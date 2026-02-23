Una propuesta de matrimonio con cuerdas atadas

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science febrero, 2026, por Astounding Stories es parte de la serie de HackerNoon's Book Blog Post. Puedes saltar a cualquier capítulo de este libro aquí. The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XIII: The Spider and the Fly Asombrosas Historias de la Superciencia Febrero de 2026: Los Moores y los Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XIII La araña y el vuelo por J. H. Riddell The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XIII: La araña y la mosca Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon’s Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book . here Aquí Astounding Stories of Super-Science February 2026: The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XIII La araña y el vuelo By J. H. Riddell Malcolm Frazer tenía bastante razón en su suposición de que Miss Caldera era la causa del consejo sabio que Mina había tenido el placer de darle; y si su propia razón no le dijera que había algún sentido en ello, lo habría valorado en consecuencia. Porque es un hecho que Malcolm, tan benigno, y Miss Caldera, tan prudente, no pudieron, por alguna razón suficiente, contentarse a “seguir juntos;” y por cada pequeño desacuerdo que Mina y ella habían acostumbrado a tener, él y ella tenían cincuenta. La verdad era que Malcolm la provocó; ella podría haber ignorado su extravagancia, despreocupación y agitación; ella se había sentido medio inclinada a compadecerse de él cuando escuchó que iba a casa con vergüenza; pero cuando él realmente se acercaba a la sala de recitales de la misma manera descuidada y descuidada que antes; cuando su risa sonaba tan alegre como 243 veces; cuando él y su madre se burlaban de los negocios y lo llamaban bajo; cuando él nunca se ofreció a sentarse constantemente en casa, y se convirtió en un miembro útil de la sociedad, y salió cada mañana al lugar debajo de la Torre, donde su tío "se volvió" sin fin de miles de soberanos en el año; y cuando él misteriosamente sugirió cómo, en poco tiempo, Disputaban, cada vez que se reunían, en todos los puntos imaginables, religión, política, noticias del día, vestido, educación, música, libros, entretenimiento: estos temas les proporcionaban incansablemente ocasiones para lo que Malcolm estilizaba, "pequeños tiffs;" y él tan encantado de echar de menos a la digna gobernadora, que a menudo decía exactamente lo contrario de lo que pensaba, que Miss Caldera podría estar así, inocentemente atrapado en una discusión, que le proporcionaba oportunidades para reírse de ella. El tema matrimonial era, sin embargo, el gran campo de batalla en el que los dos disfrutaban de lanzar opiniones decididas en las cabezas de los otros; porque Miss Caldera, 244 con todo su sentido, era una de aquellas personas que parecen imaginar que la parte femenina de la creación ha sido enviada a la tierra para ningún otro propósito que casarse; y, a los observadores superficiales, realmente parecía que había permanecido como una estrella sólo de un deseo filantrópico de tener más tiempo a su disposición para ayudar a sus compañeros mortales a cumplir sus destinos en este particular. El sentido original y las experiencias posteriores peleaban perpetuamente en su mente, y ella se esforzó tanto para convencer a sí misma y a todos los que pudieran preocuparse de que un “buen acuerdo” era el gran premio sobre el cual, desde la infancia, una mujer debía fijar sus ojos, que ella hablaba su conjunto teórico de opiniones a cada mortal que la atrevía a contradecir, con una pertinencia que debería, al menos, haber convencido a su propia mente de la verdad de su afirmación perpetuo: “Lo único que una mujer puede y debe hacer para ayudarse a sí misma, es casarse”. Pero en vano: unas pocas ideas obstinadas y primitivas, que había recogido entre las rosas del jardín de flores de su madre y los libros latinos de la biblioteca de su padre, que la mujer pudiera pensar en algo más durante su progreso a través de este mundo que “atacar” a un marido, seguiría surgiendo en su corazón