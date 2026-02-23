Prijedlog vjenčanja s vezanim stringovima

Nevjerojatne priče o superznanstvu veljače 2026.: Mauri i Feni, volumen 1 (od 3) - Poglavlje XIII Spider i letjelica By J. H. Riddell Malcolm Frazer bio je sasvim točan u svojoj pretpostavci da je gospođa Caldera bila uzrok mudrog savjeta koji mu je Mina bila zadovoljna; i da mu vlastiti razlog nije rekao da u tome ima smisla, on bi ga prema tome cijenio. Jer je činjenica da Malcolm, tako dobronamjeran, i gospođa Caldera, tako razborit, nisu mogli, iz nekog dovoljno dobrog razloga, uspjeti da se "zauzmu zajedno;" i za svaku malu neslaganje koje su Mina i ona navikli imati, on i ona su imali pedeset. Istina je bila da ju je Malcolm provokirao; mogla je zanemariti njegovu ekstravagantnost, nepromišljenost i razdražljivost; osjetila je da mu je polovično žao kad je čula da se vraća kući u sramotu; ali kada se zapravo zaljubljuje u svlačionicu na isti bezobzirni, bezobzirni način kao i prije; kada je njegov smijeh zvučao tako veselo kao 243 ikad; kada su on i njegova majka ismijavali posao i nazvali ga niskim; kada nikada nije ponudio da se dosljedno naseli kod kuće, i postane koristan član društva, i svakog jutra odlazi na mjesto ispod tornja gdje je njegov ujak "prevrnuo" gotovo tisuće vladara u godini; i kada je tajanstveno nagovijestio kako bi Nesuglasni su se, kad god su se susreli, o svakoj zamišljenoj točki, o religiji, politici, vijestima današnjice, odijelu, obrazovanju, glazbi, knjigama, zabavama: ove teme su im neprestano pružale prilike za ono što je Malcolm stilizirao, "mali štapići;" i on je tako uživao u tome što je dostojanstvenu vladicu iznervirao, da je često govorio upravo suprotno od onoga što je mislio, da bi gospođa Caldera mogla biti tako, nevino zarobljena u raspravi, koja mu je pružila prilike za smijeh na nju. Tema braka bila je, međutim, veliko bojno polje na kojem su dvojica uživala u odlučujućim mišljenjima; jer je gospođa Caldera, sa svim svojim osjećajima, bila jedna od onih ljudi koji su, čini se, zamišljali da je ženski dio stvorenja poslan na zemlju bez druge svrhe nego da se oženi; i, površnim promatračima, stvarno se činilo da je ostala zvijezda samo iz filantropske želje da ima više vremena na raspolaganju kako bi pomogla svojim drugovima smrtnicima da ispune svoje sudbine u ovom konkretnom slučaju. Izvorni smisao i kasnija iskustva neprestano su se borili u njezinom umu, i ona se toliko trudila uvjeriti sebe i sve koji bi mogli biti zabrinuti da je "dobro rješenje" bila velika nagrada na koju bi, od djetinjstva, žena trebala popraviti oči, da je govorila svoj teorijski skup mišljenja svakom smrtniku koji ju je usudio da proturječi, s relevantnošću koja bi, barem, trebala uvjeriti njezin vlastiti um u istinu njezine neprekidne tvrdnje: "Da jedino što žena može i treba učiniti da pomogne sebi, je da se oženi." Ali uzalud: nekoliko tvrdoglavih i primitivnih ideja, koje je sakupila među ružama cvjetnog vrta svoje majke i latinskim knjigama knjižnice svoga oca, da bi ta žena mogla razmišljati o nečemu drugom tijekom svog napretka kroz ovaj svijet nego o „uhvatanju“ muža, nastavilo bi se pojavljivati u njezinom pobunjeničkom srcu; i, iako se trudila iskorijeniti te apsurdnosti, svi njezini napori bili su samo vrlo malo korisni, jer joj novi pogledi koje je odnos sa svijetom naučio nisu ju zadovoljili u pogledu „ispravnosti“ sustava