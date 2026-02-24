Sebuah surat pribadi mengungkapkan rahasia keluarga yang berbahaya

Astounding Stories of Super-Science Februari, 2026, oleh Astounding Stories adalah bagian dari HackerNoon's Book Blog Post series. The Moors and the Fens, volume 1 (dari 3) - Bab XV: A Discovery oleh J. H. Riddell Riddell Malcolm Frazer cukup benar ketika ia mengatakan pamannya akan meminta Mr. Ivraine untuk membuat rumahnya menjadi rumahnya sampai ia dapat melakukan perjalanan kembali ke perapian; karena, di bawah eksterior yang agak tidak menjanjikan, John Merapie memiliki hati yang baik dan benar-benar Inggris, dan lebih jauh lagi, meskipun ia adalah seorang "orang kota", yang membenci dan mengejek segala macam "humbug", ia merasa sedikit senang memiliki untuk tamu-tamunya seseorang yang bukan hanya putra seorang baron, tetapi yang, jika dia hanya hidup cukup lama, akan muncul pada waktunya sebagai seorang baron itu sendiri. Kemudian Ernest tidak memiliki "humbug" tentang dia, tidak sedikit dari seorang dandy, tampaknya memahami nilai uang, dan tidak melukai sensitivitas pedagang yang layak dengan sentuhan terkecil dari aristokratik. ; kata apa yang, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa vulgar kita, seringkali dapat ditemukan untuk berarti impertinensi yang tidak biasa. tidak; John Merapie menemukan bahwa dia adalah orang yang jauh lebih masuk akal dan menyenangkan untuk bekerja dengan daripada banyak bisnis kaya. Dengan siapa ia kadang-kadang makan malam, dan bersama-sama Lincolnshire squire dan London quart-millionaire berjalan begitu mengagumkan bersama-sama di sepanjang jalan yang sulit dan berbahaya yang disebut komunikasi sehari-hari, bahwa Mr. Alfred Westwood tumbuh dalam jangka panjang sangat tidak nyaman, dan akhirnya merasa seolah-olah inkubus telah dihilangkan dari semangatnya ketika dia mendengar bahwa Mr. Ivraine akhirnya benar-benar telah mengambil kepergiannya, setelah menerima undangan hangat dari tuan rumahnya yang terlambat untuk mengunjungi dia setiap kali dia berada "dalam dua puluh mil dari Belerma Square." Peningkatan Partai Tetapi terlepas dari ketidakhadiran panjangnya dan perasaan baiknya terhadap kenalan barunya, Malcolm dan Mina keduanya menyadari bahwa awan yang telah berbaring di dahi paman mereka sebelum dia berangkat ke Holland, telah kembali dari sana dengannya, dan sebuah kegelapan tampaknya menggantung di seluruh rumah tangga sejak saat dia muncul kembali, misteri yang tidak ada anggota establishment, dan tidak ada orang, mungkin, di lingkaran kenalannya, kecuali Mr. Alfred Westwood, mampu memahami. Namun, individu yang cerdas itu, setelah secara tidak sengaja membuka surat kepada Mr. Merapie, yang ia tahu tidak ada dalam bisnisnya, selama ketidakhadiran panglima di Belanda, telah tiba, setelah penjelasannya, pada pengetahuan tentang rahasia besar; pengetahuan yang menempatkan dia dalam posisi untuk menang sedikit atas Malcolm dan Mina Frazer, dan untuk merasakan bahwa, sampai batas tertentu, seluruh keluarga, dari Mr. Merapie sampai keponakannya yang menakutkan, adalah, setelah mode, dalam "kekuatan"nya. "Saya sering menginginkan," katanya, setelah mengambil salinan surat di atas yang disebutkan, "Saya sering menginginkan untuk memiliki beberapa 'tangan' atas mereka semua, dan gadis itu khususnya; saya memiliki satu sekarang, leverage, jika hanya digunakan dengan benar, dan, tolong takdir, saya akan menggunakannya." Dan