rebelde; y, aunque se esforzara bastante por enraizar estas absurdidades, todos sus esfuerzos fueron de muy poco uso, porque las nuevas opiniones que el contacto con el mundo la habían enseñado no la satisfacían en cuanto a la “correcta” del sistema de ajuste, aunque lo mejor que podían hacer, individualmente y colectivamente, era buscar, entre el sentimiento y lo que ella estaba contenta de razonar, ella resolvió el punto de repetir, por la milésima vez Algunos ejemplares del “buen viejo señor inglés” todavía se encuentran en los distritos rurales, quienes afirman que la caza de zorros es la búsqueda más noble que puede emplear las facultades del hombre; y realmente habiendo escuchado a la señora Caldera conversar, a veces se podría haber imaginado que ella pensaba que la caza del marido era la más grandiosa caza que podría posiblemente ocupar la mente de la mujer, y su conocimiento de las dificultades y problemas que ocupan cada paso de la vida de una mujer la había hecho pensar que, como ella dijo, “una persecución muy necesaria”, sin embargo, para hacer su justicia, ella nunca podía hasta ahora superar algunas de sus ideas originales como sentir que un matrimonio sin afecto es preferible a trabajar solitario por pan diario, o que cualquier cantidad de cientos o miles por año La guerra perpetuo que se llevó a cabo en su mente, entre el sentimiento y el deseo, produjo muchos resultados bastante contradictorios; entre otros, la anomalía que ella, una gobernante espinista, que estaba constantemente instando a todos los que estaba en contacto con ella para "cumplir sus destinos", había rechazado, ya que ella vino a Londres, lo que su primo, la maestra de escuela, había sido feliz de llamar, una oferta más "eligible", de un rico, vulgar, amante de la cena. (que quería una esposa como camarera, y pensó que Miss Caldera sólo se ajustaría), simplemente porque conservaba un prejuicio de vanguardia (a pesar de sus nuevas convicciones) de que no le importaba casarse con una persona que no le gustaba: y sin duda era muy tonta para rechazar una casa por una razón tan ligera. paréntesis 247 Entonces otra vez, hasta que alguna chica de su cercano limitado de conocidos se “sentó”, no dio descanso ni de día ni de noche hasta que llamó “Mrs.” a un nuevo nombre; le dijo, si sucedía ser tan egoísta y no mundana que rechazara una oferta aparentemente elegible, que “había echado buena fortuna de ella”, y “deseaba que alguna vez pudiera obtener tal propuesta de nuevo;” y finalmente, después de haber movido, en conjunción con amigos y parientes, el cielo y la tierra para conseguir que se atase para la vida a alguna duna rica o gentilhombre, giró las mesas, y comenzó a murmurar “cómo ese niño equivocado se había echado, y qué desgraciado lote ella pensaba que era adecuado para elegir para sí misma”. Muchas razones la llevaron a desear que Mina se casara con el señor Westwood: en primer lugar, le gustaba, y pensaba que no había razón para temer que se demostrara una unión infeliz; en segundo lugar, que ese señor había estado en grandes esfuerzos para convencerla de que la única esperanza de que Mina tuviera una fortuna de su tío no era segura; que él pudiera elegir una esposa escocesa para sí mismo; que él pudiera pelear con Malcolm, que era el muchacho más provocador; que incluso podría fallar; que mil reversos podrían surgir para explotar sus perspectivas; que, de hecho, su única esperanza de una existencia tranquila era cambiar su nombre escocés por su inglés; y sus indicios a Miss Caldera habían crecido tan alarmantemente después de la explotación final de Malcol On the Sunday previous to the dialogue between Malcolm and his sister, it had chanced that Mr. Alfred Westwood, instead of walking peaceably home from church to his house in Belerma Square, turned his steps in an opposite direction, and proceeded to that tenanted by Miss Caldera and her cousin, both of whom he encountered on the pipeclayed steps. “¿Podrías favorecerme con cinco minutos de conversación privada?”, dijo, sobre la base de cuyo punto blanco indicio, la maestra de escuela fuerte de mente, que de alguna manera había llegado a la conclusión de que la tierra sería demasiado feliz si no se