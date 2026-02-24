危険な家族の秘密を明らかにする私的手紙

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XV: A Discovery スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter XV A 発見 J. H. リデル The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XV: A Discovery シングル Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. あなたはこの本のどの章にもジャンプすることができます。 ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter XV A 発見 By J. H. Riddell マルコム・フレーザーは、彼の叔父が、彼の家を彼の家に戻ることができるまで、彼の家を彼の家にすることをイヴレイン氏に求めるだろうと言ったとき、かなり正しかったので、かなり約束の無い外観の下で、ジョン・メルピエは優しく、真に英語の心を持っていたし、さらに、彼は「都市の男」であるにもかかわらず、すべての種類の「ハンブッグ」を嫌悪し、狂ったが、彼は彼のゲストのために単なる男爵の息子ではなく、彼が十分に長く生きていれば、彼自身が男爵のように現れることを少しでも喜んだと感じた。 すると、エルネストは彼のことを「うらやましい」とはしなかったし、少しもデンディーではなかったし、お金の価値を理解しているように見えたし、貴重な商人の敏感さを貴族の最も小さな触れで傷つけなかった。 この言葉は、私たちの一般的な言語に翻訳されるときに、しばしば広範囲にわたる無礼を意味するものと見られるでしょう。 彼が時々一緒に食事をした人と、リンカーンシャーのスケールとロンドンの四分の一億万長者は、日常のコミュニケーションと呼ばれる困難で危険な道を、とても素晴らしく一緒に走り、アルフレッド・ウェストウッド氏は、長い間、深刻に不安に成長し、ついに彼が「ベレルマ広場から20マイル以内」であるたびに彼を訪問するよう、彼の遅れたホストから親切な招待を受けた後、イヴレーン氏がようやく正当に彼の出発を聞いたとき、彼の精神からインキュューブが取り除かれたかのように感じた。 トップ パーヴァン しかし、彼の長い不在のにもかかわらず、彼の新しい知人に対する彼の良い気持ちにもかかわらず、マルコムとミナは、彼のオランダへの出発前に彼らの叔父の頬に落ちていた雲が彼と一緒に戻って来たことに気付いたし、彼の再現の瞬間から家族全体に暗闇がかかっているように見えた、その謎は、設立のメンバー、および誰も、おそらく、彼の知人のサークルの中で、アルフレッド・ウェストウッド氏を除いて、誰も理解することができなかった。 しかし、その賢い人々は、メルペイ氏がオランダにいない間に、彼が商売にいないことを知っていたメルペイ氏に「誤って」手紙を開いた後、その手紙を調べた後、大きな秘密を知り、マルコムとミナ・フレーザーに少し勝利し、ある程度、メルペイ氏から彼の不気味な甥に至るまで、家族全体が彼の「力」にあったと感じるようになった。 「私はしばしば望んでいた」と彼は言った、上記の手紙のコピーを取った後、「私はしばしば彼らすべて、特にその女の子の上にいくつかの「保有」を望んでいた。 そして、このクリスチャンの決意に到達して、ウエストウッド氏は外に出て、街の半分以上の店を追いかけて、「私は待っている」という広告を切った長い封印を手に入れ、そして、大きな困難の後、彼がそれを手に入れることに成功した時、彼は明るい青いワースの棒と、彼のオフィスに戻り、再び封印を閉じた、とりあえず、それは女性の手で指示され、そして「プライベート」とマルコム氏の耐え難い表現を繰り返すように、294マルコム氏は、その午後、彼に手紙を書くことがあり、彼は彼に手紙を送り、そしてこれから彼のパートナーのベルマ広場の家について、まるで「彼 そして、翌月の間、彼はビジネスで忙しすぎて、日曜日にミナとイヴレーン氏を観察し、自分の探求を望む限りの範囲で続けるために、あまりにも常に忙しかったが、しかし、彼が発見したことを一瞬も忘れず、さらに発見することを望んでいたので、マルピエ氏の帰還とエルネスト氏の去るときに、彼は再び、まるで自由に置かれたかのように、現地での実際の観察と個人的な調査によって、彼自身が全体の主人になるように急いでいた。 