Házassági ajánlat kötött szálakkal

A szuper-tudomány lenyűgöző történetei 2026 február: A mohák és a fenyők, 1. kötet (3. rész) - XIII. fejezet A pók és a repülő By J. H. Riddell Malcolm Frazer meglehetősen helyesen feltételezte, hogy Caldera asszony volt az oka a bölcs tanácsnak, amelyet Mina szívesen adott neki; és ha a saját érve nem mondta volna neki, hogy van valami értelme, ennek megfelelően értékelné. Mert az a tény, hogy Malcolm, aki ilyen jóindulatú volt, és Caldera asszony, aki ilyen óvatos volt, nem tudott elegendő okból „együtt maradni”, és minden apró nézeteltérésért, amellyel Mina és ő találkoztak, ötven volt. Az igazság az volt, hogy Malcolm provokálta őt; elhanyagolta volna az ő extravagánsságát, gondolatlanságát és rothadását; félig szánalmasnak érezte magát, amikor hallotta, hogy szégyentelenül jön haza; de amikor valójában csak ugyanolyan gondtalan, meggondolatlanul suttogott a szekrénybe, mint korábban; amikor a nevetése olyan örömteli volt, mint valaha; amikor ő és anyja az üzletben csúfolódott, és alacsonynak nevezte; amikor soha nem ajánlotta fel, hogy otthon állandóan üljön le, és a társadalom hasznos tagjává váljon, és minden reggel elinduljon a torony alatti helyre, ahol a nagybátyja évente több ezer ural Nem értettek egyet, amikor találkoztak, minden elképzelhető ponton – vallás, politika, a nap hírei, öltözködés, oktatás, zene, könyvek, szórakoztatás: ezek a témák szüntelenül alkalmat adtak arra, amit Malcolm stílusban mondott, „kicsi trükkök”; és annyira élvezte a méltó kormányzót, hogy gyakran azt mondta, hogy pontosan az ellenkezőjét gondolja, hogy Caldera asszony így, ártatlanul csapdába esett egy vitába, ami alkalmat adott neki arra, hogy nevetjen vele. A házassági téma azonban a nagy csatatér volt, amelyen a kettő örömmel döntő véleményeket vetett egymás fejére; mert Caldera asszony, 244 minden értelme szerint, egyike azoknak az embereknek, akik úgy tűnik, hogy a teremtés női részét a földre küldték más célból, mint a házasságra; és a felszínes megfigyelők számára valóban úgy tűnt, mintha csupán egy jótékonysági vágyból maradt volna, hogy több idő álljon a rendelkezésére, hogy segítsen a halandóknak abban, hogy teljesítsék sorsukat ebben a különleges helyzetben. Az eredeti értelem és a későbbi tapasztalatok állandóan összeütköztek az elméjében, és annyira megpróbálta meggyőzni önmagát és mindazokat, akiket érdekelhetett, hogy a „jó megállapodás” az a nagy jutalom, amelyre egy nőnek csecsemőkorától kezdve szemmel kell néznie, hogy elméleti véleményét minden olyan halandónak elmondta, aki merte ellentmondani neki, olyan jelentőséggel, amely legalábbis meggyőzte volna saját elméjét az örök állításának igazságáról: „Az egyetlen dolog, amit egy nőnek meg kell tennie, hogy segítsen magának, az a házasság.” De hiába: néhány makacs és primitív gondolat, melyeket anyja virágos kertjének rózsáiból és apja könyvtárának latin könyveiből összegyűjtött, hogy az asszony ezen a világon való haladása során valami mást gondolhatna, mint „megragadni” a férjét, a lázadó szívében továbbra is felemelkedne; és bár keményen megpróbálta gyökerezni ezeket az abszurditásokat, minden erőfeszítése nagyon kevés hasznot hozott, mert a világgal való érintkezés által tanított új nézetek nem elégítették meg őt a párbeszédrendszer „igazságosságával” kapcsolatban, bár azok a hasznosságát tekintették; és amikor meglehetősen összezavarodott volt, az érzés és az érvelés között, amit szívesen fogalmazott Néhány példányt a „szép öreg angol urat” még