le permitiera a gentiles y niños valientes arruinar su rostro, persiguió majestuosamente, poniendo abajo vanidad, perfumes, anillos, aceite de cabello y rudenía, como entre los 249 pecados que más fácilmente asediaron al señor Alfred Westwood, y habían ganado inmensa posesión sobre él. “Miss Caldera”, comenzó aquel individuo, que podía hablar perfectamente directamente cuando eligió hacerlo, “¿intentarás llevar a Mina a la razón. “You ought to try yourself,” replied the lady, who was pretty nearly weary of her fruitless endeavours. “I have, till I am tired,” he answered; “but I have now more pressing reasons than ever: if you will use your best influence, you shall never have cause to repent; if she marry me I will make her happy—on my soul I will; her uncle’s consent is certain, will you try to gain her’s?” “She does not seem to care very much for you; that is the difficult part of the business,” said Miss Caldera. “But it is her El señor Westwood respondió: “Y si le dices eso a ella, el resto es fácil; ninguna mujer es insensible a eso”. Interés The trajo un relleno en la cara pálida de la señora mientras ella respondió cálidamente, Espíritu de cuerpo “El interés es Es algo que la mujer mira en cualquier relación de la vida, y ningún mortal ha pensado nunca menos de 250 de avance mundano que Mina Frazer; defectos que tiene, - demasiados, tal vez, para su propia felicidad, - pero un espíritu mercenario no es uno de ellos; no podría preocuparme por ella como si ella fuera sordida y calculadora; ni tú. Último El señor Westwood sonrió cuando respondió: “Perhaps not,” but it was not a pleasant smile; in truth, he had about as much opinion of women as of men, and that was none: but he had a strange sort of attachment for Mina; a dim unacknowledged idea that there was some kind of good in her, although at the same time he thought she refused him, not because she was blind to his fascinations—that being impossible—but because she expected to be a great heiress, and to marry, perhaps, in time, a pauper lord. He saw the pride and folly of both mother and son, and concluded that underneath Mina’s reserve, pride as great, and folly nearly as ridiculous, were resolutely lurking; therefore, he imagined if she thought herself likely to be poor, she would accept him, and that was all he wanted her to do; he would manage all the rest quietly and dexterously himself. In this endeavour, who so likely to aid him as Miss Caldera, his staunch friend and ally? wherefore he had come to her, and so, instead of treating her to his opinion of the entire 251feminine sex, he said, in answer to her rather angry speech, the two words previously recorded, “Probablemente no”. “I am sure not,” responded the governess earnestly. El señor Westwood se rió. "Me gustaría", dijo, "que encontraras algún medio para que ella se ocupara de mí; creedme que ella tenía mejor". Había un significado en el tono de la última parte de la frase que golpeó a Miss Caldera tanto que la hizo preguntar qué quería decir. "Que va a estar bien con la madre, el hermano y la hermana si lo hace; que va a ser peor para todos si no lo hace", fue el reencuentro. “Usted no quiere que entienda que, incluso si Mina persista en su rechazo, usted sería tan poco generoso como para tratar de girar el corazón del señor Merapie contra ellos”, dijo, apresuradamente. “¡Que el cielo lo prohíba!” respondió el señor Westwood; “pero en un caso debería usar toda mi influencia para avanzar en sus intereses, y en el otro debería simplemente dejar que las cosas tomen su curso, sin interferir. no pretendo el quixotismo, señora Caldera: si ella me casa, haré su bien; 252 si no, no me desviaría diez pasos de mi camino para servirla; debería haber considerado cincuenta veces antes de decir ‘no’”. “¿Pero quieres decir que el señor Merapie toma la violación de la disciplina de Malcolm en un espíritu tan enojado que nunca lo perdonará, que el chico tonto ha arriesgado, no sólo sus propias perspectivas, sino las de su hermana?” preguntó sorprendida. “I neither imply nor ask you to believe anything,” said Mr. Westwood deliberately; “but I say what I que está muy triste por su sobrino, y perplejo y atormentado por otras cosas; que la