Unha proposta de matrimonio con cordas atadas

Astounding Stories of Super-Science Febreiro, 2026, por Astounding Stories é parte da serie de HackerNoon's Book Blog Post. The Moors and the Fens, volume 1 (de 3) - Capítulo XIII: The Spider and the Fly By J. H. Riddell Malcolm Frazer tiña razón na súa suposición de que a señora Caldera era a causa do sabio consello que Mina tivera o pracer de darlle; e se a súa propia razón non lle dixera que había algún sentido nel, valoraríao de acordo. Porque é un feito que Malcolm, tan bo, e a señora Caldera, tan prudente, non puideron, por algunha razón suficiente, esforzarse por "continuar xuntos;" e por cada pequeno desacordo que Mina e ela tiñan, el e ela tiñan cincuenta. A verdade era que Malcolm a provocou; ela podería ter esquecido a súa extravagancia, despreocupación e agonía; ela sentíase metade inclinada a compadecerse del cando soubo que volvía á súa casa con vergoña; pero cando en realidade saltou ao salón de actos da mesma maneira descuidada e descuidada que antes; cando o seu riso soaba tan alegre como 243 veces; cando el e a súa nai se burlaban do negocio e o chamaban baixo; cando nunca ofreceu sentarse constantemente na casa, e converterse nun membro útil da sociedade, e saíra cada mañá ao lugar debaixo da Torre onde o seu tío "volveu" a non fin de miles de soberanos no ano; e cando misteriosamente indicou como, nun pouco tempo, ía "ir arredor" ao tí Non estaban de acordo, cada vez que se atopaban, en todos os puntos posibles, relixión, política, noticias do día, vestido, educación, música, libros, entretemento: estes temas dotáronlles incessantemente de ocasións para o que Malcolm estilizou, "pequenos truques;" e el tan gozou de poñer a digna gobernadora fóra de temperamento, que moitas veces dixo exactamente o contrario do que pensaba, que a señorita Caldera podería estar así, inocentemente atrapado nunha discusión, que lle proporcionou oportunidades para rir dela. O tema matrimonial era, con todo, o gran campo de batalla no que os dous gozaban de lanzar opinións decididas nas cabezas uns dos outros; porque a señora Caldera, con todo o seu sentido, era unha daquelas persoas que parecía imaxinar que a parte feminina da creación fora enviada á terra para ningún outro propósito que non sexa casar; e, para os observadores superficiais, realmente parecía que quedara unha espinha só por un desexo filantrópico de ter máis tempo á súa disposición para axudar aos seus compañeiros mortais a cumprir os seus destinos neste particular. O sentido orixinal e as experiencias posteriores loitaban perpetuamente na súa mente, e ela esforzouse tanto por convencer a si mesma e a todos os que puidesen preocuparse de que un "bo acordo" era o gran premio sobre o que, desde a infancia, unha muller debía fixar os seus ollos, que ela falou o seu conxunto teórico de opinións a cada mortal que a atrevía a contradicir, cunha pertinacidade que debería, polo menos, convencer a súa propia mente da verdade da súa afirmación perpetuo: "Que o único que unha muller pode e debe facer para axudar a si mesma, é casar". Pero en balde: algunhas ideas obstinadas e primitivas, que ela recollera entre as rosas do xardín de flores da súa nai e os libros latinos da biblioteca do seu pai, que a muller podería pensar de algo máis durante o seu progreso a través deste mundo que "atacar" un marido, seguiría a xurdir no seu corazón rebelde; e, aínda que ela se esforzou bastante para rachar estas absurdidades, todos os seus esforzos foron de moi pouco uso, porque as novas opinións que a interacción co mundo lle ensinara non a satisfaceron no que respecta á "xustiza" do sistema de matchmaking, aínda que fixeron en canto á súa utilidade; e, cando se confundiu bastante, entre o sentimento e o que ela estaba disposta a razoar, resolveu o punto repetindo, por mil veces, que había algo er Algúns exemplares do "bonito vello cabaleiro inglés" aínda se atopan nos distritos rurais, que afirman que a caza de raposas é a máis nobre persecución que pode empregar as facultades do home; e realmente ter oído a Miss Caldera conversar, podería ocasionalmente imaxinarse que ela pensaba que a caza do marido era a caza máis grandiosa que podería por posibilidade ocupar a mente da