mindig találnak a vidéki körzetekben, akik azt állítják, hogy a rókavadászat a legnemesebb törekvés, amely az ember képességeit használhatja; és valóban hallotta, hogy Caldera asszony beszélget, alkalmanként elképzelhető volt, hogy a férjvadászat a legnagyszerűbb vadászat, amely valószínűleg elfoglalhatja a nő elméjét, és tudása a nő életének minden lépésében felmerülő nehézségekről és problémákról azt hitte, mint mondta, „nagyon szükséges vadászat”, bár az igazságosság érdekében soha nem tudott olyan messzire átjutni néhány eredeti elképzelésén, hogy úgy érezze, hogy a szeretet nélküli házasság jobb, mint a napi kenyérért egyedül Az elméjében zajló állandó harc, az érzés és a kívánság között, sok meglehetősen ellentmondásos eredményt hozott; többek között az a rendellenesség, amelyet ő, egy csavargó kormányzó, aki állandóan arra buzdított, hogy mindazok, akikkel kapcsolatba került, „teljesítsék sorsukat”, elutasított, mivel Londonba jött, amit unokatestvére, a tanítónő szívesen nevezett, egy gazdag, vulgáris, vacsora szerető „legmegfelelőbb ajánlatnak”. (aki háziasszonyra vágyott, és úgy gondolta, hogy Caldera asszony csak illeszkedni fog), egyszerűen azért, mert megtartotta a régimódi előítéletet (az újonnan kialakult meggyőződései ellenére), hogy nem kell aggódnia, hogy feleségül vegyen valakit, akit nem szeret: és nem kétséges, hogy nagyon ostoba volt, hogy ilyen kis okból elutasítsa a házat. parkoló 247 Aztán ismét addig, amíg a korlátozott ismerősök körében lévő bármely lány „meg nem állt”, sem nappal, sem éjszaka nem adta meg a pihenését, amíg „Mrs.” nevet nem adott egy új nevére; azt mondta neki, ha olyan önzetlen és világias lehet, hogy megtagad egy látszólag jogos ajánlatot, hogy „jó szerencsét dobott el tőle”, és „kívánta, hogy valaha is kapjon ilyen ajánlatot;” és végül, miután a barátaival és rokonokkal együtt elmozdította a mennyet és a földet, hogy életére kötözze magát valamilyen gazdag csokorhoz vagy zseniális költekezéshez, megfordította az asztalokat, és elkezdett gyászolni, hogy „hogyan dobta el Számos ok indította el, hogy Mina feleségül vegye Mr. Westwoodot: először is, tetszett neki, és úgy gondolta, hogy nincs ok arra, hogy féljen attól, hogy boldogtalan szövetséget hoz létre; másodszor, hogy ez az úriember nagy erőfeszítéseket tett annak meggyőzésére, hogy Mina szerencséjének esélye a nagybátyjától egyáltalán nem volt biztos; hogy magának válasszon feleséget; hogy veszekedhet Malcolmral, aki a leginkább provokatív fiatalember volt; hogy talán még sikertelen is lehet; hogy ezer fordítva is felmerülhet, hogy felrobbantsa a kilátásait; hogy valójában az egyetlen reménye a békés 248 létezésre, hogy megváltoztatja a skót nevét az angol A Malcolm és nővére közötti párbeszédet megelőző vasárnap úgy tűnt, hogy Alfred Westwood úr, ahelyett, hogy békésen hazafelé sétált volna a templomból a Belerma téren lévő házába, ellentétes irányba fordította lépteit, és elindult a Miss Caldera és unokatestvére által bérelt útra, akikkel mindketten találkozott a csúszós lépcsőn. „Öt perces magánbeszélgetéssel segíthetnél nekem?” – mondta, melynek erejénél egyértelműen a józan tanítónő, aki valahogy arra a következtetésre jutott, hogy a föld túl boldog lenne, ha nem engedték volna, hogy a szép urak és a bátor gyerekek tönkretegyék az arcát, fenségesen eltávolította a hiúságot, a parfümöket, a gyűrűket, a hajolajat és a durvaságot, mint azok közül a 249 bűn közül, amelyek a legkönnyebben eltalálták Alfred Westwood urat, és hatalmas birtokot