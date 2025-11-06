Cypherpunks yra žmonės, kurie naudoja kodavimą ir kriptografiją, kad apsaugotų privatumą ir laisvą saviraišką internete.Jie mano, kad stiprus šifravimas ir atviri įrankiai gali išlaikyti galią asmenų rankose, o ne vyriausybėms ar didelėms korporacijoms.Satoshi Nakamoto ir keli kiti kriptovaliutų įkūrėjai yra jų dalis, bet jie ne tik sukūrė kriptovaliutas. Daugelis šių projektų yra išleisti kaip atviro kodo, todėl kiekvienas gali juos naudoti, patikrinti ar tobulinti. mes čia ištirsime kai kuriuos iš šių įrankių, kuriuos galite pradėti naudoti nemokamai. , platforma, leidžianti siųsti kriptovaliutų donorystes tiesiogiai kūrėjams, kurie išlaiko šiuos projektus gyvus. There’s a wide array of privacy-enhancing technologies that were either created or inspired by their ideals. by cypherpunks Kivach by cypherpunks by cypherpunks Kivach Crypto++ There were several attempts at creating a decentralized currency before Bitcoin, and the B-Money proposal by in 1998 was one of them. This renowned cypherpunk was, indeed, credited for it in the Bitcoin whitepaper, but that’s not everything he did. The library Crypto++ (or CryptoPP), released in 1995, is one of his most notable works as well. Wei Dai This software helps developers add encryption, hashing, and secure communication features to their programs. Wei Dai siūlo platų algoritmų pasirinkimą, nuo gerai žinomų tokių kaip AES (naudojamas duomenų šifravimui saugiai) iki labiau specializuotų tokių kaip Whirlpool (hashing metodas, kuris yra panašus į skaitmeninio pirštų atspaudų kūrimą). kūrėjai jį naudoja pranešimams apsaugoti, saugiai generuoti atsitiktinius skaičius, tvarkyti skaitmeninius parašus ar net ištirti naujus kriptografinius pasiūlymus. biblioteka biblioteka Šiandien ši programinė įranga toliau vystosi su savanorių ir mokslininkų įnašais visame pasaulyje. ji veikia įvairiose platformose, įskaitant Windows, Linux, macOS, iOS, Android ir net senesnes sistemas. Jei norite paremti šį projektą, galite prisidėti su kodu, dokumentacija, laiku ar kai kuriais monetomis . Iš Kijevo Iš Kijevo GNU Radio Sometimes, a tool comes along that lets you play with technology in ways once reserved only for companies or big centralized parties. GNU Radio, first released in 2001 thanks to funding from cypherpunk and developed by (Kitas cypherpunk), jis daro būtent tai. John Gilmore Eric Blossom It lets anyone design radios using software instead of building them from scratch —making communication more open and less controlled by centralized powers. John Gilmore Eric Blossom This tool uses something called software-defined radio (SDR), meaning most of the work is done by code, not circuits. Through reusable blocks, you can create “flowgraphs” that handle tasks like filtering signals, visualizing frequencies, or even simulating whole radio systems without special hardware. Add devices like the USRP (Universal Software Radio Peripheral), and you’ve got a flexible lab for experiments in wireless communication. Šiandieną , is maintained under the non-profit SETI Institute and runs on major platforms like Linux, macOS, and Windows. Contributions often come in the form of code, bug fixes, or workshops, but there's also direct funding from donations, including cryptocurrency support through platforms . GNU radijas Kaip Kijevas GNU radijas Kaip Kijevas Libsodiumas Launched in 2013 by Frank Denis as a fork of the older NaCl project, Libsodium was designed to make strong encryption and secure communications easier to implement without risking common mistakes. This project wasn’t created by explicit cypherpunks, but it aligns with their mindset because it helps people and organizations protect their data privacy, and also the privacy of their average users. Pagalvokite apie tai kaip apie įrankių rinkinį, kuris leidžia programoms ir paslaugoms saugiai bendrauti, nesvarbu, ar tai siunčia pranešimą, ar saugo jautrius duomenis. populiarios platformos, tokios kaip „Discord“ ir „WordPress“, taip pat kriptovaliutų projektai, tokie kaip „Stellar“ ir „Zcash“. Pagal gaubtą jis naudoja šiuolaikinius algoritmus, tokius kaip „ChaCha20-Poly1305“ (duomenų šifravimo ir jų vientisumo patikrinimo būdas) ir „Argon2“ (slaptažodžio hashing metodas, skirtas atsispirti brute-force atakoms). Libsodium provides