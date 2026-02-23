Пропозиція на весілля з прикріпленими струнами

The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XIII: The Spider and the Fly By J. H. Riddell Малькольм Фрейзер був цілком правильним у своєму припущенні, що місіс Кальдера була причиною мудрої поради, яку Міна була рада дати йому; і якби його власні причини не сказали йому, що в цьому є якийсь сенс, він би оцінив це відповідно. Бо це факт, що Малкольм, настільки доброзичливий, і місіс Кальдера, настільки розсудлива, не могли, з якоїсь достатньої причини, спробувати «залишитись разом;» і за кожну невелику розбіжність, яку Мина і вона звикли мати, він і вона мали п'ятдесят. Правда полягала в тому, що Малкольм спровокував її; вона могла пропустити його екстравагантність, бездумність і розчарування, — вона відчула напівсмирення, коли почула, що він повертається додому з ганьбою; але коли він насправді прокинувся в кабінет таким же безтурботним, безтурботним чином, як і раніше; коли його сміх звучав так само радісно, як і раніше; коли він і його мати жартували про бізнес і називали його низьким; коли він ніколи не запропонував постійно сідати додому і стати корисним членом суспільства, і щоранку виходив на місце під Вежею, де його дядько «перевертався» без кінця тисяч правителів за рік; і коли Вони не погоджувалися, коли вони зустрічалися, з кожної можливої точки, - релігія, політика, новини дня, одяг, освіта, музика, книги, розваги: ці теми постійно надавали їм можливості для того, що Малкольм стилював, "маленькі дрібниці"; і він так насолоджувався тим, що виводив гідну губернаторку з приводу, що він часто говорив саме протилежне тому, що він думав, що місіс Кальдера може бути таким чином, невинно ув'язнена в суперечці, яка надавала йому можливості для сміху над нею. Темою шлюбу, однак, було велике бойове поле, на якому обидві сторони насолоджувалися рішучими думками; бо міс Кальдера, 244 з усім своїм розумом, була однією з тих людей, які, здається, уявляли, що жіноча частина творіння була відправлена на землю для ніякої іншої мети, крім шлюбу; і, для поверхневих спостерігачів, дійсно здалося, що вона залишилася спинстером виключно з благодійного бажання мати більше часу, щоб допомогти своїм співсмертникам виконати свої долі в цьому конкретному. Оригінальний розум і пізніший досвід постійно билися в її розумі, і вона так намагалася переконати себе і всіх, кого це могло зацікавити, що «хороше врегулювання» було великою нагородою, на яку, з дитинства, жінка повинна була зафіксувати свої очі, що вона висловила свій теоретичний набір думок кожному смертному, який наважився їй суперечити, з такою актуальністю, яка, принаймні, повинна була переконати її власний розум в істині її вічного твердження, що «Єдине, що жінка може і повинна зробити, щоб допомогти собі, - це одружитися». Але марно: кілька упертих і первісних ідей, які вона зібрала серед троянд квітучого саду своєї матері і латинських книг бібліотеки свого батька, ця жінка може подумати про щось інше під час свого просування через цей світ, ніж «зловити» чоловіка, продовжувала висвітлюватися в її бунтарському серці; і, хоча вона прагнула докорінно розкорити ці абсурдності, всі її зусилля були не дуже корисними, тому що нові погляди, які спілкування зі світом навчило її, не задовольняли її з точки зору «справедливості» системи поєднання, хоча вони робили це для її корисності; і, коли вона досить збентежилася, між відчуттям і тим, що їй сподобалося розуміти Деякі екземпляри «красивого старого англійського джентльмена» досі зустрічаються в