szereztek felette. "Miss Caldera" - kezdte az az egyén, aki tökéletesen egyértelműen beszélhetett, amikor úgy döntött, hogy így tesz, "megpróbálja megértetni Mina-t. "Meg kell próbálnod magad" - válaszolta a hölgy, aki különösen fáradt volt a gyümölcstelen erőfeszítéseiből. „Igen, addig van, amíg fáradt vagyok” – válaszolta; „de most több sürgető okom van, mint valaha: ha a legjobb befolyását használod, soha nem lesz okod a bűnbánatra; ha feleségül veszi, boldoggá teszem – a lelkemre akarom; a nagybátyja hozzájárulása biztos, megpróbálod megszerezni az ő hozzájárulását?” "Úgy tűnik, nem nagyon törődik veled; ez a nehéz része az üzletnek" - mondta Caldera. „De ez az ő „Nekem kell gondoskodnom rólam” – válaszolta Mr. Westwood – „és ha rámutatsz rá, a többi könnyű; egyetlen nő sem érzéketlen erre.” Érdeklődés A A hölgy a homályos arcába fújta a szálkát, miközben melegesen válaszolt, A test szelleme „Az érdeklődés az Ez az, amit a nő az élet minden viszonyában megnéz, és egyetlen halandó sem gondolt soha kevesebb 250 földi előrelépésre, mint Mina Frazer; hibái vannak, - talán túl sok, a saját boldogságáért -, de egy zsoldos szellem nem ezek közé tartozik; nem törődhettem volna vele, ahogyan én csinálom, ha sordid és kiszámítható lenne; te sem.” Utolsó Mr. Westwood mosolygott, amikor válaszolt: „Talán nem”, de nem volt kellemes mosoly; valójában ugyanolyan sok véleménye volt a nőkről, mint a férfiakról, és ez nem volt: de furcsa kötődése volt Mina-hoz; egy homályos, felismerhetetlen gondolat, hogy van valami jó benne, bár ugyanakkor úgy gondolta, hogy elutasította őt, nem azért, mert vak volt a bosszúságaitól – hogy lehetetlen –, hanem azért, mert azt várta, hogy nagy örökös legyen, és feleségül vegye, talán idővel, egy szegény uralkodó. Látta mind az anya, mind a fia büszkeségét és ostobaságát, és arra a következtetésre jutott, hogy Minaath tartaléka alatt, a büszkeség olyan nagy, és az ostobaság talán nevetséges, határozottan „Talán nem is.” „Biztos vagyok benne, hogy nem” – válaszolt a kormányzó komolyan. Westwood úr nevetett. „Szeretném” – mondta – „megtalálnád a módját, hogy gondoskodjon rólam; higgy nekem, jobb volt.” Volt jelentősége a mondat utolsó részének hangjának, amely annyira megérintette Calderát, hogy megkérdezte tőle, mit jelent. Azt, hogy jó lesz az anyának, a testvérnek és a húgának, ha megteszi; hogy rosszabb lesz mindenkinek, ha nem teszi.” "Nem akarod, hogy megértsem, hogy még ha Mina is ragaszkodik az elutasításához, akkor is olyan nem nagylelkű lenne, hogy megpróbálja Merapie úr szívét ellenük fordítani" - mondta, sietve. „Az ég tiltakozzon!” – válaszolta Mr. Westwood; „de az egyik esetben minden befolyásomat arra kellene használnom, hogy előmozdítsam érdekeiket, a másikban egyszerűen hagyjam, hogy a dolgok elinduljanak, anélkül, hogy beavatkoznám. „De vajon azt akarod-e mondani, hogy Merapie úr annyira dühös, hogy soha nem fogja megbocsátani Malcolm fegyelmének megsértését, hogy az ostoba fiú nemcsak a saját kilátásait, hanem a húga kilátásait is veszélybe sodorta?” – kérdezte meglepetten. „Azt hiszem, tévedsz. „Semmit sem utalok, sem nem kérlek tőletek, hogy higgyetek semmiben” – mondta Westwood úr szándékosan; „de azt mondom, amit mondok. Hogy az unokaöccse miatt nagyon szomorú, és más dolgok miatt zavarba ejt és kínozza; hogy Mina Frazer szerencséje nem lesz a fele annak, amit egykor azt gondoltam, és amit ő, azt hiszem, biztosnak tart; és végül tudom, hogy jobb lett volna feleségül venni, és azt akarom, hogy