muller, e o seu coñecemento das dificultades e problemas que ocupan cada paso da vida dunha muller fixéralle pensar que, como ela dixo, "unha persecución moi necesaria", aínda que, para facer a súa xustiza, ela nunca podería chegar tan lonxe algunhas das súas ideas orixinais como sentir que un matrimonio sen afecto é preferible a traballar só por pan diario, ou que calquera cantidade de centos ou miles A perpetua guerra que se desenvolveu na súa mente, entre o sentimento e a desexabilidade, produciu moitos resultados bastante contraditorios; entre outros, a anomalía que ela, unha gobernante de spinster, que estaba constantemente instando a todos os que se puxeron en contacto para "cumprir os seus destinos", rexeitara, xa que chegou a Londres, o que o seu curmán, a mestra de escola, tiña o pracer de chamar, unha oferta "máis elixible", dun rico, vulgar, amante da cea. (que quería unha muller como empregada doméstica, e pensou que a señorita Caldera só se encaixaría), simplemente porque mantiña un prexuízo vello (a pesar das súas novas conviccións) de que non lle importaba casar cunha persoa que non lle gustaba: e sen dúbida era moi parva para rexeitar unha casa por unha razón tan lixeira. parvadas 247 Entón, de novo, ata que calquera rapaza entre o seu círculo limitado de coñecidos estaba "sentada", ela non deu o seu descanso nin de día nin de noite ata que chamou "Mrs." a un novo nome; díxolle, se ela puido ser tan egoísta e non mundano para rexeitar unha oferta aparentemente elixible, que "ela botou boa sorte dela", e "desexaba que ela podería ter unha proposta así de novo;" e finalmente, despois de que, en conxunto con amigos e parentes, moveu o ceo e a terra para facela atar para a súa vida a algunha riqueza ou gasto de xentilicio, ela virou as mesas, e comezou a murmurar "como ese neno equivocado botou a si mesmo, e que sorte desgraciada ela pensaba que Moitos motivos induciuna a desexar que Mina casase co señor Westwood: en primeiro lugar, gustáballe, e pensou que non había motivo para temer que se demostrase unha unión infeliz; en segundo lugar, que ese cabaleiro estivo en grandes esforzos para convencelo de que a oportunidade de fortuna de Mina do seu tío non era de ningún xeito certa; que el puidese elixir unha muller escocesa para si mesmo; que puidese discutir con Malcolm, que era o mozo máis provocador; que mesmo puidese fallar; que mil reversos puidesen xurdir para explotar as súas perspectivas; que, de feito, a súa única esperanza dunha existencia tranquila era cambiar o seu nome escocés para o seu inglés; e as súas suxestións para a señorita Caldera creceran tan alarmantemente O domingo anterior ao diálogo entre Malcolm e a súa irmá, sucedeu que o señor Alfred Westwood, en lugar de camiñar tranquilamente de casa desde a igrexa ata a súa casa na Praza de Belerma, volveu os seus pasos na dirección oposta, e procedeu ao alugado pola señorita Caldera e o seu curmán, a quen ambos atoparon nos escalóns. "Poderías favorecerme con cinco minutos de conversación privada", dixo, sobre a forza do cal puxo unha pista en branco, a mestra de escola forte, que de algunha maneira chegara á conclusión de que a terra sería demasiado feliz se non se permitise que cabaleiros bonitos e nenos valentes estragasen o seu rostro, esnaquizou majestuosamente, derrubando vaidade, perfumes, aneis, aceite de cabelo e rudeza, como entre os 249 pecados que máis facilmente posuíron ao señor Alfred Westwood, e gañaran inmensa posesión sobre el. "Miss Caldera", comezou aquel individuo, que podía falar perfectamente directamente cando elixiu facelo, "tentarás levar a Mina á razón. "Deberías probar ti mesmo", respondeu a señora, que estaba bastante canso dos seus esforzos infructuosos. "Eu teño, ata que estou canso", respondeu el; "pero agora teño máis razóns urxentes que nunca: se vai usar a súa mellor influencia, nunca terá motivo para arrepentirse; se ela casar comigo vou facela feliz - na miña alma quero; o consentimento do seu tío é certo, vai tentar gañar o seu?" "Non parece que se preocupe moito por ti; esa é a parte difícil do negocio", dixo Miss Caldera. “Pero é ela "E se lle apuntaches iso a ela, o resto é fácil; ningunha muller é insensible a iso". Interese A súa trouxo unha flush