prilagođavanja, iako su to učinili u pogledu njegove korisnosti; i, kada je bila prilično zbunjena, između osjećaja i onoga što je željela razumjeti, riješila je točku Neki primjerci "dobrog starog engleskog gospodina" još uvijek se susreću u ruralnim četvrtima, koji tvrde da je lov na lisice najplemenitija potraga koja može upotrijebiti sposobnosti čovjeka; i da je zaista čula gospođicu Caldera razgovarati, možda se povremeno zamislilo da je mislila da je lov na muža najveća potraga koja bi vjerojatno mogla zauzeti um žene, a njezino znanje o poteškoćama i nevoljama koje zauzimaju svaki korak ženskog života nateralo ju je da pomisli da je, kako je rekla, "vrlo potrebna potraga", međutim, da bi učinila pravdu, nikad nije mogla tako daleko nadvladati neke od svojih izvornih ideja da osjeća da je brak bez naklonjenosti bolji od rada Neprestani rat koji je trajao u njezinom umu, između osjećaja i poželjnosti, doveo je do mnogih prilično kontradiktornih rezultata; među ostalim, anomalija koju je ona, guvernerica, koja je stalno pozivala sve s kojima je došla u kontakt da "ispunjaju svoje sudbine", odbila, jer je došla u London, što je njezin rođak, učiteljica, rado nazvao, "najvjerojatnijom ponudom", od bogatog, vulgarnog, ljubitelja večere. (koja je htjela ženu kao kućanicu i mislila da će gospođa Caldera samo pristupati), jednostavno zato što je zadržala zastarjelu predrasudu (unatoč svojim novoobrazovanim uvjerenjima) da se ne bi trebala brinuti oženiti osobom koju nije voljela: i, bez sumnje, bila je vrlo glupa da odbije dom iz tako malog razloga. Parvenu 247 Zatim, sve dok se nijedna djevojka iz njezinog ograničenog kruga poznanika ne "smjesti", ona se nije odmorila ni danju ni noću dok nije nazvala "Gospodična" novim imenom; rekla joj je, ako joj se dogodi da bude toliko samovoljna i ne-svjetska da odbije naizgled prihvatljivu ponudu, da je "odbacila dobru sreću od nje", i "želela je da se ikad može vratiti na takav prijedlog;" i konačno, nakon što je, zajedno s prijateljima i rođacima, pomakla nebo i zemlju kako bi je dovela da se vezuje za život na neku bogatu duncu ili genijalnu potrošnju, okrenula je stolove i počela grmljavati "kako je to pogrešno dijete od Mnogo je razloga navelo nju da poželi da se Mina oženi gospodinom Westwoodom: prvo, svidjela mu se, i mislila je da nema razloga da se boji da će se pokazati nesretnom vezom; drugo, taj je gospodin bio u velikoj nevolji da je uvjeri da je Mina's šansa za sreću od njezinog ujaka bila ni na koji način sigurna; da bi on mogao odabrati ženu za sebe; da bi se mogao svađati s Malcolmom, koji je bio najprovokativniji mladić; da bi mogao čak i propasti; da bi tisuću preokreta moglo nastati kako bi eksplodiralo njezine izglede; da je, u stvari, njezina jedina nada za mirno 248 postojanje bila promjena njezinog škotskog imena za njezino englesko ime; i njegove U nedjelju koja je prethodila dijalogu između Malcolma i njegove sestre, slučajno se dogodilo da je gospodin Alfred Westwood, umjesto da mirno hoda kući od crkve do svoje kuće na Trgu Belerma, okrenuo korake u suprotnom smjeru, i nastavio do onoga koje su iznajmili gospođa Caldera i njezin rođak, s kojima se susreo na šljunčanim stepenicama. "Možeš li mi pomoći s petominutnim privatnim razgovorom", rekao je, na temelju kojeg je jasno da je snažna školska učiteljica, koja je nekako došla do zaključka da bi zemlja bila previše sretna ako joj ne bi dopustili da joj pokvari lice dobri gospodari i hrabra