megpróbáld meggyőzni: ha most nem lesz szerencséje, talán soha nem lesz.” tudni Volt valami szinte győztes a hangon, amelyben ezeket a szavakat mondták, és Miss Caldera úgy érezte, hogy egy homályos riasztás ellopta, ahogy megkérdezte, „De miért mondod ezt; Vajon kevésbé valószínű, hogy néhány év múlva gazdag lesz, mint most? Miért "Mert az élet mindig bizonytalan, és még inkább az üzlet; mert tíz szóval: 'Jól üt, ha a vas forró'" - volt a rövid válasz. Caldera asszony ott ült, és úgy nézett rá, mintha úgy gondolta volna, hogy az arcának bármely tulajdonságából többet lehet megtudni, mint a szájából; de a tekintetét olyan mozdulatlan arckifejezéssel fordította vissza, hogy végül zavaros és zavaros levegővel visszahúzta a szemét; aztán mosolyogva felállt, hogy távozzon. „Én nem csüggedek” – jegyezte meg, egy eltávozó utalás útján. “Látom, hogy nem vagy” – válaszolta. És bízom a barátságodban és a józan észben” – tette hozzá. – Azt hiszem – kezdte Caldera asszony – haszontalan lenne bármilyen kérdést feltenni a témával kapcsolatban, mert –” „Mert bár kegyetlen nem válaszolni bármely kérdésre, amit egy hölgy feltehetne, azt hiszed, ebben az esetben hajlamos lennék erre” – interpelált, a szokásos módon folytatva, és nevetve, hogy megmutassa a szokásos fogai fehérségét. „Nem, nem, kérem, ne tegyen engem ilyen kellemetlen helyzetbe, mert még neked sem tudom megmondani; és valóban nem szeretném megtagadni. És Mr. Westwood, aki nyilvánvalóan a leginkább aggódott, hogy kijusson a házból, meglehetősen hevesen kezet fogott a kormányzóval, és elment, elhagyva őt, először azóta, hogy látta az okos szép arcát, egy kicsit elégedetlen a tulajdonosával. Néhány percig valóban azon tűnődött, hogy Mina nem volt-e igaz, ha a bölcs, kiszámítható, középkorú férfi és a lendületes, nagylelkű, szenvedélyes, önszerető lány közötti házasság valószínűleg boldogságot eredményezne; aztán Caldera asszony „csúfolta” a gondolatot, és úgy döntött, hogy ha Mina valaha is a legkisebb veszélye lenne a szegénységnek, akkor egyszerre feleségül kellene vennie Mr. Westwood-ot, aki a legtöbb emberhez hasonlóan jó volt, és sokkal jobb, mint sokan. Egész éjjel Caldera asszony igyekezett meggyőzni magát arról, hogy Mr. Westwood csupán fenyegető vagy rágalmazó volt; de igazság volt a hangjában a hangjában, ahogy újra és újra hangzott a fülében.Elkezdte kialakítani a rögzített elképzelést, hogy valami rossz volt, és ennek a meggyőződésnek a teljes erejére a következő 255. délutánra átment Belerma térre, és hosszú, komolyan beszélt Mina-val, melynek eredménye az volt, hogy a korábbi vádja, mint mindig, szenvedélybe került, és egy lépéssel tovább ment, mint a szokása, kijelentette, hogy „már nem fogja alávetni magát ennek az üldözésnek; hogy feleségül veszi Mr. Westwoodot nem fogja venni; hogy nincs jelenlegi esk Aztán a kormányzó, aki, bár érzékeny volt a legtöbb ember tekintetére, tudta, hogy Mina szereti őt, és soha nem érezte magát sértve még a legszégyenteljesebb kifejezésénél sem, karját a lány derekára tette, és bár Mina megpróbálta elnyomni őt, megkérte őt, a régi idők kedvéért, hogy hallgassa meg. És aztán elmondta az öreg tanítványának mindent, amit Mina később megismételte testvérének, és még sok mást is – ami könnyeket hozott a lázadó szemekbe és a szándékos szívbe – arról, hogy milyen komolyan vágyott a boldogságára, és milyen érdeklődésre tett szert az első naptól kezdve, és hogyan szerette a halvány kisgyermeket az elején, "Lehet, hogy dühös vagy, vagy nem, Mina" - mondta a hűséges