сільських районах, які стверджують, що полювання на лисиць є найблагороднішим заняттям, яке може зайняти людські здібності; і, дійсно, почувши розмову місіс Кальдері, іноді можна було уявити, що вона думала, що полювання на чоловіка є найвеличнішим полюванням, яке могло б зайняти розум жінки, і її знання про труднощі і труднощі, що займають кожен крок життя жінки, змусило її подумати, як вона сказала, «дуже необхідний полювання», хоча, щоб зробити свою справедливість, вона ніколи не могла так далеко перемогти деякі з її оригінальних ідей, як відчути, Постійна війна, що тривала в її голові, між почуттям і бажанням, принесла багато досить суперечливих результатів; серед інших, аномалія, яку вона, гувернантка, яка постійно закликала всіх, з ким вона прийшла в контакт, «виконувати свої долі», відмовилася від того, що вона приїхала до Лондона, що її двоюрідний брат, школярка, із задоволенням називала «найвигіднішою пропозицією» від багатого, вульгарного, коханого вечерю. (яка хотіла дружину як домогосподарку, і думала, що місіс Кальдера просто підійде), просто тому, що вона зберігала старомодну упередженість (незважаючи на свої новомодні переконання), що вона не повинна турбуватися про те, щоб одружитися з людиною, яку вона не любила: і, без сумніву, вона була дуже дурна, щоб відмовитися від дому з такої невеликої причини. Парвеню 247 Потім знову, поки будь-яка дівчина в її обмеженому колі знайомих не була «заселена», вона не давала їй відпочити ні днем, ні ночами, поки не назвала «Місіс» новим ім'ям; вона розповіла їй, якщо їй вдасться бути настільки самовільною і безсмертною, щоб відмовитися від настільки вигідної пропозиції, що «вона кинула від неї удачу», і «хотіла б, щоб вона коли-небудь отримала таку пропозицію знову;» і нарешті, після того, як вона разом з друзями і родичами перемістила небо і землю, щоб змусити її зв'язати себе на все життя з якою-небудь багатою джинсою або джентльменом, вона Багато причин спонукали її побажати, щоб Міна вийшла заміж за містера Вествуда: по-перше, вона сподобалася йому, і думала, що немає ніяких причин боятися, що це доведеться до нещасного союзу; по-друге, цей джентльмен був на великих зусиллях, щоб переконати її, що ймовірність щастя Міни від її дядька ніяк не була впевнена; що він міг би вибрати собі дружину; що він міг би сперечатися з Малкольмом, який був самим провокаційним молодим хлопцем; що він міг би навіть провалити; що тисяча поворотів може виникнути, щоб підірвати її перспективи; що, насправді, її єдиною надією на спокійне існування було змінити У неділю, що передувала діалогу між Малкольмом і його сестрою, пан Альфред Вествуд, замість того, щоб мирно ходити додому від церкви до свого будинку на площі Белерма, повернув свої кроки в протилежному напрямку, і перейшов до того, що орендувала місіс Кальдера і її двоюрідна сестра, з якими він зустрічався на стежках. «Чи могли б ви похвалити мене п'ятиминутною приватною розмовою», - сказав він, на підставі чого, напевно, сильна учителька, яка якось прийшла до висновку, що земля була б занадто щасливою, якби не дозволили добрим джентльменам і сміливим дітям зіпсувати її обличчя, магічно відштовхнулася, поклавши вниз марноти, парфуми, кільця, олію для волосся і грубість, як серед 249 гріхів, які найлегше підкорили пана Альфреда Вествуда, і набули над ним величезного володіння. «Міс Кальдера, — почав той чоловік, який міг говорити абсолютно прямо, коли вирішив це зробити, — чи спробуєш ти принести Міну до розуму. "Ви повинні спробувати самі", - відповіла дама, яка була майже втомилася від своїх безплідних зусиль. «Я маю, поки я не втомлююся, — відповів