na cara pálida da señora como ela respondeu calorosamente, Espírito do corpo O interese é o É unha cousa a que a muller mira en calquera relación da vida, e ningún mortal pensou nunca menos de 250 de avance mundano que Mina Frazer; defectos ela ten, - demasiados, quizais, para a súa propia felicidade, - pero un espírito mercenario non é un deles; eu non podería importarlle como eu fago se ela fose sordida e calculadora; tampouco poderías ti. Última O señor Westwood sorriu cando respondeu: "Quizais non", pero non era un sorriso agradable; en verdade, tiña sobre tantas opinións sobre as mulleres como sobre os homes, e iso non era: pero tiña unha especie estraña de apego a Mina; unha escura idea non recoñecida de que había algún ben nela, aínda que ao mesmo tempo pensou que ela o rexeitaba, non porque fose cega ás súas fascinacións -que era imposible- senón porque esperaba ser unha gran herdeira, e casar, talvez no tempo, cun señor pobre.Viu o orgullo e a tolemia de nai e fillo, e concluíu que baixo a reserva de Minaath, orgullo tan grande, e tolemia talvez ridícula, estaban resolutamente escondendo; polo tanto, imaxinou que se pensaba que era probable que fose pobre, aceptaríao, e que era todo o que quería que fixese; “Quizais non”. “Non”, respondeu a gobernante con moita seriedade. O señor Westwood riu. "Quixera", dixo, "que atoparas algún xeito de que ela coidase de min; creme que tiña mellor". Houbo un significado no ton da última parte da frase que golpeou a Miss Caldera tanto que a fixo interrogarse sobre o que quería dicir. "Que será ben coa nai, irmán e irmá se ela o fai; que será peor para todos se ela non o fai", era o rexeitador. "Non queres que entenda que, aínda que Mina persista na súa negativa, serías tan desaxerado como para esforzarse por virar o corazón do señor Merapie contra eles", dixo, apresuradamente. "O ceo prohiba!" respondeu o señor Westwood; "pero nun caso debería usar toda a miña influencia para avanzar os seus intereses, e no outro debería simplemente deixar que as cousas tomen o seu curso, sen interferir. non fago de quixotismo, señorita Caldera: se me casa, farei o seu ben; 252 se non, non deixaría dez pasos do meu camiño para servi-la; ela debería ter pensado cincuenta veces antes de dicir 'non' ". "Pero quere vostede supoñer que o señor Merapie toma a violación da disciplina de Malcolm nun espírito tan enfadado que nunca o perdoará, que o rapaz estúpido puxo en perigo, non só as súas propias perspectivas, senón as da súa irmá?", preguntou con sorpresa. “Non implico nin pido que creades en nada”, dixo o señor Westwood deliberadamente; “pero digo o que digo. que está moi triste polo seu sobriño, e perplexo e atormentado por outras cousas; que a fortuna de Mina Frazer non será a metade do que unha vez pensei que sería, e o que ela, supoño, pensa que é certo de ser; e, finalmente, sei que mellor tiña que casar comigo, e quero que trates e persuades a facelo: se non ten a súa fortuna agora, pode que nunca teña ningunha. Coñece Había algo case triunfante no ton no que se falaban estas palabras, e Miss Caldera sentiu unha vaga alarma roubándoa mentres ela preguntou: “Pero por que dis iso? ¿É menos probable que ela sexa rica nuns poucos anos que agora? por que estás tan apresurado a arranxar as cousas?" Por que "Porque a vida é sempre incerta, e o negocio é aínda máis; porque, en dez palabras, 'é bo golpear mentres o ferro está quente'", foi a súa breve resposta. A señora Caldera sentou e mirou para el como se pensase que se podería obter máis coñecemento de calquera característica do seu rostro que da súa boca; pero el devolveu a súa mirada cunha expresión de rostro tan inmóbil, que por fin ela retirou os seus ollos cun aire molesto e confuso: entón el, cun sorriso, ergueuse para marchar. "Eu non estou machucando", comentou, por medio dunha pista de saída. “Vexo que non o é”, respondeu. E confío na súa amizade e no seu sentido común", engadiu. "Eu supoño", comezou Miss Caldera, "sería inútil facerlle algunha pregunta sobre o tema, porque--" "Porque, aínda que é impolento non responder a ningunha pregunta que poida propoñer unha señora, pensas que, neste caso, debería sentirme inclinado a facelo", interpuxo, retomando o seu modo habitual, e