barátja hosszasan -, "de amíg veled beszélek, csak azt fogom mondani, amit gondolok; sok okból hiszem, hogy tévedsz, ha olyan szigorú vagy Westwood úrral szemben, aki annyira szeret téged. „Jó, kedves!” – mondta a lány, visszahúzva, elhatározott divatja után, egy könnyet, amely majdnem remegett a szempilláin, „jó, kedves! te arra késztettél, hogy Mr. Westwoodról és a „házasságkötésről és házasságkötésről” gondolkodjak, amíg el nem fáradtam a témáról, és arra a következtetésre jutottam, hogy Malcolm, emlékszel, a másik nap szavaimban fogalmazott meg. – Azt mondta, a férfiak úgy tekintenek a házasságra, amikor egyáltalán nem gondolkodtak rajta, mint valamire, ami jöhetne, nem úgy, mint a nők, mint valamire, ami jöhetne; hogy ez egy eset a férfiak életének drámájában, de a mi drámánk "Malcolm elindíthatja az utat a világban, ha akarja; soha nem lehet függő idegenek között: ő ember, és küzdhet; te nem tudtál." „Talán” válaszolt Mina, „de nem kell, mert a nagybátyám mindig gondoskodik rólam.” „Mina Frazer” – mondta Caldera asszony, aki komolyan kezet tett a vállára, és félig szomorúan nézett a kiöblített ifjú arcára – „ne legyél túl biztos benne; az élet esélyei és változásai szörnyűek, hogy szemlélhessetek. egykor nevetnék, ha valaki azt mondaná nekem, hogy valaha is dolgoznom kell a mindennapi kenyeremért; de a pusztulás megérkezett az otthonomba.Nincs türelmed vagy a természet, amit el kell viselned, mint ahogyan tökéletlenül tettem; nem szeretnéd azt gondolni, hogy valaha is olyan helyzetben leszel, amilyen vagyok; de emlékezz, kedvesem, amikor a fordulatok jönnek, hogy bár egy gyengéden képzett és érett „Én ugyanolyan biztos vagyok” – mondta Mina, szomorúan tekintve a fáradt nő arcára. „Én ugyanolyan biztos vagyok John bácsi iránt, mint szeretett apámé, ha most élne.” "És mégis, kedves Mina, az ő szeretete tehetetlen volt ahhoz, hogy megőrizzen téged a koldulástól; erős volt, nem kétlem, de nem volt hatalma arra, hogy életben tartsa, hogy vezesse, szeresse és harcoljon érted." Volt egy szünet, majd Mina alázatos hangon azt mondta: Bárcsak bármit meg tudnék tenni, hogy megmutassam, mennyire szeretlek, kivéve, ha feleségül veszem ezt a szörnyű embert, tényleg megtenném.” – Akkor kicsit udvariasabb leszel vele, Mina, és megpróbálod Malcolmot is így csinálni? – kérte Caldera asszony. - Csak azért, hogy tetszene - mondta a lány -, mert te egy kedves, kedves, állandó, provokatív régi barát vagy, akivel soha nem vitatkozhatok több mint egy órán át, amíg élek, soha! - És ahogy Mrs. Frazer belépett a szobába ebben a pillanatban, Mina egy kicsit szomorúan és a szokásosnál sokkal gondosabban hagyta el. Valóban, annyira elgondolkodott a témában, hogy elhatározta, hogy a legelső alkalommal figyelmezteti a testvérét, és ahogy láttuk, figyelmeztette őt; de a szavaival, ahelyett, hogy megnyugtatta volna a fiatal urat, csak idegesítette a szellemét, talán még inkább, mert úgy érezte, hogy azok igazak; és a sétájának folyamán úgy döntött, hogy ahelyett, hogy a nagybátyjával beszélne, ahogy szándékozott, Merapie úr Hollandiából való visszatérésekor azonnal Skóciába megy, amíg, ahogy mentálisan kifejezte, „a vihar elpusztul”, és elviszi Mina-t. "Akkor" - zárta le, miközben Arras utcán hazafelé sétált, egy január délután elhalványuló fényében - "meg fogja felejteni minden szerencsétlen cselekedetemet, és ígérem, hogy az unokaöccse leszek, és megmutatom az engedelmesség és a kegyelem mintáját, és így tovább, és jutalékot fog vásárolni nekem; és ha Westwood nem