ロンドンから5マイルほど離れたところで、古代のナッツの枝の下で、葉もなく裸で立っていた、私たちが常に「親切な居住地」と呼ばれるこのヴィラの入り口に近いところで、この知識が完全で完全にアルフレッド・ウェストウッドの心に届いた;彼が今まで望んでいた以上に完全で完全な真実が彼の驚いた理解に浮かび上がったので、彼が2月の午後の冷たい光の中でその場所を通り過ぎたとき、二人の男の子と女の子を含むフェアトンがゲートに駆けつけた。 彼らは来て、彼を通り過ぎて、朝の夢のように去っていったが、アルフレッド・ウェストウッドはそれが夢ではなかったことを知っていた。 「天国にいてほしい」彼は、歯が折れ、唇がきらめき、カップルを認めた女性を追いかけて、彼がかつて見ていた、非常に遠く見える、不愉快な目で、彼がかつて見ていたすべてのものや場所や人々を思い出したので、完璧に覚えていた。 「コールフォート夫人」と彼は言ったが、低い声で語られた言葉は、彼らが向かう女性が、まるで銃が彼女の耳に飛び出したかのように始まり、「私を覚えていないか?」彼は付け加えた。 「はい、先生」と彼女は揺さぶった「しかし──」 「しかし、あなたは思い出したくないでしょう」彼は中断し、彼の慣れた自己所有がこの時点で完全に彼に戻って来たので、「そうでなければ、ただ一つの質問が正しく答えられ、私は満足しています。 “Who is what?” demanded the old woman, a glimpse of her ancient cunning sharpening her scratched features. 「誰が何であるか」と老婆は尋ねた。 「プショー!」ウエストウッドさんは返って来た。「あなたが今、このヴィラの場所に招待した女は誰ですか?」 「お嬢様」は、短い答えでした。 「そして彼女 彼は「私は正確な情報を支払う用意がある」と主張した。 リアル 「何を伝えようか?」女は尋ねた。 「5ポンド」と、かつて倒産していた男が答えた。 「5ペンス」と彼女は軽蔑的に答えた、「50ギニアの価値がある。 「5ポンド、あるいは何もない」ウェストウッドは断固として言った。 「10個作って、言おう」彼女は戻った。 「5人で話したくないのなら、舌を押さえてもいい」と答えると、「だから、最後に、彼女は誰なのだろうか」と尋ねる。 ウエストウッド氏が前述した言葉を述べるとき、鋼の真珠をかぶった財布が彼の手にあり、その結末に、彼は297人の主権者を持ち出し、「今」という単語を加えると、女性は、小さいものにもかかわらず、賄に耐えられないように感じたので、彼女の後ろを振り返って慎重に答えた。 「ミセス・メルペイ」 「悪魔!」ウエストウッド氏は吐き出し、彼は歯の間で数つの誓いを立て、コールフォート夫人は邪悪な笑い声で、 「はい、彼女は確かに1人なので、ジョン・メルペイは、悲しみに、彼女が彼の名前を長い間持っていた前に見つけました。 「それ以前に彼女の名前は何だったの?」ウエストウッドさんは激しく尋ねた。 「彼女のもの、私は思う――マーガレット・マクスウェル」 もし光がもう少し明るくなり、彼女自身の目が年齢の霧に覆われていなかったとしたら、女性は、ウェストウッド氏の枠を揺るがすようになったように見えたかもしれないが、彼女の答えが彼の耳に鳴り響いた。 彼がその女性を去ってから長い間、彼がロンドンに戻ってから298日後、彼が知りたかったすべてのことを知り、さらに多くのことを学んだ短いインタビューの数日後、忙しい「変化」の中で、彼の静かな家で、いたるところで、アルフレッド・ウェストウッドは自分自身を内面的に繰り返し、何度も何度も、一つの単一の文を繰り返し、 マーガレット・マクスウェル「Mrs. Merapie」 そして、この言葉は決して古くなったり、耳に馴染みつくことがなく、彼は永遠にそれに耳を傾け、それにもかかわらず、その意味は常に彼の理解に衝撃をもたらした。 マーガレット・マクスウェル「Mrs. Merapie」 もし、この単純な文字の組み合わせに魔法が含まれているとすれば、それはほとんどその文字に大きな影響を与えることはできませんでした。 しばらくは完全に黙秘的で保守的な者となり、マルコムやミナを支配することをやめ、メルピエ氏が若い人たちを両方とも高地へ行って楽しむことを妨げようとしたことは一度もなかった。 正面 「太陽の下でウェストウッドに何が起こったのか?」マルコムは、彼らが北に向かって自ら命じた巡礼を始める前の夕方、姉に尋ねた。 「彼は年をとっている、親愛なる」とミナは答えたが、彼女は叔父のパートナーを笑う余裕があったが、彼女は良い気分で彼を彼女の後ろに残すつもりだったが、そこにいた彼女の兄弟もミス・カルデラも、彼女の提案は合理的だと思っていなかったし、前者は、彼女の叔父と彼のパートナーの両方が非常に深刻だったとき、彼女はミナに非常に馬鹿げた女の子だと言ったとき、一度は、彼女の提案にほぼ同意する傾向を感じた。 