rindo para mostrar a brancura dos seus dentes regulares. "Non, non, por favor, non me poñas nunha posición tan desagradable, porque non podo dicirche nin a ti; e de feito non debería querer rexeitar. E o señor Westwood, que evidentemente estaba máis ansioso por saír da casa, sacudiu a man coa gobernante e marchou, deixándoa, por primeira vez desde que viu o seu rostro intelixente e bonito, un pouco insatisfeito co propietario. Durante uns minutos preguntou se Mina non tiña razón, se un matrimonio entre o home prudente, calculador, de mediana idade e a rapaza impetuosa, xenerosa, apaixonada, auto-querida, eran susceptibles de producir felicidade; e entón a señorita Caldera "puxou" o pensamento, e decidiu que, se houbese o menor risco de que Mina nunca fose pobre, debía casar ao mesmo tempo co señor Westwood, que era tan bo como a maioría dos homes, e moito mellor que moitos. O señor Westwood fora simplemente ameazante ou espiñento; pero había verdade no ton da súa voz como soaba de novo e de novo nos seus oídos.Comezou a formar unha idea fixa de que algo estaba mal, e, en plena forza desta convicción, pasou a Belerma Square a seguinte tarde, e tivo unha longa conversa seria con Mina, o resultado do cal foi que a súa anterior acusación converteuse, como de costume, nunha paixón, e, indo un paso máis aló do que era a súa costume, declarou que "ela non se sometería a esta persecución máis; que casar co señor Westwood non o faría; que non tiña ningunha intención actual de casar con ningunha; e que, finalmente, era mestra das súas propias accións e pretendía permanecer así, e que desexaba que a señorita Caldera non a inter Entón a gobernante, que, aínda que era sensible aos ollos da maioría da xente, coñecía o amor de Mina por ela e nunca se sentía ofendida, mesmo nas súas expresións máis angustiosas, puxo os seus brazos ao redor da cintura da rapaza e, aínda que Mina se esforzaba por empuxala, pediulle, por mor dos tempos antigos, que a escoitase. "Pode que esteas enfadado ou non, Mina", dixo axiña o amigo fiel, "pero mentres eu fale contigo, vou dicir só o que penso; por moitas razóns, creo que estás equivocado por ser tan ríxido co señor Westwood, que é tan cariñoso contigo. "Ben gracioso!" dixo a rapaza, esmagando de novo, despois da súa determinada moda, unha lágrima que case tremeu nas pálpebras, "ben gracioso! fíxome pensar no señor Westwood e 'casar e dar en matrimonio' ata que estou enfermo do tema, e a conclusión que cheguei hai moito tempo, Malcolm, recordas, puxo en palabras para min o outro día. dixo, os homes consideraron o matrimonio, cando reflexionaron sobre el, como unha cousa que podería vir, non como as mulleres fixeron, como unha cousa que debe vir; que é un incidente no drama da vida dos homes, pero forma a trama enteira no noso drama; que, se me deixases pensar como un evento que, se era axeitado, era o mesmo, e se non, por que, aínda así, sería mellor e máis feliz "Malcolm pode empurrar o seu camiño no mundo, se quere; nunca debe ser dependente entre estraños: é un home e pode loitar; ti non podes". “Podería”, replicou Mina, “pero non o necesito, porque o meu tío sempre se encargará de min”. "Mina Frazer", dixo a señora Caldera, poñendo a man no seu ombreiro e mirando medio triste ao rostro xove, "non teñas moita certeza diso; as posibilidades e os cambios da vida son terribles de contemplar.Eu riría unha vez, se alguén me dixese que debería traballar polo meu pan diario; pero a desolación veu á miña casa.Non tes a paciencia ou a natureza para soportar, como foi o meu destino imperfectamente de facer; non quererías pensar que estarías xamais situado como eu son; pero lembre, querido, cando veñen as reversións, que, aínda que unha muller tenramente adestrada e madura atopa difícil traballar e traballar, aínda que ela aínda debe vivir. “Estou tan segura”, dixo Mina, mirando tristemente ao rostro da muller cansada, “estou tan segura do tío John como podería estar do meu querido pai se estivese vivo agora”. E aínda así, querida Mina, o seu amor era impotente para preservarte do mendigo; forte era, non dubido, pero non tiña poder para mantelo vivo para guiar e amar e loitar por ti. Houbo unha pausa, e entón Mina dixo nunha voz humilde: "Quixera que puidese