고 열망하는 눈을 북쪽으로 돌렸습니다; 바늘이 북쪽을 가리키는 것처럼, 미나의 생각과 희망과 기대는 끊임없이 그녀의 탄생의 땅을 향해 돌았습니다 : 그것을 다시보고, 잘 기억 된 목소리를 다시 듣고, 그녀가 사랑하는 사람들에게 다시 한 번 말하기 위해, 언젠가처럼 언덕을 걷고, 맑은 파란 하늘에 쌓인 거대한 오래된 산을보고, 그녀의 삶의 꿈이었고, 그녀의 영혼의 수년간의 소망이었을 것입니다. “나는 너무 기다,” 그녀는 말콤에게 말했다, “내가 울 수 있었다.”그리고 미나는 301 이전 시간에 그녀가 그들을 모두 뒤에 남기도록 강요했기 때문에 몹시 고통스럽게 울었던 것처럼, 오래된 친숙한 장소를 다시 볼 때 기쁨으로 울었다. 그것은 봄의 초반에 아름다운 저녁이었을 때, 그 긴 슬픈 분리와 피곤한 여행 후에, 미나는 아름다운 크레이그마버의 먼 전망을 포착했다. 떠나는 태양은 산과 계곡, 평화로운 호수, 조용한 불꽃, 그리고 그들의 첫 번째 약한 녹색 옷을 착용하고있는 귀여운 나무들 위에 따뜻한 풍부한 색을 던졌습니다. 미나의 마음을 흔들면서, 평화로운 호수, 조용한 불꽃과 귀여운 나무들 위에 따뜻한 색을 던졌습니다. 그러나 그녀의 아버지 옆에있는 소년이 그 장면을 걱정이나 슬픔의 생각없이 보았을 때부터, 경험 컵의 몇 방울이 그녀의 영혼에 떨어졌고 “아무것도 바뀌지 않았다”고 말콤은 운전하면서 “나무가 자랐을 뿐이다”고 말했다. 미나는 아무런 대답도 하지 않았다. 나무들 외에는 아무것도 바뀌지 않았고, 그녀는 알고 있었는데, 마지막으로 그녀는 그 장소를 보았을 때부터; 그러나 302 그들이 땅을 방문하는 습관이 있었을 때, 그녀의 아버지는 땅에서 영원히 사라졌고, Glenfiord는 지금 그들의 것이 아니었다; 그리고 소녀는 다른 나라, 고향을 불렀다; 그리고 말콤이 될 것이라는 유산은 낯선 사람들에 의해 구입되었다; 그리고 그녀의 죽은 부모가 소유하고 개선하고 자랑했던 집과 정원에서, 그녀 또는 그녀는 편안함이나 고통에 의해 발을 밟을 권리가 없었다. “보라, 미나,” 그녀의 형제가 소리 질렀다, “그들은 잔디밭에서 우리를 지켜보고있다.”그리고, 그가 말했을 때, 노인은 차량을 만나기 위해 앞으로 갔다. 그녀의 마음에는 야만적 인 흔들림이 있었다 : 그녀가 밖으로 나올 때, 그녀의 시야 범위 내의 모든 물체에 안개가 떨어졌습니다; 그러나 여전히 미나, 그녀의 삼촌의 목에 매달려, 그녀의 귀에 부드러운 환영의 거의 무조건적인 단어가 들렸고, 짧은 순간, 그녀는 느꼈다, 그녀는 한 번 미스 칼데라에게 그녀가 느껴야한다고 말했다, "그녀는 돌보는 생각이 없었다, 땅에서 소원이 불만족했다." “당신은 그 어느 때와 똑같은가요?”라고 물어보며, 그녀를 조금 멀리 잡고 그녀의 흥분된 얼굴을 깊이 바라보며, 울면서 젖었지만 여전히 빛나는 미소로, “당신은 그 어느 때와 똑같습니까?” “아무것도 좋지 않아, 삼촌,” 그녀는 대답했다. “당신이 더 나쁘지 않다면, 나는 겸손하게 하느님께 감사한다”고 노인은 위를 바라보며 말했다. “그러나 당신은 확신이 있습니까,”그는 의심처럼 덧붙였다, “당신은 당신이 한 번 소유했던 오래된 정직한 마음을 우리에게 다시 가져 왔는지 확신이 있습니까?” “당신에게서 결코 멀어지지 않았습니다,” 그녀는 진지하게 대답했다; “내 몸은 잉글랜드에 있었지만, 내 영혼은 항상 여기에 머물렀다; 그리고 당신, 삼촌, 당신은 최소한 변하지 않았다, 그러나 앨런은 사람이되었습니다 : 사랑하는 나! 