djeca, majestatično odstupila, stavljajući vanjstvo, parfeme, prstenje, ulje za kosu i grubost, kao među 249 grijeha koji su najlakše opljačkali gospodara Alfreda Westwooda i stekli ogromnu posjed nad njim. "Miss Caldera", započela je ta osoba, koja je mogla govoriti savršeno izravno kada je odlučio to učiniti, "da li ćete pokušati dovesti Mina do razuma. "Morate pokušati sami", odgovorila je gospođa, koja je bila gotovo umorna od svojih besplodnih napora. "Imam, dok nisam umoran", odgovorio je; "ali sada imam više hitnih razloga nego ikad: ako ćeš iskoristiti svoj najbolji utjecaj, nikada nećeš imati razloga za pokajanje; ako se uda za mene, učinit ću je sretnom - na mojoj duši hoću; pristanak njezinog ujaka je siguran, hoćeš li pokušati dobiti njezin?" "Ne čini se da joj je stalo do tebe; to je najteži dio posla", rekla je gospođa Caldera. “Ali to je ona Da se brine o meni", odgovorio je gospodin Westwood, "i ako joj to pokažeš, ostalo je lako; nijedna žena nije osjetljiva na to." Zanimljivosti Naš donijela je flush u gospođino bledo lice dok je toplo odgovorila, duh tijela “Zadovoljstvo je To je nešto na što žena gleda u bilo kojem životnom odnosu, i nijedan smrtnik nikada nije mislio manje od 250 svjetovnih napretka od Mina Frazer; greške ona ima, - previše, možda, za svoju vlastitu sreću, - ali plaćenik duh nije jedan od njih; ne bih se brinuo o njoj kao što bih učinio da je sordidna i izračunava; niti bi mogao ti. " Posljednji Gospodin Westwood se nasmijao dok je odgovorio: "Možda ne", ali to nije bio ugodan osmijeh; u stvari, imao je o ženama toliko mišljenja kao o muškarcima, a to nije bilo: ali imao je čudnu vrstu vezanosti za Mina; mračnu nepoznatu ideju da u njoj postoji neka vrsta dobra, iako je u isto vrijeme mislio da ga je odbila, ne zato što je bila slijepa na njegove fascinacije - da je nemoguće - nego zato što je očekivala da će biti velika nasljednica, i da će se udati, možda u vremenu, za siromašnog gospodara. “Možda ne.” “Sigurno ne”, odgovorio je vladar ozbiljno. Gospodin Westwood se nasmijao. "Želim", rekao je, "da biste pronašli neke načine da se brine o meni; vjerujte mi da je imala bolje." Bilo je značenja u tonu posljednjeg dijela rečenice koja je udarila gospođicu Caldera toliko da ju je natjerala da upita što je on mislio. "Da će biti dobro s majkom, bratom i sestrom ako to učini; da će biti gore za sve ako to ne učini", bio je rejoinder. "Ne želite da shvatim da, čak i ako Mina nastavi u svom odbijanju, vi biste bili toliko nemilosrdni da pokušate okrenuti srce gospodina Merapiea protiv njih", rekla je, žurno. "Nebo zabranite!" odgovorio je gospodine Westwood; "ali u jednom slučaju bih trebao upotrijebiti sav svoj utjecaj za promicanje njihovih interesa, a u drugom bih samo trebao dopustiti da stvari krenu svojim putem, bez miješanja. "Ali hoćete li misliti da gospodin Merapie uzima Malcolmovo kršenje discipline u takvom bijesnom duhu da ga nikada neće oprostiti, - da je glupi dječak ugrozio, ne samo svoje vlastite izglede, nego i one njegove sestre?" upitala je iznenađena. "Mislim da se moraš pogriješiti. "Ne pretpostavljam i ne tražim od vas da vjerujete u bilo što", rekao je gospodin Westwood namjerno; "ali ja kažem ono što ja kažem. Da je on vrlo tužan zbog svog nećaka, i zbunjen i mučen zbog drugih stvari; da Mina Frazerova sreća neće biti polovica onoga što sam jednom mislila da će biti, i što ona, mislim, vjerojatno misli da će biti; i, konačno, znam da je bolje da se uda za mene, i