fortuna de Mina Frazer no será la mitad de lo que una vez pensé que sería, y lo que ella, supongo, piensa que es seguro de ser; y, finalmente, sé que mejor había tenido que casarse conmigo, y quiero que trates de persuadirla a hacerlo: si no tiene su fortuna establecida ahora, puede que nunca tenga ninguna”. Conozca Había algo casi triunfante en el tono en el que se hablaban estas palabras, y Miss Caldera sintió una vaga alarma robar sobre ella cuando preguntó, “Pero por qué dices eso; ¿Es menos probable que ella sea rica en unos años que ahora? ¿Por qué estás tan apresurado a arreglar los asuntos?” why “Porque la vida siempre es incerta, y los negocios lo son aún más; porque, en diez palabras, ‘es bueno golpear mientras el hierro está caliente’,” fue su breve respuesta. Miss Caldera se sentó y lo miró como si pensara que se podría obtener más conocimiento de cualquier rasgo de su rostro que de su boca; pero él devolvió su mirada con una expresión de rostro tan inmóvil, que finalmente ella retiró sus ojos con un aire molesto y confuso: entonces él, con una sonrisa, se levantó para irse. “No estoy jestirando”, comentó, por medio de un indicio de salida. “I see you are not,” she answered. “Y confío en su amistad y en su sentido común”, añadió. “Supongo”, comenzó Miss Caldera, “sería inútil hacerle cualquier pregunta sobre el tema, porque—” “Porque, aunque es impolento no responder a ninguna pregunta que pueda proponer una señora, piensas que en este caso debería sentirme inclinado a hacerlo”, interpuso, retomando su manera habitual, y riendo para mostrar la blancura de sus dientes regulares. “No, no, por favor, no me pongas en una posición tan desagradable, porque ni siquiera te lo puedo decir; y de hecho no me gustaría rechazar. Y el señor Westwood, que evidentemente estaba más ansioso de salir de la casa, agarró las manos bastante vehementemente con la gobernadora y se fue, dejándola, por primera vez desde que había visto su rostro inteligente y hermoso, un poco insatisfecho con el dueño de él. Durante unos minutos realmente se preguntó si Mina no estaba en lo correcto, si un matrimonio entre el hombre astuto, calculador, de mediana edad y la impetuosa, generosa, apasionada, voluntaria chica, eran susceptibles de producir la felicidad; y entonces Miss Caldera "sacó" el pensamiento, y decidió que, si hubiera el menor riesgo de que Mina fuera pobre, ella debería casarse con el señor Westwood de inmediato, que era tan bueno como la mayoría de los hombres, y mucho mejor que muchos. All that night Miss Caldera strove to convince herself Mr. Westwood had been merely threatening or scheming; but there was truth in the tone of his voice as it sounded again and again in her ears. She began to form a fixed idea that something was wrong, and, on the full strength of this conviction, she went over to Belerma Square the following 255afternoon, and had a long earnest talk with Mina, the result of which talk was, that her former charge got, as usual, into a passion, and, going a step further than was her wont, declared that “she would submit to this persecution no longer; that marry Mr. Westwood she would not; that she had no present intention of wedding any one; and that, finally, she was mistress of her own actions and intended to remain so, and that she wished Miss Caldera would not interfere with her again.” Then the governess, who, though sensitive to a look from most people, knew Mina’s love for her so well as never to feel offended even at her angriest expressions, put her arms around the girl’s waist, and, even though Mina strove to push her away, besought her, for the sake of former times, to, listen to her. And then she told her old pupil all that Mina subsequently repeated to her brother, and a great deal more besides—which brought tears into the rebellious eyes and a swelling into the wilful heart—about how earnestly she desired her happiness, and of what an interest she had taken in her from the first day, and how she had loved the pale slight child at the beginning, solely because of the vehement love she had evinced for the land of her birth and the people who dwelt there. "Puedes estar enojado o no, Mina", dijo el amigo fiel, "pero mientras