그가 어떻게 변했는지.”그리고 미나는 그녀가 소년을 떠났던 사람을 잠시 쳐다보며, 그녀가 빛나는 푸른 히틀랜드 주인처럼 아름답고 위대하게 돌아왔던 히틀랜드 주인의 표본을 발견하거나, 틀림없는 목적을 가지고, 향기로운 304집과 폭력적인 죽음을 발견하는 야생 새를 데리고 갔다. “네, 나의 사촌아,” 알란은 대답했다, “나는 여러 가지 방법으로 변화되었고, 나를 위해, 아쉽게도, 나는 남자로 변해 왔습니다; 그러나 내가 한 번 만져본 유일한 사람이라고 믿는 것에 자신을 속이지 말라, 왜냐하면 나는 당신이 더 이상 “작은 미나”가 아니라는 것을 보았고, 산의 아이는 꽤 젊은 영국 여인이되었습니다; 그리고 Malcolm은, 나는 발견, 나를 극복 할 수있었습니다 : 우리는 모두 바뀌었다, 더 나은 두 가지, 더 나쁜 하나, 당신이 모호한 칭찬을 받아들이고 싶다면, 사촌아; 나는 당신이 할 수 있기를 바랍니다.” "알란, 우리가 헤어졌을 때부터 당신이 배운 성과가 굴욕이냐?"라고 미나는 갑자기 묻고, 날카로운 질문은 그가 "아니오"라고 대답했을 때에도 그의 에 빛을 불어 넣었다. “그것이야,” 그는 낡은 길을 다; “그가 크레이그마버에서 살았음에도 불구하고, 그는 런던의 시끄러운 거리에 살았음에도 불구하고, 당신보다 더 바뀌었다.” “그런 다음에 나의 훌륭한 사촌을 런던으로 보내주시고, 덴이 나를 개선하지 않을 수 있는지 보세요,” 앨런의 대답이었지만, 프레이저 씨는 대답으로 머리를 흔들고 미나를 집으로 데리고 가서 그랬듯이 숨을 다. 그녀의 조카 305가 그것을 떠난 것처럼 머리카락과 오래된 검과 기둥과 고대 갑옷의 조각은 그녀가 아주 어린 소녀였을 때 그들이 움직였던 것처럼 그녀가 기억했던 것과 같은 장소에서 홀에 매달렸습니다; 그의 조카 305가 그것을 떠난 것처럼 모든 것이 머리카락에있는 가구, 침실 벽돌, 런던에서 그렇게 셀 수없는 땅으로 보였던 몇 년 동안 폴리 된 옥수수 바닥, 그 때 그녀는 그녀가 그녀의 손에 고정 된 의자, 가족 초상화, 창문에서 그가 보았던 것과 같은 모든 것이 있었던 것처럼 느꼈다, 그녀는 아파트를 돌아다니면서, 미나는 마치 그녀가 아는 것처럼 느꼈던 것처럼 느꼈 소녀는 빨리 옛날 장소에 뭔가 다른 것을 발견했다; 무엇, 그녀는 말할 수 없었다: 그것은 그들이, 그 아름다운 하이글랜드 가정의 주민들이 그녀를 향한 애정으로 바뀌었다는 것이 아니었다; 그것은 그녀의 사랑이 그들에 대한 어떤 감소를 겪었다는 것이 아니었다; 그것은 옛날에 완벽하게 햇빛나는 집에 어둠의 종류를 던진 것이 아니었다; 그 분열이 지배했다; 그 논쟁이 일어났다. 미나는 그것에 대해 추측 할 수 없었다; 그래서 그녀의 "어떤 것"이 무엇인지 발견 할 수 없었다; 그리고 그녀가 그녀와 그녀가 몇 년 전에 보았던 것보다 더 큰 건강의 흐름이었기 때문에, 그녀의 옛날 어두운 구름에 조용 앨런 프레이저는 그들이 마지막으로 헤어졌을 때부터 많은 사람들에게 유쾌함 외에 성과를 배웠다: 그는 단순히 현장 스포츠뿐만 아니라, 사람을 문학, 패션, 선택의 집에서 환영받는 손님으로 간주 할 수있는 다른 습득에 능숙했다.