želim da pokušate i uvjerite je da to učini: ako ona nema svoju sreću sada, ona možda nikada neće imati nikakvu. " znati Bilo je nešto gotovo trijumfalno u tonu u kojem su te riječi bile izgovorene, a gospođa Caldera osjetila je nejasan alarm koji ju je ukrao dok je pitala: “Ali zašto tako govoriš; Je li ona manje vjerojatno da će biti bogata nakon nekoliko godina nego sada? Zašto "Budući da je život uvijek neizvjestan, a posao je još više; jer, u deset riječi, 'dobro je udariti dok je željezo vruće'", bio je njegov kratak odgovor. Gospođa Caldera je sjedila i pogledala ga kao da je mislila da se više znanja može steći iz bilo koje značajke njegovog lica nego iz njegovih usta; ali on joj je vratio pogled s takvim nepomičnim izrazom lica da je napokon povukla oči uz uznemiren i zbunjen zrak: onda se on, s osmijehom, podigao da ode. "Ja ne žalim", primijetio je, u obliku odlazećeg nagoveštaja. “Vidim da nisi”, odgovorila je. "I vjerujem u vaše prijateljstvo i zdrav razum", dodao je. "Mislim", započela je gospođica Caldera, "bilo bi beskorisno postaviti vam bilo kakva pitanja na tu temu, jer--" "Jer, iako je nepristojno ne odgovarati na sva pitanja koja neka dama može predložiti, mislite da bih se u ovom slučaju trebao osjećati sklonim da to učinim", upitao je, nastavljajući svoj uobičajeni način, i smiješeći se kako bi pokazao bijelost svojih redovitih zuba. "Ne, ne, molim te, nemoj me staviti u tako neugodnu poziciju, jer ne mogu reći ni tebi; i doista ne bih trebao odbiti. A gospodin Westwood, koji je očito bio najzanimljiviji da izađe iz kuće, okrenuo je ruke vrlo žestoko s guvernericom i otišao, ostavljajući je, po prvi put otkako je vidjela njegovo pametno lijepo lice, malo nezadovoljan vlasnikom. Nekoliko je minuta zapravo razmišljala da li Mina nije u pravu, da li bi brak između razboritog, izračunanog, sredovječnog čovjeka i žestoke, velikodušne, strastvene, samoljubive djevojke mogao donijeti sreću; a onda je gospođica Caldera "pushala" svoju misao i odlučila da, ako postoji najmanji rizik da Mina ikada bude siromašna, trebala bi se udati za gospodina Westwooda, koji je bio jednako dobar kao i većina muškaraca, i daleko bolji od mnogih. Sve te noći gospođica Caldera nastojala je uvjeriti sebe da je gospodin Westwood bio samo prijetnja ili šemanje; ali bilo je istine u tonu njegovog glasa kako je to zvučalo iznova i iznova u njezinim ušima. počela je formirati fiksnu ideju da nešto nije u redu, i, na punoj snazi tog uvjerenja, otišla je na Belerma Square sljedećeg 255. poslijepodneva, i imala je dug ozbiljan razgovor s Mina, čiji je rezultat razgovor bio da je njezina bivša optužba, kao i obično, pretvorila u strast, i otišla korak dalje od njezinog običaja, izjavila da "oni neće više podvrgnuti ovom progonstvu; da se oženiti gospodinom Westwoodom; da ona nema sadašnju nam Tada guvernerka, koja je, iako je bila osjetljiva na pogled većine ljudi, znala da ju Mina voli i da se nikad ne osjeća uvrijeđena čak ni na najgori način, stavila je svoje ruke oko djevojčice, a iako ju je Mina nastojala odgonetnuti, zamolila ju je, zbog starih vremena, da je sluša.I onda je ispričala svom starom učeniku sve što je Mina kasnije ponovila svom bratu, i još mnogo toga – što je donijelo suze u pobunjene oči i oticanje u voljno srce – o tome kako je iskreno željela svoju sreću, i o tome kakav je interes u njoj od prvog dana, i kako je na početku voljela bledo malo dijete, isključivo zbog žestoke ljubavi koju je imala za