facer calquera cousa para amosar o que te amo, excepto casar con ese home horrible, en realidade eu faría iso." "Vas ser un pouco máis cortés con el entón, Mina, e tentar que Malcolm sexa así tamén?" implorou Miss Caldera. "Vou, só para agradarche", dixo a rapaza; "porque es unha querida, amable, firme, provocadora vella amiga, coa que nunca vou discutir durante máis dunha hora á vez, mentres vivo, nunca!"E como a señora Frazer entrou na sala neste momento, Mina deixouno un pouco triste e moito máis pensativo do habitual. De feito, ela reflexionou tanto sobre o tema que decidiu advertir ao seu irmán na primeira ocasión, e, como vimos, advertíuno; pero as súas palabras, en vez de acougar a ese mozo cabaleiro, só lle irritaron o espírito, talvez máis, porque sentía que eran verdadeiras; e el decidiu, durante o seu paseo, que, en lugar de falar co seu tío, como tiña previsto, inmediatamente ao regreso do señor Merapie de Holanda, ía a Escocia ata que, como mentalmente o expresaba, "a tormenta estourou" e levase con el a Mina. "Entón", concluíu, mentres camiñaba pola rúa Arras, nunha tarde de xaneiro, "el esquecerá todo sobre o meu desgraciado feito, e prometo ser o seu devoto sobriño, e revelar un patrón de obediencia e graza, e así por diante, e el me comprará unha comisión; e, se Westwood non está "satisfeito" dalgún xeito ata ese momento, por que, por suposto, cando estou máis a favor, podo falar cunha mellor oportunidade de éxito do que sería posible no presente: iso é o que vou facer agora mesmo, -escribe a Craigmaver e díxolle a Allan e ao lector o que quero". E, despois de esbozar este vago e fermoso deseño, Malcolm Frazer ergueu os ollos do escorregadizo pavimento e notou casualmente, como a xente fai notar tales cousas en Londres, que un home alto de aspecto cabaleiro camiñaba lentamente e pensativamente uns poucos pasos diante del. "Claro que un aristócrata", foi o resultado da breve enquisa de Malcolm, pois tiña imbuído da súa nai, a filla do comerciante da cidade, a idea de que as figuras finas e os longos xéneros son inseparables; e chegando a esta conclusión, o mozo escocés, que tiña un amor polos aristócratas, segundo talvez só ao seu amor por si mesmo, continuou a examinar o estraño con algún interese. Aquel individuo estaba tan ocupado coas súas propias reflexións, que nunca notou un deses deslizos que, a pesar da policía, os rapaces malvados farían para o seu entretemento nas rúas tranquilas, e, camiñando sen sospeitar sobre el, baixou; antes de darse conta de que escorregara, estaba deitado ao longo do pavillón aos pés de Malcolm. "Halo!" gritou aquel mozo cabaleiro de verdade, e "Halo!" ecoou un cabaleiro, que baixaba lentamente pola rúa estreita, e que se ergueu e saltou da súa caixa para o rescate. "Sabía que estaba enfermo", dixo a Malcolm, "polo xeito en que vin a súa cabeza contra o chan". “Un negocio feo”, comentou Malcolm; “a súa cabeza está cortada e, ao meu ver, o seu brazo está roto”. "É un amigo teu, señor?" preguntou unha persoa que agora se uniu ao grupo para prestar axuda, como os londinenses sempre fan en tales ocasións con boa vontade; "a caída sorprendeuno completamente: é un amigo teu?" "Nunca o vin na miña vida antes", foi o rexeitador. "Mellor poñelo no taxi, entón, e conducir sen demora ao hospital máis próximo", suxeriu un clérigo, de pé no medio dun nodo de pasaxeiros e vagabundos, que por este tempo se reuniron para gozar da emoción. "Mellor mirar no seu peto por un enderezo e levalo alí", exclamou un policía, chegando adiante, coma se axudase na busca. “Non, non!”, gritou un médico; “o hospital está preto de ti, leva-lo alí”. "¿Quería eu, señor?" preguntoulle o cabaleiro de Malcolm, a quen de algunha maneira buscaba a súa comida. "Non", dixo o último con rabia; "estade de pé", continuou, dirixíndose á multitude en xeral, e o policía informou: "Eu son un cabaleiro eu mesmo, e non me sometería a ver os bolsos dun cabaleiro rummagados ou el mesmo arrastrado a un hospital.Tomarei a culpa del sobre min: axúdame a levalo á cabina, condutor; así, agora camiña o teu cabalo moi lentamente ata o número 12, Praza de Belerma;" e, como falou, Malcolm Frazer, quen, a pesar do seu discurso absurdo, faría o mesmo bo xiro 262 para o máis