він, — але тепер у мене більше нагальних причин, ніж коли-небудь: якщо ви будете використовувати свій найкращий вплив, у вас ніколи не буде причин для покаяння; якщо вона одружиться зі мною, я зроблю її щасливою — на моїй душі я хочу; згода її дядька впевнена, чи спробуєте ви завоювати її?» "Вона, здається, не дуже піклується про вас; це найскладніша частина бізнесу", - сказала місіс Кальдера. «Але це вона Залишається тільки піклуватися про мене», — відповів містер Вествуд, «і якщо ви вкажете на це їй, решта легко; жодна жінка не чутлива до цього». зацікавлені ТІ Він приніс сльозу в обличчя леді, як вона тепло відповіла, Дух тіла «Зацікавленість є Жінка дивиться на це в будь-яких життєвих стосунках, і жодна смертна людина ніколи не думала про менший світський прогрес, ніж Міна Фрейзер; помилок вона має, - занадто багато, можливо, для власного щастя, - але найманський дух не є одним з них; я не міг би піклуватися про неї, як я роблю, якщо б вона була сумлінною і обчислювальною; і ви не могли. " Останній Містер Вествуд посміхнувся, коли відповів: «Можливо, ні», але це була не приємна посмішка; насправді, він мав настільки ж думки про жінок, як і про чоловіків, і це не було: але він мав дивну прихильність до Міни; м'яка невідома ідея про те, що в ній було якесь добро, хоча в той же час він думав, що вона відмовилася від нього, не тому, що вона була сліпа до його захоплень - що це неможливо - але тому, що вона очікувала бути великою спадкоємицею, і вийти заміж, можливо, вчасно, за бідного пана. Він бачив гордість і божевілля як матері, так і сина, і прийшов до висновку, що під його резервом, гордість як велика, і божевілля «Можливо не» «Я впевнений, що ні», — серйозно відповіла губернаторка. Містер Вествуд сміявся. «Я б хотів, – сказав він, – щоб ви знайшли якісь засоби, щоб вона піклувалася про мене; повірте мені, у неї було краще». Було значення в тоні останньої частини речення, яка вразила міс Кальдеру настільки, що змусила її запитати, що він мав на увазі. "Що буде добре з матір'ю, братом і сестрою, якщо вона це зробить; що буде гірше для всіх, якщо вона цього не зробить", - сказав він. "Ви не хочете, щоб я зрозумів, що, навіть якщо Міна буде наполягати на її відмові, ви будете настільки неблагородні, щоб спробувати повернути серце містера Мерпі проти них", - сказала вона, поспішаючи. «Нехай не забороняється!» відповів містер Вествуд; «але в одному випадку я повинен використати весь свій вплив, щоб просувати їхні інтереси, а в іншому я повинен просто дозволити справам йти своїм шляхом, не втручаючись. "Але ви маєте на увазі, що містер Мерпі сприймає порушення дисципліни Малькольма в такому гніві, що він ніколи не пробачить його, - що дурний хлопчик поставив під загрозу не тільки свої перспективи, але й перспективи своєї сестри?" - запитала вона здивована. - Я думаю, ви маєте помилятися. «Я нічого не припускаю, ні не прошу вірити ні в що, — сказав містер Вествуд навмисно; — але я кажу те, що я кажу. «Він дуже сумує за своїм племінником, переплутаний і мучений іншими речами; що доля Міни Фрейзер не буде наполовину такою, якою я колись вважала, і що вона, я думаю, вважає, що це точно; і, нарешті, я знаю, що їй краще було б одружитися зі мною, і я хочу, щоб ви спробували переконати її зробити це: якщо вона не має свого долі зараз, вона може ніколи не мати жодного». знати Було щось майже тріумфальне в тоні, в якому ці слова вимовлялися, і міс Кальдера відчула, що над нею викрадається неякісна тривога, коли вона запитала: «Але чому ви так говорите; Чи менш ймовірно, що вона буде багата через кілька років, ніж зараз? Чому Тому що життя завжди є