te hable, diré lo que pienso; por muchas razones, creo que tienes razón en ser tan rígido con el señor Westwood, que te ama tanto. “Good gracious!” said the girl, squeezing back, after her determined fashion, a tear that almost trembled on her eyelashes, “good gracious! you have made me think about Mr. Westwood and ‘marrying and giving in marriage’ till I am sick of the theme, and the conclusion I long ago arrived at, Malcolm, you remember, put into words for me the other day. He said, men considered matrimony, when they reflected upon it at all, as a thing which might come, not as women did, as a thing which must come; that it is one incident in the drama of men’s lives, but forms the entire plot in the drama of ours; that, if you would let me think of it as of an event which, if it suited, was well, and if it did not, why well still,—it would be better and happier and more respectable altogether. He says, that’s the way he contemplates the step matrimonial, and that he does not see why, simply because I am his sister, I should not view it in the same light.” "Malcolm puede empujar su camino en el mundo, si quiere; nunca debe ser un dependiente entre extraños: es un hombre y puede luchar; tú no puedes." “Yo podría”, replicó Mina, “pero no lo necesito, porque mi tío siempre se encargará de mí”. “Mina Frazer”, dijo la señorita Caldera, poniendo una mano en su hombro y mirando a mitad de tristeza a la cara juvenil, “no tengas tanta certeza de ello; las posibilidades y los cambios de la vida son terribles de contemplar.Yo una vez hubiera reído, si alguien me hubiera dicho que debo trabajar por mi pan diario; pero la desolación vino a mi casa.No tienes la paciencia ni la naturaleza para soportar, como ha sido mi destino imperfectamente de hacer; no te gustaría pensar que alguna vez estarías situado como yo; pero recuerda, querido, cuando llegan las reversiones, que aunque una mujer tenaz y madura encuentra difícil trabajar y trabajar, pero que todavía debe vivir. “I am as sure,” said Mina, gazing up sadly into the countenance of the weary woman, “I am as sure of Uncle John as I could be of my dear father if he were now alive.” “And still, dear Mina, his love was impotent to 258preserve you from beggary; strong it was, I doubt not, but it had not power to keep him alive to guide and love and struggle for you.” Hubo una pausa, y luego Mina dijo en una voz sublime, “Ojalá pudiera hacer cualquier cosa para mostrarte lo mucho que te amo, excepto casarme con ese hombre horrible, de hecho lo haría”. “¿Vas a ser un poco más cortés con él entonces, Mina, y tratar de hacer que Malcolm también sea así?” imploró Miss Caldera. “Yo lo haré, sólo para complacerte”, dijo la chica; “porque eres una querida, amable, firme, provocadora vieja amiga, con la que nunca voy a pelear más de una hora a la vez mientras viva, nunca!”Y cuando la señora Frazer entró en la habitación en este momento, Mina la dejó un poco triste y mucho más pensativa que de costumbre. Indeed she reflected so much on the subject that she resolved to warn her brother at the very first opportunity, and, as we have seen, did warn him; but her words, instead of soothing that young gentleman, only moved his spirit unto irritation, all the greater, perhaps, because he felt them to be true; and he resolved, during the course of his walk, that, instead of speaking to his uncle, as he had intended, 259immediately on Mr. Merapie’s return from Holland, he would go to Scotland until, as he mentally expressed it, “the storm blew over,” and take Mina with him. “Then,” he concluded, as he paced home through Arras Street, in the fading light of a January afternoon, “he will have forgotten all about my unlucky exploit, and I will promise to be his dutiful nephew, and turn out a pattern of obedience and grace and so forth, and he will buy me a commission; and, if Westwood be not ‘settled’ some way by that time, why of course, when I am more in favour, I can speak with a better chance of success than would be possible at present: that is just what I will do forthwith,—write to Craigmaver and tell Allan and the laird what I want.” Y, habiendo dibujado este vago y hermoso diseño, Malcolm Frazer levantó los ojos