setelah mencapai tekad Kristen ini, Mr. Westwood berlari keluar dan memburu lebih dari setengah toko-toko kota untuk mendapatkan segel panjang dengan pengumuman "Saya menunggu" dipotong di atasnya; dan ketika, setelah kesulitan besar, ia berhasil mendapatkannya, dan tumpukan lilin biru terang, ia kembali ke kantor dan menutup pesan lagi, yang, sebaliknya, diarahkan dengan tangan wanita, dan ditandai "pribadi." Dan meskipun, selama bulan berikutnya, dia terlalu sibuk selama seminggu dengan bisnis, dan terlalu terus-menerus terlibat pada hari Minggu menonton Mina dan Mr. Ivraine, untuk mengejar penyelidikan-Nya sejauh yang dia inginkan, namun dia tidak pernah untuk sesaat lupa apa yang telah dia temukan, dan apa yang dia ingin lebih lanjut untuk menemukan; jadi, ketika pada waktunya kembali Mr. Merapie dan keberangkatan Ernest membuatnya sekali lagi, seolah-olah, di kebebasan, dia terburu-buru untuk membuat dirinya menguasai seluruh subjek dengan pengamatan nyata dan penyelidikan pribadi di tempat. Sekitar lima mil dari London, di bawah cabang-cabang yang tersebar dari pohon kacang kuno, berdiri tanpa daun dan telanjang, dekat pintu masuk salah satu villa yang kita lihat begitu terus-menerus diiklankan dengan sebutan "residensi yang baik," pengetahuan itu, penuh dan lengkap, mencapai minda Alfred Westwood; lebih penuh dan lengkap benar-benar daripada yang pernah dia inginkan harus terbitkan pada pemahaman yang terkejutnya: karena, ketika dia melompat melewati tempat itu dalam cahaya dingin sore Februari, sebuah phaeton, yang berisi dua orang, seorang wanita dan seorang anak laki-laki, mendorongnya ke pintu gerbang; ada istirahat sementara 295 orang, yang kebetulan datang keluar pada saat itu, membukanya, dan pandangannya yang memungkinkan Mr. Westwood untuk menangkap wajah wanita itu menyebabkan dia menjadi seperti mayat dan gemetar untuk seorang wanita Mereka telah datang, melewati dia, dan pergi seperti mimpi pagi; tetapi Alfred Westwood tahu itu bukan mimpi. ”Saya ingin surga itu,” dia berteriak, dengan gigi yang tertutup dan bibir yang terang-terangan, saat dia mengejar wanita yang telah mengakui pasangan itu, dan yang dia ingat dengan sempurna, ketika dia mengingat setiap hal dan tempat dan orang yang, dengan matanya yang sangat jauh-jauh, mata yang tidak menyenangkan, dia pernah melihat. “Mrs. Colefort,” katanya, dan kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan nada rendah, membuat wanita yang mereka bicarakan mulai seolah-olah pistol telah meledak di telinganya. “Apakah Anda tidak ingat saya?” ia menambahkan, menemukan dia hanya memandang ke wajahnya sebagai tanggapan atas salam tiba-tiba. “Ya, Pak,” dia mengangguk, “tetapi—” “Tapi kau tidak ingin mengingatnya,” ia mengganggu, karena kepemilikan diri yang biasa-biasa saja telah sepenuhnya kembali kepadanya pada saat ini: “baiklah; hanya satu pertanyaan yang dijawab dengan benar, dan aku puas; siapa itu?” “Siapa itu apa?” menuntut wanita tua itu, berkedip dari kecerdasan kuno yang mengeraskan ciri-ciri keriputnya. "Pshaw!" kembali Mr. Westwood; "siapa wanita yang Anda terima saat ini ke tempat villa itu?" “Teman saya,” adalah jawaban singkat. “Dan dia nama,” ia bersikeras; “mengumpulkan saya bersedia membayar untuk informasi yang akurat.” nyata “Apa yang akan kau sampaikan?” tanya wanita itu. “Lima pound,” jawab pria yang pernah bangkrut. “Lima pence,” dia meremehkan; “ia bernilai lima puluh guineas.” “Lima pound atau tidak apa-apa,” kata Westwood dengan tegas. “Lakukan sepuluh, dan