невизначеним, а бізнес – тим більше; тому що, десятьма словами, «добре битися, коли залізо гаряче», – була його коротка відповідь. Міс Кальдера сиділа і дивилася на нього, ніби вона думала, що більше знань можна отримати від будь-якої риси його обличчя, ніж від його рота; але він повернув її погляд з таким нерухомим виразом обличчя, що нарешті вона витягла очі з роздратованим і збентеженим повітрям: потім він, з посмішкою, встав й пішов. «Я не жуюся», - зауважив він, як відхідний натяк. «Я бачу, що ви не є», – відповіла вона. І я вірю в вашу дружбу і здоровий глузд", - додав він. «Я думаю, — почала місіс Кальдера, — було б марно задавати вам будь-які питання з цього приводу, бо —» «Бо, хоч і непристойно не відповідати на будь-яке запитання, яке може запропонувати жінка, ви думаєте, в даному випадку я мав би відчувати схильність до цього», — прокоментував він, продовжуючи свій звичайний спосіб, і сміючись так, щоб показати білість своїх звичайних зубів. — Ні, ні, будь ласка, не покладіть мене в таку неприємну позицію, тому що я не можу сказати навіть вам; і дійсно я не хотів би відмовити. І пан Вествуд, який, очевидно, був найжахливішим, щоб вийти з дому, досить жорстоко постриг руки з губернаторкою і пішов, залишаючи її, вперше з тих пір, як вона побачила його розумне красиве обличчя, трохи незадоволений власником його. Протягом декількох хвилин вона дійсно замислювалася, чи була Міна неправою, якщо шлюб між розумним, розрахунковим, середнього віку чоловіком і імпульсивною, щедрою, пристрасною, самолюбною дівчиною, ймовірно, принесе щастя; і тоді місіс Кальдеря «прокинулася» думкою і вирішила, що, якщо є найменший ризик того, що Міна коли-небудь буде бідною, вона повинна одружитися з паном Вествудом відразу, який був настільки ж добрим, як і більшість чоловіків, і набагато кращим, ніж багато хто. Протягом всієї тієї ночі міс Кальдера намагалася переконати себе, що містер Вествуд був просто загрозливий або скептичний; але в тоні його голосу була істина, як це звучало знову і знову в її вухах.Вона почала формувати фіксовану ідею про те, що щось не так, і, на повній силі цього переконання, вона пішла на Белерму-Сквер наступного дня, і провела довгу серйозну розмову з Міною, результатом якої була розмова, що її колишня звичка перетворилася, як зазвичай, в пристрасть, і, йдучи на крок далі, ніж її звичка, заявила, що "вона більше не піддаватиметься цьому переслідуванню; що вийти заміж за місте Тоді губернаторка, яка, хоч і чутлива до погляду більшості людей, знала любов Міни до неї і так, щоб ніколи не відчувати себе ображеною навіть при найгірших виразах, поклала свої руки навколо талії дівчини, і, хоча Міна намагалася відштовхнути її, попросила її, заради минулих часів, послухати її.І потім вона розповіла своєму старому учню все, що Міна згодом повторювала своєму братові, і багато іншого, що принесло сльози в бунтарські очі і набряк у вольове серце, про те, наскільки серйозно вона прагнула свого щастя, і про те, який інтерес вона взяла в неї з першого дня, і як вона любила бліду маленьку дитину на початку, тільки «Ти може злитися або не злитися, Міна, – сказав довго вірний друг, – але поки я з тобою розмовляю, я скажу тільки те, що думаю; з багатьох причин, я вважаю, що ти помиляєшся, будучи настільки жорсткою до містера Вествуда, який так полюбляє тебе. «Хороший милосердний!» – сказала дівчина, стиснувши назад, після її рішучої моди, сльозу, яка майже тремтіла на її ресницях, «хороший милосердний! ви змусили мене подумати про містера Вествуда і «одружуватися і давати в шлюбі» до тих пір, поки я не втомився від теми, і висновок, до якого я давно