マルコムは礼儀正しく付け加えた、「天は天を遣わし、彼らは嵐を吹き飛ばすかもしれないが、もし顔から判断があれば、ビジネス雲はワッピングで最も黒いものでなければならないが、しかし、ジョン叔父は一流の職業であり、風は常に頭を吹くことができないので、クレイグマバーから戻るときは、友好的な港で彼を見つけることを望み、したがって、彼がやりたいことをする能力と傾向を持つことになるだろう。 “You should be made to work for one,” commented Miss Caldera. 「あなたは一人のために働くことができなければなりません。 マルコムは笑いながら「いいタイミングでね」と、マルコムは言った、「将来、ある時期は、私も、人間のような忙しいミツバチにならなければならないだろう」と。 「それはあなたの傾向に大きく反するでしょう、三百のとき」と、支配者に返答したが、しかし、このトゥーイズムの発音にもかかわらず、マルコムと彼女は驚くほど良い友人と別れ、ミナは、彼女の声に少しの震えをもって、彼女が愛しい、奇妙な、安定した友人にキスしながら、彼女を忘れず、彼女にスコットランドからカイアングルームのブロックを取り戻すことを約束した。 「自分を連れて来い、あなたは賢い生き物だ」とカルデラ嬢は答えた、「あなたの心を後ろに残さないでください」。 「ああ、いや、私はそれを守るつもりだ――ウエストウッド先生」と少女の最後の言葉は、完璧な喜びのエクスタシアで、彼女は欲望に満ちた目を北に向かわせたので、針が極点を指すように、ミナの考えと希望と期待は、絶えず彼女の生まれた地に向かい、再び訪問し、再び思い出された声を聞くこと、彼女の愛する人々と再び話すこと、今までのように丘の上を歩くこと、明るい青い空の向こうに積み重ねられた偉大な古い山を見ること、彼女の人生の夢であり、彼女の魂の長年の願いでした:そして今では、それはもはや夢ではなく、不幸な願望であり、それはすぐに現実になるでしょう。 「私はとてもうれしい」と彼女はマルコムに言った、「私は泣くことができた」とミナは喜びで泣き、彼女が301年前の時、彼女がそれらをすべて彼女の後ろに残すことを余儀なくされたので、痛い悲しみで泣いたのと同じように、古い馴染みのある場所を再び見ることにしました。 春の初めの夜は、その長い悲惨な分離と疲れ果てた旅の後、ミナは美しいクレイグマバーの遠くの景色を眺めました。離れた太陽は、平和な湖、静かな火災、そして、ちょうど最初の薄い緑色の衣装を着ていた優雅な樹木の上に、温かい豊かな色彩を投げかけました。ミナが前を向きながら、平穏な湖の上に、暖かい色彩を投げかけました。しかし、父親の側にいる子供が、心配や悲しみの思いもなく、その場面を体験したカップの若さと新鮮さと活力と希望の数滴が彼女の心に落ちてきて、それを悲しませたので、彼女の喜びの中でも、涙の 「何も変わっていない」とマルコムは、彼らが乗り続けた時、「木々が成長した以外に」言った。 ミナは何も答えなかった。木々を除いて、実は何も変わらなかった、彼女は知っていた、最後に彼女はその場所を見たが、しかし、昔から、302彼らがラードを訪問する慣習があったとき、彼女の父親は永遠に地球から去って、そしてグレンフィールドは彼らの今ではなかった、そして少女は別の国、故郷を呼んだ、そしてマルコムの故郷だったという遺産は、見知らぬ人々によって購入されていた、そして、彼女の死んだ親が所有し、改善し、自らを誇らしげにしていた家と庭と喜びの地で、彼女は、礼儀や苦しみによって足を踏む権利を持っていなかった。 「見よ、ミナ」と彼女の兄が叫んだ、「そこに彼らは草原で私たちを見守っている」そして、彼が話したとき、老いは車を迎えるために前進した。 彼女の心に狂った揺れがあった:彼女が飛び出したとき、彼女の視野の範囲内のあらゆる物体に霧が落ちた;しかし、まだミナは303の叔父の首に掛けられ、彼のほぼ無言の歓迎の言葉が彼女の耳に響くのを聞いた、そして、短い瞬間、彼女は、彼女がかつてカルデラ夫人に彼女が感じるべきだと言ったように、「彼女は気遣いの考えを持っていない、地球上の願いが満たされていない」と感じました。 「あなたは今までと同じですか?」とリードは尋ね、彼女を少し離れて、彼女の不安な顔に注目し、泣きながら濡れながら、まだ笑顔で明るい、「あなたは今までと同じですか?」 「もう少しよくなかったよ、おじさん」と彼女は答えた。 「もしあなたが悪くないのなら、私は謙虚に神に感謝します」と老人は上を見上げたが、「しかし、あなたは確信していますか」と彼は付け加えた、まるで疑っているように、「あなたはあなたがかつて持っていた古い正直な心を私たちに戻したことを確信していますか?」 「あなたから決して離れたことはない」彼女は真剣に答えた、「私の体はイングランドにいたが、私の精神はいつもここに留まっていた、そしてあなた、叔父さん、あなたは最小限に変わっていないが、アランは男になった:親愛なる私!