zemlju rođenja i ljude koji "Možeš biti ljut ili ne, Mina", rekao je vjerni prijatelj, "ali dokle god ti govorim, reći ću samo ono što mislim; iz mnogih razloga, vjerujem da si pogrešno da si tako tvrdoglav prema gospodinu Westwoodu, koji te toliko ljubi. "Dobro milosrđe!" reče djevojka, stisnući natrag, nakon svoje odlučne mode, suzu koja je gotovo trljala na njezine trepavice, "dobro milosrđe! vi ste me naterali da mislim o gospodinu Westwoodu i 'udanju i davanju u braku' dok sam bolestan od teme, i zaključak koji sam davno došao do, Malcolm, sjetite se, stavio u riječi za mene drugog dana. rekao je, muškarci smatraju brak, kada su uopće razmišljali o tome, kao nešto što bi moglo doći, ne kao što su žene učinile, kao nešto što mora doći; da je to jedan incident u drami muških života, ali čini cijelu priču u našoj drami; da, ako bi me pustili da mislim o tome kao događaju, ako je prikladan "Malcolm može pokrenuti svoj put u svijetu, ako hoće; on nikada ne smije biti ovisnik među strancima: on je čovjek i može se boriti; vi ne možete." “Mogao bih”, odgovorio je Mina, “ali ne trebam, jer će mi ujak uvijek pružiti pomoć.” "Mina Frazer", reče gospođica Caldera, stavljajući srdačnu ruku na rame i gledajući napola tužno u ispirano mladenačko lice, "ne budite previše sigurni u to; životne prilike i promjene su strašne za razmatranje. jednom bih se nasmijala, da mi je netko rekao da ikada moram raditi za svoj svakodnevni kruh; ali očaj je došao u moj dom. Vi nemate strpljenja ili prirode da podnesete, kao što je to bila moja sudbina nesavršeno učiniti; ne biste htjeli misliti da ćete ikada biti u situaciji kakva jesam; ali sjetite se, dragi, kada dođu preokrete, da, iako je žena nježno obučena i zrela, teško raditi i raditi, ali da još uvijek mora živjeti. “Jako sam sigurna”, rekla je Mina, žalosno gledajući u lice umorne žene, “ja sam jednako sigurna u strica Johna kao što bih bila sigurna u svog dragog oca da je sada živ.” "Ipak, draga Mina, njegova ljubav je bila nemoćna da te sačuva od prosjaka; jaka je bila, ne sumnjam, ali nije imala moć da ga zadrži živog da vodi, voli i bori se za tebe." Bilo je pauze, a onda je Mina rekla u potpunom glasu: "Želim da mogu učiniti bilo što da ti pokažem koliko te volim, osim da se udam za tog užasnog čovjeka, stvarno bih to učinio." "Hoćeš li biti malo ljubazniji prema njemu onda, Mina, i pokušati da se Malcolm tako?" zamolio je gospođica Caldera. "Ja ću, samo da te ugodim", reče djevojka; "jer si ti drag, ljubazan, stabilan, provokativan stari prijatelj, s kojim se nikada neću svađati više od jednog sata u isto vrijeme dok živim, nikada!" Doista, ona je toliko razmišljala o tome da je odlučila upozoriti svoga brata na prvu priliku, i, kao što smo vidjeli, upozorila ga; ali njezine riječi, umjesto da smiruju tog mladog gospodina, samo su ga natjerale na iritaciju, možda još veću, jer je osjetio da su to istinite; i on je odlučio, tijekom šetnje, da, umjesto da govori svom ujaku, kao što je namjeravao, odmah na povratku gospodina Merapiea iz Nizozemske, on bi otišao u Škotsku dok, kako je to mentalno izrazio, "vrućina ne prođe", i uzeti Mina s njim. "Tada", zaključio je, dok je hodao kući kroz ulicu Arras, u blistavom svjetlu jednog siječanjskog poslijepodneva, "on će zaboraviti sve o mom nesretnom uspjehu, i ja ću obećati da ću biti njegov dužni nećak, i pokazat će se uzorak poslušnosti i milosti i tako dalje, i on će mi kupiti proviziju; i, ako Westwood ne bude "smijenjen" na