прийшов, Малькольм, ви пам’ятаєте, виклав у слова для мене іншого дня. він сказав, чоловіки вважали шлюб, коли вони взагалі роздумували про це, як щось, що могло б прийти, не як жінки, як щось, що повинно прийти; що це один випадок у драмі чоловічих життів, але формує весь сюжет у нашій "Малькольм може просунути свій шлях у світі, якщо він захоче; він ніколи не повинен бути залежним серед незнайомців: він чоловік і може боротися; ви не могли". «Я міг, — відповіла Міна, — але мені цього не потрібно, тому що мій дядько завжди піклується про мене». "Міна Фрейзер", - сказала місіс Кальдера, поклавши серйозну руку на її плече і дивившись наполовину сумно в розплавлене молодісне обличчя, - "не будьте надто впевнені в цьому; шанси і зміни життя жахливі, щоб розглядати. я колись сміялася б, якби хтось сказав мені, що я повинен коли-небудь працювати за моїм щоденним хлібом; але пустота прийшла в мій дім. Ви не маєте терпіння або природи, щоб витримати, як це було моєю долею недосконало робити; ви не хотіли б думати, що ви коли-небудь будете розташовані так, як я; але пам'ятайте, дорогий, коли приходять повороти, що, хоча жінка ніжно нав «Я так само впевнений, — сказала Міна, сумно дивлячись на обличчя втомленої жінки, — я так само впевнений у дядьку Джоні, як і у мого дорогого батька, якби він був живий». І все ж, дорога Міна, його любов була безсильна, щоб уберегти вас від благання; вона була сильною, я не сумніваюся, але вона не мала сили тримати його живим, щоб вести, любити і боротися за вас». Був перерва, і тоді Міна сказав в приниженому голосі: "Я б хотів, щоб я міг зробити будь-яку річ, щоб показати, як я тебе люблю, крім того, щоб вийти заміж за того жахливого чоловіка, я б зробив це". «Чи будеш ти трохи ввічливішим до нього, Міна, і намагатимешся змусити Малкольма бути таким?» проклинала місіс Кальдера. «Я зроблю це тільки для того, щоб сподобатися тобі, – сказала дівчина, – бо ти дорогий, добрий, стійкий, провокуючий старий друг, з яким я ніколи не буду сперечатися більше години за раз, поки я живу, ніколи!» – І коли пані Фрейзер увійшла в кімнату в цей момент, Міна залишила її трохи сумно і набагато більш продумано, ніж зазвичай. Дійсно, вона так багато роздумувала з цього приводу, що вирішила попередити свого брата при першій можливості, і, як ми бачили, попередила його; але її слова, замість того, щоб заспокоїти цього молодого джентльмена, тільки підштовхнули його дух до роздратування, можливо, тим більше, тому що він відчув, що вони справжні; і він вирішив, в ході своєї прогулянки, що, замість того, щоб говорити зі своїм дядьком, як він мав намір, негайно на повернення містера Мерапі з Голландії, він піде до Шотландії, поки, як він висловив це, «буря не прокинулася», і візьме з собою Міну. «Тоді, — підсумував він, проходячи додому через вулицю Аррас, в осяяному світлі січня-опівночі, — він забуде все про мій нещасливий подвиг, і я пообіцяю бути його обов’язковим племінником, і виявиться зразком слухняності і милості і так далі, і він купить мені комісію; і, якщо Вествуд не буде якось «залагоджений» до того часу, то чому, звичайно, коли я більш зацікавлений, я можу говорити з кращими шансами на успіх, ніж це було б можливо в даний час: це саме те, що я зроблю зараз, — напишіть Крейгмаверу і скажіть Алан і Леарду, чого я хочу». І, скинувши цей тупий красивий дизайн, Малкольм Фрейзер підняв очі з колючого тротуару і випадково помітив, як люди помічають такі речі в Лондоні, що високий джентльменський чоловік йшов повільно і задумливо декілька кроків перед ним. «Звичайно, аристократ», — виплив короткий огляд Малкольма, бо він придумував від своєї