그는 단단하고 빠르고 마스터리하게 그의 고향의 풍경을 스케치 할 수 있었고; 그는 그의 고향을 읽고 공부하고 생각했으며; 그가 에딘버러로 갔을 때, 똑똑똑한 사람들은 그를 찾았고; 그 대도시의 가장 아름다운 여성들은 많은 주인이나 바로네트와 춤을 추는 것보다 앨런 프레이저와 함께 춤을 추었을 것입니다. “당신은 알란에 대해 얼마나 알고 있습니까?”그녀는 그녀가 도착한 직후 어느 날 그에게 말했다. "나는 그것을 위해 가격을 지불했다"고 그는 이상한 미소로 대답했다. 미나는 잠시 멈추고 잠시 의심스럽게 그를 쳐다보았고, 그때 그녀는 말했다. 308 "내가 내 말이 어리석게 들리는 것을 두려워하지 않았다면, 삼촌이 나에게 당신이 익숙하다고 말한 칭찬 후에, 나는 내 인생에서 그렇게 개선 된 사람을 본 적이 없을 것이라고 말할 것이다." "나는 내가 없었을 수 있었던 좋은 거래를 얻었다, 미나,"그는 약간 심각하게 대답했다, "그리고 내가 나쁘게 할 수있는 것을 잃었다." “알란, 그것이 무엇인지 나에게 말해줘,” 그녀는 간구했다, “아마도 그것이 너를 너무 부러워하지 못하게 할지도 모른다; 그것이 무엇인지 나에게 말해줘.” "마음의 평화"라고 그는 한숨을 쉬며 대답했다; 미나는 그의 구름이 흐르는 얼굴을 바라보며, 왜 그렇게 되었는지 그녀가 자신을 완전히 말할 능력이 없다고 생각했지만, 그것이 사실이라고 두려워했다. \n \n \n \n HackerNoon 책 시리즈: 우리는 당신에게 가장 중요한 기술, 과학 및 통찰력있는 공공 도메인 책을 가져옵니다. 이 책은 공공 도메인의 일부입니다. 놀라운 이야기. (2009). 슈퍼 과학의 놀라운 이야기, 2 월 2026. 미국. 프로젝트 Gutenberg. 출시 날짜: 2 월 14, 2026,에서 https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* 이 eBook은 거의 아무런 제한도 없이 어디서나 누구나 사용할 수 있습니다.당신은 이 eBook과 함께 포함된 프로젝트 Gutenberg 라이선스의 조건에 따라 복사, 전달 또는 재사용할 수 있습니다. www.gutenberg.org, https://www.gutenberg.org/policy/license.html. HackerNoon 책 시리즈: 우리는 당신에게 가장 중요한 기술, 과학 및 통찰력있는 공공 도메인 책을 가져옵니다. 이 책은 공공 도메인의 일부입니다. 놀라운 이야기. (2009). 슈퍼 과학의 놀라운 이야기, 2 월 2026. 미국. 프로젝트 Gutenberg. 출시 날짜: 2 월 14, 2026,에서 https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* 이 eBook은 거의 아무런 제한도 없이 어디서나 누구나 사용할 수 있습니다.당신은 이 eBook과 함께 포함된 프로젝트 Gutenberg 라이선스의 조건에 따라 복사, 전달 또는 재사용할 수 있습니다. www.gutenberg.org, https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 웹사이트 www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html