saya akan memberitahu Anda,” dia kembali. "Jika Anda tidak akan berbicara untuk lima, Anda bisa menahan lidah Anda," jawabnya; "jadi ambil pilihan Anda, karena saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, siapa dia?" Sebuah dompet yang berkilau dengan bola baja berada di tangan Mr. Westwood saat ia mengucapkan kalimat di atas; dan ketika, pada akhirnya, ia memegang 297 lima penguasa dan menambahkan satu kata "Sekarang," wanita itu merasa tidak berdaya untuk menahan imbalan, kecil meskipun dia menganggapnya, dan karena itu dengan hati-hati menjawab, setelah mencuri pandang di belakangnya, “Tetapi Pak Merapi.” “Iblis!” ejakulasi Mr. Westwood, dan dia membuat beberapa sumpah di antara gigi-Nya, sementara Mrs. Colefort, dengan tawa yang menyedihkan, merespon, “Ya, dia pasti satu; jadi John Merapie menemukan, untuk kesedihannya, sebelum dia memegang namanya lama.” “Dan nama apa yang dia pakai sebelum itu?” tanya Westwood dengan keras. “Dia sendiri, saya kira,—Margaret Maxwell.” Sekiranya cahaya itu sedikit lebih jelas dan matanya sendiri tidak terhalang oleh kabut usia, wanita itu mungkin telah memperhatikan bahawa semacam gumpalan seolah-olah mengguncang bingkai Mr. Westwood kerana jawapannya melengkung di telinganya.Dia berteriak di bawah bunyi nama itu seolah-olah ia telah menyentuh beberapa luka tersembunyi: kebenaran yang pentadbir kuondam bingkai dalam kata-kata yang tidak sedar itu, seolah-olah meledak kepadanya, seolah-olah angin dari suatu padang gurun telah berlalu dan membakar jiwanya. Lama setelah dia meninggalkan wanita itu, lama setelah dia kembali ke London, hari-hari setelah wawancara singkat di mana dia telah belajar semua yang dia ingin tahu dan banyak lagi di luar itu; di sibuk 'Change, di rumahnya yang tenang, di mana-mana, Alfred Westwood menemukan dirinya mengulangi, berulang-ulang, satu kalimat tunggal - Margaret Maxwell sebagai Mrs. Merapie Dan kalimat ini tidak pernah menjadi tua atau akrab untuk telinganya; dia mengangguk di atasnya selamanya, dan tetap saja maknanya selalu datang dengan semacam kejutan pada pemahamannya. Margaret Maxwell sebagai Mrs. Merapie Jika sihir terkandung dalam kombinasi huruf sederhana ini, itu hampir tidak bisa menghasilkan efek yang lebih besar pada petugas, yang menjadi cukup diam-diam dan dirahasiakan untuk sementara waktu, yang berhenti menguasai Malcolm atau menyiksa Mina, dan tidak pernah sekalipun berusaha untuk menghindari Mr. Merapie dari membiarkan kedua orang muda untuk pergi ke Highlands dan menikmati diri mereka sendiri. Diriwayatkan “Apa yang terjadi di Westwood di bawah matahari?” tanya Malcolm kepada kakaknya, malam sebelum mereka memulai perjalanannya ke utara. "Dia semakin tua, sayang," jawab Mina, yang mampu menertawakan pasangan pamannya sekarang dia dalam suasana hati yang baik dan akan meninggalkan dia di belakangnya; tetapi tidak saudara laki-lakinya atau Miss Caldera, yang hadir, menganggap sarannya rasional, dan yang pertama, untuk satu kali, merasa hampir bersetuju dengan gubernur, ketika dia mengatakan kepada Mina sedikit berantakan, bahwa dia adalah gadis yang sangat konyol, dan bahwa dia mungkin cukup masuk akal untuk melihat bahwa sesuatu harus benar-benar salah di kantor, ketika kedua paman dan pasangannya begitu serius. “Sesungguhnya mereka mungkin menahan badai,” Malcolm menambahkan dengan tekun; “tetapi, jika ada penilaian dari wajah, awan bisnis harus menjadi yang paling hitam di Wapping; bagaimanapun, Paman John adalah kerajinan kelas pertama, dan