матері, дочки міського купця, ідею, що відмінні фігури і довгі родописи нерозривні; і прийшовши до цього висновку, молодий шотландець, який мав любов до аристократів, на другому місці, можливо, тільки до своєї любові до себе, продовжував з деяким інтересом досліджувати незнайомця. Цей чоловік був настільки захоплений своїми власними міркуваннями, що він ніколи не помітив жодного з тих слайдів, які, незважаючи на поліцію, неприємні хлопці зроблять для їх розваг на тихих вулицях, і, ходячи безсумнівно на ньому, він зійшов; перш ніж він усвідомив, що він сліз, він лежав повною довжиною на тротуарі під ногами Малкольма. «Алоа!» вигукнув той молодий джентльмен у справжньому морському стилі, а «Алоа!» відгукнувся кабінетник, який повільно спускався по вузькій вулиці, і який піднявся і вистрибнув з його ящика на порятунок. «Я знав, що він був боляче поранений, – сказав він Малькольму, – я бачив, як його голова піднімалася на землю». «Це дуже ганебний бізнес», - зауважив Малкольм; «йому відрізали голову, а мені здається, що його рука зламана». «Чи він твій друг, містере?» запитав чоловік, який тепер приєднався до групи, щоб надати допомогу, як лондонці завжди роблять в таких випадках з доброю волею; «падіння повністю здивувало його: чи він твій друг?» «Я його ніколи не бачив у своєму житті», – сказав він. «Краще покласти його в таксі і негайно доїхати до найближчої лікарні», - припустив один священик, що стояв посередині вузла прохожих і безлюдних, які до цього часу зібралися, щоб насолоджуватися хвилюванням. "Краще подивитися в його кишені за адресою і взяти його туди", - вигукнув поліцейський, що йшов вперед, ніби щоб допомогти в пошуках. «Ні, ні!» крикнув лікар, «лікарня поруч, приведи його туди». «Хочу я, містере?» запитав кабінетника Малкольма, до якого він якось шукав свою їжу. «Ні», сказав останній з гнівом, «встань», продовжив він, звертаючись до натовпу в цілому, і поліцейський повідомив: «Я сам джентльмен, і я не погоджуся, щоб побачити, як джентльменські кишені руйнуються або сам відтягується до лікарні. я взятиму на себе відповідальність за нього: допоможи мені підняти його в кабінет, водій; так, — тепер ходіть на коня дуже повільно до No 12, Белерма Square;» і, як він говорив, Малкольм Фрейзер, який, незважаючи на його абсурдну промову, зробив би той же хороший крок 262 для найгіршого гіллі, який коли-небудь перетнув високу гору, і який мав "Тепер ви просто не займайтеся своїм бізнесом", - сказав поліцейський дико до багатьох хлопчиків, які залишалися доглядати за кабінетом з відкритими устами, - "займайтеся своїм бізнесом, якщо у вас є якийсь, і якщо у вас немає, то краще зробити його одним, щоб рухатися, або я можу зробити його моїм, щоб роздратувати вас", яка неясна загроза так швидко принесла бажаний ефект, що за п'ять хвилин він виявив себе ходити вулицею повністю наодинці в своїй славі. Міна стояла біля одного з вікон, коли кабінет зупинявся перед дверима No 12; і, коли вона побачила свого брата, який допомагав водієві підняти з автомобіля щось дивовижне, що нагадує людину, і піднялася на півдюжини кам'яних сходинок, вона, порушена тим цікавістю, яке передала їй її мати Єва, а також тим жалем, яке відчуває кожна жінка за страждання і постраждалих, поспішно покинула свій спостережний пост, і забігла в зал, щоб з'ясувати, що означає це нове приїзд, і якщо щось жахливе сталося. «Малькольм, що Що це таке?» – запитує вона. є "Не мучи мене, Міна", - приєднався до нього Малкольм, який, з силою відчайдушного бездихання і з величезним потовиділенням від його пізньої благодійної праці, відчув, що він піднявся на якусь моральну вищу позицію, ніж