del escarpado pavimento y notó casualmente, como la gente siente tales cosas en Londres, que un hombre alto de aspecto caballero caminaba lentamente y reflexivamente unos pocos pasos antes de él. "Ciertamente un aristócrata", fue el resultado de la breve investigación de Malcolm, porque había imbuido de su madre, la hija del comerciante de la ciudad, la idea de que las figuras finas y los longos rodamientos son inseparables; y 260 habiendo llegado a esta conclusión, el joven escocés, que tenía un amor por los aristócratas, segundo quizás sólo a su amor por sí mismo, continuó examinando al extraño con algún interés. Aquel individuo estaba tan envuelto en sus propias reflexiones, que nunca notó uno de esos deslizamientos que, a pesar de la policía, los chicos malvados harían para su entretenimiento en calles tranquilas, y, caminando sin sospecha sobre él, descendió; antes de que se diera cuenta de que había deslizado, estaba acostado a lo largo del pasillo a los pies de Malcolm. “¡Halo!” gritó aquel joven caballero en la verdadera forma de marinero, y “Halo!” ecoó a un caballero, que estaba bajando lentamente por la calle estrecha, y que se levantó y saltó de su caja para el rescate. "Sabía que estaba enfermo", dijo a Malcolm, "por la manera en que vi su cabeza llegando contra el suelo". “Un negocio feo”, comentó Malcolm; “se le ha cortado la cabeza y, me parece, se le ha roto el brazo”. “Is he a friend of your’s, sir?” inquired a person who now joined the group to render assistance, as the Londoners always do on such occasions with 261hearty good will; “the fall has completely stunned him: is he a friend of your’s?” "Nunca lo había visto en mi vida antes", fue el reencuentro. "Es mejor ponerlo en el taxi, entonces, y conducir sin demora al hospital más cercano", sugirió un clérigo, en medio de un nudo de pasajeros y vagabundos, que se habían reunido para disfrutar de la emoción. “Better look in his pocket for an address and take him there,” growled out a policeman, coming forward, as if to aid in the search. “No, no!” gritó un médico; “el hospital está cerca de mano, lo lleve allí”. “¿Seré yo, señor?” preguntó el caballero de Malcolm, a quien de alguna manera buscaba su comida. “No”, dijo el último enojado; “está de pie”, continuó, dirigiéndose a la multitud en general, y el policía informó: “Yo soy un caballero yo mismo, y no me someteré a ver los bolsillos de un caballero rummagados o él mismo arrastrados a un hospital.Tomaré el cargo de él sobre mí mismo: ayúdame a levantarlo a la cabina, conductor; así, ahora, caminar tu caballo muy lentamente hasta el número 12, Plaza de Belerma;” y, como él hablaba, Malcolm Frazer, quien, a pesar de su discurso absurdo, habría hecho el mismo buen giro 262 para la más miserable gillie que alguna vez atravesó un monte Highlandor, y que tenía un corazón honesto, y cualquier cantidad de franqueza “Ahora, no te preocupes por tu negocio”, dijo el policía salvajemente a un montón de chicos que se quedaron mirando el taxi con la boca abierta, “no te preocupes por tu negocio, si lo tienes, y si no lo tienes, mejor que lo hagas uno que se mueva, o que yo pueda hacer que sea mío para molestarte”, cuya vaga amenaza produjo tan rápidamente el efecto deseado, que en cinco minutos se encontró caminando por la calle completamente solo en su gloria. Mina estaba de pie en una de las ventanas del armario cuando el taxi se detuvo frente a la puerta del número 12; y cuando vio a su hermano ayudando al conductor a levantar algo maravillosamente parecido a un ser humano del vehículo, y subió las media docena de piedras, ella, movida por la curiosidad que su madre Eva le había transmitido, y también por la pena que cada mujer siente por el sufrimiento y el afligido, apresuradamente abandonó su puesto de observación, y corrió hacia el salón para averiguar qué significaba esta nueva llegada, y si algo terrible había ocurrido. Malcolm, lo que the matter?” she inquired. es “No me atormentes, Mina”, se unió Malcolm, quien, con la fuerza de estar desesperadamente sin aliento, y en una profusa transpiración de su labor filantrópica tardía, se sintió elevado en una especie de eminencia moral por encima de su hermana. “No me