building blocks for encrypting and decrypting information, verifying digital signatures, and securing passwords used by used by The software is actively maintained and runs on major operating systems, including Windows, Linux, macOS, Android, and iOS. There are also versions for JavaScript and WebAssembly, making it accessible for web developers. The project grows through contributions from a global community and receives financial support through platforms like Open Collective. You can also support them with . crypto donations via Kivach Kripto donorystė per „Kivach“ Kriptovaliutų Šiomis dienomis dalijimasis dokumentais internete jaučiasi taip, tarsi išduodamas jūsų vardo kopijas ir didelėms korporacijoms eksponuotas pastabas. „CryptPad“, kurį 2014 m. pradėjo „XWiki SAS“ komanda, siekia tai pakeisti. „CryptPad“ siūlo privačią erdvę kurti ir bendradarbiauti neatskleidžiant savo darbo pačiai paslaugai. Jo "end-to-end" šifravimas (kur tik jūs ir jūsų bendradarbiai gali perskaityti tai, kas bendrinama) išlaiko akis į akį, net jei serveris yra įsilaužęs. . All of this works in the browser, with changes synchronized live for everyone involved. Underneath, asimetrinis šifravimas (viešieji ir privatūs raktai) ir simetrinis šifravimas (bendrieji raktai duomenims užrakinti ir atrakinti), kad niekas už jūsų komandos ribų negalėtų perskaityti turinio. itself bundles tools you probably already know from office suites: text editing, spreadsheets, slides, forms, whiteboards, code pads, and even Kanban boards for project planning Programinė įranga it uses Programinė įranga The software it uses "CryptPad" veikia daugelyje šiuolaikinių žiniatinklio naršyklių, su pavyzdžiais, kurie yra prieinami darbalaukyje ir mobiliuosiuose įrenginiuose. Jis palaikomas per prenumeratų, mokslinių tyrimų dotacijų ir naudotojų donorystės mišinį tokiose platformose kaip "Open Collective". . Kripto donorystė per Kivach Kripto donorystė per Kivach Goslingas Šią programinę įrangą pradėjo kurti 2021 m. Richard Pospesel, pagal „Blueprint for Free Speech“ – ne pelno siekiančią organizaciją, kurią įkūrė privatumo gynėjas ir cypherpunk. • Suelette Dreyfus It offers developers a practical shortcut to anonymous, secure, peer-to-peer connectivity by wrapping the complexities of Tor onion services in a simpler interface. Suelietė Dreyfus O po kapavietėmis, is written in Rust, a language designed to keep memory safe (avoiding bugs that might leak your data). It's a bit like giving developers a ready-made engine rather than asking them to build one from scratch. It handles authentication, metadata resistance (hiding who’s talking to whom), hole-punching (letting connections form even behind firewalls), and end-to-end encryption (so only the sender and receiver can read messages). All these features make it more approachable to create apps that preserve anonymity and safety. Gosling Goslingas Projektas vis dar formuojasi ir gali būti pastatytas daugelyje sistemų, palaikančių „Rust“, dėka savo tarpplatforminio dizaino.Jis gauna finansavimą iš privatumo orientuotų dotacijų ir ne pelno siekiančio „Blueprint“, remdamas savo darbą siekiant privatumo infrastruktūros civiliams, žurnalistams, informatoriams ir aktyvistams. . via Kivach via Kivach Cascading Donations with Kivach Kivach was born from another cypherpunk, open-source project: Kaip donorystės platforma, ji gali padėti bet kuriam atvirojo kodo projektui, prieinamam "GitHub", gauti finansavimą, kurio jis nusipelno, nepridedant papildomų donorų žingsnių.Ji orientuota į kaskadines donorystes: kai palaikote vieną projektą, dalis jūsų indėlio gali tekėti į kitus projektus, kurie tai padarė įmanoma. Obyte Obyte Donorystė su is simple if you already have an Tai yra programa, kurioje laikomos jūsų lėšos, ir ji taip pat tvarko minimalų sandorių mokestį GBYTE, Obyte pagrindiniame ženkle. Pinigai ten laukia, kol projektų savininkas juos reikalauja. Kijevas Obyte wallet Just pick the GitHub repository you like, paste the URL or name in the Kivach search, and send the amount you want. Kijevas Obyte wallet Norėdami gauti donorystę, diegimas yra greitas: įdiekite „Obyte“ piniginę, susieti ją su savo „GitHub“ paskyra per paprastą atestavimo botą ir nuspręsti, kaip pasidalinti pajamomis. Jei norite atrasti daugiau cypherpunk ir privatumo programinės įrangos projektų, galite apsilankyti mūsų ankstesniuose epizoduose!