lesz valahogy "megállapítva" akkor, akkor természetesen miért, amikor jobban támogatom, jobban beszélhetek a siker esélyeiről, mint most lehetséges lenne: ez csak az, amit most meg fogok tenni - írj Craigmavernek, és mondd Allannak és a tanárnak, mit akarok." És miután Malcolm Frazer leírta ezt a homályos, gyönyörű tervet, felemelte a szemét a csúszós járdáról, és véletlenül észrevette, ahogyan az emberek Londonban észreveszik ezeket a dolgokat, hogy egy magas, uralkodó szemű ember lassan és átgondoltan jár néhány lépéssel előtte. „Természetesen arisztokrata” – derült ki Malcolm rövid felméréséből, mert édesanyjától, a városi kereskedő lányától azt a gondolatot kapta, hogy a szép alakok és a hosszú nemzetségek elválaszthatatlanok; és amikor erre a következtetésre jutott, a fiatal skót, aki az arisztokraták iránti szeretetét, talán csak a saját iránti szeretetét követi, némi érdeklődéssel folytatta az idegen vizsgálatát. Ez az egyén annyira el volt ragadva a saját gondolataival, hogy soha nem vette észre azokat a csúszdákat, amelyeket a rendőrség ellenére a csendes utcákon a csúnya fiúk szórakoztatnak, és gyanútlanul sétált rajta, lefelé jött; mielőtt tudta volna, hogy csúszott, teljes hosszúságban feküdt a járdán Malcolm lábánál. „Halló!” kiáltott az a fiatal úriember, aki valóban tengerész volt, és „Halló!” visszhangzott egy kistestvére, aki lassan lejött a szűk utcára, és aki felemelkedett és kiugrott a dobozából a mentésre. „Tudtam, hogy rosszul megsérült” – mondta Malcolmnak – „ahogyan a fejét a földre néztem.” „Kicsit csúnya üzlet” – jegyezte meg Malcolm; „a fejét levágták, és számomra úgy tűnik, hogy a karja megszakadt.” „Hát ő a te barátod, uram?” kérdezte egy ember, aki most csatlakozott a csoporthoz, hogy segítséget nyújtson, ahogy a londoniak mindig ilyen alkalmakkor teszik jóakarattal; „a bukás teljesen megdöbbentette: ő a te barátod?” „Életemben még sosem találkoztam vele” – tette hozzá. „Jobb, ha a taxiba helyezzük, és haladéktalanul a legközelebbi kórházba vezessük” – javasolta egy pap, aki a járókelők és idegenek közepette állt, akik ebben az időben összegyűltek, hogy élvezhessék az izgalom. "Jobb, ha a zsebében keres egy címet, és elviszi őt oda" - hangoztatta egy rendőr, aki elindult, mintha segítene a keresésben. „Nem, nem!” kiáltott egy orvos; „a kórház közel van, vezessétek oda.” „Nekem kell, uram?” kérte Malcolm házigazdája, akivel valahogy megkereste az ételét. „Nem” – mondta az utóbbi dühösen; „álljon vissza” – folytatta, és általában a tömeghez fordult, és a rendőr jelentette: „Én magam is úriember vagyok, és nem fogom megengedni, hogy egy úriember zsebét rémülten megnézzem, vagy magamat egy kórházba húzzam. magamra vállalom a felelősséget: segítsen felemelni a taxiba, a sofőr; így – most menj a lovaddal nagyon lassan át a 12. számra, a Belerma térre;” és, ahogy beszélt, Malcolm Frazer, aki abszurd beszédének ellenére ugyanolyan jó fordulatot tett volna, hogy megakadályozza a legrosszabb gillie-t, aki valaha átlépett egy Highlandorba, és akinek őszinte férfi „Most csak foglalkozz a dolgoddal” – mondta a rendőr vadul a sok fiúnak, akik nyitott szájjal nézték a taxit, „beszélj a dolgoddal, ha van, és ha nincs, akkor jobb, ha mozogsz, vagy talán az enyém, hogy megzavarjon téged” – ez a homályos fenyegetés olyan gyorsan hozta a kívánt hatást, hogy öt perc alatt teljesen egyedül találta magát az utcán a dicsőségében. Mina a szekrény egyik ablakán állt, amikor a taxik megállt a tizenkettedik ajtó előtt; és amikor látta, hogy