atormentes, Mina, pero abre esa puerta, y envía a uno de los siervos al Dr. Richards, y no hables, sino ven y hazte útil si puedes”. And thus fraternally exhorted, Mina—whilst her brother paid the cabman so liberally, as not merely to extort three touches of the hat and two “thank you, sirs” from that individual, but also to cause him to mutter, as he drove off, in confidence to his horse, that he was a gentleman and no mistake, though he lived in such a place—did make herself useful; and truly there was need that she should, since Mrs. Frazer could not bear the sight of a wound, and the housekeeper was, if possible, worse than her mistress, and her assistant was out in quest of a doctor, and Miss Caldera was giving a French lesson some two miles off: there was need that she should. “Bad caso”, dijo el médico cuando entró. “No desesperado, sin embargo”, exclamó Malcolm. “Well, no; but he must not be moved again: pity you had not carried him upstairs at once.” “There is no necessity,” interposed Mina; “a bed can be made up here.” “Let it be done then,” said Dr. Richards, one of the briefest and gruffest of his profession; but as Mina left the room to obey his command, he added, nodding approvingly to Malcolm, “always knew she was none of the fainting sort.” Y Mina arrancó las cosas tan rápidamente y satisfactoriamente, que incluso el hombre ácido de la medicina se movía a felicitarla; y él sacó de la habitación a todos los mortales, excepto a Malcolm y a ella misma, y la hizo sostener una vela para él mientras él bandajaba, y se puso, y fue tan rápidamente y (pensó Mina) tan aproximadamente a través de todo tipo de procedimientos quirúrgicos, que la chica finalmente creció bastante débil y enferma, y habría abandonado su puesto; pero el doctor y Malcolm ambos le dijeron, aunque de formas algo diferentes, que como había sido enviada a la tierra, ella debía hacerse útil allí, ella permaneció en su oferta de hacer todo lo que podía para el sufrido, quien, cuando finalmente se recuperó de la conciencia, primero se agonizó en 265“Where am I?” “Mi querido señor”, gritó el Dr. Richards, “te mantendrás en silencio, si quieres, y no dirás una sola palabra;” una orden el paciente obedeció mientras el dolor de su brazo lo mantenía mudo; pero durante un momento de alivio, susurró a Mina, quien estaba bañando su frente con alguna mezcla que el médico le había dado, “¿Me puedes decir qué lugar es este?” “My uncle’s,” said the girl, in a voice which convinced him, more than fifty assurances could have done, that he was amongst those who are to be found in all climes and countries and ranks and classes; amongst those who enhance the pleasure of life, and soften its bitterness; amongst those of whom we meet a few everywhere, and part from mournfully, and greet joyfully, and call with thankful trusting hearts—friends. \n \n \n \n Sobre la serie de libros de HackerNoon: Le traemos los libros de dominio público más importantes, técnicos, científicos e insignificantes. Este libro es parte del dominio público. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Proyecto Gutenberg. Fecha de publicación: 14 de febrero de 2026, de https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Este eBook es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo y con casi ninguna restricción de ningún tipo. Puedes copiarlo, darlo o reutilizarlo bajo los términos de la Licencia del Proyecto Gutenberg incluida con este eBook o en línea en www.gutenberg.org, ubicado en https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Sobre la serie de libros de HackerNoon: Le traemos los libros de dominio público más importantes, técnicos, científicos e insignificantes. Fecha de lanzamiento: 14 de febrero de 2026, de * This book is part of the public domain. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Este eBook es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo y con casi ninguna restricción de ningún tipo. Puedes copiarlo, darlo o reutilizarlo bajo los términos de la Licencia del Proyecto Gutenberg incluida con este eBook o en línea en www.gutenberg.org, ubicado en https://www.gutenberg.org/policy/license.html. en www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html