neki način do tog vremena, zašto, naravno, kada sam više u korist, mogu govoriti s boljom šansom uspjeha nego što bi bilo moguće u ovom trenutku: to je upravo ono što ću učiniti odmah, - pišite Craigmaveru i recite Allanu i učitelju što želim." I, nakon što je skicirao ovaj nejasno lijepi dizajn, Malcolm Frazer podigao je oči s klizavog pješačkog puta i slučajno primijetio, kako ljudi primjećuju takve stvari u Londonu, da je visoki gentlemanski čovjek hodao polako i promišljeno nekoliko koraka ispred njega. "Očito aristokrat", bio je rezultat Malcolmovog kratkog ispitivanja, jer je od svoje majke, kćeri gradskog trgovca, primio ideju da su fine figure i dugi rodovi nerazdvojni; i došli do tog zaključka, mladi Škot, koji je imao ljubav prema aristokratima, možda samo prema svojoj ljubavi prema sebi, nastavio je s nekim interesom ispitivati stranca. Taj je pojedinac bio toliko opsjednut svojim vlastitim razmišljanjima da nikada nije primijetio nijednu od tih slajdova koje će, unatoč policiji, nesretni dječaci napraviti za njihovu zabavu u tihim ulicama, i, hodajući nesumnjivo na njega, sišao je; prije nego što je shvatio da je skliznuo, ležao je punom dužinom na hodniku kod Malcolmovih nogu. "Halo!" uzviknuo je taj mladi gospodin u pravom mornarskom stilu, a "Halo!" odjekivao je kabman, koji je polako dolazio niz usku ulicu, i koji se povukao i skočio iz svoje kutije u spašavanje. "Znao sam da je bolesno ozlijeđen", rekao je Malcolmu, "na način na koji sam vidio njegovu glavu kako dolazi prema tlu." "Ovo je vrlo ružan posao", primijetio je Malcolm; "njegova je glava odrezana, a meni se čini da mu je ruka slomljena." "Je li on tvoj prijatelj, gospodine?" upitao ga je čovjek koji se sada pridružio skupini kako bi pružio pomoć, kao što Londonci uvijek čine u takvim prilikama s dobrom voljom; "pad ga je potpuno zapanjio: je li on tvoj prijatelj?" "Nikada ga u životu nisam vidio", bio je rejoinder. "Bolje ga staviti u kabinu, onda, i bez odgađanja voziti do najbliže bolnice", predložio je jedan svećenik, stojeći usred gomile prolaznika i idola, koji su u to vrijeme okupili uživati u uzbuđenju. "Bolje je pogledati u njegov džep za adresu i odvesti ga tamo", izgovorio je jedan policajac, koji je došao naprijed, kao da bi pomogao u potrazi. "Ne, ne!" uzviknuo je jedan liječnik; "bolnica je blizu, vozi ga tamo." "Hoću li ja, gospodine?" upitao je Malcolmov kućan, kome je nekako tražio svoj obrok. "Ne", reče on ljutito; "stati", nastavio je, obraćajući se mnoštvu općenito, a policajac je izvijestio: "Ja sam džentlmen i neću se podvrgnuti da vidim džentlmenove džepove da se žmurkaju ili da se on sam povuče u bolnicu. "ponesu odgovornost za njega na sebe: pomozite mi da ga podignem u kabinu, vozač; tako, - sada hodajte konjem vrlo polako do broja 12, na Trg Belerma;" i, kako je govorio, Malcolm Frazer, koji bi, unatoč svom apsurdnom govoru, učinio isti dobar krug 262 za najgoru giliju koja je ikada prešla Highlandor, i koja je posjedovala pošteno muško "Sada se samo odmaknite od svog posla", rekao je policajac divlje mnogim dječacima koji su ostali paziti na taksi s otvorenim ustima, "odmaknite se od svog posla, ako ga imate, a ako ga nemate, najbolje je da napravite jedan da se kreće, ili ću možda učiniti da vas moja uznemiri", koja je nejasna prijetnja tako brzo proizvedla željeni učinak, da je za pet minuta našao sebe kako se šeta ulicom potpuno sam u svojoj slavi. Mina je stajala na jednom od prozora svlačionice dok je kabina stajala pred vratima broja 12; i kad je vidjela svoga brata kako pomaže vozaču da iz vozila podigne nešto čudesno nalik ljudskom biću, i da se popne na pola desetine kamenih koraka, ona je, pokrenuta onom znatiželjom koju joj je majka Eve prenijela, a također i onim sažaljenjem koje svaka žena osjeća za patnju i stradale, žurno napustila svoje promatračko mjesto i potrčala u dvoranu kako bi utvrdila što je taj novi dolazak značio, i da li se nešto strašno dogodilo. Malcolm, što Što je to?