a testvére segíti a sofőrt, hogy felemelje a járműből valami csodálatosan emberhez hasonlót, és felmászik a fél tucat kő lépcsőre, az a kíváncsiság, amit anyja, Éva átadott neki, és az a szánalom is, amelyet minden nő a szenvedésért és a szenvedőkért érez, sietve elhagyta a megfigyelő állomását, és elfutott a csarnokba, hogy megtudja, mit jelentett ez az új megérkezés, és ha valami szörnyű történt. „Malcolm, mi Ez a probléma?” – kérdezte tőle. az "Ne kínozz engem, Mina" - csatlakozott Malcolm, aki a kétségbeesett lélegzetvesztés erejével és a késői jótékonysági munkájából eredő nagy izzadásban úgy érezte, hogy a nővére fölé emelkedett. "Ne kínozz engem, Mina, hanem nyisd ki azt az ajtót, és küldd el Dr. Richardsnak az egyik szolgát, és ne beszélj, hanem jöjj és használd magad, ha tudod." És így testvéri bátorítással, Mina – miközben a testvére annyira szabadon fizette a házigazdát, hogy nem csupán a kalappal és a két „köszönöm szépen” kifejezéssel kísértette az egyént, hanem azért is, hogy a lovához bízzák, hogy ő egy úriember, és nem hibázott, bár ilyen helyen élt – hasznosnak tette magát; és valóban szükség volt rá, mivel Frazer asszony nem tudta elviselni a sebet, és a háziasszony, ha lehetséges, rosszabb volt, mint a szeretője, és asszisztense orvosot keresett, és Caldera asszony néhány mérföldre francia leckét adott: szükség volt rá. „Rossz eset” – mondta az orvos, amikor belépett. „Nem reménytelen, bár” – kiáltott ki Malcolm. „Nem, de nem szabad újra mozgatni: sajnálom, hogy nem hoztad fel egyszerre.” „Nincs szükség” – interpelált Mina; „Itt lehet ágyat készíteni.” "Tegyük meg akkor" - mondta Dr. Richards, a szakmájának egyik legrövidebb és legkegyetlenebbje; de ahogy Mina elhagyta a szobát, hogy engedelmeskedjen a parancsnak, hozzáfűzte, jóváhagyva Malcolmot, "mindig tudta, hogy ő nem az a csüggedő fajta." „Kedves Uram," rázta meg Dr. Richards, „meg akarod tartani magad csendben, ha tetszik, és nem szólsz egy szót sem;" egy parancsot a beteg engedelmeskedett, miközben a fájdalom a karja megtartotta; de egy pillanatnyi megnyugvást, suttogott Mina, aki fürödte a homlokát valamilyen keverék, az orvos adott neki, „Mondd meg, mi ez a hely?" "A nagybátyám" - mondta a lány, olyan hangon, amely meggyőzte őt, több mint ötven biztosítékot tudott volna tenni, hogy ő azok közé tartozik, akik minden éghajlaton és országban és rendben és osztályban találhatók; azok közé, akik növelik az élet örömét, és enyhítik a keserűségét; azok közé, akik közül mindenhol találkozunk, és néhányan szomorúan, és örömmel üdvözölnek, és hálás szívekkel hívják meg a bizalmat - barátokat. Ez a könyv része a nyilvános domain. Megdöbbentő történetek. (2009). Megdöbbentő történetek a szuper-tudomány, február 2026. USA. Project Gutenberg. Kiadás dátuma: február 14, 2026, a https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Ezt az e-könyvet bárki használhatja bárhol, költség nélkül és szinte semmilyen korlátozás nélkül. Másolhatja, átadhatja vagy újrafelhasználhatja a Project Gutenberg Licensz feltételeinek megfelelően, beleértve ezt az e-könyvet, vagy online a www.gutenberg.org címen, https://www.gutenberg.org/policy/license.html címen. Megjelentetési dátum: 2026. február 14. Másolhatja, átadhatja vagy újrafelhasználhatja a Project Gutenberg Licensz feltételeinek megfelelően, beleértve ezt az e-könyvet, vagy online a www.gutenberg.org címen, https://www.gutenberg.org/policy/license.html címen. Keresés www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html