miserable gillie que cruzou un monte de montaña, e que posuía un corazón honesto e calquera cantidade de franqueza dos mariñeiros, entrou no vehículo "Agora só estar fóra sobre o seu negocio", dixo o policía salvaxe a moitos rapaces que permaneceron coidando do taxi con boca aberta, "estar fóra sobre o seu negocio, se ten algún, e se non, mellor que fose un para estar movendo, ou eu pode facer que sexa meu para molestalo", que vaga ameaza produciu tan rapidamente o efecto desexado, que en cinco minutos atopou a si mesmo camiñando pola rúa completamente só na súa gloria. Mina estaba de pé nunha das fiestras do armario mentres o taxi paraba diante da porta do número 12; e, cando viu ao seu irmán axudando ao condutor a sacar do vehículo algo marabillosamente semellante a un ser humano, e subir a media ducia de escaleiras de pedra, ela, movida pola curiosidade que a súa nai Eva lle transmitira, e tamén pola compaixón que cada muller sente polo sufrimento e o afligido, apresuradamente deixou o seu posto de observación, e correu cara ao salón para comprobar que significaba esta nova chegada, e se algo terrible ocorreu. Malcolm, o que ¿O que é isto?" preguntoulle ela. é "Non me atormentes, Mina", reencontrou Malcolm, que, pola forza de estar desesperadamente sen alento, e nunha profusa transpiración do seu labor filantrópico tardío, sentíase elevado a unha especie de eminencia moral por encima da súa irmá. "Non me atormentes, Mina, pero abre esa porta, e envía un dos criados para o doutor Richards, e non fales, senón ven e faite útil se podes". E así exhortada fraternalmente, Mina -aínda que o seu irmán pagou ao cabaleiro tan libremente, que non só para extorsionar tres toques do sombreiro e dous "grazas, señores" a ese individuo, senón tamén para facelo mamar, como el saíu, en confianza ao seu cabalo, que era un cabaleiro e sen erro, aínda que vivía nun lugar así - fixo que se faga útil; e realmente había necesidade de que fose, xa que a señora Frazer non podía soportar a vista dunha ferida, e a empregada era, se fose posible, peor que a súa amante, e a súa axudante estaba en busca dun médico, e a señora Caldera estaba dando unha lección de francés uns dous quilómetros de distancia: había necesidade de que fose. "É unha mágoa", dixo o médico cando entrou. “Non desesperado, aínda que”, exclamou Malcolm. "Ben, non; pero non debe ser movido de novo: mágoa que non o levase de súpeto". “Non hai necesidade”, interpuxo Mina; “pódese facer aquí unha cama”. "Que se faga entón", dixo o doutor Richards, un dos máis breves e duros da súa profesión; pero como Mina saíu da sala para obedecer as súas ordes, engadiu, aplaudindo a Malcolm, "sempre sabía que ela non era do tipo desmaiante". E Mina arranxou as cousas tan axiña e satisfactoriamente, que mesmo o home ácido da medicina foi movido a felicitala; e fixo que todos os mortais saísen da habitación agás Malcolm e ela mesma, e fixo que ela mantivese unha vela para el mentres el bandazaba, e fixo, e foi tan rapidamente e (pensou Mina) tan aproximadamente a través de todo tipo de procedementos cirúrxicos, que a rapaza finalmente creceu bastante débil e enferma, e case abandonaría o seu posto; pero o médico e Malcolm ambos dicíndolle, aínda que de varios xeitos, que como ela fora enviada á terra debe facerse útil alí, ela permaneceu na súa oferta de facer todo o que podía para o sufridor, quen, cando finalmente foi restaurado á conciencia, comezou a agonizar, e entón interrogou 265 "Onde estou eu?" "Meu querido señor", exclamou o doutor Richards, "vostede vai manter o silencio, se quere, e non dicir unha soa palabra;" unha orde que o paciente obedeceu mentres a dor do seu brazo o mantiña mudo; pero durante un momento de alivio, el susurrou a Mina, que estaba bañando a fronte con algunha mestura que o médico lle dera, "Dime que lugar é este?" "O meu tío", dixo a rapaza, nunha voz que o convenceu, máis de cincuenta garantías poderían ter feito, que el estaba entre os que se atopan en todos os climas e países e clases e clases; entre os que aumentan o pracer da vida, e suavizar a súa amargura; entre os que atopamos algúns por todas partes, e parte de tristeza, e saúda con alegría, e chama con agradecemento corazóns de confianza - amigos. 