“ upitala je. je "Ne muči me, Mina", ponovno se pridružio Malcolm, koji se, na snazi očajničkog gubitka daha, i u izobilju znojenja od njegovog kasnog filantropskog rada, osjećao podignut na neku vrstu moralne eminencije iznad svoje sestre. "Ne muči me, Mina, već otvori ta vrata, i pošalji jednog od slugu za dr Richards, i ne govori, ali dođi i učini sebe korisnim ako možeš." I tako bratski ohrabrena, Mina – iako je njezin brat plaćao gospodara tako slobodno, da se nije samo iskoristila da iznervira tri dodira šešira i dva “hvala, sirote” od tog pojedinca, nego i da ga natera, dok je odlazio, u povjerenju svom konju, da je on bio džentlmen i da nije pogriješio, iako je živio na takvom mjestu – učinila je sebi korisnom; i doista je bilo potrebno da bi trebala, budući da gospođa Frazer nije mogla podnijeti vidljivost rane, a kućanica je, ako je moguće, gora od njezine ljubavnice, a njezina pomoćnica je bila u potrazi za liječnikom, a gospođa Caldera je davala francusku lekciju nekoliko milja udaljenu: bilo je potrebno da “Bolji slučaj”, rekao je liječnik kada je ušao. “Ne beznadno, međutim”, uzviknuo je Malcolm. "Pa, ne, ali ne smije se ponovno pomaknuti: šteta što ga nisi odjednom odnijela gore." “Nema potrebe”, upita Mina, “ovdje se može napraviti krevet.” "Neka to bude učinjeno tada", rekao je dr. Richards, jedan od najkraćih i najgrubljih u svojoj profesiji; ali kako je Mina napustila sobu kako bi poslušala njegovu zapovijed, dodao je, odobravajući Malcolm, "uvijek je znao da ona nije od slabe vrste." I Mina je stvari uredila tako brzo i zadovoljavajuće, da je čak i kiseli čovjek medicine bio premešten da je pohvali; i on je izvukao sve smrtnike iz sobe, osim Malcolma i sebe, i učinio je da drži svijeću za njega dok je on povezao, i postavio, i otišao tako brzo i (Mina mislio) tako otprilike kroz sve vrste kirurških postupaka, da je djevojka na kraju postala prilično slaba i bolesna, i vjerojatno bi napustila svoj položaj; ali liječnik i Malcolm oboje joj govoreći, iako na nekoliko različitih načina, da je poslana na zemlju da se mora učiniti korisnom tamo, ona je ostala na njihovoj ponudi da učini sve što je mogla za patnika, koji, kada je uopće bio vraćen svijesti, 265 “Gdje sam ja?” "Dragi gospodine", uzviknuo je dr. Richards, "hoćeš li ostati tiho, ako želiš, i ne reći ni riječi;" zapovijed pacijent je poslušao dok ga je bol u ruci držao nemoćnim; ali za trenutak olakšanja, šapnuo je na Mina, koja je kupala čelo s nekim mješavinom koju joj je liječnik dao, "Možeš li mi reći koje je ovo mjesto?" "Moj stric", reče djevojka, u glasu koji ga je uvjerio, više od pedeset jamstava je moglo učiniti, da je on bio među onima koji se nalaze u svim klimatskim uvjetima i zemljama i redovima i razredima; među onima koji pojačavaju zadovoljstvo života i ublažavaju njegovu gorčinu; među onima od kojih susrećemo nekoliko svugdje, a dio od žalosti, i pozdraviti radosno, i pozvati s zahvalnim povjerljivim srcima - prijateljima. 