彼はどう変わったのか」そしてミナは一瞬、彼女が男の子を残した人を見つめ、彼女はハイランドの紳士の美しく壮大な例を見つけるために戻り、かつてモーリスを渡ったか、あるいは、間違いのない目的で、香りのある304ハウスを発見し、輝く紫色のヘッダーの真ん中に暴力的な死を見つけた野鳥を下ろした。 「はい、私のいとこ」アランは答えた、「私は多くの方法で変わり、私は、残念ながら、私にとっては、男になったのだが、私だけが一度触れた唯一の存在であると信じることに迷惑をかけないでください、なぜなら、あなたはもう「小さなミナ」ではありません、そして山の子供はかなり若いイギリス人の女性になりました。 「アラン、離婚してからあなたが学んだ業績ですか?」ミナは突然尋ねたが、鋭い質問は彼の頬に輝きをもたらしたが、彼は「ノー」と答えた。 「それは、彼は、あなたよりも変形しているのだが、彼はクレイグマバーで暮らしていて、あなたはロンドンの騒々しい通りで暮らしていたのだ」 「あの時、私の優しい従兄弟を担当するロンドンに私を送ってください、先生、そしてディンが私を改善しないかどうかを見てください」アランの答えは、しかし、フラザー氏は答えとして頭を振り、ミナを家に連れて行き、彼がそうしたように息を吐いただけでした。 彼のの頭と、古い剣とガウントレットと古いの部品は、彼女が非常に小さな女の子の頃に占めていた場所で、彼女が思い出したのと同じ場所でホールに吊り込まれたので、すべては、彼のの部屋の家具、ベッドルームのタペストリーは、それほど数え切れないように見えたロンドンで数え切れていた土地の床、それから彼女は彼女が彼女の手の片隅に刻まれたの椅子、家族の肖像画、窓からの眺め、すべては彼の過去のその部分が、彼女は、それほど現実的かつ実感的なものであったように、彼女は、彼女がアパートを通って旅していたとき、ミナは、すべてのものが、彼女の女性の境界に近づくように、 彼女はすぐに古い場所に何か異なるものがあったことを発見したが、何を、彼女は話すことができなかった:それは彼ら、その美しいハイランドの家に住む人々が、彼女と彼女との愛情が変わったことではない、それは彼女の愛情が少しずつ減少したことではない、それは、かつて完全に日焼けした家に暗闇を投げ込んだことではない、その分裂が支配したことだった、その論争が起こったことではない、ミナはそれについて考えることができなかった、それによって彼女の「何か」が何であるかを知ることができなかった、そして、彼女は彼女と彼女が何年も前に見たよりも独立しているように見えていたので、彼女の遠い雲から静かに影が流れていたことではない、それは、彼女が完全に日焼けした家の中に暗闇を 彼らが最後に別れた時から、アラン・フラザーは多くの人々がうれしさのほかにもう一つの業績を学びました:彼はフィールドスポーツだけでなく、人間を文学的、ファッション的、選ばれた家の歓迎ゲストと見なす他の業績にも熟練していました。彼は、彼の故郷の風景を固く、速く、優雅に描くことができ、彼は彼を愛し、彼は読んで、研究し、考えることができ、彼がエディンバラに行ったとき、賢い男たちが彼を捜し、そしてその大都市の最も美しい女性たちは、多くの主人や男爵とダンスするよりも、アラン・フラザーとダンスしたでしょう。 「あなたはどれだけ知っていますか、アラン」彼女は、彼女が到着した直後に、ある日彼に言った。 「私はその代償を支払った」彼は奇妙な笑顔で答えた。 ミナは立ち止まり、しばらく彼を疑いながら見つめ、彼女は言った。 308 「もし私が、おじさんが私に言った褒め言葉を怖がらないのなら、あなたが慣れていると言った後、私は、人生でこれほど改善された人を見たことがないと言います」 「僕は無かったら良い取引を得たんだよ、ミナ」彼は少し重く答えた。 「アラン、それが何であるか教えてください」彼女は祈った、「もしかしたら、あなたをあまりにもうらやまないようにしておくかもしれないが、それは何であるか教えてください」 「心の平和」彼は息を吐きながら答え、ミナは彼の曇った顔を覗き込んだ後、それが本当にそうであると恐れていたが、なぜそうなのか、彼女は自分自身を完全に言えることのできないと感じた。 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 リリース日: 2026年2月14日, from * Astounding Stories. (2009) Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. プロジェクト・グーテンバーグ. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html