angin tidak bisa selalu mengetuk kepala; jadi, ketika saya kembali dari Craigmaver, saya akan berharap untuk menemukannya di pelabuhan yang ramah, dan akibatnya mampu dan cenderung melakukan apa yang saya ingin dia lakukan - beli saya komisi.” “Anda harus dibuat untuk bekerja untuk satu,” kata Miss Caldera. "Semua pada waktunya, wanita terkasih," jawab Malcolm, tertawa; "Saya tidak diragukan lagi bahwa saya akan harus menjadi sangat industrialis, semacam manusia lebah sibuk pada suatu periode di masa depan atau yang lain." "Itu akan sangat bertentangan dengan kecenderungan Anda, 300 kemudian," jawab gubernur, "tetapi, terlepas dari pengucapan truisme ini, Malcolm dan dia berpisah dengan teman-teman baik yang luar biasa; dan Mina, dengan sedikit goncangan dalam suaranya, berjanji, saat dia mencium teman yang terkasih, menakjubkan, tetap, untuk tidak melupakannya, dan untuk membawanya kembali brooch cairngorm dari Skotlandia. “Ambillah dirimu sendiri, makhluk yang bijaksana,” jawab Miss Caldera, “dan jangan tinggalkan hatimu di belakangmu.” “Oh, tidak! aku akan melindunginya – Tuan Westwood,” adalah kata-kata terakhir gadis itu, sebelum, dalam ekspresi sukacita yang sempurna, dia memandang ke arah utara; karena, terus-menerus seperti jarum menunjuk ke kutub, pikiran dan harapan dan harapan Mina terus-menerus beralih ke tanah kelahirannya: untuk melihat kembali, untuk mendengar lagi suara-suara yang teringat dengan baik, untuk berbicara sekali lagi kepada orang-orang yang dia cintai, untuk berkeliaran seperti sebelumnya di atas bukit-bukit, untuk melihat gunung-gunung tua yang besar berkumpul melawan langit biru yang jelas, telah menjadi impian hidupnya, keinginan jiwanya selama bertahun-tahun: dan sekarang itu tidak lagi menjadi mimpi, keinginan tak terpuji, – itu akan segera menjadi kenyataan. “Saya begitu gembira,” katanya kepada Malcolm, “yang saya bisa menangis.”Dan Mina menangis dengan sukacita untuk melihat tempat-tempat lama yang akrab sekali lagi, sama seperti dia, di 301 kali sebelumnya, menangis dalam kesedihan pahit karena dipaksa untuk meninggalkan mereka semua di belakangnya. Itu adalah malam yang indah di awal musim semi ketika, setelah perpisahan yang menyedihkan dan perjalanan yang melelahkan yang panjang itu, Mina menangkap pemandangan yang jauh dari Craigmaver yang indah. Matahari yang menghilang melemparkan warna yang hangat dan kaya di atas gunung dan lembah yang damai, di atas danau yang tenang, api yang tenang, dan pohon birch yang indah yang baru saja mengenakan jubah hijau pertama mereka yang lemah. Perasaan, seperti yang belum dia alami selama bertahun-tahun, dari masa muda dan kesegaran dan semangat dan harapan, menyapu hati Mina saat dia berpaling ke depan dan mengambil, dengan satu pandang yang serius, setiap benda di lanskap; tetapi sejak hari-hari ketika, seorang anak di sisi ayahnya, dia telah menikmati adegan itu tanpa khawatir atau berpikir kesedihan, beberapa tetes menggoreng dari cangkir pengalaman telah jatuh ke “Tidak ada yang berubah,” kata Malcolm, saat mereka mengemudi, “kecuali bahwa pohon-pohon telah tumbuh.” Mina tidak menjawab. tidak ada yang lain kecuali pohon-pohon, sesungguhnya, telah berubah, dia tahu, sejak terakhir dia telah melihat tempat itu; tetapi, sejak zaman dahulu, 302 ketika mereka telah terbiasa mengunjungi laird, ayahnya telah pergi dari bumi selamanya, dan Glenfiord bukan milik mereka sekarang; dan gadis itu menyebut negara lain, rumah; dan warisan yang akan menjadi Malcolm telah dibeli oleh