його сестра. - Не мучи мене, Міна, але відкрий ті двері, і відправи один з слуг до доктора Річардса, і не розмовляй, але приходь і зроби себе корисним, якщо зможеш. І, таким чином, братчо закликав, Міна, хоча її брат так вільно заплатив кабанину, що не просто викрав від цього індивіда три дотики капелюха і два «спасибі, сирі», а також змусив його мати, коли він їхав, у довірі до свого коня, що він був джентльменом і не помилявся, хоча він жив у такому місці, зробив себе корисним; і дійсно була необхідність, що вона повинна, оскільки пані Фрейзер не могла витримати видимість рани, і домогосподарка була, якщо можливо, гірше, ніж її господиня, і її помічник шукав лікаря, і пані Кальдера давала французький урок декілька кілометрів від неї: була потреба, що вона повинна «Це поганий випадок», – сказав лікар, коли він увійшов. «Не безнадійно, хоча», – вигукнув Малкольм. «Ні, але не треба його знову переміщати: шкода, що ви не винесли його вгору відразу». «Немає ніякої необхідності, — промовила Міна. — Тут можна зробити ліжко». "Нехай це буде зроблено тоді", - сказав доктор Річардс, один з найкоротших і найжорстокіших у своїй професії; але коли Міна вийшла з кімнати, щоб послухати його накази, він додав, схвально нахиляючись до Малкольма, "завжди знав, що вона не з тих, хто зникає". І Міна влаштувала справи настільки швидко і задовільно, що навіть кислий лікар був змушений її похвалити; і він викинув з кімнати кожного смертного, крім Малкольма і себе, і змусив її тримати свічку для нього, поки він перев'язував, і поставив, і пішов так швидко і (Міна думала) так приблизно через всі види хірургічних процесів, що дівчина нарешті виросла досить слабкою і хворою, і вона б ледь не покинула свій пост; але лікар і Малкольм, обидва розповідаючи їй, хоча і дещо різними способами, що, як вона була відправлена на землю, вона повинна зробити себе корисною там, вона залишалася на їх пропозиції зробити все, що вона могла для стражда 265 «Де я?» «Дорогий мій панове, — вигукнув доктор Річардс, — чи будеш ти мовчати, якщо хочеш, і не скажеш жодного слова?» — заповідь пацієнт дотримувався, а біль в руці тримав його мовчазним; але в мить полегшення він прошептував Міні, яка омивала свій лоб якою-небудь сумішю, яку дав їй лікар. Скажи мені, що це за місце?» "Мій дядько", - сказала дівчина, голосом, який переконав його, що більше п'ятдесяти запевнень могло б зробити, що він був серед тих, хто знайдеться в усіх кліматах і країнах і класах і класах; серед тих, хто підсилює задоволення життя, і пом'якшує його гіркоту; серед тих, кого ми зустрічаємо декілька скрізь, і частина з скорботою, і вітаємо з радістю, і закликаємо з вдячністю довірливі серця - друзів. Дата випуску: лютий 14, 2026, з https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ви можете копіювати його, віддавати або повторно використовувати його за умовами Ліцензії проекту Gutenberg, включеної до цієї книги або онлайн за адресою www.gutenberg.org, розташованої за адресою https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Про серію книг HackerNoon: Ми приносимо вам найважливіші технічні, наукові та проникливі публічні книги. Ця книга є частиною публічного домену. Дивовижні історії. (2009). Дивовижні історії супер-науки, лютий 2026. США. Проект Gutenberg. Дата випуску: лютий 14, 2026, з https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ви можете копіювати його, віддавати або повторно використовувати його за умовами Ліцензії проекту Gutenberg, включеної до цієї книги або онлайн за адресою www.gutenberg.org, розташованої за адресою https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 