orang asing; dan di rumah dan taman-taman dan tempat-tempat kesenangan, yang telah dimiliki oleh orang tuanya yang sudah meninggal, dan dia telah memperbaiki dan membanggakan dirinya, dia atau dia tidak memiliki hak untuk meletakkan kaki, kecuali dengan kebajikan atau penderitaan. seperti benang gelap bercampur di jaringan kehidupan manusia, tidak peduli apa yang gay, warna-warni cerah yang lain dari jaringan yang mungkin dicuci, pikiran sedih tentang rumahnya yang hilang dan dia yang “Lihat, Mina,” berteriak saudaranya, “ada mereka di rumput menonton kami.”Dan, saat dia berbicara, laird tua maju untuk bertemu dengan kendaraan. Ada pukulan liar di hatinya: ketika dia keluar, kabut jatuh pada setiap benda dalam jangkauan penglihatannya; tetapi masih Mina, menggantung di leher paman 303nya, mendengar kata-katanya yang hampir tidak tertulis dari sambutan lembut terdengar di telinganya, dan, untuk saat yang singkat, dia merasa, seperti yang pernah dia katakan kepada Miss Caldera bahwa dia harus merasa, "dia tidak memiliki pikiran tentang perawatan, keinginan di bumi tidak terpenuhi." “Apakah engkau sama seperti sebelumnya?” tanya laird, memegangnya sedikit darinya dan menatap wajahnya yang gugup, basah dengan menangis, namun masih cerah dengan senyum, “Apakah engkau sama seperti sebelumnya?” “Tidak sedikit lebih baik, paman,” jawabnya. “Jika kamu tidak lebih buruk, aku dengan rendah hati berterima kasih kepada Tuhan,” kata orang tua itu, menatap ke atas; “tetapi apakah kamu yakin,” katanya, “apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu telah membawa kembali hati jujur lama yang pernah kamu miliki kepada kami?” "Tidak pernah jauh darimu," jawabnya dengan sungguh-sungguh, "tubuhku ada di Inggris, tetapi rohku selalu ada di sini; dan engkau, paman, engkau tidak sedikit berubah, tetapi Allan telah menjadi seorang pria: sayangku, bagaimana dia berubah."Dan Mina berdiri untuk sesaat memikirkan dia yang dia tinggalkan seorang anak laki-laki, dan yang dia kembali untuk menemukan seperti yang indah dan megah spesimen pria Highland seperti yang pernah menyeberangi perairan, atau membawa turun, dengan tujuan yang tidak salah, burung liar, yang menemukan rumah beraroma 304 dan kematian yang ganas di tengah-tengah heater ungu bersinar. "Ya, sepupu saya," jawab Allan, "Saya telah berubah dalam banyak cara, dan saya, sayangnya! bagi saya, telah menjadi seorang pria; tetapi jangan menyesatkan diri Anda dengan percaya bahwa saya adalah satu-satunya waktu yang telah disentuh, karena saya melihat Anda tidak lagi "Little Mina", dan anak gunung telah menjadi wanita Inggris yang cukup muda; dan Malcolm, saya menemukan, telah berhasil melampaui saya: kita semua berubah dalam penampilan, dua untuk yang lebih baik, satu untuk yang lebih buruk, jika Anda ingin menerima pujian yang tidak jelas, sepupu; saya harap Anda akan." “Apakah pengecut adalah prestasi yang telah Anda pelajari sejak kami berpisah, Allan?” menanyakan Mina, tiba-tiba, dan pertanyaan tajam membawa cahaya di pipinya, bahkan ketika dia menjawab “Tidak.” “Itu,” terdiamnya dalam lilin lama, “dia lebih berubah dari kamu, meskipun dia telah tinggal di Craigmaver, dan kamu di jalan-jalan London yang berisik.” “Lemparkan aku ke London untuk mengurus sepupuku yang baik, pak, dan lihat apakah din tidak dapat memperbaiki saya,” adalah jawaban Allan: tetapi Mr. Frazer hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, dan memimpin Mina ke rumah, bersin seperti yang dia lakukan. Di dalam kediaman itu, semua tetap seperti yang ditinggalkan keponakannya: kepala rusa dan pedang tua dan gauntlet dan potongan-potongan senjata kuno yang digantung di ruang tamu di tempat-tempat yang sama yang dia ingat ketika dia menghabiskan ketika dia masih kecil; perabotan di ruang tamu, karpet di kamar tidurnya, lantai-lantai karpet yang dipoles, kursi-lantai karpet yang dipotong, potret keluarga, pemandangan dari jendela, semuanya sangat mirip dengan apa yang dia lihat dari jendela, ketika dia mengembara melalui apartemen, Mina merasa seolah-olah-olah semuanya, kecuali dirinya sendiri, harus tetap berdiri selama bertahun-tahun yang tampak di London yang tak terhitung jumlahnya, tetapi yang kemudian dia bayangkan dia bisa memotong sekali di tangannya—seolah-olah mimpi itu tampak seperti bagian dari masa lalu, seolah-olah dia Gadis itu segera menemukan ada sesuatu yang berbeda di tempat lama; apa, dia tidak bisa mengatakan: itu bukan bahwa mereka, penghuni rumah Highland yang indah itu, telah berubah dalam kasih sayang terhadapnya; itu bukan bahwa cintanya kepada mereka telah menderita penurunan apa pun; itu bukan semacam kegelapan yang lebih sedikit yang memerintah di lingkaran rumah yang dulunya sangat cerah; bahwa perpecahan mendominasi; bahwa argumen muncul. Mina tidak bisa mencari tahu apa yang "sesuatu" mungkin; dan, karena itu tampaknya independen dari dia dan dirinya, itu hanya bayangan dari beberapa awan yang jauh, yang melemparkan gelap ke dalam rumah yang sekali benar-benar cerah, dia menyerah, setelah hari pertama atau dua, berspekulasi tentang hal itu; sehingga minggu-minggu tua dia mengintai dengan gembira, dan lebih sehat dari yang telah terlihat selama bertahun-tahun yang lalu, Karena Allan Frazer telah mempelajari banyak pencapaian selain kesombongan sejak hari-hari ketika mereka terakhir berpisah: dia mahir, tidak hanya dalam olahraga lapangan, tetapi juga dalam hal-hal lain yang membuat seorang pria dianggap sebagai tamu yang dialu-alukan di rumah-rumah sastra, yang modis, yang terpilih. dia bisa menggambar dengan tekad yang kuat, cepat, pandai-pandai mengarahkan pemandangan tanah kelahirannya; dia bisa menyanyikan, dalam nada yang entah bagaimana mencuri ke bagian paling dalam hati, Skotlandia dan Italia dan Spanyol udara; dia dipelajari dalam banyak ilmu, dia menulis karya-karya yang penerbit menerima, dan puisi-puisi wanita menyukainya untuk inditing; dia membaca dan belajar dan berpikir; dan ketika dia pergi ke Edinburgh, pria cerdas mencarinya; dan wanita-wanita paling cantik di “Berapa banyak yang kamu ketahui, Allan,” kata dia kepadanya suatu hari, tidak lama setelah kedatangannya. “Aku telah membayar harga untuk itu,” jawabnya, dengan senyuman aneh. Mina berhenti dan menatapnya dengan ragu-ragu untuk sesaat; kemudian dia berkata, "Jika saya tidak takut kata-kata saya terdengar kasar, setelah pujian paman memberitahu saya Anda terbiasa, saya akan mengatakan saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik dalam hidup saya." "Saya telah mendapatkan kesepakatan yang baik yang bisa saya lakukan tanpa itu, Mina," jawabnya sedikit serius, "dan kehilangan apa yang bisa saya simpan." "Katakan padaku apa itu, Allan," dia mohon, "mungkin itu bisa membuatku tidak terlalu iri padamu; katakan padaku apa itu." "Kesejahteraan pikiran," jawabnya, dengan nafas; dan Mina, setelah menatap wajahnya yang gelap, takut bahwa itu benar-benar demikian, meskipun mengapa itu seharusnya dia menemukan dirinya benar-benar tidak kompeten untuk mengatakannya. 